Pośpiech wskazany, by dostać 36 tys. zł ulgi podatkowej w rozliczeniu PIT za 2025 rok

Nowa ulga podatkowa pozwala odliczyć nawet 36 tys. zł już w zeznaniu PIT za 2025 rok. Problem w tym, że pierwszy termin na jej uwzględnienie mija w marcu - czasu zostało więc bardzo mało. Wyjaśniamy zasady działania ulgi krok po kroku, z konkretnymi przykładami.

Ulga na żołnierzy WOT i aktywnej rezerwy - kto może z niej skorzystać?

Podstawą prawną jest art. 26he ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z nowej ulgi podatkowej skorzystają przedsiębiorcy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy zatrudniają pracowników będących jednocześnie:

żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej (terytorialna służba wojskowa), lub

żołnierzami aktywnej rezerwy.

Odliczenie następuje od podstawy obliczenia podatku - na zasadach określonych w art. 26 ust. 1 (skala podatkowa) lub art. 30c ust. 2 (podatek liniowy).

Ważne Ważne: tylko umowa o pracę daje prawo do ulgi To zasadniczy warunek, o którym nie można zapomnieć. Nowa ulga podatkowa dotyczy wyłącznie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (Kodeks pracy). Jeśli żołnierz WOT lub aktywnej rezerwy współpracuje z Twoją firmą na umowie zlecenia lub umowie o dzieło — ulga nie przysługuje.

Na jakim formularzu rozliczyć ulgę?

Z odliczenia mogą korzystać przedsiębiorcy rozliczający się:

według skali podatkowej - formularz PIT-36,

- formularz PIT-36, podatkiem liniowym 19% - formularz PIT-36L.

Ryczałtowcy nie skorzystają z ulgi. W przepisach o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych brak odesłania do art. 26he ustawy PIT. Ryczałt ze swej natury liczony jest od przychodu i nie przewiduje tego rodzaju odliczeń - to forma opodatkowania dla przedsiębiorców, którzy nie mają wysokich kosztów prowadzenia działalności.

Ile wynosi ulga? Kwoty odliczenia zależą od stażu służby żołnierza

Wysokość odliczenia rośnie wraz z nieprzerwanym stażem służby wojskowej pracownika:

okres nieprzerwanej służby: kwota odliczenia: co najmniej 1 rok 12000 zł co najmniej 2 lata 15000 zł co najmniej 3 lata 18000 zł co najmniej 4 lata 21000 zł co najmniej 5 lat 24000 zł

Powyższe kwoty dotyczą obu kategorii żołnierzy - zarówno pełniących terytorialną służbę wojskową (WOT), jak i żołnierzy aktywnej rezerwy.

Jak liczyć staż służby?

Staż weryfikowany jest według stanu na 31 grudnia danego roku podatkowego. Jeżeli stosunek pracy ustał wcześniej, decyduje ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w danym roku - staż służby określa się wtedy na ten właśnie dzień.

Zatrudnienie przez część roku - zasada proporcjonalności

Ulga przysługuje odrębnie na każdego zatrudnionego żołnierza. Gdy pracownik-żołnierz był zatrudniony tylko przez część roku podatkowego, odliczenie oblicza się proporcjonalnie: 1/12 rocznej kwoty za każdy pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia.

Mnożnik 1,5× dla mikro i małych firm - nawet 36 000 zł odliczenia

Tu zaczyna się najciekawsza część nowej ulgi. Art. 26he ust. 3 ustawy PIT przewiduje zwiększenie podstawowych kwot odliczenia dla mniejszych przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy (w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców) stosują mnożnik ×1,5 do kwot z powyższej tabeli.

Przypomnienie definicji: Mikroprzedsiębiorca - podmiot, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 2 mln euro lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty. Mały przedsiębiorca - podmiot niebędący mikroprzedsiębiorcą, który w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych łącznie: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników, oraz

osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający 10 mln euro lub posiadał sumę aktywów bilansowych nieprzekraczającą tej kwoty.

Przykład Przykład: mikroprzedsiębiorca z żołnierzem WOT o 5-letnim stażu Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną stawką liniową 19%. Spełnia kryteria mikroprzedsiębiorcy. W ramach stosunku pracy zatrudnia pracownika, który od pięciu lat nieprzerwanie pełni służbę w Wojskach Obrony Terytorialnej (pięć pełnych lat liczonych na 31 grudnia). Obliczenie ulgi: Kwota bazowa za 5 lat służby: 24 000 zł

Mnożnik dla mikroprzedsiębiorcy: ×1,5

Przysługujące odliczenie: 24 000 zł × 1,5 = 36 000 zł

Mnożnik 1,2× dla średnich i większych pracodawców

Art. 26he ust. 4 ustawy PIT przewiduje drugi, nieco niższy mnożnik ×1,2. Przysługuje on przedsiębiorcom, którzy:

przez cały rok podatkowy zatrudniali minimum 5 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), oraz

(w przeliczeniu na pełne etaty), oraz nie kwalifikują się jako mikroprzedsiębiorca ani mały przedsiębiorca.

Przykład Przykład: średni przedsiębiorca z trzema żołnierzami w zespole Pani Halina prowadzi rodzinne przedsiębiorstwo w formie JDG. Zatrudnia 150 osób, w tym 130 w ramach stosunku pracy (w przeliczeniu na pełne etaty). Ze względu na kryteria zatrudnienia i przychodowe jest średnim przedsiębiorcą. W zespole Pani Haliny pracują na umowę o pracę 3 żołnierze: 2 żołnierzy WOT - każdy z co najmniej 2-letnim stażem służby,

- każdy z co najmniej 2-letnim stażem służby, 1 żołnierz aktywnej rezerwy - z co najmniej 4-letnim stażem służby. Obliczenie ulgi: Kwota bazowa: 2 × 15 000 zł + 1 × 21 000 zł = 51 000 zł

Mnożnik: ×1,2

Przysługujące odliczenie: 51 000 zł × 1,2 = 61 200 zł

Co jeśli dochód jest za niski lub firma wykazała stratę?

Zgodnie z art. 26he ust. 5 ustawy PIT, kwota odliczenia jest ograniczona wysokością dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągniętego w danym roku podatkowym. Ulga nie może „wygenerować" straty - jeżeli bez niej firma już wykazuje stratę, odliczenie w danym roku nie przysługuje.

Ale ulga nie przepada. Ustawodawca przewidział możliwość przeniesienia niewykorzystanej części odliczenia na kolejne 5 lat podatkowych. W każdym z tych lat kwota odliczenia również nie może przekroczyć wysokości dochodu z działalności, ale daje to czas na pełne wykorzystanie preferencji.

Jakie dane wpisać w zeznaniu i jak udokumentować prawo do ulgi?

Rozliczenia dokonujesz w formularzu PIT-36 lub PIT-36L, wskazując:

numery PESEL zatrudnionych żołnierzy,

zatrudnionych żołnierzy, liczbę miesięcy i lat nieprzerwanej służby wojskowej,

nieprzerwanej służby wojskowej, status podatnika - mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca lub podmiot zatrudniający minimum 5 pracowników.

Organ podatkowy może zażądać przedstawienia zaświadczeń, oświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających prawo do odliczenia. Dlatego już teraz poproś pracowników-żołnierzy o zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji potwierdzające datę rozpoczęcia służby i jej ciągłość. To kluczowy dokument na wypadek kontroli.

Większość uprawnionych firm nie wie o nowej uldze - jak to sprawdzić u siebie?

W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie ponad 40 000 żołnierzy, a w aktywnej rezerwie kolejne tysiące osób. Większość z nich łączy służbę z cywilną pracą - od korporacji po małe rodzinne firmy.

Problem? Pracownik nie ma obowiązku informować pracodawcy o swojej służbie wojskowej. Wielu przedsiębiorców może więc nie wiedzieć, że zatrudnia żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy, zwłaszcza gdy pracownik nigdy nie prosił o zwolnienie w związku ze służbą.

Praktyczna rada: Wyślij jeszcze dziś do zespołu krótką ankietę z pytaniem, czy ktoś służy w WOT lub aktywnej rezerwie. Wyjaśnij, że chodzi o ulgę podatkową korzystną dla firmy - to uzasadniony interes przedsiębiorcy i podstawa prawna do zebrania takiej informacji.

Jeden e-mail może oznaczać od 12 000 zł do 36 000 zł mniejszą podstawę opodatkowania - za każdego takiego pracownika. Przy 3 żołnierzach w zespole to potencjalnie ponad 100 000 zł odliczenia rocznie.

Wojsko Polskie, Wojska Obrony Terytorialnej Żołnierz WOT zatrudniony w firmie to skarb dający prawo do wysokiego odliczenia od podatku Shutterstock

Najczęstsze błędy przy rozliczaniu ulgi na żołnierzy WOT

Unikaj tych częstych pułapek:

Zaliczenie umów cywilnoprawnych . Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników na umowie o pracę. Umowy zlecenia i o dzieło się nie liczą.

. Ulga przysługuje wyłącznie za pracowników na umowie o pracę. Umowy zlecenia i o dzieło się nie liczą. Nieprawidłowe obliczenie stażu służby. Liczą się pełne lata służby wojskowej na 31 grudnia - nie data zawarcia umowy z pracodawcą.

Wskazówka: jeśli zatrudniasz żołnierzy WOT lub aktywnej rezerwy na umowach cywilnoprawnych, rozważ zaproponowanie im przejścia na umowę o pracę. Przy kwocie ulgi sięgającej 36 000 zł rocznie może się to opłacić — choć wymaga indywidualnego przeliczenia z uwzględnieniem wysokości wynagrodzenia i kosztów pracodawcy.

Ulga na żołnierzy działa też w CIT

Nowa ulga podatkowa nie jest ograniczona do przedsiębiorców rozliczających PIT. Art. 18eg ust. 1 ustawy o CIT wprowadza analogiczne odliczenie dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych - od podstawy opodatkowania (z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych), na identycznych zasadach jak w PIT, łącznie z mechanizmem mnożników. Jeżeli Twoja firma rozlicza się na CIT i spełnia opisane wyżej warunki — również masz prawo do ulgi.

Można łączyć ulgę na żołnierza z innymi ulgami podatkowymi

Przepisy nie wprowadzają zakazu łączenia nowej ulgi z innymi preferencjami podatkowymi. Przedsiębiorca zatrudniający żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy może jednocześnie korzystać np. z:

ulgi B+R,

ulgi na robotyzację,

ulgi na prototyp,

IP Box

- o ile spełnia odrębne warunki każdej z tych preferencji.

Przykład Przykład łączenia ulg Firma IT zatrudnia programistę-żołnierza WOT z 5-letnim stażem służby. Jako mikroprzedsiębiorca może w jednym zeznaniu odliczyć 36 000 zł z tytułu ulgi na żołnierza (mnożnik ×1,5), a jednocześnie zastosować 5-procentową stawkę IP Box od dochodów z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Oszczędności podatkowe kumulują się.

Koszty pracownicze + ulga = podwójna korzyść

Nowa ulga nie wyklucza zaliczenia wynagrodzenia żołnierza do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. To oznacza podwójną korzyść: pełne koszty pracownicze (wynagrodzenie, składki ZUS) zmniejszają podstawę opodatkowania, a oprócz nich przysługuje osobne odliczenie z tytułu ulgi.

Terminy rozliczenia ulgi za 2025 rok - nie przegap

Przepisy art. 26he ustawy PIT i art. 18eg ustawy CIT obowiązują w stosunku do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2025 roku. Ponieważ nie było możliwości uwzględnienia ulgi na etapie miesięcznych czy kwartalnych zaliczek na podatek, pierwsza okazja do odliczenia pojawia się dopiero teraz - w rozliczeniu rocznym za 2025 rok:

Formularz Termin CIT-8 do 31 marca 2026 PIT-36 / PIT-36L do 30 kwietnia 2026

Eksperci podatkowi szacują, że w pierwszym roku obowiązywania ulgi skorzysta z niej zaledwie kilka procent uprawnionych firm. Nie dlatego, że nie spełniają warunków - ale dlatego, że nigdy nie zapytały pracowników o służbę wojskową.

Dlaczego państwo daje ulgę za zatrudnianie żołnierzy?

Nowa ulga to element szerszej polityki obronności. W obliczu niestabilnej sytuacji za wschodnią granicą Polska intensywnie rozbudowuje Wojska Obrony Terytorialnej i system aktywnej rezerwy. Rząd chce zachęcić pracodawców do życzliwego podejścia wobec pracowników-żołnierzy.

To nie przypadek, że kwoty odliczenia rosną wraz ze stażem służby - państwu zależy, by żołnierze zostawali w szeregach jak najdłużej. Dla przedsiębiorcy oznacza to konkretną korzyść: im dłużej Twój pracownik służy, tym więcej odliczysz od podatku. Jednocześnie zyskujesz pracownika o ponadprzeciętnych kompetencjach w zakresie dyscypliny, organizacji i odporności na stres - cechy, które sprawdzają się w każdym zawodzie.