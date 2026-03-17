Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka prześwietla konta w 2026 roku. Tych przelewów unikaj, jeśli nie chcesz kontroli

Skarbówka prześwietla konta w 2026 roku. Tych przelewów unikaj, jeśli nie chcesz kontroli

17 marca 2026, 10:27
[Data aktualizacji 17 marca 2026, 15:53]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Skarbówka prześwietla konta w 2026 roku. Tych przelewów unikaj, jeśli nie chcesz kontroli
W 2026 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dysponuje narzędziami analitycznymi, o których podatnicy jeszcze kilka lat temu mogli tylko słyszeć w sferze teorii. Choć fiskus nie śledzi każdej Twojej złotówki "na żywo", systemy informatyczne automatycznie wyłapują anomalie. Jakie przelewy mogą w 2026 roku zapalić "czerwoną lampkę" w urzędzie i sprowadzić na Ciebie kontrolę?

Cyfrowy Wielki Brat w bankowości

Wiele osób wciąż żyje w przekonaniu, że tajemnica bankowa jest nieprzenikniona. W 2026 roku rzeczywistość jest inna: fiskus ma możliwość uzyskania wglądu w obroty, salda i historię Twojego konta prywatnego - i to już na etapie tzw. "czynności wyjaśniających", bez konieczności stawiania formalnych zarzutów. Systemy takie jak STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) działają w tle, skanując przepływy pieniężne w poszukiwaniu ryzyka podatkowego.

Przelewy, które przyciągają uwagę skarbówki. Na to musisz uważać

Nie każdy przelew budzi zainteresowanie, ale niektóre typy transakcji są dla analityków KAS wyjątkowo czytelne. Na co zwracać szczególną uwagę?

  1. Rozbijanie dużych kwot na mniejsze. To klasyczny błąd. Próba "ukrycia" dużej sumy poprzez przesyłanie jej w kilku mniejszych transakcjach (np. 10 przelewów po 5 tys. zł zamiast jednego na 50 tys. zł) jest obecnie automatycznie wyłapywana przez algorytmy. Systemy bankowe traktują to jako próbę obejścia obowiązków raportowych i mogą oznaczyć konto jako podejrzane.
  2. Tajemnicze tytuły przelewów (i ich brak). Zostawianie pustego pola "tytuł przelewu" lub wpisywanie tam żartów ("na okup", "na kokainę", "łapówka") to najkrótsza droga do wstrzymania Twoich środków przez bank i konieczności składania wyjaśnień. Fiskus czyta opisy. Tytuły powinny być jasne: "zwrot za wspólny wyjazd", "spłata pożyczki", "faktura nr...".
  3. Regularne przelewy od wielu osób (sprzedaż "garażowa"). Jeśli sprzedajesz używane przedmioty na Vinted, OLX czy grupach na Facebooku, uważaj. Jeśli Twoje konto staje się "receptorem" dla setek drobnych wpłat od różnych osób w krótkim czasie, algorytmy KAS mogą uznać to za niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Sprzedaż prywatna nie jest opodatkowana, ale regularny handel - już tak.
  4. Darowizny bez papierów (szczególnie powyżej limitów). W 2026 roku limity darowizn bez podatku są sztywne. Jeśli przelewasz komuś większą kwotę w ramach rodziny (np. darowizna dla zięcia czy synowej) i nie zgłosisz tego w terminie na formularzu SD-Z2, narażasz się na domiar podatku. Pamiętaj: przelew to dowód, ale nie zastępuje zgłoszenia do US!

Jak nie wpaść w kłopoty? Oto złota lista zasad na 2026 rok

  • Dokumentuj pożyczki: Jeśli pożyczasz pieniądze od kogoś z rodziny lub znajomego, zawsze sporządzaj pisemną umowę. W razie kontroli "oświadczenie na gębę" w 2026 roku nie ma żadnej wartości.
  • Nie mieszaj prywatnych finansów z firmowymi: Jeśli prowadzisz działalność, nigdy nie używaj konta osobistego do rozliczeń z kontrahentami. To "czerwona flaga" numer jeden dla algorytmów fiskusa.
  • Uważaj na transakcje zagraniczne: Regularne wpływy z zagranicy, szczególnie z krajów o niskim opodatkowaniu, są monitorowane ze szczególną uwagą. Miej przygotowane uzasadnienie (np. praca za granicą, zwrot z inwestycji).
  • Zgłaszaj darowizny: Jeśli otrzymujesz prezent pieniężny, który przekracza limity (np. 36 120 zł w grupie I), masz 6 miesięcy na zgłoszenie tego do urzędu. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza przepadek zwolnienia i konieczność zapłaty podatku.

Czy musisz się bać kontroli?

Jeśli Twoje dochody są legalne, płacisz podatki i potrafisz uzasadnić każdą nietypową transakcję - nie masz się czego obawiać. Kontrole wyrywkowe są rzadkie. Problemy zaczynają się wtedy, gdy styl życia (widoczny w wydatkach i stanach konta) drastycznie odbiega od tego, co wykazujesz w zeznaniu PIT. Pamiętaj, że w 2026 roku "nie wiedziałem" to najgorsza linia obrony przed urzędnikiem. Jeśli planujesz większą transakcję, skonsultuj ją z doradcą podatkowym lub sprawdź limity na stronie rządowej.

Urząd Skarbowy sprawdza konta w 2026. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby nie mieć kontroli? - podsumowanie

W 2026 roku kontrola kont bankowych przez fiskusa jest procedurą znacznie sprawniejszą niż dawniej, dlatego warto zachować ostrożność przy codziennych operacjach finansowych. Przede wszystkim należy unikać przelewów o wysokich kwotach przekraczających równowartość 15 tysięcy euro, ponieważ takie transakcje są automatycznie raportowane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Równie ryzykowne są regularne wpłaty gotówkowe na własne konto oraz cykliczne wpływy od osób trzecich, które nie są darowiznami ani oficjalnym wynagrodzeniem, gdyż algorytmy skarbowe mogą zinterpretować je jako prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Kluczowe jest także unikanie żartobliwych lub podejrzanych tytułów przelewów, takich jak hasła sugerujące nielegalne substancje, łapówki czy finansowanie terroryzmu, ponieważ systemy bankowe wyłapują słowa klucze i mogą zablokować środki do czasu wyjaśnienia sprawy. Warto pamiętać, że fiskus szczególnie przygląda się darowiznom i pożyczkom rodzinnym, które przekraczają limity kwotowe dla poszczególnych grup podatkowych, dlatego bezpieczniej jest opisywać takie przelewy precyzyjnie, na przykład podając stopień pokrewieństwa i datę umowy. Należy również mieć na uwadze, że korzystanie z zagranicznych platform typu fintech czy płatności BLIK nie zapewnia anonimowości, ponieważ organy podatkowe mają coraz szerszy dostęp do danych z międzynarodowej wymiany informacji. Aby uniknąć niepotrzebnego zainteresowania urzędu, najlepiej trzymać się zasady przejrzystości, unikać rozbijania dużych kwot na mniejsze przelewy w celu ominięcia progów raportowania oraz dbać o to, aby tytuł operacji zawsze jasno odzwierciedlał jej faktyczny charakter.

Powiązane
ZUS może zabrać prawie 1000 zł z Twojej emerytury. Od marca weszły nowe limity. Jeden błąd i stracisz pieniądze
ZUS może zabrać prawie 1000 zł z Twojej emerytury. Od marca weszły nowe limity. Jeden błąd i stracisz pieniądze
Dodatkowe 500 plus dla seniora. Sprawdź, czy Twoja emerytura kwalifikuje Cię do dodatkowych pieniędzy
Dodatkowe 500 plus dla seniora. Sprawdź, czy Twoja emerytura kwalifikuje Cię do dodatkowych pieniędzy
Renta wdowia czy własna emerytura? ZUS rozsyła kluczowe decyzje. Jeden błąd w marcu 2026 kosztuje 12 000 zł rocznie
Renta wdowia czy własna emerytura? ZUS rozsyła kluczowe decyzje. Jeden błąd w marcu 2026 kosztuje 12 000 zł rocznie
Źródło: INFOR
Czy są jeszcze gdzieś jacyś obrońcy KSeF-u? Prof. Modzelewski proponuje spotkanie niezależnych ekspertów z autorami pomysłu KSeF
17 mar 2026

Profesor Witold Modzelewski podsumowując pierwszy miesiąc funkcjonowania obowiązkowego modelu Krajowego Systemu e-Faktur uważa, że „trzeba dać władzy możliwość wycofania się z tej operacji”. W tym celu Profesor proponuje „spotkanie bez udziału lobbystów i beneficjentów tego nieszczęścia z udziałem np. 10 ekspertów" z autorami pomysłu KSeF.
ZUS: tym seniorom możemy ponownie przeliczyć (i ew. podwyższyć) emeryturę przyznaną na starych i nowych zasadach. Wniosek ERPO można złożyć także elektronicznie
17 mar 2026

ZUS informuje, że osoba, która już ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, może w pewnych przypadkach złożyć do ZUS wniosek (na druku ERPO) o przeliczenie wysokości świadczenia. W takim przypadku ZUS sprawdzi, czy może emeryturę lub rentę podwyższyć. Po złożeniu wniosku ERPO ZUS na pewno nie może świadczenia zmniejszyć - może tylko podwyższyć. W komunikacie z 17 marca 2026 r. ZUS poinformował, że w portalu eZUS pojawiła się elektroniczna wersja wniosku ERPO o przeliczenie emerytury lub renty.
Jesienią zapłacisz czekiem za urlop. Rząd szykuje nową dopłatę do turystyki
17 mar 2026

Rząd oraz samorządy ruszają z nowymi programami wsparcia dla podróżnych. Już jesienią 2026 roku skorzystasz ze specjalnego czeku turystycznego, a mieszkańcy całego kraju już teraz mogą sięgać po bony na Warmię i Mazury. To dobra okazja, by zaplanować tańszy wypoczynek poza szczytem sezonu.
Od 1 kwietnia 2026 r. odszkodowania w górę. Nawet 1781 zł za 1 proc. uszczerbku
17 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Nowe stawki będą wyższe o blisko 9 proc., a maksymalne świadczenia sięgną ponad 160 tys. zł – wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim.

Prawie 900 zł dodatku miesięcznie z ZUS i KRUS. Wiele osób zapomina o tych dwóch świadczeniach
17 mar 2026

Dla wielu osób w Polsce, które na co dzień sprawują opiekę nad bliskimi z niepełnosprawnościami lub same zmagają się z niesamodzielnością, czekają dodatkowe wsparcia finansowe. Mowa o świadczeniach, które w sumie mogą wynieść ok. 900 złotych miesięcznie. Dla kogo są świadczenia i co trzeba spełnić by je otrzymać?
Czy komornik może zająć konto Revolut w 2026 roku? Wyjaśniamy przepisy i obalamy mity
17 mar 2026

Revolut kusi jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych banków i staje się nie tylko wygodnym narzędziem do zarządzania pieniędzmi, ale może wydawać się atrakcyjną opcją dla dłużników obawiających się o swoje zarobki. Czy komornik może zająć konto Revolut w 2026 roku? Sprawdzamy, jak działa Revolut w Polsce i czy faktycznie można dzięki niemu uniknąć egzekucji komorniczej.
PIT: fiskus widzi Twoje sprzedaże w sieci. Kiedy internetowy handel jest opodatkowany?
17 mar 2026

Sprzedaż używanych ubrań, książek, telefonu czy roweru na Vinted albo Allegro nie zawsze oznacza podatek. Problem zaczyna się dopiero wtedy, gdy internetowa wyprzedaż przestaje przypominać zwykłe porządki w domu, a zaczyna wyglądać jak stałe źródło zarobku. W 2025 i 2026 r. temat zyskał dodatkowy ciężar po wdrożeniu zasad raportowania DAC7, które dały skarbówce więcej danych o aktywności sprzedających na platformach. Nadal decydują jednak stare reguły: czas posiadania rzeczy, cel zakupu i sposób prowadzenia sprzedaży.
Gdzie wyrzucać zepsute zabawki na baterie, maskotki, zużyte lalki, ciastolinę? Jeden błąd w segregacji może sporo kosztować
17 mar 2026

Segregacja odpadów jest obowiązkowa: także zużytych zabawek nie wolno wrzucać bez namysłu do odpadów zmieszanych. Błąd w segregacji zepsutych zabawek może być kosztowny: skutkuje podniesieniem opłaty za odbiór śmieci nawet czterokrotnie. Gdzie wyrzucić zepsutą zabawkę? Do zmieszanych, elektrośmieci czy do plastiku i od czego to zależy?

Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.
Test sztucznej inteligencji. Wiadomo, jak wypadły polskie modele AI
17 mar 2026

W pierwszym „polskim” teście dużych modeli językowych krajowe systemy AI, Bielik i PLLuM wypadły znacznie gorzej od globalnych narzędzi.

