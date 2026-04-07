Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Termin zapłaty mija 24 kwietnia. Potem weźmie się za was skarbówka. Litości nie będzie

Termin zapłaty mija 24 kwietnia. Potem weźmie się za was skarbówka. Litości nie będzie

07 kwietnia 2026, 06:59
Maja Retman
To jeden z tych obowiązków, o których łatwo zapomnieć, aż do momentu, gdy przypomina o nim system. W najbliższych dniach tysiące polskich seniorów może przekonać się, że abonament RTV, choć brzmi jak relikt minionej epoki, wciąż działa bardzo współcześnie. I bardzo skutecznie. Wystarczy przegapić termin, by niewielka opłata zaczęła rosnąć do kwoty, która przestaje być drobiazgiem.

Opłata, którą najłatwiej zignorować. Do czasu

W rzeczywistości, w której rachunki piętrzą się szybciej niż cierpliwość do ich opłacania, abonament RTV często przegrywa z bardziej „pilnymi” wydatkami. To koszt, który wielu odkłada na później, traktując go jak coś drugorzędnego.

Problem polega na tym, że system nie działa według tej logiki. Każdy, kto ma zarejestrowany odbiornik, powinien zapłacić do 25. dnia miesiąca. W kwietniu pojawia się jednak istotny szczegół – ponieważ 25. dzień miesiąca przypada w niedzielę, ostatnim bezpiecznym terminem wpłaty jest piątek, 24 kwietnia. Po tej dacie zaczyna się procedura, która szybko przestaje mieć charakter wyłącznie przypomnienia.

Niewielka kwota, która potrafi urosnąć

Od początku tego roku obowiązują wyższe stawki abonamentowe za korzystanie z odbiorników radiowych i telewizyjnych. Abonament za radio wzrósł do 9,50 zł miesięcznie, podczas gdy w 2025 r. wynosił 8,70 zł. Z kolei opłata za telewizję to 30,50 zł, w porównaniu do 27,30 zł rok wcześniej. W skali roku daje to 366 zł przy płatnościach miesięcznych lub 329,40 zł w przypadku opłaty z góry.

Dla wielu Polaków to wcale nie jest symboliczny wydatek. W domowych budżetach seniorów taka kwota realnie konkuruje z kosztami leków, jedzenia czy opłat za mieszkanie. I właśnie dlatego uregulowanie tej płatności starsi ludzie odkładają czasem na później, czasem na „kiedyś”.

Prawo do zwolnienia to nie to samo co brak obowiązku

Najwięcej nieporozumień zaczyna się w miejscu, gdzie pojawia się ulga. Bo owszem, część seniorów faktycznie nie musi płacić abonamentu. Tyle że system sam tego nie uwzględni.

W 2026 roku zwolnienie przysługuje tym, którzy ukończyli 60 lat i pobierają emeryturę nieprzekraczającą 4451,78 zł brutto miesięcznie. Teoretycznie to dobra wiadomość – próg wzrósł, więc więcej osób spełnia warunki.

W praktyce jednak samo spełnienie kryteriów niczego nie zmienia. Trzeba jeszcze zgłosić się do placówki Poczty Polskiej i udokumentować swoje uprawnienia. Bez tego system nadal traktuje seniora jak zwykłego abonenta.

To właśnie tutaj wiele osób wpada w pułapkę – żyjąc w przekonaniu, że skoro mają prawo do zwolnienia, to nie muszą nic robić. Tymczasem brak formalności oznacza jedno: naliczanie opłat trwa dalej.

Nawet po 75. roku życia formalności mają znaczenie

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnieni z płacenia abonamentu niezależnie od wysokości świadczenia. Ale i w tym przypadku kluczowe jest to, czy ich status został prawidłowo odnotowany.

Jeśli nie, system może nadal naliczać opłaty. Brzmi absurdalnie, ale w praktyce oznacza, że ktoś uprawniony do ulgi może dowiedzieć się o zaległościach dopiero wtedy, gdy sprawa jest już zaawansowana.

Kiedy sprawa trafia do urzędu, kończą się drobne kwoty

Poważny problem przychodzi wtedy, gdy zaległość nie zostanie uregulowana. Kara za brak opłaty za telewizor może sięgnąć nawet 915 zł czyli trzydziestokrotności miesięcznej stawki.

Na tym etapie przestaje chodzić o kilkadziesiąt złotych. Jeśli należność nadal nie zostanie uregulowana, sprawa trafia do urzędu skarbowego. A to oznacza egzekucję administracyjną.

W praktyce pieniądze mogą zostać pobrane z konta bankowego, nadpłaty podatku, a nawet z emerytury. Dla osoby, która liczy każdy wydatek, takie potrącenie potrafi być bardzo odczuwalne.

Jedna data, która robi różnicę

Dlatego 24 kwietnia to nie jest zwykły dzień w kalendarzu. To granica, po której niewielka opłata może zamienić się w realny problem finansowy.

Najrozsądniejsze, co można teraz zrobić, to sprawdzić swoją sytuację: czy abonament jest opłacony, czy przysługuje zwolnienie i – co najważniejsze – czy zostało ono formalnie zgłoszone.

Bo kiedy sprawa trafia do urzędu, przestaje być formalnością. A zaczyna się rozmowa, w której margines błędu jest bardzo niewielki – nawet jeśli wszystko zaczęło się od starego telewizora stojącego w rogu pokoju.

ZUS zabiera blisko 1000 złotych z emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że ta zmiana już obowiązuje. Weszły w życie nowe zasady
ZUS zabiera blisko 1000 złotych z emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że ta zmiana już obowiązuje. Weszły w życie nowe zasady
Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce
Dają zarobić nawet 16 tysięcy złotych i… biją się o ludzi do pracy. Ten biznes coraz lepiej kręci się w Polsce
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Urzędy skarbowe dobrały się do pieniędzy pożyczanych od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to duże, finansowe kary
Źródło: INFOR
Infor.pl
Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
06 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
Zakaz ogrzewania gazem nie tak szybko. Piec gazowy zamiast kopciucha znów z premią z programu Czyste Powietrze?
07 kwi 2026

Zakazu ogrzewania gazem nie ma i długo nie będzie. Czy jednak wróci dofinansowanie do pieców gazowych w programie Czyste Powietrze? Unia Europejska już nie jest temu przeciwna, jednak decyzja w tej sprawie należy do polskiego rządu.
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
07 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
