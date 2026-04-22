REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Skarbówka musi emerytom oddawać pieniądze. Niektórym należy się duży zastrzyk gotówki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 08:59
Maja Retman
REKLAMA

REKLAMA

Rosnące koszty energii, wyższe opłaty mieszkaniowe, drożejące leki i codzienne zakupy sprawiają, że wielu emerytom i rencistom coraz trudniej utrzymać domowy budżet w ryzach. Świadczenia nie zawsze nadążają za tempem podwyżek, dlatego każda dodatkowa złotówka ma dziś znaczenie. W tym kontekście istotna jest informacja, że część seniorów może otrzymać zwrot z rozliczenia podatkowego. Urząd skarbowy wypłaca nadpłaty, a pieniądze mają trafić do milionów osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skąd ten zwrot podatku

Rozliczenie podatkowe emerytów obejmuje wszystkie dochody uzyskane w 2025 roku. W praktyce oznacza to nie tylko comiesięczne świadczenia, lecz także dodatkowe wypłaty, takie jak trzynasta i czternasta emerytura. Od tych świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

REKLAMA

REKLAMA

Na tym etapie wszystko wygląda standardowo, problem pojawia się dopiero przy podsumowaniu całego roku. W wielu przypadkach łączny dochód seniora nie przekracza kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tysięcy złotych rocznie. Jeśli suma wszystkich świadczeń mieści się w tym limicie, pobrane wcześniej zaliczki okazują się zbyt wysokie. W efekcie powstaje nadpłata, którą fiskus musi zwrócić.

Nie trzeba iść do urzędu

Dla wielu osób istotne jest to, że odzyskanie pieniędzy nie wiąże się z koniecznością wizyty w urzędzie ani samodzielnego wypełniania dokumentów. Administracja skarbowa przygotowała wstępnie uzupełnione zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT.

Senior może zalogować się do systemu, sprawdzić dane i zaakceptować deklarację, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli nic nie zrobi, zeznanie zostanie zatwierdzone automatycznie. Po zakończeniu rozliczenia urząd skarbowy przekaże należną kwotę na konto bankowe albo wyśle ją przekazem pocztowym.

REKLAMA

Zobacz również:

Oni mogą liczyć na najwyższy zwrot

Nie każdy emeryt odzyska taką samą kwotę. Kluczowe znaczenie ma wysokość świadczenia brutto. Z analiz wynika, że najwięcej zyskują ci, którzy otrzymują emerytury i renty w przedziale od 1800 do 2100 zł brutto miesięcznie. To właśnie w tej grupie zaliczki pobrane od dodatkowych świadczeń najczęściej okazują się wyższe, niż wynikałoby to z rocznego limitu kwoty wolnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Średnio zwrot wynosi około 400 zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie kwota ta może być wyższa. Jeśli oboje mieszczą się w limicie dochodowym, łączny zwrot może sięgnąć nawet 800 zł. Dla gospodarstw domowych utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń to realne wsparcie.

Tyle można odzyskać. Mamy konkretne wyliczenia

Konkretne kwoty zależą od wysokości miesięcznego świadczenia. Przykładowe kwoty podał serwis biznesinfo.pl. Emeryt otrzymujący 1500 zł brutto może liczyć na zwrot rzędu około 210 zł. Przy emeryturze w wysokości 2000 zł brutto nadpłata wynosi przeciętnie około 330 zł. Z kolei osoby pobierające 2400 zł brutto mogą odzyskać nawet około 426 zł.

Istnieje jednak wyraźna granica. Przy świadczeniach przekraczających około 2500 zł brutto miesięcznie roczny limit kwoty wolnej zazwyczaj zostaje już wykorzystany. W takiej sytuacji zaliczki na podatek są naliczane prawidłowo i nadpłata nie powstaje.

Podobnie jest w przypadku seniorów, którzy uzyskują dodatkowe dochody, na przykład z pracy lub wynajmu mieszkania. Łączny przychód szybciej przekracza próg 30 tysięcy złotych, co wyklucza możliwość zwrotu.

Zobacz również:

Można złapać finansowy oddech

Choć zwrot nadpłaconego podatku nie rozwiązuje problemu rosnących kosztów życia, dla wielu seniorów może być odczuwalnym wsparciem. Kilkaset złotych to w praktyce dodatkowe środki na rachunki, leki czy codzienne wydatki.

W realiach, w których każda podwyżka cen szybko odbija się na domowym budżecie, taki jednorazowy zastrzyk gotówki daje choć chwilę finansowego oddechu i pozwala spokojniej spojrzeć na kolejne miesiące.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA