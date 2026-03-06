REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Pośpiech wskazany, by dostać 36 tys. zł ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT za 2025 rok

Pośpiech wskazany, by dostać 36 tys. zł ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT za 2025 rok

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 marca 2026, 19:17
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
ulga podatkowa na żołnierzy WOT 2025, odliczenie PIT za zatrudnienie żołnierza, art. 26he ustawy o PIT, ulga podatkowa aktywna rezerwa, nowa ulga podatkowa 2026, skarbówka, CIT
Pośpiech wskazany, by dostać 36 tys. zł ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT za 2025 rok
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowa ulga podatkowa pozwala odliczyć nawet 36 tys. zł już w zeznaniu PIT za 2025 rok. Problem w tym, że pierwszy termin na jej uwzględnienie mija w marcu - czasu zostało więc bardzo mało. Wyjaśniamy zasady działania ulgi krok po kroku, z konkretnymi przykładami.

rozwiń >

Ulga na żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy - kto może z niej skorzystać?

Podstawą prawną jest art. 26he ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z nowej ulgi podatkowej skorzystają przedsiębiorcy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy zatrudniają pracowników będących jednocześnie:

REKLAMA

REKLAMA

  • żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej (terytorialna służba wojskowa), lub
  • żołnierzami aktywnej rezerwy.

Odliczenie następuje od podstawy obliczenia podatku - na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 (skala podatkowa) lub art. 30c ust. 2 (podatek liniowy).

Ważne

Ważne: tylko umowa o pracę daje prawo do ulgi

To zasadniczy warunek, o którym nie można zapomnieć. Nowa ulga podatkowa dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (Kodeks pracy). Jeśli żołnierz WOT lub aktywnej rezerwy współpracuje z Twoją firmą na umowie zlecenia lub umowie o dzieło — ulga nie przysługuje.

Na jakim formularzu rozliczyć ulgę?

Z odliczenia mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się:

  • według skali podatkowej - formularz PIT-36,
  • podatkiem liniowym 19% - formularz PIT-36L.

Ryczałtowcy nie skorzystają z ulgi. W przepisach o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych brak odesłania do art. 26he ustawy PIT. Ryczałt ze swej natury liczony jest od przychodu i nie przewiduje tego rodzaju odliczeń - to forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie mają wysokich kosztów prowadzenia działalności.

REKLAMA

ZMIANY W PODATKACH 2026

Ile wynosi ulga? Kwoty odliczenia zależą od stażu służby żołnierza

Wysokość odliczenia rośnie wraz z nieprzerwanym stażem służby wojskowej pracownika:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

okres nieprzerwanej służby:

kwota odliczenia:

co najmniej 1 rok

12000 zł

co najmniej 2 lata

15000 zł

co najmniej 3 lata

18000 zł

co najmniej 4 lata

21000 zł

co najmniej 5 lat

24000 zł

Powyższe kwoty dotyczą obu kategorii żołnierzy - zarówno pełniących terytorialną służbę wojskową (WOT), jak i żołnierzy aktywnej rezerwy.

Jak liczyć staż służby?

Staż weryfikowany jest według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. Jeżeli stosunek pracy ustał wcześniej, decyduje ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku - staż służby określa się wtedy na ten właśnie dzień.

Zatrudnienie przez część roku - zasada proporcjonalności

Ulga przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza. Gdy pracownik-żołnierz był zatrudniony tylko przez część roku podatkowego, odliczenie oblicza się proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

Mnożnik 1,5× dla mikro i małych firm - nawet 36 000 zł odliczenia

Tu zaczyna się najciekawsza część nowej ulgi. Art. 26he ust. 3 ustawy PIT przewiduje zwiększenie podstawowych kwot odliczenia dla mniejszych przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) stosują mnożnik ×1,5 do kwot z powyższej tabeli.

Przypomnienie definicji:

Mikroprzedsiębiorca - podmiot, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
  • osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.

Mały przedsiębiorca - podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, oraz
  • osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 10 mln euro lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.
Przykład

Przykład: mikroprzedsiębiorca z żołnierzem WOT o 5-letnim stażu

Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową 19%. Spełnia kryteria mikroprzedsiębiorcy. W ramach stosunku pracy zatrudnia pracownika, który od pięciu lat nieprzerwanie pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (pięć pełnych lat liczonych na 31 grudnia).

Obliczenie ulgi:

  • Kwota bazowa za 5 lat służby: 24 000 zł
  • Mnożnik dla mikroprzedsiębiorcy: ×1,5
  • Przysługujące odliczenie: 24 000 zł × 1,5 = 36 000 zł

Mnożnik 1,2× dla średnich i większych pracodawców

Art. 26he ust. 4 ustawy PIT przewiduje drugi, nieco niższy mnożnik ×1,2. Przysługuje on przedsiębiorcom, którzy:

  • przez cały rok podatkowy zatrudniali minimum 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz
  • nie kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorca ani mały przedsiębiorca.
Przykład

Przykład: średni przedsiębiorca z trzema żołnierzami w zespole

Pani Halina prowadzi rodzinne przedsiębiorstwo w formie JDG. Zatrudnia 150 osób, w tym 130 w ramach stosunku pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Ze względu na kryteria zatrudnienia i przychodowe jest średnim przedsiębiorcą.

W zespole Pani Haliny pracują na umowę o pracę 3 żołnierze:

  • 2 żołnierzy WOT - każdy z co najmniej 2-letnim stażem służby,
  • 1 żołnierz aktywnej rezerwy - z co najmniej 4-letnim stażem służby.

Obliczenie ulgi:

  • Kwota bazowa: 2 × 15 000 zł + 1 × 21 000 zł = 51 000 zł
  • Mnożnik: ×1,2
  • Przysługujące odliczenie: 51 000 zł × 1,2 = 61 200 zł

Co jeśli dochód jest za niski lub firma wykazała stratę?

Zgodnie z art. 26he ust. 5 ustawy PIT, kwota odliczenia jest ograniczona wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym. Ulga nie może „wygenerować" straty - jeżeli bez niej firma już wykazuje stratę, odliczenie w danym roku nie przysługuje.

Ale ulga nie przepada. Ustawodawca przewidział możliwość przeniesienia niewykorzystanej części odliczenia na kolejne 5 lat podatkowych. W każdym z tych lat kwota odliczenia również nie może przekroczyć wysokości dochodu z działalności, ale daje to czas na pełne wykorzystanie preferencji.

Jakie dane wpisać w zeznaniu i jak udokumentować prawo do ulgi?

Rozliczenia dokonujesz w formularzu PIT-36 lub PIT-36L, wskazując:

  • numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,
  • liczbę miesięcy i lat nieprzerwanej służby wojskowej,
  • status podatnika - mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników.

Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Dlatego już teraz poproś pracowników-żołnierzy o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji potwierdzające datę rozpoczęcia służby i jej ciągłość. To kluczowy dokument na wypadek kontroli.

Większość uprawnionych firm nie wie o nowej uldze - jak to sprawdzić u siebie?

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie ponad 40 000 żołnierzy, a w aktywnej rezerwie kolejne tysiące osób. Większość z nich łączy służbę z cywilną pracą - od korporacji po małe rodzinne firmy.

Problem? Pracownik nie ma obowiązku informować pracodawcy o swojej służbie wojskowej. Wielu przedsiębiorców może więc nie wiedzieć, że zatrudnia żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy, zwłaszcza gdy pracownik nigdy nie prosił o zwolnienie w związku ze służbą.

Praktyczna rada:

Wyślij jeszcze dziś do zespołu krótką ankietę z pytaniem, czy ktoś służy w WOT lub aktywnej rezerwie. Wyjaśnij, że chodzi o ulgę podatkową korzystną dla firmy - to uzasadniony interes przedsiębiorcy i podstawa prawna do zebrania takiej informacji.

Jeden e-mail może oznaczać od 12 000 zł do 36 000 zł mniejszą podstawę opodatkowania - za każdego takiego pracownika. Przy 3 żołnierzach w zespole to potencjalnie ponad 100 000 zł odliczenia rocznie.

Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej

Żołnierz WOT zatrudniony w firmie to skarb dający prawo do wysokiego odliczenia od podatku

Shutterstock

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu ulgi na żołnierzy WOT

Unikaj tych częstych pułapek:

  • Zaliczenie umów cywilnoprawnych. Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników na umowie o pracę. Umowy zlecenia i o dzieło się nie liczą.
  • Nieprawidłowe obliczenie stażu służby. Liczą się pełne lata służby wojskowej na 31 grudnia - nie data zawarcia umowy z pracodawcą.

Wskazówka: jeśli zatrudniasz żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy na umowach cywilnoprawnych, rozważ zaproponowanie im przejścia na umowę o pracę. Przy kwocie ulgi sięgającej 36 000 zł rocznie może się to opłacić — choć wymaga indywidualnego przeliczenia z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia i kosztów pracodawcy.

Ulga na żołnierzy działa też w CIT

Nowa ulga podatkowa nie jest ograniczona do przedsiębiorców rozliczających PIT. Art. 18eg ust. 1 ustawy o CIT wprowadza analogiczne odliczenie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych - od podstawy opodatkowania (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych), na identycznych zasadach jak w PIT, łącznie z mechanizmem mnożników. Jeżeli Twoja firma rozlicza się na CIT i spełnia opisane wyżej warunki — również masz prawo do ulgi.

Można łączyć ulgę na żołnierza z innymi ulgami podatkowymi

Przepisy nie wprowadzają zakazu łączenia nowej ulgi z innymi preferencjami podatkowymi. Przedsiębiorca zatrudniający żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może jednocześnie korzystać np. z:

  • ulgi B+R,
  • ulgi na robotyzację,
  • ulgi na prototyp,
  • IP Box

- o ile spełnia odrębne warunki każdej z tych preferencji.

Przykład

Przykład łączenia ulg

Firma IT zatrudnia programistę-żołnierza WOT z 5-letnim stażem służby. Jako mikroprzedsiębiorca może w jednym zeznaniu odliczyć 36 000 zł z tytułu ulgi na żołnierza (mnożnik ×1,5), a jednocześnie zastosować 5-procentową stawkę IP Box od dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Oszczędności podatkowe kumulują się.

Koszty pracownicze + ulga = podwójna korzyść

Nowa ulga nie wyklucza zaliczenia wynagrodzenia żołnierza do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. To oznacza podwójną korzyść: pełne koszty pracownicze (wynagrodzenie, składki ZUS) zmniejszają podstawę opodatkowania, a oprócz nich przysługuje osobne odliczenie z tytułu ulgi.

Terminy rozliczenia ulgi za 2025 rok - nie przegap

Przepisy art. 26he ustawy PIT i art. 18eg ustawy CIT obowiązują w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2025 roku. Ponieważ nie było możliwości uwzględnienia ulgi na etapie miesięcznych czy kwartalnych zaliczek na podatek, pierwsza okazja do odliczenia pojawia się dopiero teraz - w rozliczeniu rocznym za 2025 rok:

Formularz

Termin

CIT-8

do 31 marca 2026

PIT-36 / PIT-36L

do 30 kwietnia 2026

Eksperci podatkowi szacują, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzysta z niej zaledwie kilka procent uprawnionych firm. Nie dlatego, że nie spełniają warunków - ale dlatego, że nigdy nie zapytały pracowników o służbę wojskową.

Dlaczego państwo daje ulgę za zatrudnianie żołnierzy?

Nowa ulga to element szerszej polityki obronności. W obliczu niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą Polska intensywnie rozbudowuje Wojska Obrony Terytorialnej i system aktywnej rezerwy. Rząd chce zachęcić pracodawców do życzliwego podejścia wobec pracowników-żołnierzy.

To nie przypadek, że kwoty odliczenia rosną wraz ze stażem służby - państwu zależy, by żołnierze zostawali w szeregach jak najdłużej. Dla przedsiębiorcy oznacza to konkretną korzyść: im dłużej Twój pracownik służy, tym więcej odliczysz od podatku. Jednocześnie zyskujesz pracownika o ponadprzeciętnych kompetencjach w zakresie dyscypliny, organizacji i odporności na stres - cechy, które sprawdzają się w każdym zawodzie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 163)

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 278)

Powiązane
Jak to możliwe, że 1,5 procent podatku w 2026 roku można przekazać tylko tej jednej organizacji?
Jak to możliwe, że 1,5 procent podatku w 2026 roku można przekazać tylko tej jednej organizacji?
Opłata za parkowanie jest nielegalna, a miasta pobierają ją bez podstawy prawnej - można żądać zwrotu już zapłaconej
Opłata za parkowanie jest nielegalna, a miasta pobierają ją bez podstawy prawnej - można żądać zwrotu już zapłaconej
Do wzięcia jest aż 15 000 złotych na dziecko - to nowy program bez kryterium dochodowego
Do wzięcia jest aż 15 000 złotych na dziecko - to nowy program bez kryterium dochodowego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Pośpiech wskazany, by dostać 36 tys. zł ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT za 2025 rok
06 mar 2026

Nowa ulga podatkowa pozwala odliczyć nawet 36 tys. zł już w zeznaniu PIT za 2025 rok. Problem w tym, że pierwszy termin na jej uwzględnienie mija w marcu - czasu zostało więc bardzo mało. Wyjaśniamy zasady działania ulgi krok po kroku, z konkretnymi przykładami.
Ile można przelać komuś na konto? Kiedy skarbówka na pewno się do Ciebie przyczepi?
06 mar 2026

Urzędy skarbowe i banki cały czas monitorują zarówno pojedyncze większe przelewy pieniężne, jak i regularne wpłaty na mniejsze kwoty. Nietypowe tytuły dokonywanych przelewów czy niezgłoszone darowizny mogą skutkować kontrolą transakcji i sankcjami podatkowymi. Jakie są limity, obowiązki podatników i jak unikać problemów z urzędem skarbowym? Sprawdź, na co zwraca uwagę skarbówka.
AI wkracza do polskich urzędów. Powstał pierwszy w kraju przewodnik po sztucznej inteligencji dla administracji
06 mar 2026

Sztuczna inteligencja w urzędach przestaje być abstrakcją. Ministerstwo Cyfryzacji zaprezentowało pierwszy kompleksowy przewodnik po AI dla administracji publicznej i ruszyło z bezpłatnymi szkoleniami dla urzędników. Na premierowej konferencji pojawiło się blisko 1700 samorządowców z całej Polski. AI w sektorze publicznym to już nie pytanie „czy", ale „jak".
Niewidzialny problem polskich firm. 7 na 10 pracowników czuje się niedocenianych
06 mar 2026

Docenianie staje się dziś jednym z najbardziej niedoszacowanych obszarów zarządzania – taki wniosek można wysnuć na podstawie wyników najnowszej edycji badania realizowanego co roku przez Enpulse i Nais. W raporcie „Czy czujesz się doceniany? 2026” czytamy, że aż 71 proc. Polaków nie czuje się zauważanych w pracy – to najwyższy wynik w historii badania. Tomasz Szklarski z Enpulse wskazuje, że pracownik niedoceniony to koszt dla organizacji, a w obecnej sytuacji gospodarczej firmy nie mogą sobie na to pozwolić.

REKLAMA

Dzień kobiet: kobieca perspektywa na zakup mieszkania: „Jesteśmy wiarygodne i spłacamy kredyty terminowo”
06 mar 2026

Banki liczą zdolność kredytową według twardych wzorów, ale za tymi liczbami kryją się bardzo ludzkie historie: singielek, kobiet żyjących w parze z partnerem, mam wychowujących dzieci w pojedynkę. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl sprawdzili, ile naprawdę muszą zarabiać, żeby miały szansę na własne M – i dlaczego nie zawsze chodzi tylko o wysokość pensji.
Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
06 mar 2026

Kto może skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego? Tylko określona grupa ubezpieczonych, którzy osiągnęli wymagany wiek i legitymują się wymaganymi okresami zatrudnienia we wskazanych przez ustawodawcę placówkach.
7 czerwca 2026 r. wchodzi w życie dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Zostało mniej niż 100 dni na dostosowanie się do nowych przepisów
06 mar 2026

Dnia 7 czerwca 2026 r. wchodzi w życie dyrektywa o transparentności wynagrodzeń. Pracodawcy mają więc mniej niż 100 dni na dostosowanie się do nowych przepisów, m.in. przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy. Są cztery obligatoryjne kryteria wartościowania.
Darmowe przejazdy komunikacją miejską 2026. Sprawdź, od jakiego wieku pojedziesz za 0 zł
06 mar 2026

Kto może jeździć autobusem i tramwajem za darmo w Polsce? Choć magiczną granicą dla seniorów jest zazwyczaj 70. rok życia, wiele miast wprowadziło rewolucyjne zmiany dla młodszych osób i uczniów. Sprawdź aktualne zasady, listę wymaganych dokumentów i dowiedz się, jak uniknąć mandatu, korzystając z przysługujących Ci ulg.

REKLAMA

W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni
06 mar 2026

W wieku 35-44 lat istotnie powiększa się przewaga zarobków mężczyzn nad zarobkami kobiet. Różnica wysokości zarobków ze względu na płeć pogłębia się wraz z wyższym stanowiskiem i wielkością firmy. Dlaczego doświadczenie nie wpływa tak samo dobrze na podwyżkę u kobiet jak u mężczyzn? Co ciekawe, w budownictwie to kobiety zarabiają przeciętnie o 1205,34 zł więcej niż mężczyźni.

Odliczenie wydatków na lekarza w zeznaniu rocznym. U lekarzy płacimy coraz częściej i więcej. Tylko niektórzy mogą to rozliczyć
06 mar 2026

Kto może uwzględnić w rocznym rozliczeniu podatkowym wydatki poniesione na rynku usług medycznych? Zasady są jasne i warto je znać, jeśli chce się dokonać korzystnego rozliczenia podatku. Można rozliczyć tylko niektóre poniesione koszty i nie każdy ma do tego prawo.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA