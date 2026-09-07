Nowa skala podatkowa PIT od 1 stycznia 2027 r. – rząd przedstawił swoją propozycję na obniżenie podatków

Podczas konferencji prasowej premiera Donalda Tuska i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2026 r. – został przedstawiony rządowy plan na zmianę skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Z nowych przepisów ma skorzystać około 3,5 mln podatników.

Na jaką kwotę opiewa pierwszy próg podatkowy (PIT) w obowiązującym stanie prawnym?

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł.

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W przypadku dochodu: do 120 000 zł – podatek opiewa na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,

– podatek opiewa na minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł, ponad 120 000 zł – podatek opiewa na 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 000 zł ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 47 lit. a ww. ustawy).

W przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – podstawą obliczenia podatku według skali podatkowej z ww. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest – wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika ze środków pracownika (podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe (por. art. 22 ust. 2 i 11 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Rząd przedstawił swoją propozycję na nową skalę podatkową (PIT)

Podczas konferencji prasowej premiera Donalda Tuska i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2026 r. – został przedstawiony rządowy plan na zmianę skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

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Ważne Projektowane zmiany w podatku PIT zakładają, że od 2027 r.: pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony do 130 000 zł (z obecnych 120 000 zł),

zostanie (z obecnych 120 000 zł), wprowadzona zostanie nowa stawka 24% , która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale powyżej 130 000 zł do 150 000 zł ,

, która będzie obowiązywała , stawka 32% dotyczyć będzie nadwyżki dochodów powyżej 150 000 zł.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów – z nowych przepisów skorzysta około 3,5 mln podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Najwięcej zyskujące osoby, w skali roku, będą mogły zaoszczędzić do 3 600 złotych. Wprowadzenie nowych parametrów skali podatkowej od 2027 r. sprawi, że – odsetek osób płacących stawkę 32% spadnie prawie o połowę, z 14,0% do 7,2% podatników na skali podatkowej.

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– „Podatnicy, którzy przekraczają 120 tys. zł dochodu, płacą od nadwyżki tej kwoty 32% podatku. Dlatego chcemy to zmienić. Nie może być tak, że to klasa średnia musi nieść na swoich barkach całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo.” – powiedział Andrzej Domański minister finansów i gospodarki.

Wprowadzone zmiany miałyby stanowić bezpośrednią odpowiedź na obserwowany w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń Polaków. Między 2023 a 2026 r. przeciętne pensje w kraju urosły o 31%. Po uwzględnieniu inflacji, realny wzrost wynagrodzeń w tym samym czasie wyniósł 19%. Pakiet reform, które zapowiada rząd – „ma przynieść znaczne korzyści dla podatników, będąc jednocześnie pozytywny dla budżetu państwa, zapewniając stabilność finansów publicznych.”

Zgodnie z powyższą zapowiedzą rządu – w dniu 20 sierpnia br. – w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (pod numerem: UD458), ukazały się założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Według ww. założeń – istotą rozwiązań planowanych w projekcie ma być właśnie:

Ważne Zmiana przepisów ustawy PIT, ustawy CIT i ustawy o ryczałcie, poprzez zmianę parametrów skali podatkowej, tak aby zlikwidować skokowy wzrost stawki podatku po przekroczeniu progu dochodów w wysokości 120 000 zł i w konsekwencji aby ten sposób opodatkowania (według skali podatkowej) był bardziej przyjazny dla podatników. Skala podatkowa ma mieć trzy przedziały dochodowe: Pierwszy do 130 000 zł ze stawką 12% ;

ze stawką ; Drugi będzie obejmował dochody w przedziale ponad 130 000 zł do 150 000 zł ze stawką 24% ; i

będzie obejmował ze stawką ; i Trzeci będzie obejmował dochody przekraczające 150 000 zł ze stawką 32%. Zmiany te oznaczają, że pierwszy przedział zostanie podwyższony o 10 tys. zł (ze 120 000 zł do 130 000 zł), drugi przedział zyska nowy, wyższy próg w wysokości 150 000 zł oraz niższą 24% stawkę (obniżka z 32%), a trzeci przedział ze stawką 32% będzie obejmował dochody dopiero powyżej 150 000 zł. Kwota wolna od podatku pozostanie na obecnym poziomie 30 000 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy rozliczający dochody według skali podatkowej zapłacą niższy podatek PIT.

Zgodnie z ww. założeniami – rząd przyjął, że zmiany w skali podatkowej PIT, miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i znajdować zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów – oznacza to, że zmniejszyłyby się obciążenia podatkowe tej części podatników, którzy opodatkowują dochody według skali podatkowej. Zmiana ta byłaby odczuwalna już w trakcie roku przy poborze zaliczek na podatek, a definitywnie zastosowana w rozliczeniu podatku za 2027 r.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu ustawy, odpowiadającego ww. założeniom, został wyznaczony wiceminister finansów Jarosław Neneman, a jako planowany termin przyjęcia projektu ustawy nowelizującej ustawę o PIT przez Radę Ministrów określono III/IV kwartał 2026 r.

Podstawa prawna :