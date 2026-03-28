Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka na całego jest już w naszych telefonach komórkowych. Możecie się mocno zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Skarbówka na całego jest już w naszych telefonach komórkowych. Możecie się mocno zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

28 marca 2026, 08:09
Maja Retman
Shutterstock
Koniec z wizytami w urzędzie i czekaniem przy okienku. Administracja skarbowa wyraźnie przyspiesza cyfrową transformację. Coraz więcej spraw podatkowych można dziś załatwić zdalnie, a dostęp do nich mieści się w kieszeni. Mobilny e-Urząd Skarbowy, który jeszcze niedawno był narzędziem wyłącznie dla osób prywatnych, teraz jest otwarty także na organizacje.

Jeszcze do niedawna kontakt z urzędem skarbowym kojarzył się z papierami, pieczątkami i kolejkami. Dziś ten obraz szybko się zmienia. Administracja podatkowa przenosi swoje usługi do świata cyfrowego, a aplikacja mobilna staje się jednym z głównych narzędzi obsługi podatników.

To, co początkowo było wygodnym rozwiązaniem dla osób fizycznych, teraz obejmuje również podmioty takie jak spółki, fundacje czy stowarzyszenia. Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji oznacza, że kolejne obowiązki można realizować zdalnie, bez konieczności uruchamiania komputera, a nawet wychodzenia z domu czy biura.

Nowe funkcje mają odpowiadać na realne potrzeby

Ministerstwo Finansów podkreśla, że rozwój aplikacji to element długofalowej strategii, a nie jednorazowe wdrożenie. Nowe funkcje mają odpowiadać na realne potrzeby użytkowników i być dostosowywane do ich oczekiwań.

Jak wskazuje resort, kluczowe jest tworzenie rozwiązań, które upraszczają kontakt z administracją i pozwalają podatnikom szybciej załatwiać formalności. Rozbudowa e-Urzędu Skarbowego ma więc charakter ciągły, a kolejne aktualizacje będą sukcesywnie rozszerzać jego możliwości.

Z aplikacji korzystają już setki tysięcy osób

Największą popularnością cieszą się funkcje związane z dostępem do informacji podatkowych – użytkownicy najczęściej sprawdzają swoje rozliczenia, status zwrotów oraz historię złożonych deklaracji.

Mobilny e-Urząd Skarbowy umożliwia także składanie deklaracji podatkowych, wysyłanie wniosków o zaświadczenia czy odbieranie dokumentów z urzędu. Cały proces odbywa się w sposób bezpieczny i – co istotne – nie wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik ma stały dostęp do pełnej historii swoich spraw.

Konto organizacji otwiera nowe możliwości

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie konta organizacji. Dzięki niemu firmy i instytucje mogą korzystać z pełnego zakresu usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym.

Za pośrednictwem konta możliwe jest między innymi składanie deklaracji i formularzy rejestracyjnych, ubieganie się o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, przeglądanie danych rejestrowych czy weryfikacja pełnomocnictw. Wszystkie te czynności odbywają się online, bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego czy dodatkowego upoważniania pełnomocników.

Resort finansów zapowiada, że to dopiero początek. Kolejne aktualizacje mają przynieść dalsze rozszerzenia funkcjonalności.

Dostęp do konta można przekazać

Organizacje mogą przekazać dostęp do swojego konta konkretnym osobom fizycznym posiadającym numer PESEL. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla ewidencji podatników i płatników.

System przewiduje dwa poziomy uprawnień: podstawowy oraz rozszerzony. Ten drugi daje możliwość zarządzania kontem organizacji, w tym nadawania i odbierania dostępów innym użytkownikom. Co ważne, wszystkie te operacje można teraz wykonać również bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Urząd przyszłości już się zaczyna

Aplikacja e-Urząd Skarbowy została uruchomiona pod koniec stycznia ubiegłego roku i od początku rozwijana jest etapowo. Najpierw skorzystali z niej użytkownicy indywidualni, teraz dołączają organizacje.

Resort finansów chce zbudować w pełni cyfrowy kanał komunikacji z administracją skarbową. Bez kolejek, bez papierowych dokumentów i bez zbędnych formalności.

Wszystko wskazuje na to, że urząd skarbowy na dobre przenosi się do świata mobilnego – i trudno będzie zawrócić ten proces.

Powiązane
To już koniec eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
To już koniec eldorado z darowiznami. Skarbówka zmieniła zasady. Ruszyły gigantyczne kontrole i kary
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus jest bezlitosny
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Tym razem fiskus jest bezlitosny
Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze nie pamiętają
Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze nie pamiętają
Podwyżkowy armagedon. Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki
28 mar 2026

To już fala podwyżek. Domowe budżety demolują coraz wyższe opłaty za prąd, gaz, coraz więcej trzeba płacić za żywność… teraz są kolejne złe wieści. Od kwietnia mieszkańców wielu polskich miast dotknie wzrost opłat za wywóz śmieci. I nic nie wskazuje na to, to chwilowy trend. Samorządy tłumaczą podwyżki nie tylko inflacją, kosztami transportu czy energii, ale też zmianami systemowymi, które wpływają na cały rynek odpadów. Jednym z nich jest system kaucyjny, który – jak przekonują urzędnicy – zmienia ekonomię gospodarki odpadami.
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.
Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!
28 mar 2026

Małżonek, który w chwili złożenia zeznania podatkowego nie figurował w księdze wieczystej jako właściciel lub współwłaściciel domu, nie może skorzystać z odliczenia wydatków termomodernizacyjnych - nawet jeśli inwestycję sfinansował z majątku wspólnego. Tak orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2026 r.
Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych - koniec marca 2026 [Ranking - tabela]
27 mar 2026

W marcu 2026 r. przybyło wiele złych informacji dla osób oszczędzających. Inflacja spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie już zaczyna drenować nasze portfele, a żeby tego było mało w marcu oprocentowanie lokat dalej wyraźnie spadało. Niższe oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w kwietniu zapowiedział już też Minister Finansów. Nawet wobec ogłoszonego przez rząd programu interwencyjnego (tzw. „CPN”) oszczędzający mogą mieć mieszane uczucia - pisze Bartosz Turek.

REKLAMA

Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Turystyka dentystyczna Polaków, Ukraińców i Czechów. A co z 600 plus na dentystę?
27 mar 2026

Ceny usług stomatologicznych rosną, a budżety domowe nie zawsze pozwalają na pokrycie wydatków na wszystkie niezbędne w tym zakresie usługi. Czy Polacy chętnie korzystają z tzw. 600 plus na dentystę? A może jeżdżą leczyć zęby poza Polskę? Odpowiedź na to pytanie może zaskakiwać.
Coach rozwodowy i mediator. Jak mogą pomóc podczas rozstania? [WYWIAD]
27 mar 2026

„Wiele osób nie odchodzi nie dlatego, że nie widzi problemu, ale dlatego, że nie ma planu wyjścia i nie wie, jak przejść przez ten proces bezpiecznie i spokojnie” – przekonuje Joanna Solarska, pierwsza w Polsce certyfikowana coach rozwodowa CDC® i mediatorka.

REKLAMA

WSA w Szczecinie zdecydował w sprawie prawa dziecka z niepełnosprawnością w zakresie dostępu do edukacji i szkoły
27 mar 2026

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał w ostatnim czasie niezwykle interesujący wyrok. Wyrok jest świeży, bo z dnia 26 lutego 2026 r., sygn. akt. II SA/Sz 884/25. Wyrok ma niebagatelne znaczenie dla rodziców czy opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie edukacji.
KSeF od 1 kwietnia 2026 r.: największe obawy i rady dla najmniejszych przedsiębiorców
27 mar 2026

Jakie są największe obawy firm związane z wdrożeniem KSeF dnia 1 kwietnia 2026 r.? Oto rady dla najmniejszych przedsiębiorców na najbliższych czas wchodzenia do nowego systemu faktur.
