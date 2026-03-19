Zakup leków można odliczyć w PIT. Kto może to zrobić i w jaki sposób?

Zakup leków można odliczyć w PIT. Kto może to zrobić i w jaki sposób?

19 marca 2026, 20:54
Adam Kuchta
Adam Kuchta
leki ulga podatek pit rozliczenie
Zakup leków można odliczyć w PIT: kto może to zrobić i w jaki sposób?
Wielu podatników wciąż o tym nie wie, że może odzyskać nawet kilkaset złotych rocznie, odliczając w rocznym zeznaniu podatkowym PIT wydatki poniesione na leki. Umożliwia to ulga rehabilitacyjna, z której skorzystać mogą nie tylko osoby z niepełnosprawnością, ale również ich opiekunowie. Co ważne, obecne zasady rozliczania ulgi będą obowiązywać także w 2026 roku.

Jest ulga podatkowa na leki. Kto ma prawo do odliczenia wydatków poniesionych na ich zakup w rocznej deklaracji PIT?

Ulga na leki to preferencja podatkowa polegające na możliwości odliczenia wydatków poniesionych na zakup leków w rozliczeniu podatkowym PIT. Ulga na leki to potoczna nazwa dla ulgi podatkowej funkcjonującej w ramach ulgi rehabilitacyjnej. W świetle bowiem ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na leki stanowią wydatki na cele rehabilitacyjne (zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g, ust. 13a ustawy). Z tej ulgi podatkowej może skorzystać podatnik, który ma status osoby niepełnosprawnej - tzn. osoby, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów, w przypadku gdy osoba ta nie ukończyła 16. roku życia, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Status osoby niepełnosprawnej oznacza, że podatnik należy do jednej z dwóch grup inwalidzkich, tj.:

  1. I grupa inwalidztwa - osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
    - całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
    - znaczny stopień niepełnosprawności;
  2. II grupa inwalidztwa - osoby, w stosunku do których, na podstawie odrębnych przepisów, orzeczono:
    - całkowitą niezdolność do pracy albo
    - umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Poza tym z ulgi może także skorzystać osoba, która ma na utrzymaniu osobę niepełnosprawną: współmałżonka, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbów, rodziców, rodziców współmałżonka, rodzeństwo, ojczyma, macochę, zięciów, synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają dwunastokrotności kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Dodatkowo, z ulgi może skorzystać podatnik, który:

  1. uzyskał przychody (dochody) opodatkowane skalą podatkową i/lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  2. poniósł wydatki kwalifikujące się do wydatków na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, a wydatki te nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków:
    - Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON),
    - Zakładowego Funduszu Aktywności (ZFA),
    - Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
    - Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),
    - Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
    ani zwrócone w jakiejkolwiek formie.
Zobacz również:

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Zakup leków, które podlegają odliczeniu, należy do wydatków limitowanych poniesionych na cele rehabilitacyjne. Ile pieniędzy można odliczyć w zeznaniu PIT?

Wyjaśnijmy, że wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych dzielą się na dwie kategorie:

  • wydatki limitowane – podatnik może odliczyć faktycznie poniesione wydatki w określonym limicie,
  • wydatki nielimitowane – podatnik ma prawo odliczyć co do zasady całą wartość faktycznie poniesionych kosztów.

Zakup leków, które podlegają odliczeniu, należy do wydatków limitowanych poniesionych na cele rehabilitacyjne. Mają zastosowanie w odniesieniu do wydatków poniesionych na leki w danym miesiącu, tj. w ramach ulgi odliczyć można kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami na leki w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo.

Ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji „leku” organy podatkowe opierają się na definicjach zawartych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, z której wynika, że:

  • lekiem aptecznym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece;
  • lekiem gotowym - jest produkt leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu;
  • lekiem recepturowym - jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie recepty lekarskiej, a w przypadku produktu leczniczego weterynaryjnego - na podstawie recepty wystawionej przez lekarza weterynarii;
  • produktem leczniczym - jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.

Wykaz produktów spełniających cechy „leku” na terytorium kraju został natomiast zamieszczony w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnik, przy spełnieniu warunków określonych przez ustawodawcę, może odliczyć od dochodu kwotę poniesioną na zakup leków - o ile stanowią one leki w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne i lekarz specjalista w wydanym zaświadczeniu lub innym stosownym dokumencie, stwierdził, że powinien stosować je stale lub czasowo.

Jak udokumentować wydatki poniesione na leki, by móc skorzystać z odliczenia?

Wysokość wydatków na leki, które są wydatkami na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie zawierającego w szczególności:

  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego towar lub usługę,
  • rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz
  • kwotę zapłaty.

Dokumentem potwierdzający poniesienie wydatku na leki będzie zatem np. faktura. Przy czym, nie ma znaczenia, czy podatnik poniesie wydatek w kraju czy za granicą. Do przeliczenia poniesionych wydatków w walucie obcej na polskie złote stosuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.

Zobacz również:

Podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami na leki faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) w roku podatkowym, w którym zostały poniesione. W przypadku wydatków poniesionych na zakup leków – podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Odliczeń dokonuje się za każdy miesiąc według następującego wzoru: łączna kwota wydatków na leki w miesiącu – 100 zł = kwota odliczenia

Przykładowo w miesiącu styczniu wydatki na leki wyniosły 230 zł: 230 zł – 100 zł = 130 zł. A zatem odliczeniu podlega kwota 130 zł. Analogicznie należy dokonać obliczeń dla wszystkich miesięcy roku podatkowego, jeżeli wydatki w tych miesiącach przekraczały 100 zł. Następnie kwoty różnic z poszczególnych miesięcy sumuje się do odliczenia w zeznaniu rocznym.

Co istotne, w sytuacji korzystania z odliczenia związanego z zakupem leków:

  1. z ulgi skorzystać mogą tylko te osoby, u których kwota miesięcznych wydatków na zakup leków przekroczy kwotę 100 zł – odliczeniu podlega wyłącznie nadwyżka ponad tę kwotę; podatnicy, którzy poniosą wydatki w kwocie mniejszej, np. 90 zł, nie nabywają prawa do odliczenia za ten miesiąc;
  2. nie należy sumować wydatków poniesionych w jednym miesiącu z wydatkami poniesionymi w następnym miesiącu;
  3. możliwość odliczenia wydatków na leki wymaga stwierdzenia przez lekarza specjalistę, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo; dla celów dowodowych można organowi podatkowemu przedstawić np. zaświadczenie lekarskie;
  4. prawo do ulgi przysługuje na wszystkie leki, których konieczność stosowania stałego bądź tymczasowego zaleci lekarz, niezależnie od tego, czy leki związane są ze schorzeniem, w związku z którym orzeczono niepełnosprawność, czy też z jakimkolwiek innym schorzeniem;
  5. jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną i ponosi wydatki na zakup leków dla siebie, jak również kupuje leki dla osoby niepełnosprawnej, którą ma na utrzymaniu, to w takiej sytuacji podatnik sumuje kwotę wszystkich poniesionych wydatków z tego tytułu w danym miesiącu (zarówno za własne leki, jak i leki osoby, którą ma na utrzymaniu), a następnie ustala nadwyżkę ponad 100 zł, która podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej;
  6. definicję leku regulują przepisy pozapodatkowe.

Jak prawidłowo rozliczyć ulgę na leki? Gdzie wpisać w rozliczeniu rocznym PIT?

Ulga na leki, funkcjonująca w ramach ulgi rehabilitacyjnej, odliczana jest od:

  • dochodu – przez podatnika opodatkowanego według skali podatkowej (PIT),
  • przychodu – przez podatnika opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt).

Przy czym, wydatki na leki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Odliczeń można dokonywać w zeznaniu podatkowym PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz poprzez załącznik PIT/O. Ulgę na leki (ulgę rehabilitacyjną) wykazuje się w załączniku PIT/O dołączanym do zeznania podatkowego PIT-37. Podobnie w przypadku pozostałych zeznań podatkowych PIT. Wydatki poniesione na leki, w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, należy zsumować i ująć w załączniku PIT/O do rozliczenia rocznego, jako wydatki na cele rehabilitacyjne.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a-7g, ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zobacz również:

FAQ – najczęściej zadawane pytania (ulga na leki)

Na czym polega ulga podatkowa na leki?

Ulga na leki jest częścią ulgi rehabilitacyjnej. Polega na możliwości odliczenia od dochodu lub przychodu części wydatków poniesionych na zakup leków, jeśli spełnione są ustawowe warunki.

Kto może skorzystać z ulgi na leki?

Z ulgi mogą skorzystać:

  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzję o przyznaniu renty,
  • podatnicy, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną (np. małżonka, dziecko, rodzica), pod warunkiem że dochody tej osoby nie przekraczają ustawowego limitu.

Czy każdy zakup leków można odliczyć?

Nie. Odliczeniu podlegają wyłącznie leki, których stosowanie zostało zalecone przez lekarza specjalistę – stale lub czasowo – oraz które spełniają definicję produktu leczniczego wynikającą z przepisów prawa farmaceutycznego.

Ile można odliczyć w ramach ulgi na leki?

Odliczeniu podlega nadwyżka wydatków na leki ponad 100 zł miesięcznie. Oznacza to, że jeśli w danym miesiącu wydano na leki np. 300 zł, można odliczyć 200 zł.

Czy można sumować wydatki na leki z różnych miesięcy?

Nie. Wydatki rozlicza się oddzielnie dla każdego miesiąca. Do odliczenia kwalifikuje się tylko nadwyżka ponad 100 zł w danym miesiącu.

Czy można odliczyć leki kupione za granicą?

Tak. Wydatki poniesione za granicą również mogą zostać odliczone, pod warunkiem posiadania dokumentów potwierdzających zakup. Wydatki w walucie obcej należy przeliczyć według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego poniesienie wydatku.

Czy można odliczyć leki, jeśli były częściowo refundowane?

Tak, ale tylko w części, która została faktycznie pokryta przez podatnika. Kwoty sfinansowane np. przez NFZ, PFRON lub inne fundusze nie podlegają odliczeniu.

Jakie dokumenty potwierdzają prawo do ulgi na leki?

Podstawą odliczenia są:

  • faktury lub inne dokumenty potwierdzające zakup leków,
  • dokument potwierdzający niepełnosprawność,
  • zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności stosowania leków.

Czy można odliczyć leki kupione dla osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu?

Tak. Podatnik może odliczyć wydatki na leki dla osoby niepełnosprawnej pozostającej na jego utrzymaniu, jeśli dochody tej osoby nie przekraczają ustawowego limitu.

Gdzie wykazać ulgę na leki w zeznaniu podatkowym?

Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O do zeznania podatkowego PIT-37, PIT-36 lub PIT-28. Do rozliczenia wpisuje się łączną kwotę odliczenia wynikającą z miesięcznych wydatków.

Powiązane
QUIZ: Pamiętasz szkołę z PRL? Sprawdź, czy zdasz ten test bez wpadki
03 mar 2026
Tarcze, mundurki, apele i obowiązkowe organizacje młodzieżowe – szkolna rzeczywistość w PRL wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. Jedni wspominają ją z sentymentem, inni z ulgą, że to już przeszłość. Sprawdź, ile pamiętasz z tamtych lat i czy poradzisz sobie w naszym quizie.
Ten geograficzny quiz zaskakuje nawet ekspertów. Zdobędziesz 12/12?
04 lut 2026
Witaj, odkrywco! Czy jesteś gotowy na podróż dookoła świata bez wychodzenia z domu? "Odkrywaj świat! Geograficzny quiz pełen ciekawostek" to Twoja szansa, aby przetestować swoją wiedzę i dowiedzieć się więcej o niezwykłych miejscach na naszej planecie. W tym quizie znajdziesz pytania dotyczące najwyższych gór, najgłębszych oceanów, egzotycznych wysp i wiele więcej. Każde pytanie to nowa okazja do zgłębienia tajemnic i ciekawostek geograficznych. Przygotuj się na wyzwanie i zobacz, jak wiele możesz odkryć!
Na L4 pojedziesz na wakacje i nie stracisz automatycznie zasiłku: zmiany w przepisach, które wywrócą dotychczasowe zasady kontroli ZUS do góry nogami
19 mar 2026

13 kwietnia 2026 r. wchodzą w życie przepisy, które zmieniają zasady utraty prawa do zasiłku chorobowego. Dotychczasowe „wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego celem" zostaje zastąpione „aktywnością niezgodną z celem zwolnienia" - a w ustawie pojawia się jej definicja. Czy to oznacza, że ZUS nie odbierze już zasiłku za wyjazd na plażę? Odpowiedź nie jest tak prosta, jak sugerują nagłówki.
QUIZ: Szybka powtórka z historii - daty, które musisz znać!
29 kwi 2025
Tysiące lat historii to tysiące dat do zapamiętania. Czy znasz najważniejsze daty z historii zarówno światowej, jak i Polski? Ten QUIZ pomoże Ci sprawdzić Twój poziom wiedzy historycznej. Zaczynamy!

Nie tylko gastroskopia i rezonans. Pacjenci boją się zmian zapowiadanych przez NFZ
19 mar 2026

Zmian finansowania nadwykonań obawiają się nie tylko pacjenci, ale też lekarze. Nie brakuje opinii, iż zapłacą za nie pacjenci, wydłużą się kolejki, a nowe zasady faktycznie oznaczają powrót limitów.
Koniec boomu na mieszkania w Warszawie? Rynek wtórny wreszcie odetchnął
19 mar 2026

Rynek wtórny mieszkań w Warszawie w minionym roku ustabilizował się po okresie boomu, który spowodowany był m.in. programem „Bezpieczny kredyt 2 proc.” - wynika z opublikowanego raportu. Mediana cen transakcyjnych mieszkań w stolicy spadła o 1 proc. rok do roku.
Jednorazowe odprawy w PGG ruszają w kwietniu. Setki górników czekają na pieniądze
19 mar 2026

Polska Grupa Górnicza podpisała z Ministerstwem Energii umowę ws. dotacji na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych. Spółka zapowiada uruchomienie jednorazowych odpraw w kwietniu.
Quiz księgowy. Rozpoznasz te skróty? Mało kto zdobywa komplet punktów
07 lut 2026
WB, MPP, RK, US – te skróty codziennie pojawiają się w dokumentach i rozliczeniach firm. Dla wielu osób brzmią jak tajny kod księgowych. Sprawdź, czy potrafisz je rozszyfrować i przekonaj się, czy poradzisz sobie z językiem finansów. Komplet punktów zdobywają tylko nieliczni.

REKLAMA

Plastik znika z lasów, ale system kaucyjny wciąż ma słabe punkty. Minister o planach
19 mar 2026

System kaucyjny działa, ponieważ odpady znikają m.in. z lasów, ale są problemy, które będą usuwane z systemu - poinformowała w czwartek ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. Zaznaczyła, że resort na razie nie planuje jednak reformy systemu.
Opłaty za parkowanie w Krakowie. W niedzielę i święta mieszkańcy zaparkują za darmo
19 mar 2026

Na wniosek prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego Rada Miasta Krakowa wycofała opłaty dla mieszkańców za parkowanie w niedzielę w centrum miasta. Wprowadziła też bezpłatne parkowanie w strefie w święta ustawowo wolne od pracy.
