Tylko do końca kwietnia rozliczysz ulgę termomodernizacyjną. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za wymianę pieca i okien

13 kwietnia 2026, 15:00
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Tylko do końca kwietnia rozliczysz ulgę termomodernizacyjną. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za wymianę pieca i okien
Kwietniowa końcówka sezonu podatkowego to ostatni dzwonek dla właścicieli domów jednorodzinnych na skorzystanie z jednej z najpopularniejszych preferencji w polskim systemie podatkowym. Mimo zapowiedzi zmian w ubiegłych latach, limit ulgi termomodernizacyjnej pozostaje niezmienny, a fiskus coraz dokładniej przygląda się dokumentacji. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć wydatki za ubiegły rok.

Zasady odliczania wydatków na ocieplenie domu

Ulga termomodernizacyjna w 2026 roku pozostaje filarem zielonej transformacji. Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na materiały, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku, który posiada status budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ważne: Ulga nie dotyczy domów w budowie. Zgodnie z orzecznictwem i przepisami, budynek musi być oddany do użytkowania najpóźniej w dniu dokonania odliczenia. Jeśli inwestycja dotyczy obiektu nowo wznoszonego, wydatki te nie podlegają odliczeniu w ramach tej konkretnej ulgi.

Limity odliczeń - 53 000 zł na osobę

W 2026 roku limit odliczenia wynosi 53 000 zł na jednego podatnika, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. W przypadku małżeństw będących współwłaścicielami domu, każde z nich dysponuje własnym limitem, co daje łączną kwotę odliczenia do 106 000 zł. Katalog wydatków obejmuje m.in.:

  • pompy ciepła i panele fotowoltaiczne,
  • docieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • audyt energetyczny (warto go wykonać, aby potwierdzić zasadność inwestycji przed fiskusem).

Kluczowy termin trzech lat na zakończenie inwestycji

Skarbówka w 2026 roku szczególnie wnikliwie sprawdza daty. Zgodnie z ustawą, podatnik ma dokładnie trzy lata na dokończenie przedsięwzięcia, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeśli pierwszą fakturę wystawiono w 2023 roku, to koniec 2026 roku jest ostatecznym terminem na sfinalizowanie prac. Jeśli nie dotrzymasz tego terminu, będziesz zmuszony zwrócić ulgę, doliczając wcześniej odliczone kwoty do dochodu w zeznaniu za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Dokumentacja i KSeF

W 2026 roku system KSeF (Krajowy System e-Faktur) jest już standardem w obrocie b2b, jednak dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej kluczowe pozostają faktury wystawione na ich dane.

  • Dane na fakturze: Musi być ona wystawiona na właściciela lub współwłaściciela nieruchomości.
  • Wykaz towarów: Wydatek musi znajdować się w oficjalnym katalogu (rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju).
  • Precyzyjny opis: Unikaj ogólnych sformułowań. Zamiast "materiały budowlane", na fakturze powinna widnieć np. "wełna mineralna do docieplenia poddasza".

Dokumentacja dla fiskusa. Jak przygotować się do kontroli?

Aby zabezpieczyć się na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego, należy skompletować pełną dokumentację potwierdzającą prawo do ulgi: przede wszystkim oryginały faktur (wystawione na właściciela i zawierające precyzyjne nazwy towarów/usług), dokument potwierdzający prawo własności do budynku (np. akt notarialny) oraz - w przypadku inwestycji zakończonych - dowód oddania domu do użytkowania. Warto również zachować potwierdzenia przelewów za faktury, a jeśli korzystasz z dotacji (np. z programu "Czyste Powietrze"), koniecznie przechowuj kopię umowy i decyzji o wypłacie środków, aby udowodnić, że odliczona kwota została prawidłowo pomniejszona o otrzymane dofinansowanie.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o ulgę termomodernizacyjną

