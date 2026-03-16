Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Urząd Skarbowy sprawdza konta bankowe. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby uniknąć kontroli w 2026 roku?

Urząd Skarbowy sprawdza konta bankowe. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby uniknąć kontroli w 2026 roku?

16 marca 2026, 09:51
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
W 2026 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dysponuje narzędziami analitycznymi, o których podatnicy jeszcze kilka lat temu mogli tylko słyszeć w sferze teorii. Choć fiskus nie śledzi każdej Twojej złotówki "na żywo", systemy informatyczne automatycznie wyłapują anomalie. Jakie przelewy mogą w 2026 roku zapalić "czerwoną lampkę" w urzędzie i sprowadzić na Ciebie kontrolę?

Cyfrowy Wielki Brat w bankowości

Wiele osób wciąż żyje w przekonaniu, że tajemnica bankowa jest nieprzenikniona. W 2026 roku rzeczywistość jest inna: fiskus ma możliwość uzyskania wglądu w obroty, salda i historię Twojego konta prywatnego - i to już na etapie tzw. "czynności wyjaśniających", bez konieczności stawiania formalnych zarzutów. Systemy takie jak STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) działają w tle, skanując przepływy pieniężne w poszukiwaniu ryzyka podatkowego.

Przelewy, które przyciągają uwagę skarbówki. Na to musisz uważać

Nie każdy przelew budzi zainteresowanie, ale niektóre typy transakcji są dla analityków KAS wyjątkowo czytelne. Na co zwracać szczególną uwagę?

  1. Rozbijanie dużych kwot na mniejsze. To klasyczny błąd. Próba "ukrycia" dużej sumy poprzez przesyłanie jej w kilku mniejszych transakcjach (np. 10 przelewów po 5 tys. zł zamiast jednego na 50 tys. zł) jest obecnie automatycznie wyłapywana przez algorytmy. Systemy bankowe traktują to jako próbę obejścia obowiązków raportowych i mogą oznaczyć konto jako podejrzane.
  2. Tajemnicze tytuły przelewów (i ich brak). Zostawianie pustego pola "tytuł przelewu" lub wpisywanie tam żartów ("na okup", "na kokainę", "łapówka") to najkrótsza droga do wstrzymania Twoich środków przez bank i konieczności składania wyjaśnień. Fiskus czyta opisy. Tytuły powinny być jasne: "zwrot za wspólny wyjazd", "spłata pożyczki", "faktura nr...".
  3. Regularne przelewy od wielu osób (sprzedaż "garażowa"). Jeśli sprzedajesz używane przedmioty na Vinted, OLX czy grupach na Facebooku, uważaj. Jeśli Twoje konto staje się "receptorem" dla setek drobnych wpłat od różnych osób w krótkim czasie, algorytmy KAS mogą uznać to za niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Sprzedaż prywatna nie jest opodatkowana, ale regularny handel - już tak.
  4. Darowizny bez papierów (szczególnie powyżej limitów). W 2026 roku limity darowizn bez podatku są sztywne. Jeśli przelewasz komuś większą kwotę w ramach rodziny (np. darowizna dla zięcia czy synowej) i nie zgłosisz tego w terminie na formularzu SD-Z2, narażasz się na domiar podatku. Pamiętaj: przelew to dowód, ale nie zastępuje zgłoszenia do US!

Jak nie wpaść w kłopoty? Oto złota lista zasad na 2026 rok

  • Dokumentuj pożyczki: Jeśli pożyczasz pieniądze od kogoś z rodziny lub znajomego, zawsze sporządzaj pisemną umowę. W razie kontroli "oświadczenie na gębę" w 2026 roku nie ma żadnej wartości.
  • Nie mieszaj prywatnych finansów z firmowymi: Jeśli prowadzisz działalność, nigdy nie używaj konta osobistego do rozliczeń z kontrahentami. To "czerwona flaga" numer jeden dla algorytmów fiskusa.
  • Uważaj na transakcje zagraniczne: Regularne wpływy z zagranicy, szczególnie z krajów o niskim opodatkowaniu, są monitorowane ze szczególną uwagą. Miej przygotowane uzasadnienie (np. praca za granicą, zwrot z inwestycji).
  • Zgłaszaj darowizny: Jeśli otrzymujesz prezent pieniężny, który przekracza limity (np. 36 120 zł w grupie I), masz 6 miesięcy na zgłoszenie tego do urzędu. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza przepadek zwolnienia i konieczność zapłaty podatku.

Czy musisz się bać kontroli?

Jeśli Twoje dochody są legalne, płacisz podatki i potrafisz uzasadnić każdą nietypową transakcję - nie masz się czego obawiać. Kontrole wyrywkowe są rzadkie. Problemy zaczynają się wtedy, gdy styl życia (widoczny w wydatkach i stanach konta) drastycznie odbiega od tego, co wykazujesz w zeznaniu PIT. Pamiętaj, że w 2026 roku "nie wiedziałem" to najgorsza linia obrony przed urzędnikiem. Jeśli planujesz większą transakcję, skonsultuj ją z doradcą podatkowym lub sprawdź limity na stronie rządowej.

Urząd Skarbowy sprawdza konta w 2026. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby nie mieć kontroli? - podsumowanie

W 2026 roku kontrola kont bankowych przez fiskusa jest procedurą znacznie sprawniejszą niż dawniej, dlatego warto zachować ostrożność przy codziennych operacjach finansowych. Przede wszystkim należy unikać przelewów o wysokich kwotach przekraczających równowartość 15 tysięcy euro, ponieważ takie transakcje są automatycznie raportowane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Równie ryzykowne są regularne wpłaty gotówkowe na własne konto oraz cykliczne wpływy od osób trzecich, które nie są darowiznami ani oficjalnym wynagrodzeniem, gdyż algorytmy skarbowe mogą zinterpretować je jako prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Kluczowe jest także unikanie żartobliwych lub podejrzanych tytułów przelewów, takich jak hasła sugerujące nielegalne substancje, łapówki czy finansowanie terroryzmu, ponieważ systemy bankowe wyłapują słowa klucze i mogą zablokować środki do czasu wyjaśnienia sprawy. Warto pamiętać, że fiskus szczególnie przygląda się darowiznom i pożyczkom rodzinnym, które przekraczają limity kwotowe dla poszczególnych grup podatkowych, dlatego bezpieczniej jest opisywać takie przelewy precyzyjnie, na przykład podając stopień pokrewieństwa i datę umowy. Należy również mieć na uwadze, że korzystanie z zagranicznych platform typu fintech czy płatności BLIK nie zapewnia anonimowości, ponieważ organy podatkowe mają coraz szerszy dostęp do danych z międzynarodowej wymiany informacji. Aby uniknąć niepotrzebnego zainteresowania urzędu, najlepiej trzymać się zasady przejrzystości, unikać rozbijania dużych kwot na mniejsze przelewy w celu ominięcia progów raportowania oraz dbać o to, aby tytuł operacji zawsze jasno odzwierciedlał jej faktyczny charakter.

Infor.pl
Nowa prognoza wyborcza. Możliwy ogromny pat w Sejmie
16 mar 2026

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, ich wynik mógłby doprowadzić do jednego z najbardziej skomplikowanych układów politycznych w ostatnich latach. Najnowsze symulacje pokazują, że choć jedna z partii wyraźnie prowadzi w sondażach, żadna ze stron sceny politycznej nie byłaby w stanie samodzielnie stworzyć stabilnej większości w Sejmie. To scenariusz, który może oznaczać długie i trudne negocjacje koalicyjne.
Masz mieszkanie w zabytkowej kamienicy? Skarbówka potwierdza Twoje prawo do odliczenia
16 mar 2026

Właściciele lokali w historycznych kamienicach i budynkach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków mogą odliczyć od podstawy opodatkowania aż 50 proc. wpłat dokonanych na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej. Ulga jest prosta w zastosowaniu, a fiskus w świeżej interpretacji indywidualnej potwierdził, że przysługuje już od pierwszego miesiąca po nabyciu lokalu. Warto wiedzieć, kto może z niej skorzystać i co trzeba przygotować.
Firmy toną w długach. Kto w czołówce zadłużenia?
16 mar 2026

Ponad 45 mld zł wyniosły długi przedsiębiorstw na koniec 2025 r. - poinformował BIG InfoMonitor. Najwyższe średnie zaległości miały firmy z Podkarpacia, a długów najszybciej przybywało w Zachodniopomorskiem i Małopolsce, choć liderem w łącznym zadłużeniu jest Mazowsze.
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
16 mar 2026

Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.

Koniec z kryterium dochodowym. Wsparcie finansowe dla nowo narodzonych dzieci. Miasto wypłaca 3 tys. zł na każde dziecko
16 mar 2026

Władze samorządowe Wysokiego Mazowieckiego uruchomiły przełomowy program wsparcia dla rodzin, oferując jednorazową zapomogę w wysokości 3 tysięcy złotych z tytułu urodzenia dziecka. To jedno z najwyższych tego typu świadczeń w Polsce, a co najważniejsze - dostępne dla każdego, bez względu na zarobki.

Polacy podzieleni w sprawie prawyborów sędziowskich do KRS [SONDAŻ]
16 mar 2026

Blisko połowa badanych uważa, że Sejm powinien uszanować wyniki sędziowskich prawyborów do Krajowej Rady Sądownictwa . Przeciwna jest co czwarta osoba – wynika z sondażu IBRiS dla "Rz".
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
16 mar 2026

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
Jest rewolucja w rozwodach. Małżeństwo będzie można rozwiązać w urzędzie zamiast w sądzie. Sejm zdecydował
16 mar 2026

Sejm przyjął nowelizację przepisów, która wprowadza do polskiego prawa możliwość pozasądowego rozwiązania małżeństwa. Oznacza to, że część par będzie mogła rozwieść się bez udziału sądu, bez rozpraw i bez wielomiesięcznego wyczekiwania na wyrok. Zamiast tego procedura ma się odbywać w urzędzie stanu cywilnego, szybko i sprawnie. Od kiedy rewolucja w rozwodach?

Czy ceny mieszkań wkrótce spadną? Deweloperzy zaczynają mieć wątpliwości
16 mar 2026

76,7% deweloperów spodziewa się utrzymania obecnych stawek sprzedaży mieszkań w najbliższych miesiącach, jednak rośnie grupa dopuszczająca spadki - dziś to 5,8% ankietowanych, wobec 2,5% miesiąc wcześniej, wynika z najnowszego odczytu Indeksu Nastrojów Deweloperów przygotowanego przez portal Tabelaofert.pl. Część firm zaczyna obawiać się, że napięcia na Bliskim Wschodzie mogą zatrzymać cykl obniżek stóp procentowych, a nawet ponownie podbić inflację.
Koniec z obowiązkiem zapewniania lokalu zamiennego i płacenia rachunków za nieuczciwego najemcę – nowe przepisy chroniące wynajmujących przed lokatorami, którzy z aktualnych regulacji „zrobili sobie sposób na mieszkanie na cudzy koszt” już w Sejmie
16 mar 2026

Usunięcie obowiązku zapewnienia lokalu zamiennego oraz płacenia rachunków za lokatorów, którzy bezprawnie zajmują mieszkanie – to jedne z ważniejszych założeń projektu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który w dniu 27 lutego 2026 r. został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów Konfederacji. Celem nowej regulacji jest poprawa ochrony prawa własności do lokalu mieszkalnego, ograniczenie nadużywania praw przez lokatorów oraz ułatwienie wypowiedzenia umowy najmu lokalu w przypadku zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat.
