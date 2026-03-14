Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka musi oddawać emerytom pieniądze. Niektórzy dostaną okrągłą sumkę

Skarbówka musi oddawać emerytom pieniądze. Niektórzy dostaną okrągłą sumkę

14 marca 2026, 08:39
Maja Retman
Rosną rachunki za prąd i czynsz, drożeją leki oraz podstawowe produkty spożywcze, a świadczenia nie zawsze nadążają za tempem podwyżek. Dla wielu emerytów i rencistów z miesiąca coraz trudniej wiązać koniec z końcem. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera informacja, że część seniorów może odzyskać pieniądze z urzędu skarbowego. Fiskus zwraca nadpłacony podatek, a przelewy mają trafić do milionów tych, którzy pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego pojawia się nadpłata?

System podatkowy w przypadku emerytów działa dziś sprawniej niż kilka lat temu, choć dla wielu wciąż bywa niejasny. Roczne rozliczenie obejmie dochody uzyskane w 2025 roku, a więc nie tylko comiesięczne świadczenia, ale również trzynastą i czternastą emeryturę. To właśnie od tych dodatkowych wypłat Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera zaliczkę na podatek dochodowy.

Problem polega na tym, że po zsumowaniu całorocznych dochodów wielu seniorów nie przekracza kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tysięcy złotych rocznie. Jeżeli całkowity dochód, nawet z dodatkowymi świadczeniami, mieści się w tym limicie, pobrane wcześniej zaliczki okazują się nadpłatą. A nadpłata oznacza zwrot pieniędzy.

Trzeba czy nie trzeba iść do urzędu?

Najważniejsze jest to, że odzyskanie pieniędzy nie wymaga osobistej wizyty w urzędzie ani samodzielnego wypełniania skomplikowanych formularzy. Administracja skarbowa przygotowała wstępnie wypełnione zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT. Emeryt może je sprawdzić i zaakceptować elektronicznie albo nie robić nic. Wówczas dokument zostanie zatwierdzony automatycznie.

Po rozliczeniu urząd skarbowy przekaże należną kwotę na rachunek bankowy albo wyśle przekaz pocztowy. Jak zapowiadano, pierwsze zwroty mają pojawić się już od lutego 2026 roku.

Nie każdy senior dostanie tyle samo

Kluczowe znaczenie ma wysokość świadczenia brutto. Z analiz wynika, że najbardziej skorzystają osoby otrzymujące emerytury i renty w przedziale od 1800 do 2100 zł brutto miesięcznie. W ich przypadku zaliczki pobrane od trzynastej i czternastej emerytury najczęściej okazują się wyższe, niż wynikałoby to z rocznego limitu kwoty wolnej.

Statystycznie senior może odzyskać około 400 zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie, jeżeli oboje mieszczą się w limicie dochodowym, zwrot może sięgnąć nawet 800 zł. Dla gospodarstw domowych utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń to realne wsparcie budżetu.

Konkretne wyliczenia. Tak to wygląda w praktyce

Przykładowe kwoty podał serwis biznesinfo.pl. Emeryt otrzymujący 1500 zł brutto miesięcznie może liczyć na zwrot rzędu 210 zł. Przy świadczeniu w wysokości 2000 zł brutto nadpłata wynosi około 330 zł. Z kolei seniorzy pobierający 2400 zł brutto mogą odzyskać nawet 426 zł.

Jest jednak granica opłacalności. Przy emeryturze przekraczającej około 2500 zł brutto miesięcznie roczny limit kwoty wolnej najczęściej zostaje już w pełni wykorzystany. W takiej sytuacji zaliczki na podatek są pobierane prawidłowo i nadpłata nie powstaje.

Podobnie wygląda sytuacja osób, które dorabiają do emerytury lub uzyskują dodatkowe dochody, na przykład z wynajmu mieszkania. Łączny roczny przychód szybciej przekracza próg 30 tysięcy złotych, co zamyka drogę do zwrotu.

Każdy grosz ma znaczenie

Dla seniorów żyjących wyłącznie z emerytury nawet kilkaset złotych może stanowić odczuwalną ulgę. Zwrot nadpłaconego podatku nie rozwiąże problemu rosnących kosztów życia, ale w wielu domowych budżetach będzie zastrzykiem gotówki, który pozwoli spokojniej zaplanować kolejne miesiące.

Źródło: INFOR
Oceń jakość naszego artykułu

Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi teraz w Polsce prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent
14 mar 2026

Miały budować prywatne emerytury i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe na starość. Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonują już od kilku lat, ale praktyka pokazała, że „Polak potrafi”. Zamiast długoterminowego oszczędzania pojawiła się strategia szybkiego… zarabiania. Niektórzy wypłacają pieniądze regularnie, wykorzystując mechanizm dopłat od pracodawcy i państwa.
Nowa ulga podatkowa: Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent rozszerzy zwolnienie na kolejnych rodziców?
14 mar 2026

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Nowa ulga podatkowa ma być skierowana do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już pełnoletnich – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Od kiedy miałby przysługiwać zerowy PIT dla rodzin 2+2? Czy z ulgi będzie można skorzystać już w 2026 r., w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2025 r. oraz – czy ulga obejmie wyłącznie rodziców na etatach i rozliczających się według skali podatkowej, czy również prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem?
W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
14 mar 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Z ulgi dla rodzin 4+ mogą korzystać samotni rodzice, małżonkowie i rodzice w związkach nieformalnych
13 mar 2026

Zasady korzystania z preferencji podatkowych przewidzianych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych dla rodziców, komplikują się, gdy nie są oni małżeństwem. Kiedy i na jakich zasadach można korzystać z ulgi dla rodzin 4+? W tej sprawie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zmodernizujemy armię za pieniądze obywateli tak jak zbudowaliśmy Gdynię? Dlaczego list zastawny nie jest alternatywą dla programu SAFE
13 mar 2026

Tocząca się od wielu tygodni debata dotycząca SAFE przyniosła wiele interesujących propozycji dotyczących sposobów finansowania polskich zbrojeń. Jedną z nich jest pomysł przedstawiony przez Centrum im. Adama Smitha – sfinansowanie potrzeb obronnych poprzez emisję Publicznego Listu Zastawnego sprzedanego obywatelom. Pomysł ten w duchu samowystarczalności i suwerenności, brzmi atrakcyjnie. Zwolennicy podkreślają też, że list zastawny pozwala finansować wyłącznie konkretne inwestycje, a nie bieżącą konsumpcję państwa. Niestety takie rozwiązanie rodzi dużo więcej pytań niż odpowiedzi - komentuje Michał Ostrowski.
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
PPK: osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta
13 mar 2026

Osoba, która ukończyła 60 lat, sama decyduje o wariancie wypłaty środków z konta. Głównym celem uczestnictwa w PPK jest systematyczne gromadzenie oszczędności z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu właśnie 60. roku życia. Wariant wypłaty, wybrany przez uczestnika PPK po osiągnięciu tego wieku, przesądza o tym, czy uczestnik będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.
Do 8 000 zł na przydomowe zbiorniki na deszczówkę. NFOŚiGW ogłasza nowy nabór wniosków
13 mar 2026

Na przydomowe systemy gromadzenia i wykorzystania deszczówki będzie można otrzymać maksymalnie do 8 tys. zł dofinansowania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w drugim kwartale br. ma ruszyć nabór wniosków w tej sprawie. Budżet to 173 mln zł.

Odliczenie VAT bez faktury - to możliwe: ważny wyrok NSA
13 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że brak faktury VAT nie musi automatycznie oznaczać utraty prawa do odliczenia podatku naliczonego. W głośnym wyroku z 13 lutego 2026 r. NSA wskazał akurat, że akt notarialny dokumentujący zakup nieruchomości może zastąpić fakturę - o ile spełnione zostały materialne przesłanki odliczenia VAT. To jednak zasada uniwersalna - liczą się fakty, nie faktura.
Miliony z "Stop Smog" nie zmarnują się. Resort ma pomysł na ich wykorzystanie
13 mar 2026

Kwota blisko 150 mln zł, która nie została wydana w zakończonym programie „Stop Smog”, będzie mogła zostać przeznaczona na dofinansowanie termomodernizacji i remontów budynków wielorodzinnych - wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji, przegotowanego przez resort rozwoju i technologii.