  1. Czy ulgę termomodernizacyjną można łączyć z programem "Czyste Powietrze"? Tak. Pamiętaj jednak, że odliczeniu podlega tylko ta część wydatków, która została faktycznie poniesiona z Twojej kieszeni (kwota faktury minus otrzymana dotacja).
  2. Czy mogę odliczyć wydatki na klimatyzację? Tylko wtedy, gdy urządzenie posiada funkcję grzania (jest pompą ciepła typu powietrze-powietrze) i zostało zamontowane w celu termomodernizacji budynku.
  3. Co zrobić, jeśli kwota wydatków przekracza mój roczny dochód? Nadwyżkę możesz odliczać w kolejnych latach. Masz na to maksymalnie 6 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
  4. Czy ulga przysługuje na wymianę dachu? Sama wymiana pokrycia (np. przełożenie dachówki) nie jest kosztem kwalifikowanym. Odliczyć możesz jedynie materiały dociepleniowe (np. styropian, wełna) oraz usługi związane z dociepleniem dachu lub stropodachu.
  5. Czy z ulgi może skorzystać najemca lub użytkownik wieczysty? Z ulgi może skorzystać właściciel lub współwłaściciel budynku. Użytkownik wieczysty również ma do tego prawo. Niestety, osoba jedynie wynajmująca dom (najemca) nie może odliczyć wydatków na termomodernizację, nawet jeśli faktycznie za nie zapłaciła.
  6. Mam dwa domy - czy na każdy przysługuje mi osobny limit 53 000 zł? Nie. Limit 53 000 zł jest przypisany do podatnika, a nie do nieruchomości. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy modernizujesz jeden, dwa czy trzy domy, łączna kwota odliczenia w Twoim zeznaniu podatkowym nie może przekroczyć 53 000 zł.
  7. Czy mogę odliczyć kocioł na biomasę (np. pellet)? Tak, ale pod warunkiem, że spełnia on wymagania ekoprojektu (EcoDesign) i jest to kocioł o obniżonej emisji pyłów. Ważne: od 2022 roku nie można już odliczać zakupu kotłów na gaz ani olej opałowy, chyba że inwestycja została rozpoczęta wcześniej i mieści się w okresach przejściowych (w 2026 roku skupiamy się wyłącznie na rozwiązaniach OZE i dociepleniu).
  8. Co w przypadku, gdy dom jest współwłasnością (np. rodzeństwa)? Każdy ze współwłaścicieli ma prawo do odliczenia wydatków, które faktycznie poniósł. Każdemu przysługuje oddzielny limit 53 000 zł. Ważne, aby faktury były wystawione na osobę, która zamierza dokonać odliczenia.
  9. Czy ulga przysługuje na wymianę okien w garażu bryłowym? Tak, jeśli garaż znajduje się w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Modernizacja części gospodarczej, która jest integralną częścią domu, kwalifikuje się do ulgi.
Powiązane
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
Dodatki do emerytury w 2026 roku. Na co mogą liczyć seniorzy po 65. i 75. roku życia? Zobacz listę
Dodatki do emerytury w 2026 roku. Na co mogą liczyć seniorzy po 65. i 75. roku życia? Zobacz listę
Uwaga na pułapkę w rencie wdowiej. Przez to niedopatrzenie ZUS wypłaci Ci znacznie mniej
Uwaga na pułapkę w rencie wdowiej. Przez to niedopatrzenie ZUS wypłaci Ci znacznie mniej
Źródło: INFOR
Infor.pl
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
13 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku.
Nawet 1500 zł oszczędności na prądzie w 2026 roku. Jeden dokument dzieli Cię od niższej stawki. Nie przegap tego terminu
13 kwi 2026

Kwiecień i maj 2026 roku to kluczowy czas dla osób korzystających z mechanizmów wsparcia cen prądu. Choć powszechne mrożenie cen z lat ubiegłych zostało zastąpione nowym systemem taryfowym, określone grupy odbiorców wciąż muszą dopełnić formalności, aby uniknąć skokowego wzrostu rachunków w drugiej połowie roku.
Polacy zwrócili już aż 520 milionów puszek i butelek ze znakiem kaucji
13 kwi 2026

