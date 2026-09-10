REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » 60 tys. zł kwoty wolnej zamiast 30 tys. zł. Polacy czekają na zmianę. Jest jednak ważny problem

60 tys. zł kwoty wolnej zamiast 30 tys. zł. Polacy czekają na zmianę. Jest jednak ważny problem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 września 2026, 14:14
Adam Kuchta
Adam Kuchta
kwota wolna od podatku
Kwota wolna od podatku wzrośnie do 60 tys. zł? Jest ważny warunek. Rząd może podzielić zmianę
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł ponownie wraca na agendę rządu. PSL chce szybkiego projektu ustawy, ale politycy KO sygnalizują, że pełna podwyżka może nie wejść od razu — zmiana może zostać rozłożona na kilka etapów ze względu na koszt dla budżetu, szacowany na około 54 mld zł.

rozwiń >

Podniesienie kwoty wolnej od podatku ponownie stało się jednym z najważniejszych tematów w koalicji rządzącej. Lider PSL i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że zapowiedź zwiększenia kwoty wolnej powinna zostać możliwie szybko zamieniona w rządowy projekt ustawy. Jednocześnie politycy wskazują, że pełna realizacja obietnicy podniesienia kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł może okazać się trudna do przeprowadzenia jednorazowo.

REKLAMA

REKLAMA

PSL chce projektu rządowego. Kosiniak-Kamysz deklaruje wsparcie dla Domańskiego

Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do sprawy podczas briefingu prasowego. Lider PSL podkreślił, że podniesienie kwoty wolnej od podatku jest ważną obietnicą całej koalicji rządzącej i powinno zostać potraktowane jako wspólny projekt gabinetu Donalda Tuska. „Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku jest bardzo ważna dla całej koalicji rządzącej” - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zapowiedział jednocześnie, że jego ugrupowanie będzie wspierać ministra finansów Andrzeja Domańskiego w pracach nad tym rozwiązaniem. „Wiem, że pan minister Domański nad tym pracuje. (...) Powinien to być projekt rządowy, musi to być projekt całej koalicji. Jest ta obietnica bardzo poważna i jak tylko będą możliwości, to powinna być oczywiście jak najszybciej realizowana” - powiedział lider PSL. Jego zdaniem kluczowe będzie znalezienie odpowiedniego momentu oraz zabezpieczenie finansowania takiej zmiany.

Schetyna: realizacja przed końcem kadencji, ale niekoniecznie od razu 60 tys. zł

Wcześniej do sprawy odniósł się senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. W rozmowie w Radiu Zet został zapytany, czy premier Donald Tusk dał zielone światło na podniesienie kwoty wolnej od podatku. Polityk odpowiedział, że temat będzie przedmiotem dalszych decyzji rządu i koalicji. „Wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i rzeczywiście przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie” - powiedział Schetyna.

REKLAMA

Jednocześnie zaznaczył, że pełna kwota 60 tys. zł może nie zostać wprowadzona natychmiast. „Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak” - wskazał senator.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Schetyna dodał również, że podwyżka nie musi od razu osiągnąć poziomu zapowiadanego w programie wyborczym. „Nie musi to być od razu 60 tys. zł” - stwierdził. Według niego sytuacja budżetowa może sprawić, że zmiana zostanie podzielona na kilka etapów. „Wydaje mi się, że w związku z sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków” - podkreślił.

60 tys. zł kwoty wolnej od podatku. To była jedna z najważniejszych obietnic KO

Pomysł podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł pojawił się w programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Był jednym ze „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”. Wśród zapowiedzi znalazło się: podniesienie kwoty wolnej od podatku – z 30 tys. zł do 60 tys. zł, w przypadku podatników rozliczających się według skali podatkowej, w tym także przedsiębiorców i emerytów”.

Realizacja tej obietnicy stała się jednak jednym z trudniejszych punktów programu ze względu na koszty dla finansów publicznych. Minister finansów Andrzej Domański już wcześniej wskazywał, że przeprowadzenie takiej zmiany wymaga odpowiednich warunków budżetowych. Jak tłumaczył w ubiegłym roku: „W 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna. Jednocześnie minister podkreślał, że resort finansów analizuje możliwość wprowadzenia tego rozwiązania.

Podniesienie kwoty wolnej kosztowałoby miliardy

Jednym z głównych argumentów przeciwko szybkiemu wprowadzeniu pełnej podwyżki są koszty dla budżetu państwa. Andrzej Domański wskazywał, że zwiększenie kwoty wolnej z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł oznaczałoby ubytek dochodów państwa na poziomie około 54 mld zł. To właśnie ta kwota sprawia, że rząd musi szukać kompromisu między realizacją obietnic wyborczych a utrzymaniem stabilności finansów publicznych.

Zobacz również:

Bezpieczeństwo państwa priorytetem rządu

Kosiniak-Kamysz, komentując możliwość podniesienia kwoty wolnej, zwrócił uwagę, że obecnie rząd musi również przeznaczać ogromne środki na obronność. „Nasi poprzednicy w siódmym roku swoich rządów (...) wydawali 60 miliardów zł na bezpieczeństwo, na zbrojenie. My w tym roku wydajemy 200 miliardów zł” - powiedział szef MON.

Jak dodał, każdy budżet ma swoje ograniczenia, ale minister finansów właściwie zarządza dostępnymi środkami. „Każdy budżet ma swoje ograniczenia, ale pan minister Domański zarządza budżetem bardzo dobrze, rozumie potrzeby bezpieczeństwa” - ocenił.

Czy Polacy doczekają się wyższej kwoty wolnej?

Na razie nie ma decyzji o konkretnym terminie wejścia w życie podwyższonej kwoty wolnej od podatku. Z wypowiedzi polityków wynika jednak, że temat pozostaje aktualny i może wrócić w formie rządowego projektu.

Koalicjanci zgadzają się co do kierunku zmian, ale różnią się w ocenie tempa ich przeprowadzenia. PSL chce szybkiego rozpoczęcia prac legislacyjnych, natomiast część polityków KO sugeruje, że realizacja może zostać rozłożona na kilka etapów.

Dla podatników oznacza to, że obietnica 60 tys. zł kwoty wolnej od podatku nadal pozostaje w grze, ale jej pełna realizacja będzie zależeć przede wszystkim od kondycji budżetu państwa i możliwości finansowych rządu.

Wzrost kwoty wolnej od podatku PIT w latach 2007-2022

Kwota wolna od podatku, czyli roczna wysokość podstawy opodatkowania wynikająca z kwoty zmniejszającej podatek określonej w skali podatkowej, od której nie jest pobierany podatek dochodowy, wynosiła w:

  • 2007 r. – 3 013 zł,
  • 2008 r. - 2016 r. – 3 089 zł,
  • 2017 r. – 6 600 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 6 600 zł kwota wolna malała, natomiast w przedziale dochodów od 11 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2018 r. - 2021 r. – 8 000 zł, przy czym w odniesieniu do dochodów rocznych przekraczających kwotę 8 000 zł kwota wolna malała, w przedziale dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł była stała i wynosiła 3 089 zł, a dla dochodów powyżej 127 000 zł nie miała ona zastosowania,
  • 2022 r. – 30 000 zł.

FAQ: Kwota wolna od podatku 60 tys. zł – najczęściej zadawane pytania

Czy kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł?

Podniesienie kwoty wolnej od podatku z obecnych 30 tys. zł do 60 tys. zł jest nadal jednym z tematów rozważanych przez koalicję rządzącą. Nie ma jednak jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej terminu wprowadzenia tej zmiany. Politycy wskazują, że realizacja obietnicy może wymagać etapowego działania ze względu na koszty dla budżetu państwa.

Kto chce podwyższenia kwoty wolnej od podatku?

Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł było jedną z obietnic Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Pomysł znalazł się w programie „100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów”.

Za realizacją tego rozwiązania opowiada się także PSL. Wicepremier i lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że jest to ważna obietnica całej koalicji rządzącej i powinien powstać w tej sprawie projekt rządowy.

Ile obecnie wynosi kwota wolna od podatku?

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł rocznie. Oznacza to, że podatnicy rozliczający się według skali podatkowej nie płacą podatku dochodowego od tej części dochodu.

Kwota wolna w wysokości 30 tys. zł obowiązuje od 2022 roku.

Co oznaczałaby kwota wolna 60 tys. zł?

Podniesienie kwoty wolnej do 60 tys. zł oznaczałoby, że większa część dochodu podatników byłaby zwolniona z podatku PIT. Zmiana dotyczyłaby osób rozliczających się według skali podatkowej, w tym m.in. części przedsiębiorców i emerytów.

W praktyce oznaczałoby to niższy podatek dla osób osiągających dochody objęte skalą podatkową.

Dlaczego rząd nie wprowadza od razu kwoty wolnej 60 tys. zł?

Główną przeszkodą są koszty dla finansów publicznych. Minister finansów Andrzej Domański wskazywał, że podniesienie kwoty wolnej z 30 tys. zł do 60 tys. zł kosztowałoby budżet około 54 mld zł.

Z tego powodu rząd musi uwzględniać zarówno realizację obietnic wyborczych, jak i inne wydatki państwa, w tym m.in. nakłady na bezpieczeństwo i obronność.

Czy kwota wolna od podatku wzrośnie jeszcze w 2026 roku?

Minister finansów Andrzej Domański wcześniej informował, że podwyżki kwoty wolnej w 2026 roku nie będzie. Jak mówił: „W 2026 r. podwyżki kwoty wolnej nie będzie, a w 2027 r. może być ona bardzo trudna”.

Jednocześnie resort finansów analizuje możliwość przeprowadzenia takiej zmiany w przyszłości.

Czy podwyżka kwoty wolnej może być wprowadzana etapami?

Taką możliwość sugerują niektórzy politycy koalicji rządzącej. Senator KO Grzegorz Schetyna wskazywał, że realizacja obietnicy może zostać rozłożona na kilka kroków.

Jak zaznaczył: „Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak”.

Czy od razu będzie kwota wolna w wysokości 60 tys. zł?

Nie ma takiej gwarancji. Grzegorz Schetyna wskazywał, że ze względu na sytuację budżetową zmiana może być realizowana stopniowo.

„Nie musi to być od razu 60 tys. zł” – powiedział senator KO.

Czy PSL popiera podniesienie kwoty wolnej od podatku?

Tak. PSL deklaruje poparcie dla tego rozwiązania i chce, aby zostało ono przygotowane jako projekt całego rządu.

Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział: „Powinien to być projekt rządowy, musi to być projekt całej koalicji. Jest ta obietnica bardzo poważna i jak tylko będą możliwości, to powinna być oczywiście jak najszybciej realizowana”.

Kiedy kwota wolna od podatku została ostatnio zwiększona?

Największa zmiana nastąpiła w 2022 roku, kiedy kwota wolna została podniesiona do 30 tys. zł. Wcześniej przez wiele lat pozostawała na znacznie niższym poziomie.

Historia zmian wyglądała następująco:

  • 2007 r. – 3013 zł,
  • 2008–2016 r. – 3089 zł,
  • 2017 r. – 6600 zł (z ograniczeniami zależnymi od wysokości dochodu),
  • 2018–2021 r. – 8000 zł (z zasadami zmniejszania kwoty wolnej dla części podatników),
  • 2022 r. – 30 000 zł.

Czy emeryci skorzystaliby na podniesieniu kwoty wolnej?

Tak, ponieważ emeryci rozliczający się według skali podatkowej mogliby skorzystać z wyższej kwoty wolnej. Podwyżka była zapowiadana jako rozwiązanie obejmujące również tę grupę podatników.

Czy przedsiębiorcy skorzystaliby z kwoty wolnej 60 tys. zł?

Tak, ale tylko przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podatku liniowym lub ryczałcie nie korzystają z kwoty wolnej w taki sam sposób.

Od czego zależy wprowadzenie kwoty wolnej 60 tys. zł?

Decyzja zależy przede wszystkim od możliwości finansowych państwa. Rząd musi uwzględnić wpływy z podatków, wydatki publiczne oraz inne priorytety, w tym wydatki na obronność.

Jak podkreślał Kosiniak-Kamysz, budżet ma ograniczenia, ale minister finansów musi znaleźć odpowiedni moment na realizację tej obietnicy.

Powiązane
Wdowy w wieku 45–49 lat mogą zyskać nowe uprawnienia? Ministerstwo odpowiada
Wdowy w wieku 45–49 lat mogą zyskać nowe uprawnienia? Ministerstwo odpowiada
ZUS oferuje 24-dniowy turnus za darmo. Można dostać rehabilitację, wyżywienie i zwrot kosztów
ZUS oferuje 24-dniowy turnus za darmo. Można dostać rehabilitację, wyżywienie i zwrot kosztów
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
5000 zł za 50 lat małżeństwa. Miało być nowe świadczenie dla par z długim stażem. Senat zdecydował jednak inaczej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Spadają zamówienia, więc zmieniają kierunek. Firmy motoryzacyjne celują w zbrojeniówkę
10 wrz 2026

Samochody przestają być jedynym pomysłem na biznes. Słowackie firmy motoryzacyjne, mierzące się ze spadkiem zamówień, coraz śmielej spoglądają w stronę przemysłu zbrojeniowego. To może oznaczać dużą zmianę dla fabryk, które dotąd produkowały przede wszystkim na potrzeby sektora automotive. Według danych opisywanych przez „Rzeczpospolitą” prawie sześć na dziesięć słowackich firm z branży ma być gotowych przestawić część produkcji na potrzeby innych sektorów przemysłu.
AI może zabrać etaty. Menadżerowie wskazują, co czeka pracowników w ciągu 3 lat
10 wrz 2026

Sztuczna inteligencja może w najbliższych latach mocno zamieszać na rynku pracy i nie jest to dobra wiadomość dla pracowników. Ponad połowa menadżerów przewiduje, że AI doprowadzi do zmniejszenia zatrudnienia w ich działach w ciągu trzech lat. Jednocześnie niemal połowa badanych uważa, że wdrażanie AI w firmach przebiega wolniej, niż wcześniej zapowiadano.
60 minut przerwy w pracy zamiast 15. Ma do niej prawo więcej osób, niż myślisz. Dlaczego?
10 wrz 2026

Czy przerwa w pracy może stać się punktem spornym pomiędzy pracodawcą a pracownikiem? Jak najbardziej tak. Wielu pracodawców nie przywiązuje wagi do wprowadzania regulacji, które szczegółowo ja regulują i to okazuje się błędem.
Polacy, którzy planują zakup domu w Hiszpanii muszą to wiedzieć o podatkach. Wealth Tax i ulga Beckhama to nie wszystko
10 wrz 2026

Sam zakup nieruchomości w Hiszpanii nie zmienia sytuacji podatkowej. Dopóki właściciel ma status polskiego rezydenta podatkowego, płaci w Hiszpanii tylko podatki związane z samym domem czy mieszkaniem. Granicą jest moment uzyskania hiszpańskiej rezydencji podatkowej.

REKLAMA

Koniec zakupu anonimowego złota. Od 2027 r. każdy większy zakup kruszcu tylko za okazaniem dowodu tożsamości. Zakup powyżej 10 tys. euro tylko kartą lub przelewem
10 wrz 2026

Od 10 lipca 2027 roku w całej Unii Europejskiej zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie AMLR, które na nowo zdefiniuje zasady zakupu złota, kryptowalut, biżuterii i innych dóbr wysokiej wartości. Klienci płacący gotówką za złoto powyżej 3 tysięcy euro będą musieli okazać dowód tożsamości, a sprzedawcy - prowadzić szczegółową bazę danych transakcji. Jeszcze bardziej restrykcyjnie potraktowano rynek kryptowalut, gdzie próg identyfikacji wynosi 1.000 euro - trzykrotnie mniej niż przy złocie. Nowe przepisy mają chronić legalne przepływy finansowe i skutecznie ograniczać pranie brudnych pieniędzy. Pojawia się jednak pytanie, czy aż tak niskie progi nie skłonią części kupujących do szukania nieformalnych kanałów zakupu. We Frankfurcie nad Menem powstał specjalny urząd odpowiedzialny za egzekwowanie nowych progów identyfikacji klientów, w tym tych dotyczących handlu złotem, kryptowalutami i dobrami luksusowymi. Przy zakupie powyżej 10 tysięcy Euro płatność tylko kartą lub przelewem, nie będzie można używać już gotówki.
Nowe konto inwestycyjne bez podatku Belki. Jest jednak ważny haczyk
10 wrz 2026

Od 2027 r. inwestorzy mają zyskać nowe narzędzie do lokowania oszczędności bez podatku Belki. Osobiste Konto Inwestycyjne ma zachęcać Polaków do budowania kapitału, ale zwolnienie podatkowe będzie obowiązywać tylko w określonych granicach. Po przekroczeniu limitów pojawi się podatek od wartości aktywów, dlatego dla inwestorów znaczenie będzie miało nie tylko to, ile zarobili, lecz także jak duży portfel zgromadzili na koncie.
Olimpiada ZUS 2026/2027 to dodatkowe punkty w rekrutacji, niższe opłaty za studia i nagrody
10 wrz 2026

Olimpiada ZUS w roku szkolnym 2026/2027 to dodatkowe punkty w rekrutacji, niższe opłaty za studia oraz nagrody. Wcześniej trzeba przejść lekcje z ZUS, które mogą otworzyć drzwi na studia. Do kiedy można zgłaszać uczniów?
Kawa z INFORLEX: Nowa klasyfikacja budżetowa – o co najczęściej pytają jednostki?
10 wrz 2026

Jeden wydatek, a kilka możliwych paragrafów? Zmiany w klasyfikacji budżetowej mogą rodzić wątpliwości nawet przy pozornie prostych zakupach i rozliczeniach. Okulary dla pracownika, refaktura za media czy pomoce dydaktyczne – gdzie prawidłowo je ująć, by uniknąć błędów? Na te i inne praktyczne pytania odpowiedzą eksperci podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu „Kawa z INFORLEX”.

REKLAMA

Szczepionki na grypę 2026/2027 już dostępne. Kto zapłaci mniej, a kto nie zapłaci nic?
10 wrz 2026

W aptekach dostępne są szczepionki przeciwko grypie na sezon 2026/2027, a część z nich można otrzymać z refundacją. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że zgodnie z obowiązującym wykazem trzy rodzaje szczepionek objęte są 50-procentową refundacją na receptę. Jednocześnie określone grupy pacjentów mogą skorzystać ze szczepień bezpłatnych.
Nowy podatek od podróżowania po Polsce – każda większa miejscowość pobierze opłatę (nawet jeżeli ma smog) i niezależnie od celu pobytu przyjezdnego. Rząd zwiększa dochody gmin
10 wrz 2026

Na Stały Komitet Rady Ministrów, w dniu 10 września 2026 r., trafił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który ustanawia nowe kryteria poboru oraz podwyższenia maksymalnej stawki tzw. opłaty miejscowej, uniezależniając je od konieczności spełnienia przez miejscowość kryterium korzystnych właściwości klimatycznych oraz od celu pobytu osoby, którą obciąża opłata. W konsekwencji – danina będzie mogła być pobierana przez miasta, które dotychczas pobierać jej nie mogły, takie jak np. Kraków, zwiększając tym samym dochód budżetu gminy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA