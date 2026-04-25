NSA: Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli nie otrzyma w ciągu 2 lat dokumentu z informacją, na co zostały spożytkowane pieniądze. Sposób na odzyskanie pieniędzy, o którym wie niewiele osób

NSA: Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli nie otrzyma w ciągu 2 lat dokumentu z informacją, na co zostały spożytkowane pieniądze. Sposób na odzyskanie pieniędzy, o którym wie niewiele osób

25 kwietnia 2026, 19:08
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
pieniądze, kościół, darowizna, odwołanie, darowizna na cele kultu religijnego, NSA, podatek
NSA: Darczyńca może odwołać darowiznę, jeżeli nie otrzyma w ciągu 2 lat dokumentu z informacją, na co zostały spożytkowane pieniądze. Sposób na odzyskanie pieniędzy, o którym wie niewiele osób
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z ogólnymi zasadami odwoływania darowizn – darowiznę już wykonaną, można odwołać w przypadku dopuszczenia się, przez obdarowanego, rażącej niewdzięczności względem darczyńcy. Zgodnie z orzecznictwem NSA, okazuje się, że tak ową rażącą niewdzięcznością, która stanowi podstawę do odwołania darowizny – może być również niedostarczenie obdarowanemu dokumentu (sprawozdania w zakresie tego, na jaki cel zostały przeznaczone pieniądze), który umożliwia mu spełnienie swego prawa do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania. Mowa o darowiźnie przekazanej na rzecz Kościoła, z której – na powyższej podstawie – darczyńca (a nawet jego spadkobiercy) może (lub odpowiednio – mogą) się „wycofać”.

Darowizna – czym jest, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami?

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego – darowizna stanowi umowę zawartą pomiędzy darczyńcą a obdarowanym, w ramach której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swojego majątku. Co do zasady – oświadczenie darczyńcy powinno zostać złożone w formie aktu notarialnego. Umowa darowizny zawarta bez zachowania ww. formy (czyli m.in. ustna umowa darowizny) staje się jednak ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (czyli – darowizna została rzeczywiście przekazana obdarowanemu). Chyba, że przepisy szczególne – wymagają zachowania innej formy dla oświadczenia obu stron.

REKLAMA

REKLAMA

Z obecnie obowiązujących przepisów wynika również, że nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:

  • gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu (niż art. 888-902 kodeksu cywilnego) lub
  • gdy osoba, która miała zostać obdarowana – zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabyła albo które nabyła w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nienabyte.

Darowizna na rzecz Kościoła, czyli darowizna na cele kultu religijnego – czym jest, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami?

Darowizna na rzecz Kościoła, innego związku wyznaniowego, przekazana np. kościelnym osobom prawnym (zakonom, parafiom), na cele związane m.in. z obrzędami, liturgią, budową lub wyposażeniem Kościoła – stanowi darowiznę na cele kultu religijnego.

Wyróżnienie (skategoryzowanie) powyższego rodzaju darowizny w przepisach, ma na celu umożliwienie podatnikowi odliczenia tego rodzaju darowizny (przekazanej na cele kultu religijnego) od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), jak i odpowiednio – podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT).

REKLAMA

Darowiznę na cele kultu religijnego można odwołać, tak jak każdą inną darowiznę, ale – w tym przypadku „rażącą niewdzięcznością” może być niedostarczenie darczyńcy, w ciągu 2 lat, dokumentu, z którego wynika na co zostały spożytkowane pieniądze [wyrok NSA]

Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z kodeksu cywilnego (a konkretnie – z art. 896 oraz art. 898-900) – darowizna może zostać przez darczyńcę odwołana i dotyczy to zarówno darowizny jeszcze niewykonanej, jak i darowizny już wykonanej. W tym pierwszym przypadku – tj. darowizny jeszcze niewykonanej – jej odwołanie jest możliwe, jeżeli po zawarciu umowy, stan majątkowy darczyńcy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. W tym drugim przypadku natomiast – tj. w odniesieniu do darowizny już wykonanej – jej odwołanie jest możliwe, jeżeli obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może jednak zostać odwołana z powodu niewdzięczności, jeżeli darczyńca obdarowanemu przebaczył. Istotne jest również, że – na odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności, darczyńca ma tylko 1 rok od momentu, w którym dowiedział się o owej niewdzięczności obdarowanego („darowizna nie może zostać odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego”). Jak również to, że – darowizna może zostać odwołana, po jej wykonaniu i z powodu niewdzięczności obradowego, również przez spadkobierców darczyńcy, jeżeli – darczyńca w chwili śmierci, był uprawniony do odwołania darowizny. Odwołanie darowizny wymaga złożenia obdarowanemu, przez darczyńcę, stosownego oświadczenia w tym przedmiocie, sporządzonego na piśmie.

Zwrot przedmiotu darowizny odwołanej z powodu niewdzięczności obdarowanego, powinien nastąpić stosownie do przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Od chwili zdarzenia uzasadniającego odwołanie – obdarowany ponosi odpowiedzialność na równi z bezpodstawnie wzbogaconym, który powinien liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Choć – z pozoru – wydaje się, że na gruncie powyższych przepisów, trudno byłoby odwołać darowiznę przekazaną na rzecz Kościoła lub innego związku wyznaniowego, bo – jak bowiem udowodnić Kościołowi rażącą niewdzięczność wobec darczyńcy? Zgodnie z orzecznictwem NSA, okazuje się, że nie jest to jednak niemożliwe. W wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r. (sygn. akt II FSK 2397/14), NSA potwierdził, że – odwołanie darowizny przekazanej na rzecz – w tym przypadku Kościoła Katolickiego – jest możliwe. Zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej – darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz – w okresie 2 lat od dnia przekazania darowizny – sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele – mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe. Wspomniane powyżej sprawozdanie, powinno przy tym – „odzwierciedlać nie tylko to, co, ale i komu przeznaczono przedmiot świadczenia darowizny w taki sposób, aby w toku postępowania podatkowego było możliwe dokładne zweryfikowane spełnienia celu charytatywno-opiekuńczego zrealizowanego przez kościelne osoby prawne”. Posiadanie odpowiedniego sprawozdania obdarowanego, w rozumieniu ww. art. 55 ust. 7 ustawy kościelnej – jest obowiązkiem prawnym podatnika, zamierzającego skorzystać z ulgi podatkowej określonej tym przepisem. Podatnik może uznać, że niezłożenie szczegółowego sprawozdania umożliwiającego mu spełnienie swego prawa do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania i w konsekwencji narażenie go przez obdarowanego na obowiązek uiszczenia podatku będzie aktem rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 k.c.), czego skutkiem może być odwołanie darowizny.” – uznał NSA.

W opisanym powyżej przypadku chodzi zatem o darowiznę na cele kultu religijnego, przekazaną konkretnie na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Jeżeli w powyższym przypadku, obdarowany Kościół nie wywiąże się z obowiązku przekazana darczyńcy – w okresie 2 lat od otrzymania darowizny – wspomnianego sprawozdania – zgodnie z orzecznictwem NSA, jest to wystarczająca podstawa do odwołania ww. darowizny w związku z „rażącą niewdzięcznością” obdarowanego.

W związku z art. 899 par. 2 kodeksu cywilnego – na powyższych zasadach, darowiznę przekazaną na rzecz działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła – mogą odwołać również spadkobiercy darczyńcy (czyli np. dzieci lub wnuki zmarłej matki/ojca lub babci/dziadka, która/który przekazała/przekazał pieniądze na rzecz Kościoła). Uprawnienie takie powstanie w sytuacji, gdy przed śmiercią darczyńcy – Kościół nie wywiązał się z obowiązku przekazania ww. sprawozdania w ustawowym terminie.

Darowiznę przekazaną na rzecz Kościoła – darczyńca może odliczyć od podstawy opodatkowania [podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i podatkiem dochodowym od osób prawnych]

Jak zostało już wspomniane powyżej – darowiznę przekazaną na cele kultu religijnego – można odliczyć od podstawy opodatkowania (zarówno podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak i podatkiem dochodowym od osób prawnych). Wynika to odpowiednio z:

  1. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – która w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b stanowi, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na cele kultu religijnego. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu (art. 26 ust. 5);
  2. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – która w art. 18 ust. 1 pkt 7 stanowi, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Łączna kwota odliczeń z nie może przekroczyć 10% dochodu (o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1 ww. ustawy CIT).

Chcąc skorzystać z prawa do odliczenia darowizny od podstawy opodatkowania (w tym przypadku akurat – podatkiem dochodowym od osób fizycznych) – zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – fakt przekazania darowizny (pieniężnej) należy odpowiednio udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

W celu skorzystania z ulgi w postaci odliczenia darowizny przekazanej na cele kultu religijnego od podstawy opodatkowania – należy złożyć zeznanie:

  • PIT-37 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę lub z emerytury),
  • PIT-36 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej z działalności gospodarczej lub innych przychodów bez pośrednictwa płatnika lub odpowiednio
  • PIT-28 – w przypadku uzyskania przychodów opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (np. z działalności gospodarczej, najmu, podnajmu, dzierżawy)

wraz z załącznikiem PIT/O (informacja o odliczeniach).

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 554)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1966)
Koniec z nieodpłatnym przekazywaniem przez Skarb Państwa nieruchomości na rzecz Kościoła katolickiego. W ten sposób, do majątku kościelnego przetransferowano już niemal 3,5 mld zł z budżetu państwa
Nowy podatek na Kościół – za wyznawanie wiary fiskus pobierze 8% podatku dochodowego z każdego wynagrodzenia, aby „zwiększyć zaufanie społeczne do sposobu finansowania Kościołów"? Zapadła decyzja
Koniec z pozbawianiem seniorów całych majątków i umieszczaniem ich w DPS-ach na koszt gmin. Rząd usuwa niemoralną lukę prawną
Źródło: INFOR
REKLAMA

Nowy rządowy bat na wynajmujących: Możliwy wynajem już tylko 30% powierzchni nieruchomości i kara finansowa 10 tys. zł dla wynajmującego. MRiT: „Zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo”
25 kwi 2026

Z uwagi na fakt, że istnieją w Polsce miejscowości i gminy, w których „powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało przepisy wprowadzające rewolucję w wynajmie nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Na powyższy cel będzie można przeznaczyć już tylko 30% powierzchni nieruchomości, a wynajmujący, który nie wywiąże się z nowych obowiązków w zakresie zmiany sposobu użytkowania – będzie mógł zostać obciążony karą finansową do 10 tys. zł.
Tego skarbówka nikomu nie daruje. Obowiązuje nowy, ważny limit. Fiskus jest bezlitosny
25 kwi 2026

Droższy prąd, rosnące ceny żywności i usług sprawiają, że coraz trudniej spiąć domowy budżet. W takiej sytuacji wielu Polaków szuka dodatkowych źródeł dochodu poza etatem. Popularnym rozwiązaniem staje się drobna działalność prowadzona bez rejestracji firmy. To wygodna i legalna forma dorabiania, ale tylko pod warunkiem przestrzegania ściśle określonych limitów. A te w 2026 roku znacząco się zmieniły.
Operacja oczu nie ma związku z uzyskiwaniem przychodów przez kierowcę. Tak w wydanej interpretacji wskazał Dyrektor KIS
25 kwi 2026

Choć dobre zdrowie jest kluczem do efektywnego prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, nie oznacza to, że koszty jego odzyskania można kwalifikować jako koszty uzyskania przychodów. Zdrowie to nadal sprawa osobista.
Czy same „pasy” wystarczą dla oznaczania przejścia dla pieszych? Kto ma pierwszeństwo i kto jest winny kolizji na takim przejściu: pieszy, rower lub hulajnoga, czy pojazd przejeżdżający w poprzek?
25 kwi 2026

Artykuł niniejszy stanowi polemikę z artykułem Pana Profesora Ryszarda A. Stefańskiego "Przesłanki konstytutywne definicji przejścia dla pieszych" dostępnego w bibliotekanauki.pl a dokładnie z zawartym w nim tezą, iż nie można mówić o przejściu dla pieszych innym niż dorozumiane, jeżeli jest ono oznaczone wyłącznie znakiem poziomym P-10 (tzw. i dalej „pasy”) bez jednoczesnego oznaczenia takiego przejścia znakiem pionowym D-6. Problem jest o tyle istotny, że jego rozstrzygnięcie pozwala ocenić kto ma pierwszeństwo na takich pasach oraz może mieć wpływ na to, kto będzie uznany winnym w przypadku kolizji na takim przejściu: osoba (pieszy), rower lub hulajnoga korzystająca z przejścia czy pojazd przejeżdżający w poprzek takiego przejścia. Dodatkowo może to być również istotne dla użytkowników przejazdów dla rowerów i odpowiedniego oznaczenia ich znakami D-6a i P-11.

REKLAMA

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie”
25 kwi 2026

Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.
5,60% bez ryzyka: Państwo płaci Ci za oszczędzanie – ale musisz wiedzieć, którą opcję wybrać
25 kwi 2026

Ministerstwo Finansów utrzymuje atrakcyjne oprocentowanie obligacji skarbowych w maju 2026 roku. Najkorzystniejsze warunki – do 5,60% w pierwszym roku – mogą uzyskać rodziny z programu 800+. Ale nawet bez tego statusu możesz liczyć na nawet 5,35% rocznie bez ryzyka bankructwa banku. Która obligacja jest dla Ciebie najlepsza?
Zakup karnetu na siłownię można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Komu Dyrektor KIS dał zielone światło?
24 kwi 2026

Czy zakup karnetu na siłownię to wydatek osobisty, czy w celu uzyskania przychodów? Na to pytanie musiał odpowiedzieć Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, do którego podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.
Ceny maksymalne paliw mocno w górę. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w weekend?
24 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w okresie od 25 do 27 kwietnia 2026 r. Nie mamy dobrych informacji – maksymalna cena benzyn wzrosła o 14 gr i 9 gr, a olej napędowy zdrożał aż o 22 gr.

REKLAMA

Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno
24 kwi 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Egzaminy pisemne startują już 4 maja. Warto wiedzieć, jakie są wymogi zdania matury – CKE stawia konkretne wymagania, które trzeba spełnić łącznie, by dostać upragnione świadectwo dojrzałości. Oto wszystko, co musisz znać, zanim usiądziesz do pierwszego arkusza.
Od 1483,87 zł do 1978,49 zł renty z ZUS od marca 2026 r. do lutego 2027 r. Złóż wniosek ERN
24 kwi 2026

Od początku marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. ZUS płaci 1483,87 zł, a nawet 1978,49 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Można wymienić 3 rodzaje tego świadczenia. Aby je otrzymać, składa się wniosek na formularzu ERN. Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Jak wylicza się wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy?
REKLAMA