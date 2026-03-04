REKLAMA

1,5% podatku w 2026 roku można przekazać tylko jednej organizacji

1,5% podatku w 2026 roku można przekazać tylko jednej organizacji

04 marca 2026, 11:54
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
1,5% podatku, wniosek o przekazanie podatku rolnego 2026, podatek rolny, organizacje pożytku publicznego, przekazanie podatku
1,5% podatku w 2026 roku - na liście uprawnionych podmiotów widnieje tylko jedna nazwa. Jak to możliwe?
Kiedy słyszymy o 1,5% podatku, niemal automatycznie myślimy o PIT i organizacjach pożytku publicznego. Ministerstwo Finansów przypomina o tej możliwości w 2026 r., ale jest pewien haczyk: na liście uprawnionych organizacji widnieje tylko jeden podmiot. O co w tym chodzi i jak to możliwe?

1,5% tego podatku przekażesz w 2026 r. tylko jednej organizacji

Większość dyskusji o przekazywaniu części podatku na cele społeczne kręci się wokół PIT i organizacji pożytku publicznego. Tymczasem polskie prawo przewiduje analogiczny mechanizm dla zupełnie innej grupy podatników - rolników opłacających podatek rolny. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku rolnym osoby fizyczne oraz rolnicze spółdzielnie produkcyjne mogą przekazać 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranej organizacji z zamkniętego katalogu podmiotów.

O tej możliwości przypomniało 4 marca 2026 r. Ministerstwo Finansów, publikując komunikat skierowany do podatników podatku rolnego. Resort podkreśla, że na złożenie wniosku jest czas od 1 marca do 15 listopada 2026 r. - a więc termin jest znacznie dłuższy niż w przypadku rozliczeń PIT.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Kto może skorzystać i na czyją rzecz można wpłacić 1,5 proc. podatku?

Uprawnienie do przekazania 1,5% podatku rolnego przysługuje dwóm kategoriom podatników: osobom fizycznym płacącym podatek rolny oraz rolniczym spółdzielniom produkcyjnym. Zgodnie z ustawą środki mogą trafić do jednego z trzech typów podmiotów - związku zawodowego rolników indywidualnych, związku rewizyjnego zrzeszającego rolnicze spółdzielnie produkcyjne albo Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. Warunkiem jest wpis danej organizacji na listę prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ważne

Tu pojawia się zaskakujący fakt: na rok 2026 na listę wpisano wyłącznie jeden podmiot - Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. W praktyce oznacza to, że rolnicy, którzy chcą skorzystać z tego mechanizmu, nie mają wyboru - albo przekazują 1,5% na rzecz tej jednej organizacji, albo nie przekazują wcale.

Jak złożyć wniosek o przekazanie 1,5 proc. podatku? Formalności krok po kroku

Procedura jest stosunkowo prosta. Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego składa się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Można to zrobić na dwa sposoby: w formie papierowej - składając dokument osobiście w urzędzie lub wysyłając go pocztą - albo elektronicznie, korzystając z adresu do doręczeń elektronicznych organu podatkowego. Wzór wniosku jest określony przepisami, co eliminuje ryzyko formalnych błędów.

Jest jeden bezwzględny warunek, o którym Ministerstwo Finansów wyraźnie przypomina: przekazanie 1,5% podatku rolnego jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy podatnik zapłacił w pełnej wysokości podatek za dany rok podatkowy. Kto ma zaległości, nie skorzysta z tego mechanizmu - niezależnie od tego, czy złoży wniosek w terminie.

Dlaczego warto wiedzieć, jak przekazać 1,5% podatku?

Mechanizm przekazywania 1,5% podatku rolnego pozostaje jednym z mniej znanych narzędzi wsparcia organizacji działających na rzecz rolnictwa. W odróżnieniu od analogicznego rozwiązania w PIT, gdzie lista organizacji pożytku publicznego liczy tysiące podmiotów, tutaj katalog uprawnionych jest wąski - a w 2026 r. ogranicza się do jednej organizacji. Mimo to dla aktywnych społecznie rolników to sposób, by część obowiązkowej daniny skierować na cele bliskie ich środowisku, bez dodatkowego obciążenia własnej kieszeni.

Termin na złożenie wniosku upływa 15 listopada 2026 r., więc czasu jest sporo. Warto jednak nie odkładać formalności na ostatnią chwilę - szczególnie jeśli podatnik planuje skorzystać z formy elektronicznej i musi wcześniej upewnić się, że posiada aktywny adres do doręczeń elektronicznych.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

