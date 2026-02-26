Pieniądze już płyną na konta. Skarbówka wypłaca zwroty podatku z PIT szybciej, niż myślisz (DATY)

Pierwsze przelewy już trafiają do podatników. Tegoroczny zwrot podatku za 2025 rok realizowany jest sprawniej niż w poprzednich latach, a wiele osób otrzymuje pieniądze znacznie szybciej niż przewiduje ustawowy termin. Kluczowe znaczenie ma sposób złożenia deklaracji oraz data jej wysłania.

rozwiń >

Od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym dostępna jest usługa Twój e-PIT, w której przygotowano wstępnie wypełnione zeznania roczne. To właśnie elektroniczne rozliczenie znacząco przyspiesza zwrot podatku.

REKLAMA

REKLAMA

Zwrot podatku – najważniejsze daty

W kampanii rocznych rozliczeń PIT obowiązują dwie główne daty:

15 lutego – udostępnienie rozliczeń w systemie Twój e-PIT,

– udostępnienie rozliczeń w systemie Twój e-PIT, 30 kwietnia – ostateczny termin złożenia zeznania za 2025 rok.

Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, deklaracje PIT-37 oraz PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. W takiej sytuacji uznaje się je za złożone właśnie tego dnia, a termin na zwrot podatku liczony jest od 1 maja.

Warto pamiętać, że formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia. Bez tego nie dojdzie ani do skutecznego złożenia deklaracji, ani do wypłaty nadpłaty.

REKLAMA

Dlaczego zwrot podatku trafia szybciej?

Rozliczenia udostępnione w systemie zawierają dane przekazane przez płatników, w tym informacje z PIT-11 oraz dane o przysługujących zwolnieniach. Dzięki temu większość podatników nie musi ręcznie wpisywać dochodów ani zaliczek – system robi to automatycznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Elektroniczna weryfikacja dokumentów skraca czas obsługi, a przelewy realizowane są często znacznie szybciej niż ustawowe maksimum.

Jeśli zeznanie zostało złożone elektronicznie, urząd ma do 45 dni na dokonanie zwrotu. W praktyce jednak wiele osób otrzymuje zwrot podatku już po kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach.

W przypadku deklaracji papierowych czas oczekiwania jest dłuższy – urząd ma nawet do trzech miesięcy na przekazanie środków.

Jak sprawdzić i przyspieszyć zwrot podatku?

Z usługi Twój e-PIT można korzystać przez całą dobę – na komputerze, telefonie lub w aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. Logowanie odbywa się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną, mObywatel) albo przy użyciu danych podatkowych. W aplikacji mobilnej dostęp możliwy jest po uwierzytelnieniu PIN-em lub biometrią.

Aby przyspieszyć zwrot podatku, warto:

zaakceptować lub wysłać deklarację elektronicznie jak najwcześniej,

sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego,

upewnić się, że uwzględniono wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia.

Im wcześniej deklaracja zostanie skutecznie złożona online, tym szybciej rozpocznie się bieg 45-dniowego terminu na zwrot podatku.

Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?

Osoby, które zaakceptowały swoje zeznanie już w lutym lub marcu, mogą otrzymać zwrot podatku jeszcze przed upływem ustawowych 45 dni. Ci, których PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany 30 kwietnia, powinni spodziewać się przelewu w ciągu 45 dni od początku maja.

W praktyce oznacza to jedno: pieniądze już płyną na konta, a elektroniczne rozliczenie pozostaje najszybszym sposobem, by odzyskać nadpłatę. W tym roku zwrot podatku może zaskoczyć tempem – zwłaszcza tych, którzy nie odkładają rozliczenia na ostatnią chwilę.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku. MF wyjaśnia

Od jakiego momentu jest liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty gdy moje zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT?

W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań za 2025 rok przypada 30 kwietnia 2026 roku, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja 2026 roku.

Czy mogę wybrać numer rachunku bankowego mojej żony jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu nadpłaty, jeżeli korzystam z usługi Twój e-PIT i rozliczam się indywidualnie na PIT-37?

Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podajesz wyłącznie rachunek, którego jesteś posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jesteś, a jest nim Twoja żona, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

Skorygowałem zeznanie, ponieważ w pierwotnym zeznaniu nie odliczyłem ulgi prorodzinnej. Czy będę dłużej czekał na zwrot nadpłaty podatku? Korektę wysłałem elektronicznie.

Nadpłatę podatku zwrócimy Ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

W pierwotnym zeznaniu PIT nie uwzględniłem ulgi na dzieci i przed 30 kwietnia skorygowałem deklarację. Z korekty wynikała nadpłata. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?

Nie. Jeżeli korektę zeznania złożyłeś w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. do 30 kwietnia, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy Ci bez wniosku.

Zwrot podatku na rachunek lub przekazem pocztowym

Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu:

1) Na Twój rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:

Twój numer osobistego rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny - nie musisz wskazywać go w składanym zeznaniu.

Nie zgłosiłeś(-aś) numeru rachunku osobistego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wskazany numer jest nieaktualny - możesz go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące Twojego konta bankowego lub konta w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

2) przekazem pocztowym.

Podstawa prawna: