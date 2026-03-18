Masz 14 dni od zakupu telewizora. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości

Masz 14 dni od zakupu telewizora. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości

18 marca 2026, 16:24
Adam Kuchta
rtv telewizor rejestracja kara
Masz 14 dni od zakupu telewizora lub radia. Potem może być nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości
Zakup telewizora albo radia to nie tylko jednorazowy wydatek. Wraz z wejściem w posiadanie takiego sprzętu pojawia się konkretny obowiązek wobec państwa, o którym wiele osób wciąż zapomina. Chodzi nie tylko o sam abonament RTV, ale przede wszystkim o konieczność rejestracji odbiornika. Przepisy jasno wskazują termin – 14 dni, a jego przekroczenie może mieć realne konsekwencje finansowe.

14 dni na zgłoszenie odbiornika – obowiązek wynika z przepisów

Zasady te wynikają bezpośrednio z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Dokument jasno określa, że każdy posiadacz odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego ma obowiązek zgłosić go do rejestru: „§ 3. Zgłoszenie składa się w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiorników”. Nie ma przy tym znaczenia, czy sprzęt jest nowy, używany, kupiony w sklepie czy otrzymany od kogoś innego.

Istotne znaczenie ma również ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, która precyzuje moment powstania obowiązku. Nie trzeba faktycznie oglądać telewizji ani słuchać radia – wystarczy, że urządzenie ma techniczną zdolność odbioru sygnału: „Art. 2. 2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika”. W praktyce oznacza to, że obowiązek dotyczy m.in.:

  • telewizorów, które nawet nie są podłączone do anteny,
  • radioodbiorników, także tych zamontowanych w samochodach.
Ważne

Art. 7. ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych: „Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu”.

Rejestracja jest prosta – można zrobić to bez wychodzenia z domu

Rejestrację prowadzi Poczta Polska i wbrew pozorom nie jest to skomplikowany proces. Można go przeprowadzić zarówno w placówce, jak i całkowicie online. W obu przypadkach konieczne jest podanie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz informacji o liczbie i rodzaju odbiorników.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych: „§ 4. 1. Złożenie zgłoszenia następuje:
1) bezpośrednio w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, z wyłączeniem placówek prowadzonych przez agentów pocztowych, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo
2) przesyłką listową, z wykorzystaniem strony internetowej operatora wyznaczonego do wypełnienia zgłoszenia”.

Wzór takiego zgłoszenia został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. Po zgłoszeniu nadawany jest indywidualny numer identyfikacyjny oraz numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty abonamentowe. To moment, od którego formalnie zaczyna się obowiązek regularnych płatności.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

W 2026 roku obowiązują wyższe stawki niż wcześniej, co ma bezpośredni wpływ również na wysokość ewentualnych kar. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 roku, opłaty wynoszą:

  • za radioodbiornik: 9,50 zł za jeden miesiąc, czyli 114 zł za rok (a wcześniej było 8,70 zł miesięcznie i 104,40 zł rocznie),
  • za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 30,50 zł za jeden miesiąc, czyli 366 za rok (a poprzednio było 27,30 zł miesięcznie i czyli 327,60 zł rocznie).

To właśnie te opłaty abonamentowe stanowią podstawę do wyliczenia sankcji za brak rejestracji. Przyjrzyjmy się, jakie grąż kary w przypadku zaniedbania obowiązku.

Kontrole i kara sięgająca nawet 915 zł

Kontrole abonamentowe są wciąż prowadzone, głównie w firmach, ale mogą dotyczyć także osób prywatnych. Warto pamiętać, że kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela, nawet jeśli posiada upoważnienie. Nie oznacza to jednak, że brak współpracy całkowicie eliminuje ryzyko kary.

Jeśli dojdzie do ujawnienia niezarejestrowanego odbiornika, konsekwencje wynikają wprost z przepisów. Zgodnie z przepisami kara wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej. Podstawą jest tu art. 5 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych, który mówi, że „w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika”. W praktyce oznacza to:

  • 285 zł kary za niezarejestrowane radio,
  • 915 zł sankcji w przypadku braku rejestracji telewizora.

„Nie używam” nie zwalnia z obowiązku rejestracji i opłat

Najczęstszym błędem jest przekonanie, że brak korzystania ze sprzętu zwalnia z opłat. Tymczasem przepisy są jednoznaczne – liczy się samo posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru sygnału, a nie jego faktyczne użytkowanie.

To oznacza, że nawet telewizor stojący „na zapas” czy radio używane sporadycznie powinny zostać zgłoszone w ustawowym terminie. Zignorowanie tego obowiązku może kosztować znacznie więcej niż sam abonament, dlatego warto dopilnować formalności od razu po zakupie odbiornika.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych - Dz.U. 2013 poz. 1676

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych - Dz.U. 2005 nr 85 poz. 728

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2026 r. - Dz.U. 2025 poz. 885

Źródło: INFOR
