Podatek od nadmiarowych zysków zasili budżet. Rząd reaguje na skutki programu CPN

Podatek od nadmiarowych zysków zasili budżet. Rząd reaguje na skutki programu CPN

28 kwietnia 2026, 20:00
oprac. Adam Kuchta
Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, aby zrekompensować ubytek dochodów budżetowych związany z wdrożeniem programu „Ceny Paliw Niżej”. Ministerstwo Finansów przyznaje jednak, że na ten moment nie da się określić, jak długo obowiązywać będą nowe rozwiązania.

Rząd łagodzi skutki drożyzny paliw

Podatek od nadmiarowych zysków ma zniwelować ubytek dochodów budżetowych wynikający z wdrożenia pakietu „Ceny Paliw Niżej” - wynika opracowań MF przyjętych we wtorek przez rząd. Według resortu finansów obecnie nie jest możliwe określenie jak długo obowiązywać będzie CPN.

W sprawozdaniu z wdrażania średniookresowego planu budżetowo-strukturalnego na lata 2025-2028 Ministerstwo Finansów podkreśliło, że wprowadzenie działań osłonowych ma pozytywny skutek na ceny paliw. Na pakiet CPN składają się mechanizm maksymalnych cen paliw, które są określane przez Ministra Energii, a także obniżone stawki podatku VAT z 23 na 8 proc. i akcyzy na paliwa.

„Wprowadzenie działań osłonowych ma pozytywny skutek na ceny, mitygując wpływ szoku. Działanie to nie powinno mieć przy tym wpływu na przestrzeganie zaleconej ścieżki wydatków netto, gdyż planowane jest wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków, który ma niwelować ubytek dochodów wynikający z wdrożenia CPN” - czytamy w sprawozdaniu.

Budżet pod presją. Koszty idą w miliardy

Resort finansów pod koniec marca szacował, że kosz obniżki akcyzy i VAT na paliwa wyniesie 1,6 mld zł miesięcznie.

Pod koniec marca premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd wprowadzi podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. W ubiegłym tygodniu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach minister finansów i gospodarki Andrzej Domański potwierdził, że projekt w tej sprawie zostanie przygotowany. „Natomiast tutaj podtrzymuję tak, że będziemy wychodzić z projektem” - powiedział minister.

Niepewność wokół przyszłości programu CPN

W wieloletnich założeniach makroekonomicznych na lata 2026-2030 poinformowano, że „na chwilę obecną nie jest możliwe określenie długości trwania programów (CPN - PAP)”. „O ile rozwiązania te pozytywnie wpływają na ceny paliw, w szczególności dla gospodarstw domowych, o tyle stanowią wyzwanie dla sektora finansów publicznych. Jednocześnie na chwilę obecną nie są jeszcze znane ostateczne rozwiązania wpływające potencjalnie pozytywnie na dochody sektora w postaci zapowiedzianego podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych (...)” - dodano.

W poniedziałek w Dzienniku Ustaw opublikowano dwa rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki, zgodnie z którymi termin obowiązywania obniżonych stawek podatku VAT oraz akcyzy na benzynę i olej napędowy został przedłużony z 30 kwietnia do 15 maja br. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

