REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Nie tylko duże przelewy. Skarbówka może zainteresować się nawet niewielkimi kwotami

Nie tylko duże przelewy. Skarbówka może zainteresować się nawet niewielkimi kwotami

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2026, 08:29
Adam Kuchta
Adam Kuchta
przelew wpłaty pieniądze podatek darowizna urząd skarbowy
Nie tylko duże przelewy. Skarbówka może zainteresować się nawet małymi kwotami na koncie
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Wiele osób uważa, że urząd skarbowy zwraca uwagę wyłącznie na przelewy opiewające na dziesiątki tysięcy złotych. Przepisy pokazują jednak coś innego. Liczy się nie tylko kwota, ale także częstotliwość, opis transakcji i źródło pieniędzy.

rozwiń >

W czsie powszechnego korzystania z bankowości elektronicznej, przelewy bankowe stały się naszą codziennością. Jednak warto wiedzieć, że niektóre transakcje mogą zwrócić uwagę organów skarbowych. W Polsce istnieją przepisy regulujące monitorowanie przelewów, a ich nieprzestrzeganie może prowadzić do przykrych konsekwencji podatkowych. Na co więc zwracać uwagę?

REKLAMA

REKLAMA

Przelewy bankowe pod nadzorem organów skarbowych: dlaczego banki muszą zgłaszać niektóre transakcje pieniężne?

Instytucje finansowe w naszym kraju, w tym banki, mają obowiązek monitorowania oraz zgłaszania podejrzanych transakcji, w szczególności tych o wysokiej wartości. Wynika to z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która implementuje unijne dyrektywy AML (Anti-Money Laundering). Celem tych regulacji jest zapobieganie działalności przestępczej, w tym finansowaniu terroryzmu oraz praniu pieniędzy.

Z przepisów tych wynika, że instytucje obowiązane (np. banki, firmy pożyczkowe, kantory, notariusze) są zobligowane do rejestrowania każdej transakcji o wartości równej lub wyższej niż 15 000 euro (lub jej równowartości w innej walucie). Wartość ta odnosi się zarówno do pojedynczej operacji, jak i serii powiązanych transakcji, które łącznie przekraczają ten próg.

Tego typu transakcje muszą być zgłaszane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który działa w ramach Ministerstwa Finansów. Zgłoszenie odbywa się w formie raportu, który zawiera szczegółowe informacje o nadawcy i odbiorcy środków, a także o celu i charakterze transakcji. GIIF analizuje zgromadzone dane pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, a w przypadku wykrycia podejrzanych operacji może wszcząć postępowanie wyjaśniające, a nawet przekazać sprawę organom ścigania.

REKLAMA

Zobacz również:

Choć ustawowy limit zgłoszeniowy wynosi 15 000 euro, wiele banków w Polsce wprowadza bardziej restrykcyjne regulacje wewnętrzne. W ramach własnych polityk bezpieczeństwa niektóre instytucje finansowe stosują niższe limity, na przykład 10 000 euro. Oznacza to, że nawet transakcje na kwoty poniżej oficjalnego progu mogą być zgłaszane do GIIF, jeśli bank uzna je za potencjalnie podejrzane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie konsekwencje dla klientów banków? Osoby dokonujące przelewów powinny mieć świadomość, że bank może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentów potwierdzających legalność transakcji. W skrajnych przypadkach, jeśli bank uzna operację za potencjalnie podejrzaną, może ją wstrzymać lub nawet zamrozić środki na rachunku do czasu wyjaśnienia sprawy.

Ważne

Klienci banków powinni być świadomi tych zasad oraz możliwych konsekwencji wynikających z niedopełnienia obowiązków informacyjnych dotyczących transakcji. W celu uniknięcia problemów warto zawsze dokładnie dokumentować źródło i cel większych przelewów oraz przestrzegać obowiązujących przepisów.

Jaki są aktualne limity przelewów pieniężnych w przypadku darowizn oraz obowiązki podatników?

Przekazywanie darowizn w Polsce podlega regulacjom zawartym w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Podatek ten obowiązuje w przypadku przekazania majątku bez ekwiwalentu, a jego wysokość zależy od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.

W zależności od grupy podatkowej, limity zwolnienia wynoszą odpowiednio:

  • I grupa podatkowa: 36 120 zł – obejmuje najbliższą rodzinę, taką jak małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki, rodzeństwo, teściowie;
  • II grupa podatkowa: 27 090 zł – obejmuje dalszą rodzinę, np. rodzeństwo rodziców, zstępnych rodzeństwa (np. dzieci siostry), małżonków rodzeństwa;
  • III grupa podatkowa: 5 733 zł – dotyczy pozostałych osób niespokrewnionych.

