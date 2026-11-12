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Darowizna czy testament? Ten wybór zdecyduje, co stanie się z majątkiem dzieci

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12 listopada 2026, 06:56
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatek, pieniądze, darowizna, testament, dzieci
Darowizna czy testament? Jeden wybór może zdecydować, co stanie się z majątkiem dzieci
Shutterstock

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Chcesz przekazać dzieciom mieszkanie, pieniądze albo inną część majątku? Wybór między darowizną a testamentem może mieć znacznie większe konsekwencje, niż się wydaje. Przekazanie majątku za życia nie zawsze kończy sprawę spadkową, a testament pozwala zachować kontrolę nad majątkiem aż do śmierci. Jest jeszcze kwestia zachowku i podatku. Sprawdź, które rozwiązanie daje więcej bezpieczeństwa i kiedy można uniknąć podatku.

Decyzja o przekazaniu majątku dzieciom to jedno z najważniejszych postanowień finansowych, które na pewno warto przemyśleć odpowiednio wcześnie. W praktyce zazwyczaj rozważa się dwa rozwiązania: darowiznę lub testament. Każde z nich ma nieco inne konsekwencje prawne i podatkowe, dlatego decyzja powinna być oparta na obowiązujących przepisach oraz indywidualnej sytuacji majątkowej i rodzinnej.

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Co to jest darowizna i jak działa prawo cywilne?

Darowizna to umowa, w której darczyńca bezpłatnie przekazuje obdarowanemu określone składniki majątku – np. pieniądze czy nieruchomość. Umowa taka skutkuje już za życia darczyńcy, co jest jej największą zaletą, bo obdarowany może korzystać z majątku niemal od razu.

Podstawa prawna, a dokładnie art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że „przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku”. Podstawową cechą darowizny jest to, że przeniesienie własności następuje natychmiast po zawarciu umowy. W przypadku nieruchomości darowiznę zwykle zawiera się w formie aktu notarialnego, co zapewnia bezpieczeństwo prawne obu stron. Odwołanie darowizny jest trudne i możliwe jedynie w wyjątkowych sytuacjach, na przykład w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego wobec darczyńcy.

Testament – przekazanie majątku dopiero po śmierci spadkodawcy!

Testament to jednostronne oświadczenie woli spadkodawcy, w którym określa on, kto ma odziedziczyć jego majątek po śmierci. Majątek dziedziczy się dopiero po śmierci spadkodawcy, a sam testament można w każdej chwili zmienić lub odwołać za życia, zgodnie z art. 944 Kodeksu cywilnego, który mówi, że „sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela”.

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W testamencie można precyzyjnie ustalić podział majątku, co bywa szczególnie istotne w sytuacjach, gdy mają różne potrzeby finansowe lub obecni są wnukowie, którym spadkodawca chce zapewnić określone świadczenia. Testament może być sporządzony własnoręcznie lub w formie aktu notarialnego (co reguluje art. 950 Kodeksu cywilnego), która zwiększa bezpieczeństwo prawne i zmniejsza ryzyko podważenia dokumentu po śmierci spadkodawcy.

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Dzięki testamentowi spadkodawca zachowuje pełną swobodę dysponowania majątkiem do końca życia, a jednocześnie ma możliwość wprowadzenia zapisów dotyczących szczególnych sytuacji rodzinnych, takich jak ustanowienie zapisów windykacyjnych, zapisów zwykłych lub warunkowych.

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Zachowek – ochrona praw dzieci

Jedną z ważnych spraw, które warto uwzględnić przed podjęciem decyzji o darowiźnie lub testamencie, jest zachowek – instytucja prawa spadkowego, która chroni najbardziej uprawnionych spadkobierców. Zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, bądź w postaci świadczenia od fundacji rodzinnej lub mienia w związku z rozwiązaniem fundacji rodzinnej, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.”

Warto pamiętać, że darowizny dokonane za życia spadkodawcy mogą być doliczane do spadku przy obliczaniu zachowku (art. 993–995 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że przekazanie majątku dziecku jeszcze za życia nie zawsze eliminuje roszczenia pozostałych spadkobierców. Nawet jeśli całość darowizny trafi do jednego z dzieci, inni mogą dochodzić swoich praw do zachowku, co w praktyce wymaga uwzględnienia darowizn w rozliczeniach spadkowych po śmierci darczyńcy.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Podatek od spadków i darowizn – najważniejsze zasady

Zarówno darowizna, jak i testament mogą wiązać się z obowiązkiem podatkowym – podatkiem od spadków i darowizn – który reguluje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Aktualnie obowiązujące kwoty wolne od podatku to:

  • I grupa podatkowa, do której należą małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa – do 36 120 zł,
  • II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki) – do 27 090 zł,
  • III grupa podatkowa, obejmująca pozostałych nabywców – do 5 733 zł.

Najbliższa rodzina (tzw. grupa „0”) – do której należą dzieci, rodzice, małżonek oraz inni najbliżsi krewni – może skorzystać z pełnego zwolnienia podatkowego, jeśli zgłosi nabycie spadku lub darowizny w ustawowym terminie do urzędu skarbowego. W praktyce oznacza to, że jeśli darowizna lub spadek od rodzica nie przekracza limitów lub zostanie zgłoszona właściwie, dzieci mogą nie zapłacić podatku wcale – niezależnie od wysokości majątku.

Ważne

Co istotne, do limitu kwoty wolnej od podatku zalicza się wszystkie otrzymane darowizny od tej samej osoby na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Co bardziej się opłaca: darowizna czy testament?

Darowizna opłaca się przede wszystkim wtedy, gdy zależy nam na przekazaniu majątku jeszcze za życia i szybkim osiągnięciu konkretnego celu. To dobre rozwiązanie, jeśli chcemy realnie wesprzeć dzieci finansowo już teraz – na przykład przy zakupie mieszkania, budowie domu czy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Sprawdza się także w sytuacji, gdy przekazanie majątku nie narusza roszczeń o zachowek i nie grozi późniejszymi sporami między spadkobiercami.

Testament warto wybrać wtedy, gdy kluczowa jest kontrola i elastyczność w rozporządzaniu majątkiem. Pozwala on zachować pełne prawo do podejmowania decyzji aż do końca życia i w razie potrzeby zmienić wcześniejsze ustalenia. Jest szczególnie przydatny przy bardziej skomplikowanym podziale majątku lub wtedy, gdy chcemy precyzyjnie uregulować kwestie spadkowe, by uniknąć nieporozumień rodzinnych po śmierci.

Pod względem podatkowym, przy odpowiednim zaplanowaniu i dopełnieniu formalności, oba rozwiązania mogą być zwolnione z podatku w przypadku najbliższej rodziny. Ostateczny wybór zależy więc przede wszystkim od tego, czy chcemy przekazać majątek już teraz, czy dopiero po śmierci, a także od planów dotyczących zachowku i relacji rodzinnych.

Można zatem stwierdzić, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, czy lepsza jest darowizna, czy testament. Darowizna daje szybki efekt i realne wsparcie już za życia, ale wiąże się z mniejszą elastycznością oraz możliwością uwzględnienia przy zachowku. Testament pozwala natomiast na pełne rozporządzanie majątkiem i jego modyfikację aż do momentu śmierci, lecz realizuje się dopiero po jej ustaniu. W każdym przypadku warto skonsultować się z notariuszem lub doradcą podatkowym, aby dopasować wybór do indywidualnej sytuacji majątkowej i obowiązujących przepisów prawa.

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Źródło: INFOR
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