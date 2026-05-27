Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Przelewasz pieniądze dzieciom na wesele lub mieszkanie? Jeden błąd i zapłacisz 20 proc. podatku

Przelewasz pieniądze dzieciom na wesele lub mieszkanie? Jeden błąd i zapłacisz 20 proc. podatku

27 maja 2026, 12:30
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
Przelewasz pieniądze dzieciom na wesele lub mieszkanie? Jeden błąd i zapłacisz 20 proc. podatku
Wsparcie finansowe dzieci na start w dorosłość to dla wielu rodziców naturalny krok. Niestety, w świetle przepisów skarbowych, nawet darowizna wewnątrz najbliższej rodziny może stać się pułapką. Jeśli nie dopełnisz jednego, kluczowego formalizmu, fiskus uzna Twoje pieniądze za "nieujawnione źródło przychodów" i nałoży karno-sankcyjną stawkę podatku. Jak bezpiecznie przelać pieniądze dziecku?

Pułapka "zerowej grupy" podatkowej. Kiedy darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku?

W Polsce darowizny dla najbliższych są całkowicie zwolnione z podatku od spadków i darowizn bez względu na kwotę. Dotyczy to tzw. grupy zero, do której zaliczamy:

  • dzieci i wnuki,
  • małżonka, rodziców i dziadków,
  • rodzeństwo, pasierbów, ojczyma oraz macochę.

Jednak to zwolnienie nie działa "z automatu". Aby nie zapłacić ani grosza daniny przy większych kwotach, musisz spełnić dwa twarde warunki:

  1. Zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego (druk SD-Z2) w regulaminowym terminie.
  2. Udokumentować wpływ pieniędzy wyciągiem z konta bankowego lub przekazem pocztowym.

Case Study: Gotówka z sejfu i 24 000 zł kary

Pani Maria chciała pomóc synowi kupić mieszkanie. Przekazała mu 120 000 zł w gotówce, które trzymała w domowym sejfie. Syn wpłacił pieniądze do banku i dokonał zakupu. Rok później Urząd Skarbowy zapytał syna, skąd miał środki na nieruchomość, skoro jego oficjalne zarobki są niskie. Mimo że matka potwierdziła darowiznę przed urzędnikiem, prawo okazało się nieubłagane: nie został spełniony warunek udokumentowania przelewu bezpośrednio od darczyńcy. Efekt? Zamiast 0 zł podatku, urząd nałożył decyzję o zapłacie 24 000 zł podatku karnego (stawka 20 proc.) za ukrywanie dochodów.

Ile można podarować dziecku bez podatku i zgłaszania? Aktualne limity

Limity darowizn zależą od stopnia pokrewieństwa. Oto kwoty, których nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego (jest to suma darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat):

  • 36 120 zł - dla najbliższej rodziny z tzw. grupy zero oraz I grupy podatkowej (uwaga: teściowie, zięć i synowa należą do I grupy, ale nie do grupy zero - powyżej tej kwoty zapłacą podatek!).
  • 27 090 zł - dla dalszej rodziny (II grupa podatkowa, np. dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców).
  • 5 733 zł - dla osób niespokrewnionych i znajomych (III grupa podatkowa).

Ważne: Jeśli kwota darowizny dla dziecka od jednego rodzica przekroczy 36 120 zł (wliczając darowizny z ostatnich 5 lat), przelew bankowy oraz zgłoszenie do US są bezwzględnie obowiązkowe.

Instrukcja bezpiecznego przelewu. Jak podpisać przelew darowizny?

Aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym, zadbaj o detale już podczas wykonywania transakcji. To Twój najważniejszy dowód w razie kontroli.

  • Prawidłowy tytuł przelewu: Wpisz jasno: "Darowizna dla syna Adama Nowaka na zakup mieszkania" lub "Darowizna dla córki Anny Kowalskiej".
  • Droga środków: Pieniądze muszą trafić bezpośrednio z konta bankowego rodzica na konto bankowe dziecka. Unikaj wypłacania gotówki i dawania jej "do ręki".
  • Termin zgłoszenia (SD-Z2): Dziecko ma dokładnie 6 miesięcy od dnia otrzymania przelewu na wysłanie formularza SD-Z2 do skarbówki. Najwygodniej zrobić to online przez e-Urząd Skarbowy.

Kiedy urząd skarbowy nakłada 20 proc. podatku karnego?

Sankcyjna stawka 20 proc. to najsurowszy wymiar kary. Fiskus nakłada ją, gdy podczas kontroli "wychodzą na jaw" pieniądze, których wcześniej nie zgłosiłeś, a w dodatku nie możesz udowodnić ich legalnego pochodzenia bezpośrednim śladem bankowym. Jeśli urzędnik udowodni, że darowizna w gotówce nie spełniła wymogów ustawy, ulga przepada, a transakcja zostaje opodatkowana karną stawką.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy można przekazać darowiznę w gotówce i uniknąć podatku? Tylko do kwoty 36 120 zł (w ramach limitu 5-letniego). Powyżej tej kwoty prawo wymaga, aby środki były udokumentowane dowodem przekazania na rachunek bankowy obdarowanego. Przekazanie gotówki "do ręki" powyżej limitu oznacza utratę zwolnienia.

Ile czasu na zgłoszenie darowizny od rodziców w 2026 roku? Na złożenie deklaracji SD-Z2 masz dokładnie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (czyli otrzymania przelewu). Od 2026 roku przepisy pozwalają na przywrócenie tego terminu, jeśli spóźnienie wyniknęło z przyczyn niezależnych od podatnika (np. nagła choroba).

Kto płaci podatek od darowizny - dawca czy obdarowany? Obowiązek podatkowy oraz ewentualny obowiązek zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego leży zawsze po stronie osoby obdarowanej (w tym przypadku dziecka).

Kiedy darowizna od rodziców dla dziecka jest zwolniona z podatku?

Darowizny dla najbliższych z grupy zero są zwolnione z podatku bez względu na kwotę, ale zwolnienie nie działa „z automatu”. Trzeba zgłosić darowiznę do Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2 i udokumentować wpływ pieniędzy.

Jaki limit darowizny od jednego rodzica dla dziecka nie wymaga zgłoszenia?

Limit wynosi 36 120 zł dla najbliższej rodziny z tzw. grupy zero oraz I grupy podatkowej. Jest to suma darowizn od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Jak bezpiecznie wykonać przelew darowizny od rodzica dla dziecka?

Pieniądze muszą trafić bezpośrednio z konta bankowego rodzica na konto bankowe dziecka. Prawidłowy tytuł przelewu to np. „Darowizna dla syna Adama Nowaka na zakup mieszkania”.

Ile czasu ma dziecko na zgłoszenie darowizny od rodziców formularzem SD-Z2?

Dziecko ma dokładnie 6 miesięcy od dnia otrzymania przelewu na wysłanie formularza SD-Z2 do skarbówki. Najwygodniej zrobić to online przez e-Urząd Skarbowy.

Kiedy Urząd Skarbowy nakłada sankcyjną stawkę 20 proc. od darowizny?

Fiskus nakłada 20 proc., gdy podczas kontroli wychodzą na jaw niezgłoszone pieniądze i nie można udowodnić ich legalnego pochodzenia bezpośrednim śladem bankowym. Darowizna w gotówce niespełniająca wymogów ustawy traci ulgę.