Przekroczenie tych kwot w ciągu pięciu lat od tego samego darczyńcy obliguje obdarowanego do zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy na formularzu SD-Z2. Jeśli darowizna nie zostanie zgłoszona w terminie, obdarowany musi zapłacić podatek według skali progresywnej:

  • I grupa podatkowa: od 3% do 7% wartości darowizny,
  • II grupa podatkowa: od 7% do 12%,
  • III grupa podatkowa: od 12% do 20%.

Co więcej? Osoby należące do zerowej grupy podatkowej (np. małżonkowie, dzieci, wnuki, rodzice) mogą uniknąć podatku, jeśli zgłoszą darowiznę w terminie i jeśli przekazane środki zostaną udokumentowane, np. przelewem bankowym.

Tabela: Aktualne skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

11 833

3%

11 833

23 665

355 zł i 5% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

946 zł 60 gr i 7% od nadwyżki ponad 23 665 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

11 833

7%

11 833

23 665

828 zł 40 gr i 9% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 665

 

1893 zł 30 gr i 12% od nadwyżki ponad 23 665 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

11 833

12%

11 833

23 665

1420 zł i 16% od nadwyżki ponad 11 833 zł

23 655

 

3313 zł 20 gr i 20% od nadwyżki ponad 23 665 zł

Ważne

Niedopełnienie obowiązków podatkowych związanych z darowiznami może skutkować sankcjami finansowymi oraz dodatkowymi karami w przypadku wykrycia celowego unikania opodatkowania.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Regularne przelewy na niskie kwoty mogą wzbudzić podejrzenie skarbówki!

Nie tylko duże jednorazowe transakcje mogą przyciągnąć uwagę urzędu skarbowego. Regularne przelewy na niskie kwoty, zwłaszcza jeśli są dokonywane często i na rzecz różnych odbiorców, również mogą wzbudzić podejrzenia. Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, organy podatkowe mają prawo żądać informacji na temat przepływów finansowych, jeśli uznają, że mogą one być związane z unikaniem opodatkowania.

Dodatkowo, zgodnie przepisami zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy dokonujący regularnych przelewów powinni posiadać dokumentację uzasadniającą te transakcje, zwłaszcza jeśli są one związane z działalnością gospodarczą. Brak takiej dokumentacji może prowadzić do kontroli skarbowej oraz konieczności udowodnienia źródła pochodzenia środków.

Nietypowe tytuły przelewów. Tego trzeba zawsze unikać!

Tytuły przelewów o nietypowym charakterze, które mogą sugerować próbę unikania opodatkowania lub ukrycia darowizny, również mogą zwrócić uwagę organów skarbowych. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niektóre przelewy mogą być uznane za przychód podlegający opodatkowaniu, jeśli nie ma dla nich uzasadnienia ekonomicznego.

Urząd skarbowy może również powołać się zapisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Dają one organom skarbowym prawo do analizy i monitorowania transakcji bankowych pod kątem zgodności z przepisami podatkowymi.

Uprawnienia skarbówki są teraz bardzo szerokie. Może na wylot prześwietlać Twoje transakcje bankowe

Od 2022 roku urzędy skarbowe mają rozszerzone uprawnienia w zakresie kontroli kont bankowych. Zgodnie ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej, organy skarbowe mogą monitorować transakcje finansowe bez konieczności informowania właściciela rachunku. Co więcej, zgodnie zapisami ordynacji podatkowej, kontrola może obejmować operacje bankowe nawet sprzed pięciu lat, a w szczególnych przypadkach może zostać przedłużona. W praktyce oznacza to, że fiskus ma możliwość prześledzenia pełnej historii przepływów finansowych osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa, jeśli uzna, że istnieją przesłanki do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Dodatkowo, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, urząd skarbowy może nałożyć sankcje finansowe zgodnie z przepisami ustawy - Kodeks karny skarbowy. Obejmują one karę w postaci grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet karę pozbawienia wolności.

Jak zatem uniknąć problemów z urzędem skarbowym? Są cztery podstawowe zasady, których warto przestrzegać!

Aby zminimalizować ryzyko kontroli skarbowej, warto przestrzegać tych 4 zasad:

  1. Dokładnie opisywać tytuły przelewów: Unikaj niejasnych lub humorystycznych opisów, które mogą zostać źle zinterpretowane.
  2. Przechowywać dokumentację: Zachowuj potwierdzenia i dokumenty uzasadniające dokonane transakcje, zwłaszcza w przypadku darowizn.
  3. Zgłaszać darowizny: Jeśli wartość darowizny przekracza ustawowe limity, niezwłocznie zgłoś ją do urzędu skarbowego.
  4. Unikać podejrzanych transakcji: Rezygnuj z operacji, które mogą być interpretowane jako próba unikania opodatkowania lub prania pieniędzy.

Świadomość obowiązujących przepisów i przestrzeganie ich pozwoli na bezpieczne zarządzanie finansami oraz uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji związanych z interwencją urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 1124).
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz.U. 2024 poz. 1837).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2025 poz. 111).
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 361).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2025 poz. 163).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 615).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw - rok 2024 poz. 628).

Zobacz również:

FAQ – Najczęściej zadawane pytania o przelewy bankowe i kontrolę skarbową

1. Od jakiej kwoty przelew bankowy może zostać zgłoszony do urzędu skarbowego?

Instytucje finansowe w Polsce mają obowiązek rejestrować i raportować transakcje o wartości co najmniej 15 000 euro (lub równowartość w innej walucie). Dotyczy to zarówno pojedynczej operacji, jak i kilku powiązanych przelewów, które łącznie przekraczają ten próg. Zgłoszenie trafia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF), który analizuje transakcje pod kątem prania pieniędzy lub finansowania nielegalnych działań.

2. Czy bank może zgłosić przelew na niższą kwotę niż 15 tys. euro?

Tak. Wiele banków stosuje własne procedury bezpieczeństwa i może zgłosić transakcję na niższą kwotę, jeśli uzna ją za nietypową lub potencjalnie podejrzaną. W praktyce oznacza to, że nawet przelew na kilka tysięcy złotych może zostać sprawdzony, jeśli jego charakter odbiega od standardowych operacji klienta.

3. Czy urząd skarbowy ma dostęp do historii mojego konta bankowego?

Tak. Organy skarbowe mogą analizować operacje na rachunkach bankowych w ramach prowadzonych postępowań. Zgodnie z przepisami mogą sprawdzać historię transakcji nawet do 5 lat wstecz, a w szczególnych sytuacjach okres ten może być dłuższy. Kontrola może obejmować zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców.

4. Czy wiele małych przelewów może wzbudzić zainteresowanie skarbówki?

Tak. Nie tylko duże jednorazowe transakcje przyciągają uwagę organów skarbowych. Regularne przelewy na niewielkie kwoty – szczególnie między wieloma osobami lub bez jasnego uzasadnienia – mogą zostać uznane za próbę obejścia przepisów lub ukrycia dochodów.

5. Jakie limity obowiązują przy darowiznach przekazywanych przelewem?

Kwoty wolne od podatku zależą od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Obecnie wynoszą:

  • 36 120 zł – dla najbliższej rodziny (I grupa podatkowa),
  • 27 090 zł – dla dalszej rodziny (II grupa podatkowa),
  • 5 733 zł – dla osób niespokrewnionych (III grupa podatkowa).

Jeśli w ciągu 5 lat darowizna od jednej osoby przekroczy te limity, należy zgłosić ją do urzędu skarbowego.

6. Jak zgłosić darowiznę, aby uniknąć podatku?

Osoby z najbliższej rodziny mogą skorzystać z pełnego zwolnienia podatkowego. Warunkiem jest zgłoszenie darowizny w ciągu 6 miesięcy od jej otrzymania na formularzu SD-Z2 oraz udokumentowanie przekazania środków – najczęściej przelewem bankowym.

7. Jak uniknąć problemów ze skarbówką przy przelewach bankowych?

Najważniejsze jest zachowanie przejrzystości finansowej. Warto:

  • jasno opisywać tytuły przelewów,
  • przechowywać dokumenty potwierdzające źródło pieniędzy,
  • zgłaszać darowizny w wymaganym terminie,
  • unikać operacji, które mogą wyglądać na próbę ukrycia dochodów.

Dzięki temu ryzyko kontroli podatkowej lub dodatkowych wyjaśnień wobec urzędu skarbowego będzie znacznie mniejsze.

