Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Urzędy skarbowe muszą emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną duży zastrzyk gotówki

Urzędy skarbowe muszą emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną duży zastrzyk gotówki

14 kwietnia 2026, 06:06
Maja Retman
Maja Retman
Urzędy skarbowe muszą emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną duży zastrzyk gotówki
Urzędy skarbowe muszą emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną duży zastrzyk gotówki
Shutterstock
Shutterstock

Rosnące ceny energii, coraz wyższe opłaty za mieszkanie, drożejące leki i codzienne zakupy sprawiają, że wielu emerytom i rencistom coraz trudniej dopiąć miesięczny budżet. Świadczenia nie zawsze nadążają za tempem podwyżek, a każda dodatkowa złotówka zaczyna mieć znaczenie. W tym kontekście ważna jest informacja, że część seniorów może odzyskać pieniądze z rozliczenia podatkowego. Urząd skarbowy zwraca nadpłaty, a przelewy mają trafić do milionów osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Skąd bierze się zwrot podatku

Rozliczenie podatkowe emerytów obejmuje wszystkie dochody uzyskane w 2025 roku. W praktyce oznacza to nie tylko comiesięczne świadczenia, lecz także dodatkowe wypłaty, takie jak trzynasta i czternasta emerytura. Od tych świadczeń Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera zaliczki na podatek dochodowy.

Na tym etapie wszystko wygląda standardowo, problem pojawia się dopiero przy podsumowaniu całego roku. W wielu przypadkach łączny dochód seniora nie przekracza kwoty wolnej od podatku, która wynosi obecnie 30 tysięcy złotych rocznie. Jeśli suma wszystkich świadczeń mieści się w tym limicie, pobrane wcześniej zaliczki okazują się zbyt wysokie. W efekcie powstaje nadpłata, którą fiskus musi zwrócić.

Rozliczenie bez wychodzenia z domu

Dla wielu osób istotne jest to, że odzyskanie pieniędzy nie wiąże się z koniecznością wizyty w urzędzie ani samodzielnego wypełniania dokumentów. Administracja skarbowa przygotowała wstępnie uzupełnione zeznania podatkowe w usłudze Twój e-PIT.

Senior może zalogować się do systemu, sprawdzić dane i zaakceptować deklarację, ale nie jest to obowiązkowe. Jeśli nic nie zrobi, zeznanie zostanie zatwierdzone automatycznie. Po zakończeniu rozliczenia urząd skarbowy przekaże należną kwotę na konto bankowe albo wyśle ją przekazem pocztowym.

Zobacz również:

Kto może liczyć na najwyższy zwrot

Nie każdy emeryt odzyska taką samą kwotę. Kluczowe znaczenie ma wysokość świadczenia brutto. Z analiz wynika, że najwięcej zyskują ci, którzy otrzymują emerytury i renty w przedziale od 1800 do 2100 zł brutto miesięcznie. To właśnie w tej grupie zaliczki pobrane od dodatkowych świadczeń najczęściej okazują się wyższe, niż wynikałoby to z rocznego limitu kwoty wolnej.

Średnio zwrot wynosi około 400 zł. W przypadku małżeństw rozliczających się wspólnie kwota ta może być wyższa. Jeśli oboje mieszczą się w limicie dochodowym, łączny zwrot może sięgnąć nawet 800 zł. Dla gospodarstw domowych utrzymujących się wyłącznie ze świadczeń to realne wsparcie.

Ile można odzyskać. Oto konkretne wyliczenia

Konkretne kwoty zależą od wysokości miesięcznego świadczenia. Przykładowe kwoty podał serwis biznesinfo.pl. Emeryt otrzymujący 1500 zł brutto może liczyć na zwrot rzędu około 210 zł. Przy emeryturze w wysokości 2000 zł brutto nadpłata wynosi przeciętnie około 330 zł. Z kolei osoby pobierające 2400 zł brutto mogą odzyskać nawet około 426 zł.

Istnieje jednak wyraźna granica. Przy świadczeniach przekraczających około 2500 zł brutto miesięcznie roczny limit kwoty wolnej zazwyczaj zostaje już wykorzystany. W takiej sytuacji zaliczki na podatek są naliczane prawidłowo i nadpłata nie powstaje.

Podobnie jest w przypadku seniorów, którzy uzyskują dodatkowe dochody, na przykład z pracy lub wynajmu mieszkania. Łączny przychód szybciej przekracza próg 30 tysięcy złotych, co wyklucza możliwość zwrotu.

Zobacz również:

Kilkaset złotych, które robi różnicę

Choć zwrot nadpłaconego podatku nie rozwiązuje problemu rosnących kosztów życia, dla wielu seniorów może być odczuwalnym wsparciem. Kilkaset złotych to w praktyce dodatkowe środki na rachunki, leki czy codzienne wydatki.

W realiach, w których każda podwyżka cen szybko odbija się na domowym budżecie, taki jednorazowy zastrzyk gotówki daje choć chwilę finansowego oddechu i pozwala spokojniej spojrzeć na kolejne miesiące.

Powiązane
Wprowadzili zmiany we wdowiej rencie. Świadczenie będzie wypłacane po nowemu i z podwyżką. Oto konkretne wyliczenia
Do kwietniowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Do kwietniowej wypłaty należy się ponad 900 złotych dodatku. Pracodawca musi te pieniądze wypłacić. Odmówić nie może
Od kwietnia ZUS liczy emerytury na zupełnie nowych zasadach. Niektóre roczniki na tym stracą. Emerytury będą niższe
Od kwietnia ZUS liczy emerytury na zupełnie nowych zasadach. Niektóre roczniki na tym stracą. Emerytury będą niższe
Źródło: INFOR
Pięciodniowego tygodnia pracy nie będzie. Choć chcą go wszyscy, pojawiła się niespodziewana przeszkoda – jaka
14 kwi 2026

Główny argument przeciwników wprowadzenia w Polsce pięciodniowego tygodnia pracy wskazują, że nie da się skrócić o cały jeden dzień tygodnia pracy nie dezorganizując przy tym totalnie i gospodarki, i życia społecznego. Tymczasem główna bariera we wprowadzeniu wszystkich trzydniowych weekendów w pracy jest gdzież zupełnie indziej. I jest to zaskoczenie.
Urzędy skarbowe muszą emerytom oddawać pieniądze. Niektórzy dostaną duży zastrzyk gotówki
14 kwi 2026

Rosnące ceny energii, coraz wyższe opłaty za mieszkanie, drożejące leki i codzienne zakupy sprawiają, że wielu emerytom i rencistom coraz trudniej dopiąć miesięczny budżet. Świadczenia nie zawsze nadążają za tempem podwyżek, a każda dodatkowa złotówka zaczyna mieć znaczenie. W tym kontekście ważna jest informacja, że część seniorów może odzyskać pieniądze z rozliczenia podatkowego. Urząd skarbowy zwraca nadpłaty, a przelewy mają trafić do milionów osób pobierających świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Sztuczna inteligencja pomoże lekarzom? Rząd zajmie się projektem ustawy o e-zdrowiu
13 kwi 2026

Rozbudowanie systemu e-zdrowia o System e-Konsylium i System Domowej Opieki Medycznej, a także umożliwienie wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie leczniczo-diagnostycznym - to niektóre rozwiązania zawarte w projekcie resortu zdrowia, którym we wtorek zajmie się rząd.
Ponad 330 zł dla emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027?
13 kwi 2026

Ponad 330 zł dla tych emerytów co miesiąc. Bez względu na dochody. Najbliżsi przejmą świadczenie po śmierci. Kiedy złożyć wniosek na okres 2026/2027, by uzyskać dodatkową pomoc finansową od ręki? Sprawdź, co załączyć do wniosku.

REKLAMA

Koszty utrzymania samochodu to ok. 20% przeciętnych zarobków. W 2026 r. będzie jeszcze drożej. O ile?
13 kwi 2026

Obniżka cen paliw silnikowych w 2025 roku zrekompensował właścicielom samochodów osobowych rosnące koszty usług serwisowych. Dlatego utrzymanie samochodu z silnikiem diesla i auta benzynowego było tańsze niż rok wcześniej. Analizy ekspertów Rankomat.pl pokazują, że kierowcy diesli płacili średnio 10 737 zł rocznie, a właściciele aut benzynowych 10 589 zł. To odpowiednio o 3% i 4% mniej niż w 2024 r. Odwrotny trend dotyczył aut z LPG — koszt ich utrzymania wzrósł o 2%, do 6 613 zł. Jednak w 2026 roku koszty utrzymania auta mogą znacznie wzrosnąć, jeśli ceny paliw utrzymają się na obecnym poziomie.

Do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku
13 kwi 2026

Niektórym pracownikom przysługuje maksymalnie do 2943,23 zł za urlop w czasie majówki. Sprawdź, czy skorzystasz z dofinansowania do wypoczynku w 2026 roku.
Orzeczenie bez komisji w 2026 r. Najważniejsze zasady dla osób z niepełnosprawnościami
13 kwi 2026

Orzeczenie bez osobistego stawiennictwa jest możliwe. Inne jednak przepisy obowiązują w przypadku postępowania przed zespołami do spraw orzekania o niepełnosprawności (PZON, WZON), a inne przed organami rentowymi (ZUS i KRUS). Jak to wygląda w 2026 roku? Co się zmieni w 2027?
Już po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1900 złotych, a przeciętnie ponad 4200 złotych brutto
13 kwi 2026

Niż demograficzny wymusi wprowadzenie zmian w organizacji oświaty. Jak zwykle w takich sytuacjach, będą zarówno wygrani, jak i przegrani. Jakie możliwości będą mieli nauczyciele zagrożeni utratą pracy? Obowiązujące przepisy przewidują szereg rozwiązań i świadczeń, które w zależności od indywidualnych okoliczności dotyczących pracownika będą mogły znaleźć zastosowanie w jego przypadku.

REKLAMA

Nawet 1500 zł oszczędności na prądzie w 2026 roku. Jeden dokument dzieli Cię od niższej stawki. Nie przegap tego terminu
13 kwi 2026

Kwiecień i maj 2026 roku to kluczowy czas dla osób korzystających z mechanizmów wsparcia cen prądu. Choć powszechne mrożenie cen z lat ubiegłych zostało zastąpione nowym systemem taryfowym, określone grupy odbiorców wciąż muszą dopełnić formalności, aby uniknąć skokowego wzrostu rachunków w drugiej połowie roku.
Polacy zwrócili już aż 520 milionów puszek i butelek ze znakiem kaucji
13 kwi 2026

Od startu systemu - de facto przez trzy miesiące - Polacy zwrócili 520 milionów puszek i butelek ze znakiem kaucji. Najnowsze dane potwierdzają, że system kaucyjny nie tylko działa z pełną mocą, ale realnie zmienia codzienne nawyki konsumentów i rynek opakowań. Efekty widać już dziś - w czystszym otoczeniu i rosnącym udziale surowców wracających do obiegu.
