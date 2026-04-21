Ostatni dzwonek dla spóźnialskich. Po 30 kwietnia zapłacisz nawet 300 zł kary

Sezon podatkowy w 2026 roku wchodzi w decydującą fazę. Tysiące Polaków wciąż zwleka z wysłaniem deklaracji PIT do ostatniej chwili. Termin ostateczny mija 30 kwietnia. Dla tych, którzy nie czują się na siłach, aby samodzielnie wypełnić formularz, ostatnie dni kwietnia mogą oznaczać nie tylko stres, ale i konkretne wydatki. Biura rachunkowe wprowadzają specjalne dopłaty za tryb ekspresowy.

Ostatnia prosta z PIT. Dlaczego warto uniknąć 30 kwietnia?

Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek, którego niedopełnienie w terminie grozi poważnymi sankcjami karnoskarbowymi. Jednak w 2026 roku największym zagrożeniem dla portfela "spóźnialskich" nie są mandaty z urzędu, a cenniki rynkowe. Biura rachunkowe, które standardowo pobierają za wypełnienie PIT-u od 50 do 100 zł, pod koniec kwietnia zmieniają reguły gry. Przy dużym obłożeniu pracą, usługa "na już" staje się luksusem. Za wypełnienie deklaracji w trakcie jednej wizyty eksperci doliczają do rachunku co najmniej 100 zł tzw. opłaty ekspresowej. W skrajnych przypadkach, gdy do północy zostają godziny, koszt profesjonalnego rozliczenia może wzrosnąć nawet do 300 zł.

Ile kosztuje rozliczenie u księgowego? Ceny w 2026 roku

Wysokość opłaty za przygotowanie deklaracji PIT zależy przede wszystkim od skomplikowania Twojej sytuacji finansowej. W 2026 roku średnie stawki w biurach rachunkowych prezentują się następująco:

Prosty PIT-37 (tylko praca): od 50 do 120 zł.

PIT z wieloma ulgami (ulga na dzieci, termomodernizacja, darowizny): od 150 zł wzwyż.

Rozliczenie dochodów z giełdy lub kryptowalut: od 200 do 400 zł.

Tryb ekspresowy (pod koniec kwietnia): dopłata +100 zł do powyższych stawek.

Wielu podatników decyduje się na ten wydatek, aby mieć pewność, że wszystkie przysługujące im preferencje zostały naliczone poprawnie, co często zwraca się w postaci wyższego zwrotu podatku.

Twój e-PIT - darmowa alternatywa, o której warto pamiętać

Dla osób, które chcą uniknąć opłat w biurach rachunkowych, Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT. Jest to w pełni darmowe rozwiązanie dostępne w serwisie e-Urząd Skarbowy. Znajdziesz tam wstępnie wypełnioną deklarację przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie danych od Twoich pracodawców. Uwaga! System nie wie o Twoich ulgach. Jeśli chcesz odliczyć wydatki na internet, leki czy darowizny, musisz je wprowadzić do systemu samodzielnie. Jeśli tego nie zrobisz, 30 kwietnia system automatycznie zaakceptuje Twój PIT w wersji podstawowej. Jest to bezpieczne rozwiązanie, chroniące przed karami za brak złożenia deklaracji, ale może pozbawić Cię należnych pieniędzy ze zwrotu.

Szybki zwrot pieniędzy tylko dla wysyłających online

Pośpiech przed 30 kwietnia opłaca się z jeszcze jednego powodu. Osoby, które złożą PIT drogą elektroniczną (przez Twój e-PIT lub system e-Deklaracje), otrzymają zwrot nadpłaconego podatku znacznie szybciej niż ci, którzy wybiorą formę papierową. Ustawowy termin zwrotu dla deklaracji elektronicznych to maksymalnie 45 dni, choć w 2026 roku urzędy często wyrabiają się w niecałe dwa tygodnie. W przypadku wysyłki pocztą lub złożenia PIT-u w okienku urzędu, fiskus ma na oddanie pieniędzy aż 3 miesiące.

