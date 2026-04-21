Zegar tyka! Masz czas tylko do 30 kwietnia. Jeśli zaspałeś, zapłacisz 100 zł, a nawet 300 zł za pośpiech
Sezon podatkowy w 2026 roku wchodzi w decydującą fazę. Tysiące Polaków wciąż zwleka z wysłaniem deklaracji PIT do ostatniej chwili. Termin ostateczny mija 30 kwietnia. Dla tych, którzy nie czują się na siłach, aby samodzielnie wypełnić formularz, ostatnie dni kwietnia mogą oznaczać nie tylko stres, ale i konkretne wydatki. Biura rachunkowe wprowadzają specjalne dopłaty za tryb ekspresowy.
Ostatnia prosta z PIT. Dlaczego warto uniknąć 30 kwietnia?
Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek, którego niedopełnienie w terminie grozi poważnymi sankcjami karnoskarbowymi. Jednak w 2026 roku największym zagrożeniem dla portfela "spóźnialskich" nie są mandaty z urzędu, a cenniki rynkowe. Biura rachunkowe, które standardowo pobierają za wypełnienie PIT-u od 50 do 100 zł, pod koniec kwietnia zmieniają reguły gry. Przy dużym obłożeniu pracą, usługa "na już" staje się luksusem. Za wypełnienie deklaracji w trakcie jednej wizyty eksperci doliczają do rachunku co najmniej 100 zł tzw. opłaty ekspresowej. W skrajnych przypadkach, gdy do północy zostają godziny, koszt profesjonalnego rozliczenia może wzrosnąć nawet do 300 zł.
Ile kosztuje rozliczenie u księgowego? Ceny w 2026 roku
Wysokość opłaty za przygotowanie deklaracji PIT zależy przede wszystkim od skomplikowania Twojej sytuacji finansowej. W 2026 roku średnie stawki w biurach rachunkowych prezentują się następująco:
- Prosty PIT-37 (tylko praca): od 50 do 120 zł.
- PIT z wieloma ulgami (ulga na dzieci, termomodernizacja, darowizny): od 150 zł wzwyż.
- Rozliczenie dochodów z giełdy lub kryptowalut: od 200 do 400 zł.
- Tryb ekspresowy (pod koniec kwietnia): dopłata +100 zł do powyższych stawek.
Wielu podatników decyduje się na ten wydatek, aby mieć pewność, że wszystkie przysługujące im preferencje zostały naliczone poprawnie, co często zwraca się w postaci wyższego zwrotu podatku.
Twój e-PIT - darmowa alternatywa, o której warto pamiętać
Dla osób, które chcą uniknąć opłat w biurach rachunkowych, Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT. Jest to w pełni darmowe rozwiązanie dostępne w serwisie e-Urząd Skarbowy. Znajdziesz tam wstępnie wypełnioną deklarację przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie danych od Twoich pracodawców. Uwaga! System nie wie o Twoich ulgach. Jeśli chcesz odliczyć wydatki na internet, leki czy darowizny, musisz je wprowadzić do systemu samodzielnie. Jeśli tego nie zrobisz, 30 kwietnia system automatycznie zaakceptuje Twój PIT w wersji podstawowej. Jest to bezpieczne rozwiązanie, chroniące przed karami za brak złożenia deklaracji, ale może pozbawić Cię należnych pieniędzy ze zwrotu.
Szybki zwrot pieniędzy tylko dla wysyłających online
Pośpiech przed 30 kwietnia opłaca się z jeszcze jednego powodu. Osoby, które złożą PIT drogą elektroniczną (przez Twój e-PIT lub system e-Deklaracje), otrzymają zwrot nadpłaconego podatku znacznie szybciej niż ci, którzy wybiorą formę papierową. Ustawowy termin zwrotu dla deklaracji elektronicznych to maksymalnie 45 dni, choć w 2026 roku urzędy często wyrabiają się w niecałe dwa tygodnie. W przypadku wysyłki pocztą lub złożenia PIT-u w okienku urzędu, fiskus ma na oddanie pieniędzy aż 3 miesiące.
Najczęściej zadawane pytania - FAQ
- Co jeśli nie złożę PIT-u do 30 kwietnia? W przypadku PIT-37 i PIT-38 Twój formularz zostanie zaakceptowany automatycznie w wersji przygotowanej przez skarbówkę. Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą (PIT-36), brak złożenia deklaracji w terminie to wykroczenie skarbowe, za które grozi wysoka grzywna.
- Czy muszę iść do biura rachunkowego z każdą ulgą? Niekoniecznie. Większość popularnych ulg (np. na dzieci) można bardzo łatwo dodać samemu w systemie Twój e-PIT. Pomoc księgowego jest zalecana przy skomplikowanych odliczeniach, takich jak ulga termomodernizacyjna czy rozliczanie dochodów z zagranicy.
- Do której godziny można wysłać e-PIT 30 kwietnia? Systemy informatyczne przyjmują deklaracje do godziny 23:59. Warto jednak wysłać dokument wcześniej, aby uniknąć ewentualnych problemów z przeciążeniem serwerów w ostatnich minutach.
- Czy za poprawienie PIT-u po terminie zapłacę karę? Złożenie korekty po 30 kwietnia jest możliwe i bezpłatne (tzw. czynny żal nie jest wymagany, jeśli korekta koryguje błąd, a nie zatajenie dochodu). Jeśli jednak z korekty wyniknie dopłata podatku, będziesz musiał doliczyć odsetki za zwłokę liczone od 1 maja.
- Czy biura rachunkowe są otwarte 30 kwietnia? Większość biur pracuje tego dnia w wydłużonych godzinach, jednak ze względu na ogromne kolejki i wspomniane dopłaty ekspresowe, szanse na załatwienie sprawy "od ręki" bez wcześniejszego umówienia są znikome.