Polecamy: Kontrola podatkowa i celno - skarbowa

Powiązane
Darowizna czy testament? Jeden wybór może zdecydować, co stanie się z majątkiem dzieci
Darowizna czy testament? Jeden wybór może zdecydować, co stanie się z majątkiem dzieci
Ważny termin dla właścicieli nieruchomości. Zostało niewiele czasu na zapłatę, a kara może wynieść 64 tys. zł
Ważny termin dla właścicieli nieruchomości. Zostało niewiele czasu na zapłatę, a kara może wynieść 64 tys. zł
Polacy zmienili swoje podejście do mieszkań. Te lokale znikają z rynku najszybciej
Polacy zmienili swoje podejście do mieszkań. Te lokale znikają z rynku najszybciej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
01 wrz 2026

To pieniądze, bez których wielu rodzinom trudno byłoby związać koniec z końcem. Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem tych, którzy rezygnują z pracy albo ograniczają aktywność zawodową, by każdego dnia opiekować się bliskim z niepełnosprawnością. Choć wysokość finansowego wsparcia wzrosła, sama kwota to nie wszystko, bo opiekunowie muszą poruszać się między dwoma różnymi systemami przyznawania świadczenia. To, z którego zdecydują się skorzystać, może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ich własnych praw, jak i sytuacji osoby wymagającej opieki.
Nowe 300 plus dla Polaków rusza 1 września 2026 o godz. 11.00. Gdzie złożyć wniosek? Komu przysługuje dodatek? Pula jest ograniczona
01 wrz 2026

Od 1 września 2026 roku pełnoletni Polacy będą mogli ubiegać się o 300 zł dopłaty. Nie obowiązuje kryterium dochodowe ani wymóg posiadania dzieci. Pieniądze nie trafią jednak na konto, a liczba dostępnych dopłat będzie ograniczona. O ich przyznaniu może zdecydować kolejność prawidłowo wysłanych wniosków.
Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością
31 sie 2026

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyznał świadczenie wspierające z wyrównaniem osobie z niepełnosprawnością, która z przyczyn niezawinionych nie złożyła wniosku w wymaganym 3-miesięcznym terminie. Nie do zaakceptowania – zdaniem sądu - jest taka interpretacja przepisów, która pomija okoliczność długości postępowania oraz brak jakiegokolwiek pouczenia osoby składającej wniosek.

Nowe przepisy pozwolą ograniczyć najem krótkoterminowy?
31 sie 2026

Uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazywania najmu krótkoterminowego mają wrócić do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu autopoprawki, którym rząd ma się zająć na środowym posiedzeniu.

REKLAMA

Choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy, ale przewlekle chorzy to wciąż kompetentni pracownicy. Z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym efektywność pracy nie spada
31 sie 2026

Menedżerowie przyznają, że przewlekła choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy. Tymczasem to wciąż kompetentni pracownicy, np. z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym można normalnie pracować, a efektywność pracy nie spada.
Ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. ZUS przypomina: potwierdź swoją tożsamość
31 sie 2026

Dziś ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. Chodzi o 31 sierpnia 2026 r. ZUS przypomina cudzoziemcom o konieczności potwierdzenia swojej tożsamości. W przeciwnym razie stracą prawo do 800+.
AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię. Ponad połowa nie przeszkoliła pracowników
31 sie 2026

Większość postanowień AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię wykorzystywania sztucznej inteligencji. Dodatkowo, ponad połowa przedsiębiorców nie przeszkoliła pracowników.
Kolejne miliardy z KPO dla Polski do końca roku
31 sie 2026

Polska jest na finiszu realizacji inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane z KPO zostały już rozpoczęte lub zakończone, a do końca roku do Polski ma trafić ostatnie 90 mld zł z programu. Poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

REKLAMA

Szybciej będzie można się zapisać do specjalistów przez IKP [LISTA]
31 sie 2026

Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji. Do końca 2027 roku przez Internetowe Konto Pacjenta będzie można umawiać wizyty u kilkudziesięciu specjalistów. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia.
AI potrzebuje dużo prądu. Czy polska energetyka będzie gotowa na gwałtowny rozwój centrów danych?
31 sie 2026

Dynamiczny rozwój środowisk sztucznej inteligencji napędza inwestycje w centra danych, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na nieprzerwane dostarczanie wysokiej jakości energii elektrycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jej globalne zużycie przez centra danych ma wzrosnąć ponad dwukrotnie – z około 415 TWh w 2024 r. do około 945 TWh w 2030 r., przy czym sztuczna inteligencja będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost. Dla operatorów sieci oznacza to przyłączanie kolejnych energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej konieczności utrzymania bezpieczeństwa pracy całego systemu. Polska infrastruktura elektroenergetyczna już teraz przechodzi znaczącą rozbudowę i modernizację, aby dostosować się do tych zmian.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA