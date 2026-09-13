REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jak skarbówka pozwala odliczyć nawet 2280 zł za samochód

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jak skarbówka pozwala odliczyć nawet 2280 zł za samochód

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 września 2026, 08:07
Adam Kuchta
Adam Kuchta
osoby niepełnosprawne samochód podatek
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, jak skarbówka pozwala odliczyć 2280 zł za samochód
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Być może masz orzeczenie o niepełnosprawności i nie wiesz dokładnie, jak wykorzystać przysługującą Ci ulgę rehabilitacyjną. Skarbówka wydała nową interpretację, która wskazuje jak można odliczyć do 2280 zł wydatków na używanie samochodu osobowego, nawet jeśli auto jest współwłasnością małżonków.

rozwiń >

Znaczna część podatników z niepełnosprawnością lub opiekujących się osobami niepełnosprawnymi zastanawia się, jak w pełni wykorzystać przysługującą im ulgę rehabilitacyjną. Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest możliwość odliczenia wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego, szczególnie gdy pojazd jest współwłasnością małżonków. Właśnie na te wątpliwości odpowiada najnowsza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 lutego 2026 r., nr 0115-KDIT2.4011.6.2026.1.MD, która potwierdza, że wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej są możliwe do odliczenia, nawet gdy pojazd nie jest wyłącznie własnością osoby niepełnosprawnej.

REKLAMA

REKLAMA

W jaki sposób skarbówka określa warunki odliczeń wydatków na samochód osobowy?

Interpretacja indywidualna skarbówki szczegółowo określa, kto i w jakim zakresie może odliczyć wydatki związane z używaniem samochodu osobowego na potrzeby związane z niepełnosprawnością. Dyrektor KIS podkreślił, że odliczenie możliwe jest w ramach limitu 2280 zł w roku podatkowym, zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W uzasadnieniu interpretacji wskazano: "W rocznym zeznaniu podatkowym za 2025 r., jako osoba o orzeczonej niepełnosprawności, może Pan odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na używanie samochodu osobowego w wysokości 2280 zł, wskazanej w art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

Co istotne, przepis nie wymaga, aby osoba niepełnosprawna posiadała samochód przez cały rok, ani aby współmałżonek figurował jako jedyny właściciel pojazdu w dokumentach. Wystarczy współwłasność w ramach majątku małżeńskiego, co otwiera możliwości dla wielu rodzin, w których samochód zarejestrowany jest tylko na jednego z małżonków.

REKLAMA

Kiedy można odliczyć podatkowo wydatki poniesione na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

Według interpretacji KIS, podstawowym warunkiem odliczenia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Dyrektor podkreślił, że "jak stanowią przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek m.in. orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W interpretacji zaznaczono, że "odliczeniu od dochodu podlegają co do zasady wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności".

Wyjątkiem są odliczenia przewidziane dla I i II grupy inwalidztwa: "Jeśli niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia, a stopień niepełnosprawności został określony w dniu wydania orzeczenia o niepełnosprawności (tj. nie był określony w dniu, w którym powstała niepełnosprawność), podatnik nie może dokonać odliczenia wydatków przewidzianych dla osób z I i II grupą inwalidzką poniesionych od daty powstania niepełnosprawności do dnia wydania orzeczenia określającego stopień niepełnosprawności. Odliczeniu podlegać będą dopiero wydatki poniesione po tym dniu."

Dzięki temu osoby, które uzyskały orzeczenie w trakcie roku, nie tracą prawa do ulgi. W praktyce oznacza możliwość odliczenia wydatków za kilka miesięcy w roku podatkowym.

Zobacz również:

Zakres wydatków, które można odliczyć w ramach ulgi podatkowej

W interpretacji skarbówki szczegółowo wskazano, co wchodzi w zakres wydatków uprawniających do odliczenia: "Do limitu 2280 zł zalicza się nie tylko koszty zużytego paliwa, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC."

Oznacza to, że każdy wydatek związany z eksploatacją pojazdu, który nie został sfinansowany ze środków funduszy rehabilitacyjnych, można uwzględnić w odliczeniu. W interpretacji czytamy, że "w przypadku wydatków poniesionych na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednakże na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. W kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dowodami tymi będą np. orzeczenie o niepełnosprawności oraz dowód rejestracyjny samochodu".

Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą odliczać koszty użytkowania samochodu bez potrzeby gromadzenia każdej faktury za paliwo czy naprawy – wystarczą podstawowe dokumenty potwierdzające prawo do odliczenia.

Jak skarbówka traktuje współwłasność samochodu małżonków?

Jednym z najbardziej istotnych elementów interpretacji jest wyjaśnienie kwestii współwłasności samochodu. Dyrektor KIS potwierdził, że posiadanie samochodu przez współmałżonka nie pozbawia prawa do odliczenia: "Podkreślenia wymaga, że przepis nie pozbawia prawa do ulgi, w sytuacji gdy w dowodzie rejestracyjnym i w dowodzie zakupu samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej pozostający we wspólności majątkowej małżeńskiej, a samochód stanowi wspólny składnik majątku małżonków."

To oznacza, że osoby niepełnosprawne współkorzystające z pojazdu w ramach wspólnego majątku mogą bez przeszkód uwzględnić wydatki w odliczeniu do limitu 2280 zł.

Warunki formalne i dokumentacyjne odliczenia

Interpretacja szczegółowo wyjaśnia, jakie dokumenty mogą być wymagane przez organy podatkowe:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności – potwierdzające przynależność do odpowiedniej grupy inwalidztwa lub stopień niepełnosprawności,
  2. dowód rejestracyjny samochodu – wskazujący współwłasność lub własność pojazdu w ramach majątku małżonków.

Dyrektor KIS zaznaczył, że "organ podatkowy weryfikujący zeznanie roczne w zakresie poprawności dokonanych odliczeń, ma również prawo domagać się od podatnika przedstawienia okoliczności związanych z poniesionymi wydatkami". Dzięki temu osoby korzystające z ulgi mogą przygotować się do ewentualnej kontroli, zachowując przejrzystość wydatków i dokumentów.

Kiedy ulga nie obejmuje wydatków poniesionych na samochód?

W interpretacji wyraźnie wskazano sytuacje, w których odliczenie nie jest możliwe. Dotyczy to przede wszystkim wydatków poniesionych przed uzyskaniem orzeczenia, jeśli w orzeczeniu podano, że daty powstania niepełnosprawności "nie da się ustalić":

"Wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną na cele rehabilitacyjne przed dniem uzyskania przez nią orzeczenia o niepełnosprawności, w którym wskazano, że daty powstania niepełnosprawności 'nie da się ustalić' nie podlegają odliczeniu od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej."

W praktyce oznacza to, że osoby, które uzyskały orzeczenie w trakcie roku, mogą odliczyć jedynie wydatki poniesione od daty wydania dokumentu, a nie z okresu wcześniejszego, nawet jeśli niepełnosprawność trwała wcześniej.

Wysokość odliczenia – maksymalny limit na poziomie 2280 zł

Dyrektor KIS podkreślił również, że maksymalny limit odliczenia jest sztywno określony na poziomie 2280 zł w roku podatkowym, niezależnie od liczby miesięcy posiadania orzeczenia lub współwłasności samochodu:

"Ponadto z brzmienia analizowanego przepisu art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika wprost, iż wysokość odliczeń z ww. tytułu w odniesieniu do danego podatnika nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 2280 zł."

Warto przy tym zaznaczyć, że limit obejmuje wszystkie wydatki związane z pojazdem – od paliwa, przez przeglądy i naprawy, aż po obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Ważne

Podstawowe wskazówki dla podatników

Dla osób planujących skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej w 2026 r., interpretacja Dyrektora KIS zawiera praktyczne wskazówki:

  • wydatki należy dokumentować w sposób umożliwiający wykazanie prawa do odliczenia, nawet jeśli szczegółowe rachunki nie są wymagane,
  • orzeczenie o niepełnosprawności jest niezbędne i decyduje o dacie rozpoczęcia prawa do odliczeń,
  • odliczenia można uwzględnić w PIT-37, nawet gdy samochód jest współwłasnością małżonków.

Przykładowe wydatki kwalifikujące się do odliczenia

W interpretacji wymieniono przykładowe wydatki, które wchodzą w skład limitu 2280 zł, tj.:

  • koszty paliwa wykorzystywanego na potrzeby osoby niepełnosprawnej,
  • koszty napraw, przeglądów technicznych i części zamiennych,
  • obowiązkowe ubezpieczenie OC pojazdu.

Podsumowanie interpretacji

Interpretacja indywidualna potwierdza, że stanowisko podatnika, który wnioskował o odliczenie wydatków na używanie samochodu, było prawidłowe: "(...) w związku z Pana niepełnosprawnością, może Pan odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki na używanie samochodu osobowego, którego jest Pan współwłaścicielem". To istotny komunikat dla wszystkich osób z niepełnosprawnością lub ich opiekunów – pokazuje, że prawo do ulgi jest realne i może być skutecznie wykorzystane w praktyce.

Interpretacja Dyrektora KIS jednoznacznie wskazuje, że:

  • osoby niepełnosprawne mogą odliczać wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej do kwoty 2280 zł,
  • orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie roku uprawnia do odliczeń od daty jego uzyskania,
  • współwłasność w ramach majątku małżonków nie pozbawia prawa do ulgi,
  • odliczeniu podlegają koszty paliwa, napraw, przeglądów oraz obowiązkowego ubezpieczenia.
Podstawa prawna

Pismo z dnia 16 lutego 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0115-KDIT2.4011.6.2026.1.MD Ulga rehabilitacyjna - odliczenie wydatków na używanie samochodu osobowego

Zobacz również:
Powiązane
Prezes ZUS o wieku emerytalnym. Padły słowa o tym, na co Polacy nie są jeszcze gotowi
Prezes ZUS o wieku emerytalnym. Padły słowa o tym, na co Polacy nie są jeszcze gotowi
Emerytury w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Emerytury w 2027 r. Rząd podjął istotną decyzję, która zapadła po braku porozumienia w RDS
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Nowy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ogródki działkowe za… 7 złotych czekają na chętnych. To może być prawdziwy hit
13 wrz 2026

Kiedyś kojarzyły się wyłącznie z emerytami, teraz wróciły do łask. Dla tych, którzy mieszkają w mieście, ogródki działkowe stały się nie tylko miejscem do rekreacji i towarzyskich spotkań. To także poczucie, że ma się własne miejsce. Jedni działki kupują, ci których na to nie stać, decydują się na dzierżawę. Właśnie pojawiła się nie lada gratka. Został ogłoszony przetarg na dzierżawę nowych ogródków działkowych. Czynsz już od… 7 złotych miesięcznie.
Prawie nikt nie korzysta z tego świadczenia, a ZUS wypłaca prawie 1500 zł nawet przez 3 lata. Komu przysługują pieniądze? Gdzie złożyć wniosek?
13 wrz 2026

Wśród świadczeń wypłacanych przez ZUS jest takie, które cieszy się bardzo małym zainteresowaniem. Nie dlatego, że jest nieatrakcyjne. Wielu Polaków po prostu nie wie o jego istnieniu, choć w określonej sytuacji może zapewnić regularne pieniądze przez długi czas. Trzeba jednak spełnić kilka warunków.
Wielka premia dla seniorów już 15 września 2026. ZUS dołoży do emerytury prawie 2 tys. zł
12 wrz 2026

Już 15 września 2026 roku część emerytów i rencistów otrzyma od ZUS wyższą niż zwykle wypłatę. Dodatkowe pieniądze zostaną przekazane automatycznie razem z emeryturą lub rentą, ale nie każdy senior dostanie taką samą kwotę. Ostateczna wysokość przelewu będzie zależała przede wszystkim od wysokości pobieranego świadczenia. Seniorzy z najniższą emeryturą dostaną prawie 2 tys. zł brutto.
Do tych lekarzy nie potrzebujesz skierowania. Ministerstwo mówi, co dalej
12 wrz 2026

Do części lekarzy specjalistów można w 2026 roku zapisać się bez skierowania od lekarza rodzinnego. Lista obejmuje m.in. psychiatrę, ginekologa, onkologa i dentystę, psychologa, optometrystę oraz lekarza medycyny sportowej. Jakie są dalsze plany ministerstwa? Sprawdź, co ze skierowaniami w 2027 roku. Resort zabrał ważny głos w sprawie.

REKLAMA

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 180 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg nie odpowiada „dzisiejszym realiom wynagrodzeń” – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją
12 wrz 2026

W dniu 21 sierpnia 2026 r., w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, ukazał się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego w skali podatkowej PIT z obecnych 120 000 zł do 130 000 zł i ponadto – wyodrębnienie drugiego i trzeciego progu podatkowego. Na takie rozwiązanie nie zgadzają się jednak posłowie PiS, którzy mają własny pomysł na nową skalę podatkową PIT. W ich ocenie – obecnym realiom wynagrodzeń, odpowiadałby pierwszy próg podatkowy na poziomie 180 000 zł.
2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach
13 wrz 2026

Mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, a czasem nawet czterdzieści lat zawodowego doświadczenia. Znają swoją branżę, klientów i problemy, których nie da się nauczyć z podręcznika. A jednak wystarczy jedna informacja w CV – rok urodzenia – żeby ich kandydatura przestała być dla części firm interesująca.
Ceny paliw wystrzelą. Analitycy ostrzegają kierowców przed kolejnymi podwyżkami: za litr benzyny Pb95 zapłacą 7,99 zł, a za diesla nawet 9,07 zł
12 wrz 2026

Ceny paliw w przyszłym tygodniu mogą ponownie wyraźnie wzrosnąć. Analitycy e-petrol.pl prognozują, że za litr benzyny Pb95 zapłacimy maksymalnie 7,99 zł, a za diesla nawet 9,07 zł. Kierowcy muszą niestety szykować się na kolejne podwyżki
Czy pracownik może zgłosić firmę do PIP anonimowo? Treść skargi na pracodawcę
11 wrz 2026

Jednym z zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest sprawdzanie skarg kierowanych do tej instytucji. W razie potrzeby na ich podstawie PIP wszczyna odpowiednie postępowanie. Zdarza się, że skarga jest wysłana anonimowo, bez podpisu skarżącego. Czy taka skarga jest rozpatrywana?

REKLAMA

W 2026 r. mieszkanie nie musi być dobrą lokatą oszczędności. Sam wzrost wartości może już nie dać godziwego zysku - trzeba policzyć koszty i uwzględnić ryzyka
11 wrz 2026

Ceny transakcyjne mieszkań w największych miastach przestały rosnąć w dotychczasowym tempie, a oferta na rynku pierwotnym przekroczyła 70 tys. lokali. Jednocześnie akcja kredytowa bije rekordy, a zadłużenie Polaków z tytułu kredytów mieszkaniowych sięgnęło 529,7 mld zł. W takim otoczeniu inwestor nie może już opierać decyzji wyłącznie na założeniu, że mieszkanie „samo się wyceni". Kluczowe pytanie brzmi dziś inaczej: ile ta nieruchomość realnie zarabia po odjęciu wszystkich kosztów?
Straciłeś pracę przed emeryturą? ZUS wypłaci stałą pensję. Większość Polaków o tym nie wie
11 wrz 2026

Fala zwolnień grupowych, likwidacje kolejnych zakładów pracy i restrukturyzacje w wielkich korporacjach spędzają sen z powiek tysiącom Polaków. O ile młodzi pracownicy stosunkowo szybko odnajdują się na dynamicznym rynku pracy, o tyle osoby po 50. i 60. roku życia przeżywają w takiej sytuacji prawdziwy dramat. Strata zatrudnienia na kilka lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego budzi paniczny strach o przyszłość finansową. Okazuje się jednak, że przepisy przewidują potężne koło ratunkowe, o którym wielu pracowników nie ma pojęcia. Świadczenie przedemerytalne z ZUS pozwala zachować stały, comiesięczny dochód i bezpiecznie doczekać do właściwej emerytury. Jakie warunki trzeba spełnić i na co uważać?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA