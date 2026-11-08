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Przelew z konta osobistego na konto wspólne małżonków. Skarbówka mówi wprost, co z podatkiem od darowizn

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08 listopada 2026, 15:56
Adam Kuchta
Adam Kuchta
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Przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka mówi wprost: nie ma przysporzenia, nie ma podatku od darowizn
INFOR

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Czy przelew pomiędzy kontami bankowymi małżonków może zainteresować skarbówkę? Wokół wspólnych finansów narosło wiele mitów, a Polacy często obawiają się, że większy transfer pieniędzy zostanie uznany za darowiznę. Sprawdź, kiedy urząd skarbowy rzeczywiście może zwrócić uwagę na takie operacje.

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Interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, oznaczona sygnaturą 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD, zwraca uwagę jednoznacznym stanowiskiem w sprawie skutków podatkowych dotyczących przelewu pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka potwierdza, że taka operacja nie rodzi obowiązków podatkowych, nie podlega zgłoszeniu i nie stanowi darowizny. Już na wstępie interpretacji organ podatkowy wskazuje: „stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.”

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Skarbówka w interpretacji podatkowej mówi wprost: nie ma przysporzenia, nie ma podatku od darowizn, nie ma obowiązków podatkowego wobec urzędu skarbowego

Interpretacja skarbówki zawiera szczegółowy opis stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię. Kobieta pozostaje w ustroju wspólności majątkowej, posiada osobne konto oraz konto wspólne z mężem, a ze swojego konta chce przelać środki otrzymane po zmarłej matce na konto wspólne, aby wspólnie zakupić samochód: „Teraz chciałaby Pani ok. (...) zł z Pani konta przelać na konto wspólne, aby razem z mężem zakupić samochód w leasingu wykorzystując do tego działalność gospodarczą męża. Przekazanie pieniędzy z Pani konta osobistego do wspólnego, według Pani nie jest traktowane jako darowizna i nie powinno rodzić skutków podatkowych z racji tego, że pieniądze zostają przez Panią przekazane do majątku wspólnego i zakup samochodu zaspakaja potrzeby całej rodziny.”

Organ skarbowy jednoznacznie potwierdza prawidłowość takiego stanowiska i wskazuje, że aby darowizna mogła zostać opodatkowana, konieczne jest zwiększenie majątku obdarowanego, czego w takiej sytuacji nie ma. W interpretacji czytamy: „Określony w zacytowanych przepisach przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, że jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym.”

Ten fragment ma istotne znaczenie. Urząd wyraźnie wskazuje bowiem, że warunkiem opodatkowania jest wzbogacenie, a skoro przelew między kontami małżonków – w ramach ich wspólnego majątku – nie powoduje wzrostu majątku żadnego z nich, to nie może podlegać podatkowi.

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Interpretacja akcentuje to po raz kolejny, wyjaśniając: „Opisana we wniosku sytuacja, w której planuje Pani przelać pieniądze z Pani osobistego rachunku bankowego na wspólne konto z Pani mężem, nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie będzie to dla Pani przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie nabycia, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn.”

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Skarbówka sięga w swoich wyjaśnieniach podatkowych po Kodeks rodzinny i opiekuńczy i podkreśla: pieniądze trafiają do majątku wspólnego małżonków

Interpretacja sięga do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżonków. Szczególne znaczenie organ nadaje art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w interpretacji przytoczono w całości, podkreślając status wspólnoty ustawowej. Oto fragment cytowany w piśmie KIS: „§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941);
5) środki zgromadzone na koncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz.Urz.UE.L 198 z 25.07.2019, str. 1) oraz na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) każdego z małżonków.”

Ta część interpretacji ma istotne znaczenie, ponieważ organ skarbowy nie pozostawia miejsca na domysły. Skarbówka potwierdza, że środki uzyskane po zmarłej matce poprzez subkonto ZUS również mogą zasilać majątek wspólny, o ile zostają wykorzystane na potrzeby rodziny.

Wyraźne stanowisko Dyrektora KIS: przelew nie jest darowizną, bo nie ma tutaj przysporzenia, a także nie ma nabywcy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wielokrotnie powtarza tezę, która leży u podstaw całej interpretacji, podkreśla: „W związku z powyższymi przepisami stwierdzić należy, że nie podlega Pani z tytułu opisanej sytuacji opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ jak wynika z ww. art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a jak wynika z wniosku Pani nic nie nabyła.”

Organ skarbowy uzasadnia więc brak podatku nie tylko brakiem przysporzenia, ale również brakiem nabywcy. W interpretacji podkreślono także: „Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn: Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.” Jeśli nikt niczego nie nabywa, obowiązek podatkowy nie może powstać.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Przepisy Kodeksu cywilnego przytoczone w indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzają: brak jest umowy darowizny

Dyrektor KIS nie ograniczył się do przepisów podatkowych i rodzinnych. W piśmie przytacza również przepisy dotyczące darowizny z Kodeksu cywilnego, aby wykazać, czym darowizna musi być, aby mogła zostać opodatkowana. W interpretacji czytamy: „Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.” Organ dodaje również: „Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.”

Interpretacja wyjaśnia, że aby mówić o darowiźnie, musi istnieć umowa, oświadczenie obdarowanego i zamiar nieodpłatnego świadczenia. Skoro pieniądze przelewane są do majątku wspólnego, nie trafiają do majątku osobistego męża, więc nie można mówić o obdarowywaniu. Nie ma darczyńcy ani obdarowanego.

Organ skarbowy podsumowuje swoje stanowisko: taki przelew pieniężny jest po prostu neutralny podatkowo

W końcowym fragmencie pisma, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Zatem nie będą ciążyć na Pani żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, a tym bardziej obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego.”

Interpretacja tym samym potwierdza, że przesuwanie pieniędzy w granicach majątku wspólnego małżonków nie stanowi darowizny i nie rodzi obowiązków podatkowych. Skarbówka wskazuje wyłącznie na obowiązek w sytuacjach, w których występuje nabycie – a w majątku wspólnym nabycie nie następuje.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 19 listopada 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD. Skutki podatkowe pieniędzy z konta osobistego na konto wspólne małżonków

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FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy przelew z konta osobistego jednego z małżonków na konto wspólne jest darowizną?

Nie. Z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że pieniądze trafiają w takim przypadku do majątku wspólnego małżonków, a nie wyłącznie do majątku drugiego małżonka. Oznacza to, że co do zasady nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od darowizny.

Czy trzeba zgłaszać taki przelew do urzędu skarbowego?

Nie ma takiego obowiązku, jeżeli środki trafiają na wspólne konto i stają się częścią majątku wspólnego. Obowiązek zgłoszenia może pojawić się tylko wtedy, gdy przelew stanowi rzeczywistą darowiznę.

Kiedy przelew między małżonkami może zostać uznany za darowiznę?

Może tak być w sytuacji, gdy środki trafiają wyłącznie do majątku osobistego drugiego małżonka, np. na jego prywatne konto lub na zakup rzeczy należącej tylko do niego.

Czy znaczenie ma cel przelewu, np. zakup mieszkania lub samochodu?

Co do zasady nie. Jeżeli pieniądze trafiają na rachunek wspólny i są przeznaczone na wydatki należące do majątku wspólnego, nie powstaje podatek od darowizny.

Jak udokumentować, że przelew nie był darowizną?

Najlepiej, aby środki trafiały bezpośrednio na konto wspólne oraz aby z opisu przelewu lub okoliczności wynikało, że dotyczą wspólnych wydatków lub zarządzania majątkiem wspólnym.

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Źródło: INFOR
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