Od startu systemu - de facto przez trzy miesiące - Polacy zwrócili 520 milionów puszek i butelek ze znakiem kaucji. Najnowsze dane potwierdzają, że system kaucyjny nie tylko działa z pełną mocą, ale realnie zmienia codzienne nawyki konsumentów i rynek opakowań. Efekty widać już dziś - w czystszym otoczeniu i rosnącym udziale surowców wracających do obiegu.
MON: Będzie więcej oddziałów przygotowania wojskowego w szkołach. Rekrutacja ruszy w połowie maja
13 kwi 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej zwiększy limit zezwoleń na utworzenie oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2026 roku w szkołach przybędzie 43 OPW. Jak zapewnia MON, środków finansowych nie zabraknie.

Obrona konieczna ma swoje granice. Kiedy i jak można się bronić?
13 kwi 2026

Granice obrony koniecznej wciąż budzą wątpliwości, choć przepisy są w tej kwestii jednoznaczne. Jak podkreśla w rozmowie z PAP adwokat Maciej Kowalewski, osoba zaatakowana ma prawo odpowiedzieć na agresję, jednak jej reakcja powinna być proporcjonalna i podjęta we właściwym momencie — ani zbyt wcześnie, ani zbyt późno. Zaznaczył też, że obrona konieczna obejmuje nie tylko ochronę własną, lecz również działanie w obronie innych osób.
Tylko do końca kwietnia rozliczysz ulgę termomodernizacyjną. Sprawdź, jak odzyskać pieniądze za wymianę pieca i okien
13 kwi 2026

Kwietniowa końcówka sezonu podatkowego to ostatni dzwonek dla właścicieli domów jednorodzinnych na skorzystanie z jednej z najpopularniejszych preferencji w polskim systemie podatkowym. Mimo zapowiedzi zmian w ubiegłych latach, limit ulgi termomodernizacyjnej pozostaje niezmienny, a fiskus coraz dokładniej przygląda się dokumentacji. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć wydatki za ubiegły rok.
Nowa klasyfikacja budżetowa 2027. Rząd szykuje duże zmiany w paragrafach i wydatkach państwa
13 kwi 2026

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 25 lutego 2026 r. zakłada gruntowną przebudowę klasyfikacji budżetowej. Najważniejsze zmiany obejmują nowy układ grup wydatków, porządkowanie i tworzenie nowych paragrafów oraz wprowadzenie zasady „dwustronności” (D/W). Celem reformy jest zwiększenie przejrzystości finansów publicznych, lepsze odzwierciedlenie ekonomicznego charakteru wydatków oraz dostosowanie systemu do potrzeb analitycznych i statystycznych przed planowaniem budżetu na 2027 rok.
Czy można zmienić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na stałe?
13 kwi 2026

„Posiadam orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności wydane na stałe. Uważam, że stan mojego zdrowia usprawiedliwia przyznanie mi umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Czy PZON może zmienić moje orzeczenie?” – pyta Czytelnik.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na stałe. Kto dostanie w 2026 roku?
13 kwi 2026

W połowie ubiegłego roku weszły w życie nowe zasady przyznawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na czas określony. Czy zmiany wpływają też na orzeczenia wydawane na stałe? Kto może dostać taki dokument w 2026 roku? Co oznacza lista 208 rzadkich chorób? Rozwiewamy wątpliwości.
Dodatkowe 4400 zł rocznie dla seniorów po 75. roku życia. Sprawdź, o jaki dodatek chodzi i czy pieniądze trafią na konto automatycznie
13 kwi 2026

Koszty opieki i rehabilitacji stale rosną, dlatego coroczna waloryzacja świadczeń dla seniorów oraz osób niepełnosprawnych stała się kluczowym elementem domowego budżetu. W 2026 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła do ponad 366 zł miesięcznie, co stanowi realne wsparcie w finansowaniu zakupu leków oraz opłacaniu podstawowej pomocy domowej.
