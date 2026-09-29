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Trzeba już myśleć o rocznym rozliczeniu i zbierać dokumenty. Co z kosztami opieki pielęgniarskiej i usług opiekuńczych?

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29 września 2026, 10:27
[Data aktualizacji 29 września 2026, 10:27]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Trzeba już myśleć o rocznym rozliczeniu i zbierać dokumenty
Trzeba już myśleć o rocznym rozliczeniu i zbierać dokumenty. Co z kosztami opieki pielęgniarskiej i usług opiekuńczych?
Shutterstock

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Katalog wydatków, które podatnik dokonujący rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych może uwzględnić w swojej rocznej kalkulacji w ramach ulgi rehabilitacyjnej, nie został określony przez ustawodawcę wyczerpująco. Co z kosztami opieki pielęgniarskiej i usług opiekuńczych?

O rocznym rozliczeniu podatku trzeba myśleć w trakcie roku

Choć nie nadszedł jeszcze czas dokonywania rocznych rozliczeń PIT, wielu podatników musi pamiętać o tym, że aby dokonać ich prawidłowo i przy wykorzystaniu dostępnych preferencji podatkowych, już teraz trzeba poświęcić uwagę temu, co wynika z przepisów i dopełnienia jakich obowiązków wymaga się od podatnika. Tym co rokrocznie rodzi pytania, gdy podatnicy przystępują do rozliczenia podatku dochodowego jest możliwość uwzględnienia w kalkulacji podatkowej kosztów poniesionych na usługi medyczne na rynku prywatnym. U podstaw tych pytań leżą obietnice rządzących sprzed lat, które niestety nigdy nie weszły w fazę realizacji rozumianą jako prace nad konkretnymi przepisami, które mogłyby ten problem rozwiązać. Pytania podsyca też fakt, że w przestrzeni publicznej systematycznie pojawiają się informacje o interpretacjach indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej czy wyrokach sądowych, które odnoszą się do problematyki możliwości uwzględnienia w zeznaniu podatkowym tego rodzaju poniesionych kosztów. Niestety, nie tylko dotyczą one jedynie wybranej grupy podatników, ale też nie chodzi o koszty wizyt u lekarzy świadczących usługi na rynku prywatnym.

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Koszty usług medycznych w rocznej kalkulacji uwzględnią tylko niektórzy

Możliwość uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym pewnych kosztów poniesionych na rynku usług medycznych istnieje od lat, jednak nadal jest ona dostępna jedynie dla jasno określonej w obowiązujących przepisach grupy podatników. Chodzi o osoby uprawnione do korzystania z ulgi rehabilitacyjnej, w ramach której od dochodu można odliczyć kwotę wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Prawo do korzystania z niej mają wyłącznie osoby niepełnosprawne lub podatnicy, na których utrzymaniu są takie osoby. Co istotne, również te podmioty nie mogą rozliczyć każdego wydatku poniesionego na opiekę medyczną, a jedynie konkretne, wskazane przez ustawodawcę koszty. Jakie?

Opieka pielęgniarska w domu i usługi opiekuńcze

Mimo że w poprzednim zdaniu była mowa o konkretnych kosztach, to jednak na to pytanie nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. Chodzi bowiem o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. To zaś oznacza, że pomimo jasnego wskazania kategorii wydatków, w indywidualnych przypadkach mogą one oznaczać bardzo różne koszty. Uważa się za nie np. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności, zakup, naprawę lub najem określonych wyrobów medycznych, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa. Urzędy skarbowe prawo do ulgi interpretują ściśle. Oznacza to, że przedmioty ułatwiające życie każdemu, a nie tylko niepełnosprawnemu nie mogą być rozliczone w ramach odliczeń. Trzeba też pamiętać o tym, że ponoszone wydatki trzeba odpowiednio udokumentować – fakturami, rachunkami, przelewami lub dowodami zapłaty, które będą zawierały dane osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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