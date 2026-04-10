Podatki » Skarbówka ostrzega: jeden błąd przy darowiźnie i tracisz zwolnienie z podatku. Chodzi o gotówkę

Skarbówka ostrzega: jeden błąd przy darowiźnie i tracisz zwolnienie z podatku. Chodzi o gotówkę

10 kwietnia 2026, 11:43
Adam Kuchta
Skarbówka ostrzega: jeden błąd przy darowiźnie i tracisz zwolnienie z podatku. Chodzi o gotówkę
Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się proste: spadek, pieniądze i przekazanie ich w rodzinie. Jednak najnowsza interpretacja skarbówki pokazuje, że ważny jest jeden szczegół, który może kosztować podatnika realne pieniądze. Jeśli środki zostaną przekazane w gotówce zamiast przelewem, zwolnienie podatkowe przepada – bez wyjątków i bez względu na okoliczności.

W tej sprawie wszystko wyglądało prosto: rodzina, spadek, dzieci, które chcą przekazać pieniądze matce. Jednak kiedy w grę wchodzi gotówka, pojawia się bariera, której – jak pokazuje najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – nie da się obejść żadną logiką ani zdrowym rozsądkiem. To właśnie ten element staje się osią całej sprawy i decyduje o tym, czy podatnik skorzysta ze zwolnienia, czy zapłaci podatek.

Gotówka po spadku pod czujnym okiem skarbówki – tu zaczyna się problem, którego na pierwszy rzut oka wcale nie widać

Sytuacja opisana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jasno pokazuje moment, w którym wszystko się komplikuje. Najważniejszy fragment brzmi: „Dodatkowo dziedziczy Pani pieniądze z konta męża. Złożona została dyspozycja zamknięcia tego konta. Środki zostaną wypłacone w gotówce.” To właśnie ta decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce – uruchamia całą lawinę konsekwencji podatkowych. Dalej pojawia się naturalny krok: „Dzieci całość środków pieniężnych chcę darować Pani (matce).”

Na poziomie życia codziennego to sytuacja zupełnie oczywista. Jednak dla organu skarbowego istotne jest nie tylko to, kto komu przekazuje pieniądze, ale jak dokładnie to robi.

Skarbówka mówi wprost: gotówka nie spełnia warunków i nie ma tutaj żadnych wyjątków

Stanowisko skarbówki jest jednoznaczne. W uzasadnieniu decyzji organ tłumaczy to krok po kroku, nie pozostawiając miejsca na własną interpretację: „W odniesieniu do darowizn pieniędzy wypłaconych z konta Pani męża w gotówce należy zauważyć, że jak już wskazano powyżej, w przypadku darowizny środków pieniężnych, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, środki pieniężne muszą zostać przekazane w sposób ściśle w przepisie określony, a zatem na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.”

Ten fragment jest bardzo ważny, bo pokazuje, że ustawodawca nie zostawił tu żadnej swobody. Każdy element sposobu przekazania pieniędzy został dokładnie opisany. Jeszcze mocniejsze jest kolejne zdanie, które praktycznie zamyka całą dyskusję: Nie można odstąpić od jednoznacznego brzmienia ww. przepisu i stosować go z pominięciem warunków wprost w nim wyrażonych, czyli z pominięciem fragmentu przepisu (określającego wprost jak darowane środki mają być przekazane, by zwolnienie mogło być zastosowane), który musiałby zostać uznany nie tyle za zbędny, co za niedopuszczalny, rażąco naruszający Konstytucję RP.”

Podstawowy warunek: dowód przelewu albo wpłaty – bez tego zwolnienie podatkowe po prostu przepada

Interpretacja Dyrektora KIS bardzo szczegółowo rozkłada na czynniki pierwsze pojęcie udokumentowania darowizny. I właśnie tutaj gotówka przegrywa definitywnie: „Użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyrażenie ‘udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym’ należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyńcę na konto obdarowanego.”

Powyższe wyjaśnienia precyzują coś, co często bywa pomijane: nie wystarczy, że pieniądze fizycznie trafią do obdarowanego. Musi istnieć konkretny ślad w systemie finansowym. W praktyce oznacza to, że przekazanie gotówki „do ręki” nie spełnia warunku, nawet jeśli pieniądze później trafią na konto, to sposób ich przekazania ma znaczenie.

Zobacz również:

Skarbówka wskazuje wprost: kto musi wykonać przelew i jak to należy zrobić

Kolejny fragment interpretacji usuwa wszelkie wątpliwości dotyczące technicznej strony operacji: „Zatem warunkiem do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w ww. przepisie jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego.”

Jeszcze bardziej jednoznaczne jest dalsze doprecyzowanie: „Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, aby został spełniony jeden z warunków zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy, konieczne jest dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem darowizn przez darczyńców (Pani dzieci) na konto obdarowanego (Pani). Darowane Pani środki pieniężne, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, muszą zostać wpłacone lub przelane przez Pani dzieci na Pani konto.”

Intuicja kontra przepisy – dlaczego gotówka przegrywa?

Wnioskodawczyni próbowała podejść do sprawy racjonalnie, wskazując na praktyczne trudności: „Pani zdaniem, przelewanie pieniędzy tam i z powrotem nie ma sensu i byłoby problematyczne bo wymagałoby zrywania lokat czy wcześniejszego wykupywania obligacji.”

To argument, który dla wielu osób wydaje się oczywisty. Jednak interpretacja pokazuje, że w tym przypadku logika praktyczna nie ma znaczenia. Fiskus nie odnosi się do wygody ani kosztów operacji. Liczy się wyłącznie zgodność z przepisem – a ten jest jednoznaczny.

Ostateczna ocena organu skarbowego: stanowisko nieprawidłowe i konkretne konsekwencje podatkowe

Interpretacja kończy się jednoznacznym rozstrzygnięciem: „Mając na uwadze powyższe w tej części [dotyczącej darowizn od dzieci środków pieniężnych wypłaconych w gotówce z konta Pani męża] Pani stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.” To krótkie zdanie ma ogromne znaczenie praktyczne. Oznacza, że darowizna w gotówce nie spełnia warunków zwolnienia, a brak przelewu lub wpłaty eliminuje możliwość uniknięcia podatku

W całej sprawie nie chodzi więc o wysokość kwoty, relację rodzinną czy źródło pieniędzy. Decyduje jeden element – sposób przekazania środków. To pokazuje, że w przypadku gotówki skarbówka nie zostawia żadnego pola manewru, nawet w najbardziej typowych, rodzinnych sytuacjach.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 2 kwietnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4015.26.2026.1.PB. Skutki podatkowe darowizn środków pieniężnych i papierów wartościowych od dzieci po dziedziczeniu spadku

Powiązane
14 dni i możesz zapłacić nawet 915 zł kary. Ten obowiązek wciąż zaskakuje Polaków, chodzi o abonament RTV
14 dni i możesz zapłacić nawet 915 zł kary. Ten obowiązek wciąż zaskakuje Polaków, chodzi o abonament RTV
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Jedna formalność decyduje o tysiącach złotych
Prawo do ulgi rehabilitacyjnej. Jedna formalność decyduje o tysiącach złotych
Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
Źródło: INFOR
AI w biznesie – praktyczne zastosowania w księgowości, kadrach i innych działach firmy
10 kwi 2026

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi do firmowej codzienności. Już nie tylko wspiera pisanie tekstów czy analizę danych, ale realnie usprawnia obieg dokumentów i całe procesy biznesowe. Narzędzia takie jak np. AMODIT Copilot, AskAI i AI OCR pomagają automatyzować zadania w finansach, HR, prawie, zakupach i IT, odciążając zespoły i przyspieszając pracę organizacji.

Dane z UE: kobiety pracują za darmo nawet 67 dni w roku. Parlament bije na alarm
10 kwi 2026

Luka płacowa, czyli różnice w zarobkach kobiet i mężczyzn, to wciąż powszechny problem w Unii Europejskiej. Niższe wynagrodzenia przekładają się na dysproporcje w wysokości emerytur. To z kolei naraża kobiety w wieku emerytalnym na ubóstwo. Parlament Europejski na ostatnim posiedzeniu wezwał Komisję Europejską do przygotowania planu działania na rzecz walki z tymi nierównościami. Zdaniem polskich europarlamentarzystek chodzi m.in. o odciążenie kobiet w opiece nad dziećmi i osobami zależnymi, co umożliwiłoby im szybszy powrót do pracy.
Bezpieczna redukcja wysokich kosztów pracy w 2026 r. o 20-25%. Wyrok Sądu Apelacyjnego (III AUa 1247/24)
10 kwi 2026

Czy benefity tokenowe to sposób na bezpieczną redukcję wysokich kosztów pracy w 2026 r.? Tak, potwierdził to wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 19 lutego 2025 r. o sygn. akt III AUa 1247/24. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 20-25% kosztów pracy.

REKLAMA

Komputer zamiast papieru na egzaminie ósmoklasisty 2026. Sprawdź, kto może pisać inaczej
10 kwi 2026

Egzamin ósmoklasisty w 2026 r., w terminie głównym, odbędzie się w dniach 11, 12 i 13 maja. Nie każdy rodzic jest świadomy, że istnieje możliwość zdawania tego egzaminu przez ucznia z wykorzystaniem komputera. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego rodzaju dostosowania?
AI nie podejmuje decyzji, więc kto naprawdę decyduje?
10 kwi 2026

Większość organizacji wierzy, że wdraża sztuczną inteligencję. W rzeczywistości wdraża coś znacznie bardziej niebezpiecznego: brak decyzji. Skoro AI nie podejmuje decyzji to kto naprawdę decyduje?
Ulgi transportowe dla seniorów 2026. Jak podróżować taniej pociągiem, autobusem i tramwajem?
10 kwi 2026

Po marcowej waloryzacji emerytur i dodatków warto sprawdzić również swoje uprawnienia do tańszych przejazdów. W 2026 roku seniorzy mogą korzystać z szerokiego wachlarza zniżek, które pozwalają zaoszczędzić od kilkunastu do nawet stu procent ceny biletu. Sprawdź, jakie dokumenty musisz mieć przy sobie, by uniknąć kary podczas kontroli.
Nowe przepisy ZUS: kto może stracić prawo do zasiłku chorobowego?
10 kwi 2026

W poniedziałek wejdą w życie nowe przepisy w sprawie kontroli wykorzystywania L4. Doprecyzowane zostaną również sytuacje, w których ubezpieczony może stracić prawo do zasiłku chorobowego - informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmiany obejmą również orzecznictwo lekarskie w ZUS.

REKLAMA

Polacy biorą kredyty mieszkaniowe jak nigdy wcześniej. Liczba wniosków wzrosła o 72 proc.
10 kwi 2026

Wnioskujących o pożyczkę mieszkaniową w marcu było tyle osób, ile ostatnio w hossie w 2008 r., wyraźnie wzrosła też sprzedaż lokali - podaje „Rz". Według ekspertów, to efekt strachu przed skutkami wojny w Zatoce Perskiej.
Spór o ślubowanie sędziów TK. Prezydent: działania poza procedurą to naruszenie prawa
10 kwi 2026

Kancelaria Prezydenta ostro zareagowała na zapowiedź złożenia ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego poza udziałem głowy państwa, co też się wydarzyło. W oficjalnym stanowisku wskazano, że takie działania „nie wywołują skutków prawnych” i mogą zostać uznane za odmowę objęcia urzędu.
