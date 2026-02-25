REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Pieniądze już płyną na konta. Skarbówka wypłaca zwroty z PIT szybciej, niż myślisz (DATY)

Pieniądze już płyną na konta. Skarbówka wypłaca zwroty z PIT szybciej, niż myślisz (DATY)

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 lutego 2026, 14:06
Adam Kuchta
Adam Kuchta
zwrot podatku
Pieniądze już płyną na konta. Skarbówka wypłaca zwroty z PIT szybciej, niż myślisz
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Pierwsze przelewy już trafiają do podatników. Tegoroczny zwrot podatku za 2025 rok realizowany jest sprawniej niż w poprzednich latach, a wiele osób otrzymuje pieniądze znacznie szybciej niż przewiduje ustawowy termin. Kluczowe znaczenie ma sposób złożenia deklaracji oraz data jej wysłania.

rozwiń >

Od 15 lutego w e-Urzędzie Skarbowym dostępna jest usługa Twój e-PIT, w której przygotowano wstępnie wypełnione zeznania roczne. To właśnie elektroniczne rozliczenie znacząco przyspiesza zwrot podatku.

REKLAMA

REKLAMA

Zwrot podatku – najważniejsze daty

W kampanii rocznych rozliczeń PIT obowiązują dwie główne daty:

  • 15 lutego – udostępnienie rozliczeń w systemie Twój e-PIT,
  • 30 kwietnia – ostateczny termin złożenia zeznania za 2025 rok.

Jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, deklaracje PIT-37 oraz PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia. W takiej sytuacji uznaje się je za złożone właśnie tego dnia, a termin na zwrot podatku liczony jest od 1 maja.

Warto pamiętać, że formularze PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia. Bez tego nie dojdzie ani do skutecznego złożenia deklaracji, ani do wypłaty nadpłaty.

REKLAMA

Dlaczego zwrot podatku trafia szybciej?

Rozliczenia udostępnione w systemie zawierają dane przekazane przez płatników, w tym informacje z PIT-11 oraz dane o przysługujących zwolnieniach. Dzięki temu większość podatników nie musi ręcznie wpisywać dochodów ani zaliczek – system robi to automatycznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Elektroniczna weryfikacja dokumentów skraca czas obsługi, a przelewy realizowane są często znacznie szybciej niż ustawowe maksimum.

Jeśli zeznanie zostało złożone elektronicznie, urząd ma do 45 dni na dokonanie zwrotu. W praktyce jednak wiele osób otrzymuje zwrot podatku już po kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach.

W przypadku deklaracji papierowych czas oczekiwania jest dłuższy – urząd ma nawet do trzech miesięcy na przekazanie środków.

Jak sprawdzić i przyspieszyć zwrot podatku?

Z usługi Twój e-PIT można korzystać przez całą dobę – na komputerze, telefonie lub w aplikacji mobilnej e-Urzędu Skarbowego. Logowanie odbywa się przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e-Dowód, bankowość elektroniczną, mObywatel) albo przy użyciu danych podatkowych. W aplikacji mobilnej dostęp możliwy jest po uwierzytelnieniu PIN-em lub biometrią.

Aby przyspieszyć zwrot podatku, warto:

  • zaakceptować lub wysłać deklarację elektronicznie jak najwcześniej,
  • sprawdzić poprawność numeru rachunku bankowego,
  • upewnić się, że uwzględniono wszystkie przysługujące ulgi i odliczenia.

Im wcześniej deklaracja zostanie skutecznie złożona online, tym szybciej rozpocznie się bieg 45-dniowego terminu na zwrot podatku.

Kiedy pieniądze pojawią się na koncie?

Osoby, które zaakceptowały swoje zeznanie już w lutym lub marcu, mogą otrzymać zwrot podatku jeszcze przed upływem ustawowych 45 dni. Ci, których PIT-37 lub PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowany 30 kwietnia, powinni spodziewać się przelewu w ciągu 45 dni od początku maja.

W praktyce oznacza to jedno: pieniądze już płyną na konta, a elektroniczne rozliczenie pozostaje najszybszym sposobem, by odzyskać nadpłatę. W tym roku zwrot podatku może zaskoczyć tempem – zwłaszcza tych, którzy nie odkładają rozliczenia na ostatnią chwilę.

Pytania i odpowiedzi dotyczące zwrotu podatku. MF wyjaśnia

Od jakiego momentu jest liczony termin 45 dni do zwrotu nadpłaty gdy moje zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT?

W tej sytuacji termin do zwrotu nadpłaty będzie liczony od dnia następującego po dniu, w którym upływa termin składania zeznań. Termin składania zeznań za 2025 rok przypada 30 kwietnia 2026 roku, a więc termin zwrotu nadpłaty liczony będzie od dnia następującego po nim, tj. od 1 maja 2026 roku.

Czy mogę wybrać numer rachunku bankowego mojej żony jako numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu nadpłaty, jeżeli korzystam z usługi Twój e-PIT i rozliczam się indywidualnie na PIT-37?

Nie. W przypadku rozliczenia indywidualnego podajesz wyłącznie rachunek, którego jesteś posiadaczem (współposiadaczem). Wskazanie rachunku, którego posiadaczem (współposiadaczem) nie jesteś, a jest nim Twoja żona, jest możliwe jedynie w przypadku wspólnego rozliczenia małżonków.

Skorygowałem zeznanie, ponieważ w pierwotnym zeznaniu nie odliczyłem ulgi prorodzinnej. Czy będę dłużej czekał na zwrot nadpłaty podatku? Korektę wysłałem elektronicznie.

Nadpłatę podatku zwrócimy Ci w ciągu 45 dni od dnia złożenia korekty zeznania.

W pierwotnym zeznaniu PIT nie uwzględniłem ulgi na dzieci i przed 30 kwietnia skorygowałem deklarację. Z korekty wynikała nadpłata. Czy muszę złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty, żeby uzyskać jej zwrot?

Nie. Jeżeli korektę zeznania złożyłeś w terminie przewidzianym do jego złożenia, tj. do 30 kwietnia, to nadpłatę podatku, która wynika z tej korekty, zwrócimy Ci bez wniosku.

Zwrot podatku na rachunek lub przekazem pocztowym

Jeżeli z Twojego zeznania podatkowego wynika nadpłata, to urząd skarbowy może dokonać jej zwrotu:

1) Na Twój rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

Warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:

  • Twój numer osobistego rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny - nie musisz wskazywać go w składanym zeznaniu.
  • Nie zgłosiłeś(-aś) numeru rachunku osobistego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej albo wskazany numer jest nieaktualny - możesz go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące Twojego konta bankowego lub konta w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

2) przekazem pocztowym.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Niższe rachunki za gaz? Nowa taryfa myOrlen już obowiązuje - możesz oszczędzić nawet 1103 zł rocznie
25 lut 2026

Od 25 lutego zaczęła obowiązywać nowa, niższa taryfa cen gazu wprowadzona przez myOrlen, dawny PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD). Nowy cennik, który dotyczy 7 mln klientów tej spółki obowiązywać będzie do końca czerwca - poinformował Orlen.
Za osoby po 50. roku życia pracodawca płaci chorobowe tylko 14 dni zamiast 33
25 lut 2026

Za osoby po 50. roku życia pracodawca płaci chorobowe tylko 14 dni. W przypadku młodszych pracowników wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest do 33 dnia niezdolności do pracy. Dopiero od 34. dnia wypłatę przejmuje ZUS. Przy starszych pracownikach Zakład zaczyna płacić już od 15. dnia choroby.
Gigantyczny zastrzyk gotówki dla osób z niepełnosprawnościami: państwo zapłaci za asystenta, dojazd i nowoczesny sprzęt
25 lut 2026

