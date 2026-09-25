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60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. Polacy czekają na zmianę, ale jest z tym problem

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25 września 2026, 07:32
Adam Kuchta
Adam Kuchta
kwota wolna od podatku prawo
60 tys. zł kwoty wolnej zamiast 30 tys. zł. Polacy czekają na zmianę, ale jest jednak poważny problem
Shutterstock

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Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł ponownie wraca na agendę rządu. PSL chce szybkiego projektu ustawy, ale politycy KO sygnalizują, że pełna podwyżka może nie wejść od razu — zmiana może zostać rozłożona na kilka etapów ze względu na koszt dla budżetu, szacowany na około 54 mld zł.

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Podniesienie kwoty wolnej od podatku ponownie stało się jednym z najważniejszych tematów w koalicji rządzącej. Lider PSL i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że zapowiedź zwiększenia kwoty wolnej powinna zostać możliwie szybko zamieniona w rządowy projekt ustawy. Jednocześnie politycy wskazują, że pełna realizacja obietnicy podniesienia kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł może okazać się trudna do przeprowadzenia jednorazowo.

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PSL chce projektu rządowego. Kosiniak-Kamysz deklaruje wsparcie dla Domańskiego

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do sprawy podczas briefingu prasowego. Lider PSL podkreślił, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest ważną obietnicą całej koalicji rządzącej i powinno zostać potraktowane jako wspólny projekt gabinetu Donalda Tuska. „Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku jest bardzo ważna dla całej koalicji rządzącej” - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zapowiedział jednocześnie, że jego ugrupowanie będzie wspierać ministra finansów Andrzeja Domańskiego w pracach nad tym rozwiązaniem. „Wiem, że pan minister Domański nad tym pracuje. (...) Powinien to być projekt rządowy, musi to być projekt całej koalicji. Jest ta obietnica bardzo poważna i jak tylko będą możliwości, to powinna być oczywiście jak najszybciej realizowana” - powiedział lider PSL. Jego zdaniem kluczowe będzie znalezienie odpowiedniego momentu oraz zabezpieczenie finansowania takiej zmiany.

Schetyna: realizacja przed końcem kadencji, ale niekoniecznie od razu 60 tys. zł

Wcześniej do sprawy odniósł się senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W rozmowie w Radiu Zet został zapytany, czy premier Donald Tusk dał zielone światło na podniesienie kwoty wolnej od podatku. Polityk odpowiedział, że temat będzie przedmiotem dalszych decyzji rządu i koalicji. „Wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie” - powiedział Schetyna.

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Jednocześnie zaznaczył, że pełna kwota 60 tys. zł może nie zostać wprowadzona natychmiast. „Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak” - wskazał senator.

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Schetyna dodał również, że podwyżka nie musi od razu osiągnąć poziomu zapowiadanego w programie wyborczym. „Nie musi to być od razu 60 tys. zł” - stwierdził. Według niego sytuacja budżetowa może sprawić, że zmiana zostanie podzielona na kilka etapów. „Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków” - podkreślił.

60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. To była jedna z najważniejszych obietnic KO

Pomysł podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł pojawił się w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Był jednym ze „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Wśród zapowiedzi znalazło się: podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów”.

Realizacja tej obietnicy stała się jednak jednym z trudniejszych punktów programu ze względu na koszty dla finansów publicznych. Minister finansów Andrzej Domański już wcześniej wskazywał, że przeprowadzenie takiej zmiany wymaga odpowiednich warunków budżetowych. Jak tłumaczył w ubiegłym roku: „W 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna. Jednocześnie minister podkreślał, że resort finansów analizuje możliwość wprowadzenia tego rozwiązania.

Podniesienie kwoty wolnej kosztowałoby miliardy

Jednym z głównych argumentów przeciwko szybkiemu wprowadzeniu pełnej podwyżki są koszty dla budżetu państwa. Andrzej Domański wskazywał, że zwiększenie kwoty wolnej z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł oznaczałoby ubytek dochodów państwa na poziomie około 54 mld zł. To właśnie ta kwota sprawia, że rząd musi szukać kompromisu między realizacją obietnic wyborczych a utrzymaniem stabilności finansów publicznych.

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Bezpieczeństwo państwa priorytetem rządu

Kosiniak-Kamysz, komentując możliwość podniesienia kwoty wolnej, zwrócił uwagę, że obecnie rząd musi również przeznaczać ogromne środki na obronność. „Nasi poprzednicy w siódmym roku swoich rządów (...) wydawali 60 miliardów zł na bezpieczeństwo, na zbrojenie. My w tym roku wydajemy 200 miliardów zł” - powiedział szef MON.

Jak dodał, każdy budżet ma swoje ograniczenia, ale minister finansów właściwie zarządza dostępnymi środkami. „Każdy budżet ma swoje ograniczenia, ale pan minister Domański zarządza budżetem bardzo dobrze, rozumie potrzeby bezpieczeństwa” - ocenił.

Czy Polacy doczekają się wyższej kwoty wolnej?

Na razie nie ma decyzji o konkretnym terminie wejścia w życie podwyższonej kwoty wolnej od podatku. Z wypowiedzi polityków wynika jednak, że temat pozostaje aktualny i może wrócić w formie rządowego projektu.

Koalicjanci zgadzają się co do kierunku zmian, ale różnią się w ocenie tempa ich przeprowadzenia. PSL chce szybkiego rozpoczęcia prac legislacyjnych, natomiast część polityków KO sugeruje, że realizacja może zostać rozłożona na kilka etapów.

Dla podatników oznacza to, że obietnica 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku nadal pozostaje w grze, ale jej pełna realizacja będzie zależeć przede wszystkim od kondycji budżetu państwa i możliwości finansowych rządu.

Wzrost kwoty wolnej od podatku PIT w latach 2007-2022

Kwota wolna od podatku, czyli roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, od której nie jest pobierany podatek dochodowy, wynosiła w:

  • 2007 r. – 3 013 zł,
  • 2008 r. - 2016 r. – 3 089 zł,
  • 2017 r. – 6 600 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 6 600 zł kwota wolna malała, natomiast w przedziale dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2018 r. - 2021 r. – 8 000 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 8 000 zł kwota wolna malała, w przedziale dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2022 r. – 30 000 zł.

FAQ: Kwota wolna od podatku 60 tys. zł – najczęściej zadawane pytania

Czy kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł?

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł jest nadal jednym z tematów rozważanych przez koalicję rządzącą. Nie ma jednak jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej terminu wprowadzenia tej zmiany. Politycy wskazują, że realizacja obietnicy może wymagać etapowego działania ze względu na koszty dla budżetu państwa.

Kto chce podwyższenia kwoty wolnej od podatku?

Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł było jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Pomysł znalazł się w programie „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”.

Za realizacją tego rozwiązania opowiada się także PSL. Wicepremier i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że jest to ważna obietnica całej koalicji rządzącej i powinien powstać w tej sprawie projekt rządowy.

Ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku?

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że podatnicy rozliczający się według skali podatkowej nie płacą podatku dochodowego od tej części dochodu.

Kwota wolna w wysokości 30 tys. zł obowiązuje od 2022 roku.

Co oznaczałaby kwota wolna 60 tys. zł?

Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł oznaczałoby, że większa część dochodu podatników byłaby zwolniona z podatku PIT. Zmiana dotyczyłaby osób rozliczających się według skali podatkowej, w tym m.in. części przedsiębiorców i emerytów.

W praktyce oznaczałoby to niższy podatek dla osób osiągających dochody objęte skalą podatkową.

Dlaczego rząd nie wprowadza od razu kwoty wolnej 60 tys. zł?

Główną przeszkodą są koszty dla finansów publicznych. Minister finansów Andrzej Domański wskazywał, że podniesienie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł kosztowałoby budżet około 54 mld zł.

Z tego powodu rząd musi uwzględniać zarówno realizację obietnic wyborczych, jak i inne wydatki państwa, w tym m.in. nakłady na bezpieczeństwo i obronność.

Czy kwota wolna od podatku wzrośnie jeszcze w 2026 roku?

Minister finansów Andrzej Domański wcześniej informował, że podwyżki kwoty wolnej w 2026 roku nie będzie. Jak mówił: „W 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna”.

Jednocześnie resort finansów analizuje możliwość przeprowadzenia takiej zmiany w przyszłości.

Czy podwyżka kwoty wolnej może być wprowadzana etapami?

Taką możliwość sugerują niektórzy politycy koalicji rządzącej. Senator KO Grzegorz Schetyna wskazywał, że realizacja obietnicy może zostać rozłożona na kilka kroków.

Jak zaznaczył: „Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak”.

Czy od razu będzie kwota wolna w wysokości 60 tys. zł?

Nie ma takiej gwarancji. Grzegorz Schetyna wskazywał, że ze względu na sytuację budżetową zmiana może być realizowana stopniowo.

„Nie musi to być od razu 60 tys. zł” – powiedział senator KO.

Czy PSL popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku?

Tak. PSL deklaruje poparcie dla tego rozwiązania i chce, aby zostało ono przygotowane jako projekt całego rządu.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział: „Powinien to być projekt rządowy, musi to być projekt całej koalicji. Jest ta obietnica bardzo poważna i jak tylko będą możliwości, to powinna być oczywiście jak najszybciej realizowana”.

Kiedy kwota wolna od podatku została ostatnio zwiększona?

Największa zmiana nastąpiła w 2022 roku, kiedy kwota wolna została podniesiona do 30 tys. zł. Wcześniej przez wiele lat pozostawała na znacznie niższym poziomie.

Historia zmian wyglądała następująco:

  • 2007 r. – 3013 zł,
  • 2008–2016 r. – 3089 zł,
  • 2017 r. – 6600 zł (z ograniczeniami zależnymi od wysokości dochodu),
  • 2018–2021 r. – 8000 zł (z zasadami zmniejszania kwoty wolnej dla części podatników),
  • 2022 r. – 30 000 zł.

Czy emeryci skorzystaliby na podniesieniu kwoty wolnej?

Tak, ponieważ emeryci rozliczający się według skali podatkowej mogliby skorzystać z wyższej kwoty wolnej. Podwyżka była zapowiadana jako rozwiązanie obejmujące również tę grupę podatników.

Czy przedsiębiorcy skorzystaliby z kwoty wolnej 60 tys. zł?

Tak, ale tylko przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podatku liniowym lub ryczałcie nie korzystają z kwoty wolnej w taki sam sposób.

Od czego zależy wprowadzenie kwoty wolnej 60 tys. zł?

Decyzja zależy przede wszystkim od możliwości finansowych państwa. Rząd musi uwzględnić wpływy z podatków, wydatki publiczne oraz inne priorytety, w tym wydatki na obronność.

Jak podkreślał Kosiniak-Kamysz, budżet ma ograniczenia, ale minister finansów musi znaleźć odpowiedni moment na realizację tej obietnicy.

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Źródło: INFOR
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