Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Zegar tyka! Masz czas tylko do 30 kwietnia. Jeśli zaspałeś, zapłacisz 100 zł, a nawet 300 zł za pośpiech

Zegar tyka! Masz czas tylko do 30 kwietnia. Jeśli zaspałeś, zapłacisz 100 zł, a nawet 300 zł za pośpiech

21 kwietnia 2026, 12:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
kobieta szok dokument zdziwienie
Zegar tyka! Masz czas tylko do 30 kwietnia. Jeśli zaspałeś, zapłacisz 100 zł, a nawet 300 zł za pośpiech
Shutterstock

Sezon podatkowy w 2026 roku wchodzi w decydującą fazę. Tysiące Polaków wciąż zwleka z wysłaniem deklaracji PIT do ostatniej chwili. Termin ostateczny mija 30 kwietnia. Dla tych, którzy nie czują się na siłach, aby samodzielnie wypełnić formularz, ostatnie dni kwietnia mogą oznaczać nie tylko stres, ale i konkretne wydatki. Biura rachunkowe wprowadzają specjalne dopłaty za tryb ekspresowy.

Ostatnia prosta z PIT. Dlaczego warto uniknąć 30 kwietnia?

Złożenie deklaracji podatkowej to obowiązek, którego niedopełnienie w terminie grozi poważnymi sankcjami karnoskarbowymi. Jednak w 2026 roku największym zagrożeniem dla portfela "spóźnialskich" nie są mandaty z urzędu, a cenniki rynkowe. Biura rachunkowe, które standardowo pobierają za wypełnienie PIT-u od 50 do 100 zł, pod koniec kwietnia zmieniają reguły gry. Przy dużym obłożeniu pracą, usługa "na już" staje się luksusem. Za wypełnienie deklaracji w trakcie jednej wizyty eksperci doliczają do rachunku co najmniej 100 zł tzw. opłaty ekspresowej. W skrajnych przypadkach, gdy do północy zostają godziny, koszt profesjonalnego rozliczenia może wzrosnąć nawet do 300 zł.

Ile kosztuje rozliczenie u księgowego? Ceny w 2026 roku

Wysokość opłaty za przygotowanie deklaracji PIT zależy przede wszystkim od skomplikowania Twojej sytuacji finansowej. W 2026 roku średnie stawki w biurach rachunkowych prezentują się następująco:

  • Prosty PIT-37 (tylko praca): od 50 do 120 zł.
  • PIT z wieloma ulgami (ulga na dzieci, termomodernizacja, darowizny): od 150 zł wzwyż.
  • Rozliczenie dochodów z giełdy lub kryptowalut: od 200 do 400 zł.
  • Tryb ekspresowy (pod koniec kwietnia): dopłata +100 zł do powyższych stawek.

Wielu podatników decyduje się na ten wydatek, aby mieć pewność, że wszystkie przysługujące im preferencje zostały naliczone poprawnie, co często zwraca się w postaci wyższego zwrotu podatku.

Twój e-PIT - darmowa alternatywa, o której warto pamiętać

Dla osób, które chcą uniknąć opłat w biurach rachunkowych, Ministerstwo Finansów przygotowało usługę Twój e-PIT. Jest to w pełni darmowe rozwiązanie dostępne w serwisie e-Urząd Skarbowy. Znajdziesz tam wstępnie wypełnioną deklarację przygotowaną przez Krajową Administrację Skarbową na podstawie danych od Twoich pracodawców. Uwaga! System nie wie o Twoich ulgach. Jeśli chcesz odliczyć wydatki na internet, leki czy darowizny, musisz je wprowadzić do systemu samodzielnie. Jeśli tego nie zrobisz, 30 kwietnia system automatycznie zaakceptuje Twój PIT w wersji podstawowej. Jest to bezpieczne rozwiązanie, chroniące przed karami za brak złożenia deklaracji, ale może pozbawić Cię należnych pieniędzy ze zwrotu.

Szybki zwrot pieniędzy tylko dla wysyłających online

Pośpiech przed 30 kwietnia opłaca się z jeszcze jednego powodu. Osoby, które złożą PIT drogą elektroniczną (przez Twój e-PIT lub system e-Deklaracje), otrzymają zwrot nadpłaconego podatku znacznie szybciej niż ci, którzy wybiorą formę papierową. Ustawowy termin zwrotu dla deklaracji elektronicznych to maksymalnie 45 dni, choć w 2026 roku urzędy często wyrabiają się w niecałe dwa tygodnie. W przypadku wysyłki pocztą lub złożenia PIT-u w okienku urzędu, fiskus ma na oddanie pieniędzy aż 3 miesiące.

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Co jeśli nie złożę PIT-u do 30 kwietnia? W przypadku PIT-37 i PIT-38 Twój formularz zostanie zaakceptowany automatycznie w wersji przygotowanej przez skarbówkę. Jeśli jednak prowadzisz działalność gospodarczą (PIT-36), brak złożenia deklaracji w terminie to wykroczenie skarbowe, za które grozi wysoka grzywna.
  2. Czy muszę iść do biura rachunkowego z każdą ulgą? Niekoniecznie. Większość popularnych ulg (np. na dzieci) można bardzo łatwo dodać samemu w systemie Twój e-PIT. Pomoc księgowego jest zalecana przy skomplikowanych odliczeniach, takich jak ulga termomodernizacyjna czy rozliczanie dochodów z zagranicy.
  3. Do której godziny można wysłać e-PIT 30 kwietnia? Systemy informatyczne przyjmują deklaracje do godziny 23:59. Warto jednak wysłać dokument wcześniej, aby uniknąć ewentualnych problemów z przeciążeniem serwerów w ostatnich minutach.
  4. Czy za poprawienie PIT-u po terminie zapłacę karę? Złożenie korekty po 30 kwietnia jest możliwe i bezpłatne (tzw. czynny żal nie jest wymagany, jeśli korekta koryguje błąd, a nie zatajenie dochodu). Jeśli jednak z korekty wyniknie dopłata podatku, będziesz musiał doliczyć odsetki za zwłokę liczone od 1 maja.
  5. Czy biura rachunkowe są otwarte 30 kwietnia? Większość biur pracuje tego dnia w wydłużonych godzinach, jednak ze względu na ogromne kolejki i wspomniane dopłaty ekspresowe, szanse na załatwienie sprawy "od ręki" bez wcześniejszego umówienia są znikome.
Powiązane
Kto nie dostanie czternastki w 2026 roku? ZUS nie wypłaci świadczenia po przekroczeniu tego progu
Kto nie dostanie czternastki w 2026 roku? ZUS nie wypłaci świadczenia po przekroczeniu tego progu
Ważny termin dla rodziców. Złóż wniosek o 800 plus do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat
Ważny termin dla rodziców. Złóż wniosek o 800 plus do 30 kwietnia, aby zachować ciągłość wypłat
Ukryty majątek Polaków. 2 miliardy złotych leżą na
Ukryty majątek Polaków. 2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są
Źródło: INFOR
Gmina naliczy podatek od betonu. Właściciele działek będą liczyć każdy metr. Ile zapłacą?
21 kwi 2026

Masz nieruchomość, musisz płacić. Konieczności zapłaty podatku od nieruchomości przeciętny nabywca się spodziewa. Podatek od deszczu jednak wielu zaskakuje. O co chodzi i dlaczego nie każdy musi ponosić takie koszty? Zasada jest prosta.
Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców: fast track w Polsce dot. tylko wybranych firm. Najnowsze informacje
21 kwi 2026

Szybsze i prostsze zatrudnianie cudzoziemców w Polsce dotyczy tylko wybranych firm. Fast trucki za granicą mają na celu ułatwienie pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Czy Polska pójdzie za przykładem Finlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii? Oto najnowsze informacje.
Ceny maksymalne benzyny i diesla na dzień 22 kwietnia. Ile zapłacimy za paliwo?
21 kwi 2026

Znane są już ceny maksymalne paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w środę 22 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły jutro przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdzamy!
Czternasta emerytura 2026. Wielkie zmiany w wypłatach. Niektórzy seniorzy przeżyją rozczarowanie
21 kwi 2026

Choć czternastka na stałe wpisała się w kalendarz wypłat ZUS, rok 2026 przynosi istotne przetasowania. Mimo że kwota podstawowa wzrosła, realne wypłaty dla setek tysięcy osób będą mniejsze niż w ubiegłym roku. Sprawdziliśmy, kto straci na "zamrożonym" limicie i jakie kwoty wpłyną na konta w terminie jesiennym. Pułapka w przepisach. Dlaczego czternastka 2026 będzie niższa?

REKLAMA

Elektroniczne księgi podatkowe od 2026 r. – kogo obejmuje obowiązek i kiedy przesłać JPK?
21 kwi 2026

Ministerstwo Finansów opublikowało wczoraj (20.04.2026) przypomnienie: część przedsiębiorców już od początku 2026 roku prowadzi księgi i ewidencje podatkowe wyłącznie elektronicznie. Pierwszy raz prześlą je do urzędu skarbowego w 2027 roku. Kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek? Kiedy zacznie obowiązywać resztę firm? I co z terminami – bo tu właśnie szykuje się zmiana.
Ważny komunikat z ZUS: czas tylko do 20 maja 2026 r.
21 kwi 2026

Do 20 maja 2026 r. część płatników składek musi przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Należy je uwzględnić w dokumentach rozliczeniowych za kwiecień. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej.
Najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 1 lipca. Wraz z nim wzrosną dodatki do wynagrodzenia
21 kwi 2026

W lipcu pracownicy podmiotów leczniczych otrzymają podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego, w związku z czym zwiększą się także dodatki do wynagrodzenia. Największe podwyżki otrzymają lekarze ze specjalizacją, a najniższe pracownicy działalności podstawowej.
Od 1 maja zmiana w komunikacji miejskiej w jednym z miast. Obowiązki kierowcy przejmą pasażerowie
21 kwi 2026

Od 1 maja 2026 r. pasażerowie autobusów MZK w jednym z polskich miast muszą przygotować się na nowe zasady korzystania z tej formy komunikacji. Chodzi o wysiadanie i wsiadanie do pojazdów. Co dokładnie się zmieni?

REKLAMA

Nowelizacja ustawy o cyberbezpieczeństwie - kogo obejmuje KSC? Ministerstwo publikuje listę sektorów
21 kwi 2026

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało 20 kwietnia oficjalne podsumowanie, które podmioty mogą podlegać nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Lista obejmuje nawet 38 tysięcy podmiotów – głównie z sektora publicznego, ale także tysiące firm prywatnych. Tylko czy twoja organizacja jest wśród nich? To musisz ustalić już sam.
Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zwiększyło się przez rok o 6,6 proc. A ile wzrosła Twoja pensja?
21 kwi 2026

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w dniu 21 kwietnia 2026 r., że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9.652,19 zł. Zatem to przeciętne wynagrodzenie wzrosło przez rok o 6,6 proc. (w marcu 2025 r. było 9 055,92 zł). Niemal tyle samo (9652,07 zł) wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2026 r. Wzrost w porównaniu do marca 2025 r. (9 055,89 zł) wyniósł także 6,6 proc. Jest oczywiste, że ten poziom wzrostu wynagrodzeń nie dotyczy równomiernie wszystkich branż, a tym bardziej poszczególnych firm.
