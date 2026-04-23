Seniorzy mają ostatnie dni na odzyskanie pieniędzy. Trzeba sprawdzić przygotowane rozliczenia

Seniorzy mają ostatnie dni na odzyskanie pieniędzy. Trzeba sprawdzić przygotowane rozliczenia

23 kwietnia 2026, 15:34
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Seniorzy mają ostatnie dni na odzyskanie pieniędzy. Trzeba sprawdzić przygotowane rozliczenia
Seniorzy mają ostatnie dni na odzyskanie pieniędzy. Trzeba sprawdzić przygotowane rozliczenia
Czasami jeden dzień zmienia sytuację podatkową pracownika i sprawia, że może on zyskać lub stracić. W takiej sytuacji w roku przejścia na emeryturę są seniorzy. Dlatego teraz, w ostatnich dniach rocznych rozliczeń podatkowych, powinni sprawdzić swoje PIT-y i zwrócić szczególną uwagę na to, czy mogą uzyskać zwrot wpłaconych do urzędy pieniędzy.

Seniorzy mają ostatnie dni na odzyskanie pieniędzy

To już ostatnie chwile na dokonanie rocznych rozliczeń podatkowych. Wielu podatników, którzy nie planują stosować ulg i zwolnień, pozostawia je w postaci przygotowanej automatycznie przez ministerialny portal Twój e-pit. Tak postępowanie jest jak najbardziej zgodne z przepisami, choć warto zaznaczyć, że choćby krótkie „rzucenie okiem” na gotowy dokument, zawsze jest rozsądnym rozwiązaniem, bo jak w przypadku każdej zautomatyzowane czynności, mogą zdarzyć się błędy. Grupą podatników, którzy powinni poświęcić tej sprawie szczególną uwagę są bez wątpienia seniorzy, którzy w minionym roku przeszli na emeryturę. Dlaczego? Bo możliwe, że mają szansę na odzyskanie pieniędzy, które pracodawca pod koniec współpracy odprowadził do urzędu skarbowego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są m.in. przychody ze stosunku pracy otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje m.in. emerytury lub renty rodzinnej. Na tle stosowania tej regulacji często powstają wątpliwości natury praktycznej związane z terminem przejścia na emeryturę.

Trzeba sprawdzić przygotowane rozliczenia

Prawo do zwolnienia przysługuje podatnikowi, który w ramach określonych rodzajów aktywności zawodowej jest objęty tytułem ubezpieczeń społecznych. Zwolnienie jest limitowane - dotyczy przychodów w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. Aby móc z niego skorzystać, podatnik nie może otrzymywać, mimo nabycia uprawnienia, świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym emerytury. Warunek „nieotrzymywania emerytury” jako warunek do zastosowania zwolnienia podatkowego powinien być spełniony na moment otrzymania przychodu, tj. na moment wypłaty należności ze stosunku pracy. Oznacza to, że seniorzy powinni zweryfikować swój termin osiągnięcia wieku emerytalnego, termin wypłaty odprawy emerytalnej i termin wypłaty pierwszej emerytury. W większości przypadków bowiem okazuje się, że podatnicy mają możliwość odzyskania zaliczki na podatek pobranej przez pracodawcę od wypłaconej odprawy emerytalnej. W takiej sprawie wypowiedział się w interpretacji indywidualnej z 7 stycznia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDIL2-1.4011.950.2025.3.KF). Sprawa dotyczyła podatniczki, która w dniu 4 maja 2023 r. osiągnęła wiek emerytalny - 60 lat i nabyła prawo do ulgi dla seniora. Pracę świadczyła do końca tygodnia, tj. do 5 maja 2023 r. Przelew z należną odprawą emerytalną otrzymała w ostatnim dniu pracy - 5 maja 2023 r. Oznacza to, że w tym dniu formalnie była pracującym seniorem, któremu taka ulga z grupy PIT-0 powinna przysługiwać. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z poglądem podatniczki i potwierdził w wydanej interpretacji, że w przedstawionej sytuacji ma ona prawo do odzyskania zaliczki na podatek odprowadzonej przez pracodawcę z tytułu wypłaconej jej odprawy emerytalnej.

Podstawa prawna

art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