To prawdziwa rewolucja w finansowaniu pomocy dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pula środków na likwidację barier i bezpośrednie wsparcie wzrosła ponad dwukrotnie - do kwoty przekraczającej miliard złotych. Pieniądze popłyną na darmowych asystentów, specjalistyczny transport oraz zakup drogiego sprzętu ułatwiającego życie. Zobacz, na jakie konkretnie udogodnienia mogą liczyć niepełnosprawni.
ZUS przypomina o terminie złożenia ważnej informacji mającej wpływ na świadczenia
25 lut 2026

Jeśli w zeszłym roku pobierałeś wcześniejszą emeryturę lub rentę i dorabiałeś np. na etacie, jako zleceniobiorca, we własnej firmie lub jako członek rady nadzorczej – musisz zgłosić te dodatkowe zarobki do ZUS. Termin upływa na końcu lutego. Szczegóły poniżej.

REKLAMA

Egzamin na urzędnika mianowanego: ile wynosi opłata, miejsca sprawdzianu, ilu urzędników otrzyma akt mianowania
25 lut 2026

Termin tegorocznego postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej zaplanowano na 4 lipca. Podobnie jak w ubiegłym roku egzamin na urzędnika mianowanego odbędzie się jednocześnie w kilku miejscach. Jaka jest wysokość opłaty za udział w postępowaniu? Ilu urzędników otrzyma akt mianowania w 2026 roku?
Nowe przepisy od 3 marca: 50 km/h ponad limit poza miastem grozi utratą prawa jazdy
25 lut 2026

Od przyszłego tygodnia wejdą w życie przepisy pozwalające na zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej poza obszarem zabudowanym. Inną zmianą jest umożliwienie kierowania samochodami od 17 roku życia.
Jak przegrać przetarg mając ofertę o 400 mln zł tańszą od zwycięzcy. O nieoczywistych konsekwencjach wyroku dotyczącego Rail Baltica
25 lut 2026

Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje rocznie nawet 5 tysięcy odwołań. Rzadko kiedy są to sprawy, które przebijają się do mediów głównego nurtu. Zwykle, gdy KIO rozpatrując odwołanie nakaże odrzucić ofertę, przeczytamy o tym na portalu branżowym albo w serwisie LinkedIn. Tym razem jednak stało się inaczej, bo o wykluczeniu konsorcjum w składzie Mirbud i Torpol od realizacji rekordowego kontraktu infrastrukturalnego mogliśmy przeczytać w prawie każdym dużym medium, a sprawę komentowali czołowi politycy. Jeżeli coś jest tak szeroko omawiane, to oczywistym jest, że będzie to miało duże konsekwencje. A te mogą być bardziej nieoczywiste niż się wydaje na pierwszy rzut oka - pisze adwokat Piotr Celiński.

Pieniądze już płyną na konta. Skarbówka wypłaca zwroty z PIT szybciej, niż myślisz (DATY)
25 lut 2026

Pierwsze przelewy już trafiają do podatników. Tegoroczny zwrot podatku za 2025 rok realizowany jest sprawniej niż w poprzednich latach, a wiele osób otrzymuje pieniądze znacznie szybciej niż przewiduje ustawowy termin. Kluczowe znaczenie ma sposób złożenia deklaracji oraz data jej wysłania.

REKLAMA

Państwo zapłaci za twoją naukę. Rusza wielka akcja darmowych szkoleń dla seniorów – sprawdź, jak skorzystać
25 lut 2026

Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza start kampanii „Buduj cyfrową formę klik po kliku”. To doskonała wiadomość zwłaszcza dla seniorów, którzy czują się zagubieni w świecie nowoczesnych technologii. Resort stawia na darmowe szkolenia i rozwój kompetencji, które ułatwią życie codzienne. Sprawdź, jak bezpłatnie nauczyć się obsługi smartfona, bankowości online i e-urzędu.
Chcesz odnieść sukces zawodowy w 2026? Oto, co będzie miało największe znaczenie [Raport]
25 lut 2026

Szybkie przyswajanie nowych umiejętności oraz zdolność do elastycznego reagowania na zmiany będą w 2026 r. najważniejszym czynnikiem sukcesu pracowników i firm – co podkreśla raport ManpowerGroup „Raport płacowy 2026”.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA