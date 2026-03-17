REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Urząd Skarbowy sprawdza konta w 2026. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby nie mieć kontroli?

Urząd Skarbowy sprawdza konta w 2026. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby nie mieć kontroli?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 marca 2026, 10:27
[Data aktualizacji 18 marca 2026, 10:37]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
przelew laptop komputer karta bank transakcja
Urząd Skarbowy sprawdza konta w 2026. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby nie mieć kontroli?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) dysponuje narzędziami analitycznymi, o których podatnicy jeszcze kilka lat temu mogli tylko słyszeć w sferze teorii. Choć fiskus nie śledzi każdej Twojej złotówki "na żywo", systemy informatyczne automatycznie wyłapują anomalie. Jakie przelewy mogą w 2026 roku zapalić "czerwoną lampkę" w urzędzie i sprowadzić na Ciebie kontrolę?

Cyfrowy Wielki Brat w bankowości

Wiele osób wciąż żyje w przekonaniu, że tajemnica bankowa jest nieprzenikniona. W 2026 roku rzeczywistość jest inna: fiskus ma możliwość uzyskania wglądu w obroty, salda i historię Twojego konta prywatnego - i to już na etapie tzw. "czynności wyjaśniających", bez konieczności stawiania formalnych zarzutów. Systemy takie jak STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) działają w tle, skanując przepływy pieniężne w poszukiwaniu ryzyka podatkowego.

REKLAMA

REKLAMA

Przelewy, które przyciągają uwagę skarbówki. Na to musisz uważać

Nie każdy przelew budzi zainteresowanie, ale niektóre typy transakcji są dla analityków KAS wyjątkowo czytelne. Na co zwracać szczególną uwagę?

  1. Rozbijanie dużych kwot na mniejsze. To klasyczny błąd. Próba "ukrycia" dużej sumy poprzez przesyłanie jej w kilku mniejszych transakcjach (np. 10 przelewów po 5 tys. zł zamiast jednego na 50 tys. zł) jest obecnie automatycznie wyłapywana przez algorytmy. Systemy bankowe traktują to jako próbę obejścia obowiązków raportowych i mogą oznaczyć konto jako podejrzane.
  2. Tajemnicze tytuły przelewów (i ich brak). Zostawianie pustego pola "tytuł przelewu" lub wpisywanie tam żartów ("na okup", "na kokainę", "łapówka") to najkrótsza droga do wstrzymania Twoich środków przez bank i konieczności składania wyjaśnień. Fiskus czyta opisy. Tytuły powinny być jasne: "zwrot za wspólny wyjazd", "spłata pożyczki", "faktura nr...".
  3. Regularne przelewy od wielu osób (sprzedaż "garażowa"). Jeśli sprzedajesz używane przedmioty na Vinted, OLX czy grupach na Facebooku, uważaj. Jeśli Twoje konto staje się "receptorem" dla setek drobnych wpłat od różnych osób w krótkim czasie, algorytmy KAS mogą uznać to za niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Sprzedaż prywatna nie jest opodatkowana, ale regularny handel - już tak.
  4. Darowizny bez papierów (szczególnie powyżej limitów). W 2026 roku limity darowizn bez podatku są sztywne. Jeśli przelewasz komuś większą kwotę w ramach rodziny (np. darowizna dla zięcia czy synowej) i nie zgłosisz tego w terminie na formularzu SD-Z2, narażasz się na domiar podatku. Pamiętaj: przelew to dowód, ale nie zastępuje zgłoszenia do US!

Jak nie wpaść w kłopoty? Oto złota lista zasad na 2026 rok

  • Dokumentuj pożyczki: Jeśli pożyczasz pieniądze od kogoś z rodziny lub znajomego, zawsze sporządzaj pisemną umowę. W razie kontroli "oświadczenie na gębę" w 2026 roku nie ma żadnej wartości.
  • Nie mieszaj prywatnych finansów z firmowymi: Jeśli prowadzisz działalność, nigdy nie używaj konta osobistego do rozliczeń z kontrahentami. To "czerwona flaga" numer jeden dla algorytmów fiskusa.
  • Uważaj na transakcje zagraniczne: Regularne wpływy z zagranicy, szczególnie z krajów o niskim opodatkowaniu, są monitorowane ze szczególną uwagą. Miej przygotowane uzasadnienie (np. praca za granicą, zwrot z inwestycji).
  • Zgłaszaj darowizny: Jeśli otrzymujesz prezent pieniężny, który przekracza limity (np. 36 120 zł w grupie I), masz 6 miesięcy na zgłoszenie tego do urzędu. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza przepadek zwolnienia i konieczność zapłaty podatku.

Czy musisz się bać kontroli?

Jeśli Twoje dochody są legalne, płacisz podatki i potrafisz uzasadnić każdą nietypową transakcję - nie masz się czego obawiać. Kontrole wyrywkowe są rzadkie. Problemy zaczynają się wtedy, gdy styl życia (widoczny w wydatkach i stanach konta) drastycznie odbiega od tego, co wykazujesz w zeznaniu PIT. Pamiętaj, że w 2026 roku "nie wiedziałem" to najgorsza linia obrony przed urzędnikiem. Jeśli planujesz większą transakcję, skonsultuj ją z doradcą podatkowym lub sprawdź limity na stronie rządowej.

Urząd Skarbowy sprawdza konta w 2026. Jakich przelewów lepiej unikać, żeby nie mieć kontroli? - podsumowanie

W 2026 roku kontrola kont bankowych przez fiskusa jest procedurą znacznie sprawniejszą niż dawniej, dlatego warto zachować ostrożność przy codziennych operacjach finansowych. Przede wszystkim należy unikać przelewów o wysokich kwotach przekraczających równowartość 15 tysięcy euro, ponieważ takie transakcje są automatycznie raportowane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Równie ryzykowne są regularne wpłaty gotówkowe na własne konto oraz cykliczne wpływy od osób trzecich, które nie są darowiznami ani oficjalnym wynagrodzeniem, gdyż algorytmy skarbowe mogą zinterpretować je jako prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Kluczowe jest także unikanie żartobliwych lub podejrzanych tytułów przelewów, takich jak hasła sugerujące nielegalne substancje, łapówki czy finansowanie terroryzmu, ponieważ systemy bankowe wyłapują słowa klucze i mogą zablokować środki do czasu wyjaśnienia sprawy. Warto pamiętać, że fiskus szczególnie przygląda się darowiznom i pożyczkom rodzinnym, które przekraczają limity kwotowe dla poszczególnych grup podatkowych, dlatego bezpieczniej jest opisywać takie przelewy precyzyjnie, na przykład podając stopień pokrewieństwa i datę umowy. Należy również mieć na uwadze, że korzystanie z zagranicznych platform typu fintech czy płatności BLIK nie zapewnia anonimowości, ponieważ organy podatkowe mają coraz szerszy dostęp do danych z międzynarodowej wymiany informacji. Aby uniknąć niepotrzebnego zainteresowania urzędu, najlepiej trzymać się zasady przejrzystości, unikać rozbijania dużych kwot na mniejsze przelewy w celu ominięcia progów raportowania oraz dbać o to, aby tytuł operacji zawsze jasno odzwierciedlał jej faktyczny charakter.

REKLAMA

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA