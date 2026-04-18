Ponad 100 tysięcy złotych dla małżonków, dla singli 50 tysięcy. Trzeba spełnić jeden warunek

Majątek trzeba teraz wydać na ogrzewanie domu, szczególnie jeśli ma swoje lata i ciepło jak przez sito ucieka przez nieszczelne okna, dach czy niedocieplone ściany. To dlatego jest boom na termomodernizację. Inwestycja jest tym bardziej opłacalna, że dużą część wydatków da się odzyskać dzięki podatkowej uldze, pod warunkiem udokumentowania poniesionych wydatków fakturami. Ulga robi wrażenie. Singiel może urwać fiskusowi 53 tysiące złotych, małżonkowie aż 106 tysiące.

Termomodernizacja się opłaca, ale trzeba wszystko udokumentować

Rosnące koszty ogrzewania sprawiają, że właściciele domów coraz częściej inwestują w poprawę efektywności energetycznej budynków. Starsze nieruchomości tracą ciepło przez nieszczelne okna, dachy czy słabo ocieplone ściany, co znacząco podnosi rachunki.

REKLAMA

REKLAMA

Dlatego rośnie zainteresowanie termomodernizacją. Tego typu inwestycje mogą się zwrócić nie tylko dzięki niższym kosztom eksploatacji, lecz także poprzez ulgę podatkową. Warunkiem jest jednak właściwe udokumentowanie wszystkich wydatków. Konieczne są faktury potwierdzające poniesione koszty.

Limit ulgi robi wrażenie

Jak wyjaśnia serwis pit.pl, maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tysiące złotych na jednego podatnika. Co istotne, limit ten nie dotyczy jednej inwestycji, lecz konkretnej osoby. Oznacza to, że można realizować kilka przedsięwzięć termomodernizacyjnych, o ile spełnione są wymagane warunki.

Małżonkowie mogą skorzystać z ulgi niezależnie od siebie. W praktyce daje to możliwość odliczenia nawet 106 tysięcy złotych łącznie.

REKLAMA

Z preferencji mogą korzystać zarówno właściciele starszych domów, jak i nowych budynków, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów formalnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jakie wydatki można uwzględnić w rozliczeniu ulgi termomodernizacyjnej

Do ulgi można zaliczyć wydatki związane z poprawą efektywności energetycznej budynku. Ich katalog określa rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju.

Wśród kosztów, które można odliczyć, znajdują się między innymi materiały do ocieplenia budynku, instalacje grzewcze, pompy ciepła, kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły, przyłącza do sieci ciepłowniczej oraz stolarka okienna i drzwiowa.

Uwzględnić można również koszty usług, takich jak audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, analizy techniczne czy same prace montażowe i modernizacyjne.

Trzeba jednak pamiętać, że do odliczenia nie kwalifikują się wydatki sfinansowane z dotacji, na przykład ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ani te, które zostały już rozliczone w inny sposób podatkowy.

Formalność, która może przekreślić ulgę na termomodernizację

Właściciele nowych domów powinni zachować szczególną ostrożność. Jak wskazuje serwis biznes.info, jednym z najczęstszych błędów jest próba odliczenia wydatków poniesionych jeszcze przed formalnym zakończeniem budowy.

Aby skorzystać z ulgi, budynek powinien być oddany do użytkowania. W praktyce oznacza to konieczność dopełnienia formalności w nadzorze budowlanym. Brak takiego potwierdzenia może skutkować odmową uznania ulgi przez urząd skarbowy.

Choć pojawiały się interpretacje Ministerstwa Finansów sugerujące bardziej elastyczne podejście, praktyka urzędów bywa niejednolita i podatnicy nadal tracą prawo do odliczenia przez niedopełnienie formalności.

Sąd potwierdził restrykcyjne podejście

Jak opisuje portal prawo.pl, problem ten znalazł odzwierciedlenie w orzecznictwie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z mają ubiegłego roku rozpatrywał sprawę małżeństwa, które chciało skorzystać z ulgi. Podatnicy rozpoczęli budowę domu w 2020 roku, a w 2021 roku ponieśli wydatki między innymi na instalację fotowoltaiczną. Budowa została formalnie zakończona dopiero w 2023 roku.

Mimo złożenia korekty zeznania podatkowego urząd skarbowy odmówił prawa do ulgi, uznając, że wydatki dotyczyły budynku, który nie był jeszcze oddany do użytkowania. Sąd podzielił to stanowisko, potwierdzając, że ulga nie przysługuje w przypadku inwestycji realizowanych na nieukończonym obiekcie.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Eksperci serwisu pit.pl zwracają uwagę, że samo pojęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest bardzo szerokie. Obejmuje ono działania prowadzące do zmniejszenia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzewania budynku i podgrzewania wody.

Może to być także ograniczenie strat energii w systemach grzewczych, przyłączenie do sieci ciepłowniczej czy częściowa lub całkowita zmiana źródła energii na odnawialne.

Kto może skorzystać z ulgi i na jakich zasadach

Z ulgi mogą korzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych — podkreśla pit.pl.

Warunkiem jest poniesienie wydatków na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym także w zabudowie szeregowej lub grupowej, oraz posiadanie prawa własności lub współwłasności tej nieruchomości.

Istotne jest również dotrzymanie terminu realizacji inwestycji. Prace muszą zostać zakończone w ciągu trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. W przeciwnym razie konieczny będzie zwrot uzyskanej ulgi.

Duża korzyść, ale tylko dla uważnych

Ulga termomodernizacyjna może przynieść bardzo realne oszczędności i znacząco obniżyć podatek. Jednocześnie wymaga dokładności i pilnowania formalności.

Brak odpowiednich dokumentów, błędna interpretacja przepisów lub niedopełnienie obowiązków administracyjnych mogą sprawić, że nawet duża inwestycja nie przełoży się na żadną korzyść podatkową.