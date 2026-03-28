REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce

Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 marca 2026, 19:40
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Darowizna ojciec pieniądze skarbóka
Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Darowizna od najbliższej rodziny, przekazana za granicą i w gotówce, może wydawać się prostą sprawą, ale gdy w grę wchodzi skarbówka, pojawia się szereg pytań. Czy takie pieniądze trzeba rozliczyć w Polsce? Czy mogą zostać uznane za przychód i objęte PIT? Najnowsza interpretacja pokazuje, jak jeden szczegół – miejsce zamieszkania podatnika – może całkowicie zmienić sytuację i przesądzić o braku podatku.

Darowizna z zagranicy pod lupą skarbówki – szczegóły sprawy, które mogą dotyczyć tysięcy osób

Sprawa, którą rozstrzygnęła skarbówka dotyczy migracji i pracy za granicą. Wniosek o indywidualną interpretację podatkową został złożony przez obywatelkę Ukrainy, która otrzymała darowiznę pieniężną od swojego ojca. Istotne znaczenie mają tu nie tylko relacje rodzinne, ale także miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz faktyczny przebieg przekazania środków.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wskazano w interpretacji: "W marcu 2025 r. na Ukrainie została zawarta umowa darowizny środków pieniężnych pomiędzy ojcem a córką. Darczyńca: ojciec, obywatel Ukrainy, nieposiadający obywatelstwa polskiego, mieszkający na stałe na Ukrainie. Obdarowana: córka, obywatelka Ukrainy, posiadająca kartę pobytu czasowego w Polsce (osoba składająca wniosek)." Już ten fragment pokazuje, że sprawa ma charakter transgraniczny i wymaga precyzyjnej analizy przepisów.

Istotne jest również to, w jaki sposób środki miały zostać przekazane. "Umowa darowizny środków pieniężnych została zawarta jako zwykła umowa pisemna, bez notarialnego poświadczenia. Środki pieniężne będą przekazywane w gotówce na terytorium Ukrainy, co jest zgodne z obowiązującym prawem tego kraju." To oznacza, że cała operacja odbywa się poza Polską – zarówno formalnie, jak i faktycznie.

Nie bez znaczenia pozostaje także źródło pieniędzy. "Pochodzenie środków darczyńcy zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami - deklaracjami podatkowymi składanymi na Ukrainie oraz dowodami zapłaty podatku dochodowego w tym kraju." Ten element często budzi wątpliwości organów podatkowych, dlatego jego udokumentowanie ma ogromne znaczenie.

REKLAMA

Ważny moment: gdzie mieszka podatnik i co to oznacza dla podatków?

Jednym z najważniejszych aspektów całej sprawy było ustalenie miejsca zamieszkania podatniczki dla celów podatkowych. To właśnie ten element w praktyce decyduje o tym, czy Polska w ogóle ma prawo opodatkować dane środki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W interpretacji wyraźnie wskazano: "Na moment otrzymania środków pieniężnych obdarowana nie będzie posiadała miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce." Co więcej, sytuacja jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ: "Na moment przekazania darowizny Obdarowana będzie obywatelką Ukrainy, nie będzie posiadała obywatelstwa polskiego oraz będzie zamieszkiwać na terytorium Austrii."

To oznacza, że w chwili otrzymania pieniędzy nie istnieje związek podatkowy z Polską w rozumieniu przepisów o rezydencji podatkowej. Skarbówka przypomniała przy tym fundamentalne zasady wynikające z ustawy o PIT. Jak podkreślono: "Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy)." To tzw. zasada globalnego opodatkowania.

Jednocześnie ustawodawca przewidział sytuację odwrotną. "Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)." To rozróżnienie ma fundamentalne znaczenie i w tej sprawie przesądziło o końcowym rozstrzygnięciu.

Czy darowizna to przychód? Skarbówka tłumaczy mechanizm krok po kroku

Jednym z głównych pytań zadanych we wniosku było to, czy otrzymane środki mogą zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Wątpliwość ta nie jest przypadkowa, bo przepisy definiują przychód bardzo szeroko.

W interpretacji przypomniano: "Przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń." Dalej organ podatkowy doprecyzował: "Za przychód należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego - zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika." To bardzo szeroka definicja, obejmująca praktycznie wszystkie możliwe korzyści majątkowe.

Jednak istotne jest powiązanie tej definicji z obowiązkiem podatkowym w Polsce. Sam fakt otrzymania pieniędzy nie oznacza automatycznie, że należy zapłacić podatek w Polsce. Istotne jest, czy istnieje tzw. łącznik podatkowy z terytorium kraju. W tej sprawie Dyrektor KIS jednoznacznie wskazał: "Nie jest Pani osobą, która ma miejsce zamieszkania w Polsce." To zdanie ma ogromne znaczenie dla całej interpretacji.

Decyzja fiskusa: jednoznaczne stanowisko w sprawie podatku PIT

Ostateczne rozstrzygnięcie okazało się korzystne dla podatniczki i może mieć szerokie konsekwencje dla podobnych przypadków. Skarbówka uznała stanowisko wnioskodawczyni za prawidłowe. W interpretacji czytamy wprost: "Otrzymane przez Panią środki pieniężne (darowizna) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, co powoduje, że nie stanowią przychodu z innych źródeł w rozumieniu ww. ustawy."

To jedno zdanie rozstrzyga całą sprawę. Oznacza ono, że w analizowanym przypadku darowizna nie generuje obowiązku zapłaty PIT w Polsce. Organ skarbowy stwierdził: "Pani stanowisko jest zatem prawidłowe." To formalne potwierdzenie, że interpretacja przedstawiona przez podatniczkę była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Co wynika z tej interpretacji? Konkretne wnioski dla osób otrzymujących pieniądze z zagranicy

Choć interpretacja dotyczy konkretnej osoby, zawiera uniwersalne wskazówki, które mogą być istotne dla wielu osób w podobnej sytuacji. Szczególnie dla tych, którzy:

  • otrzymują wsparcie finansowe od rodziny mieszkającej za granicą,
  • zmieniają miejsce zamieszkania między krajami.

Znaczenie mają tu dwa elementy: miejsce zamieszkania dla celów podatkowych oraz miejsce faktycznego uzyskania dochodu. To właśnie ich kombinacja decyduje o tym, czy Polska ma prawo opodatkować dane środki. Interpretacja pokazuje również, jak ważne jest precyzyjne udokumentowanie całej transakcji. W tym przypadku istotne były zarówno dokumenty potwierdzające pochodzenie środków, jak i okoliczności ich przekazania.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 19 marca 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.82.2026.5.MS2 Skutki podatkowe darowizny środków pieniężnych od ojca

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce
28 mar 2026

Darowizna od najbliższej rodziny, przekazana za granicą i w gotówce, może wydawać się prostą sprawą, ale gdy w grę wchodzi skarbówka, pojawia się szereg pytań. Czy takie pieniądze trzeba rozliczyć w Polsce? Czy mogą zostać uznane za przychód i objęte PIT? Najnowsza interpretacja pokazuje, jak jeden szczegół – miejsce zamieszkania podatnika – może całkowicie zmienić sytuację i przesądzić o braku podatku.
Świadczenie pielęgnacyjne ponownie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale – wniosek tylko do 27 kwietnia 2026 r. [PODSTAWA PRAWNA WNIOSKU]
28 mar 2026

Do 31 grudnia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało również opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale jednym z warunków była rezygnacja przez nich z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W wyroku z dnia 25 marca 2026 r. Trybunał Konstytucyjny uznał powyższą przesłanką za niegodną z Konstytucją, w związku z czym – istnieje teraz możliwość wznowienia postępowań w sprawie świadczenia, w których doszło do odmowy jego przyznania w oparciu o ww. niekonstytucyjny przepis. I o ww. wznowienie (i wypłatę świadczenia) mogą starać się nie tylko rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, ale również – opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Na wystąpienie z wnioskiem jest jednak niewiele czasu.
KSeF zmieni wszystko. Ekspert ostrzega: jeden błąd w fakturze może drogo kosztować firmę
28 mar 2026

Cyfrowa rewolucja w księgowości przyspiesza, ale wraz z nią rośnie ryzyko. W erze KSeF i e-Ksiąg kluczowe staje się jedno: jakość danych. Bez rzetelnej weryfikacji faktur przedsiębiorcy mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.
Mediacje w sprawach medycznych. Jak chronić reputację, czas i budżet placówki?
28 mar 2026

W dzisiejszych realiach mediacja w sporach medycznych to coś więcej niż tylko sposób na cięcie kosztów czy oszczędność czasu. To przede wszystkim szansa na odzyskanie nici porozumienia między pacjentem a lekarzem w momentach, gdy zaufanie będące fundamentem w tej relacji zostało już nadszarpnięte.

REKLAMA

Podwyżkowy armagedon. Od 1 kwietnia idą w górę opłaty za wywóz śmieci. Już wiadomo o ile wzrosną miesięczne rachunki
28 mar 2026

To już fala podwyżek. Domowe budżety demolują coraz wyższe opłaty za prąd, gaz, coraz więcej trzeba płacić za żywność… teraz są kolejne złe wieści. Od kwietnia mieszkańców wielu polskich miast dotknie wzrost opłat za wywóz śmieci. I nic nie wskazuje na to, to chwilowy trend. Samorządy tłumaczą podwyżki nie tylko inflacją, kosztami transportu czy energii, ale też zmianami systemowymi, które wpływają na cały rynek odpadów. Jednym z nich jest system kaucyjny, który – jak przekonują urzędnicy – zmienia ekonomię gospodarki odpadami.
Podatek od deszczu: zapłać, odwołaj się, oszczędź
28 mar 2026

Każdy właściciel nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m², której więcej niż 70 proc. terenu jest trwale uszczelnione, musi uiszczać opłatę retencyjną. Obowiązek ten wynika wprost z ustawy Prawo wodne i egzekwują go gminy - często z błędami. Dobra wiadomość jest taka, że prawo daje możliwość skutecznego odwołania się od nienależnie nałożonej lub zawyżonej opłaty, a odpowiednia inwestycja w retencję może obniżyć obciążenie nawet dziesięciokrotnie.
Zapłacił z majątku wspólnego, a i tak musi oddać ulgę termomodernizacyjną. Interpretacja KIS zaskoczy wielu małżonków!
28 mar 2026

Małżonek, który w chwili złożenia zeznania podatkowego nie figurował w księdze wieczystej jako właściciel lub współwłaściciel domu, nie może skorzystać z odliczenia wydatków termomodernizacyjnych - nawet jeśli inwestycję sfinansował z majątku wspólnego. Tak orzekł Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2026 r.
Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych - koniec marca 2026 [Ranking - tabela]
27 mar 2026

W marcu 2026 r. przybyło wiele złych informacji dla osób oszczędzających. Inflacja spowodowana konfliktem na Bliskim Wschodzie już zaczyna drenować nasze portfele, a żeby tego było mało w marcu oprocentowanie lokat dalej wyraźnie spadało. Niższe oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych w kwietniu zapowiedział już też Minister Finansów. Nawet wobec ogłoszonego przez rząd programu interwencyjnego (tzw. „CPN”) oszczędzający mogą mieć mieszane uczucia - pisze Bartosz Turek.

REKLAMA

Jawność płac: rewolucja czy krok w dobrą stronę? [Gość Infor.pl]
27 mar 2026

Od kilku miesięcy temat jawności wynagrodzeń budzi sporo emocji. Jedni mówią o nadchodzącej rewolucji na rynku pracy, inni widzą w tym raczej naturalną zmianę. Jak będzie naprawdę? Wiele wskazuje na to, że czeka nas raczej ewolucja, choć dla części firm może ona oznaczać poważne przetasowania.
Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?
27 mar 2026

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA