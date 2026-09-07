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Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 200 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg „nie spełnia oczekiwań klasy średniej” – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją

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07 września 2026, 08:18
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pierwszy próg podatkowy, podatek, rząd, podatek dochodowy od osób fizycznych, PIT, skala podatkowa, wynagrodzenia
Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 200 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg nie spełnia oczekiwań klasy średniej – decyzja rządu spotkała się z kontrpropozycją
Shutterstock

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Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł. W dniu 19 sierpnia 2026 r. premier Donald Tusk i minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przedstawili plan rządu na podniesienie progów w skali podatkowej PIT, bo jak argumentowali – „nie może być tak, że to klasa średnia musi nieść na swoich barkach całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo.” Propozycja podniesienia pierwszego progu podatkowego do 130 000 zł nie spotkała się jednak z uznaniem przewodniczącego partii Rozwój Plus i byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który ma inny plan na nową skalę podatkową.

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ile wynosi w aktualnym stanie prawnym (jak przedstawia się skala podatkowa) i jakiej wysokości (miesięczne) wynagrodzenie (brutto) do niego kwalifikuje?

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł.

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W przypadku dochodu:

  • do 120 000 zł – podatek opiewa na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,
  • ponad 120 000 zł – podatek opiewa na 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 000 zł ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 47 lit. a ww. ustawy).

W przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – podstawą obliczenia podatku według skali podatkowej z ww. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest – wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika ze środków pracownika (podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe (por. art. 22 ust. 2 i 11 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład

Zgodnie z wyliczeniami sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji – przyjmując, że pracownik zatrudniony jest na jednym etacie i odlicza koszty w kwocie podstawowej (250 zł. m-nie, tj. 3 000 zł rocznie) jego wynagrodzenie brutto opodatkowane według stawki z pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 12% przy podstawie opodatkowanie nieprzekraczającej 120 000 zł) nie może przekroczyć rocznie 142 542,59 zł1, tj. 11 878,55 zł miesięcznie. Powyżej ww. kwoty – pracownik będzie „kwalifikował” się do drugiego progu podatkowego.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 130 000 zł i wprowadzenie stawki pośredniej 24%, bo „praca musi się opłacać” – rząd podjął decyzję o podniesieniu progów podatkowych w skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Podczas konferencji prasowej premiera Donalda Tuska i ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego, która odbyła się w dniu 19 sierpnia 2026 r. – został przedstawiony rządowy plan na zmianę skali podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

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Ważne

Projektowane zmiany w podatku PIT zakładają, że od 2027 r.:

  • pierwszy próg podatkowy zostanie podniesiony do 130 000 zł (z obecnych 120 000 zł),
  • wprowadzona zostanie nowa stawka 24%, która będzie obowiązywała dla dochodów w przedziale powyżej 130 000 zł do 150 000 zł,
  • stawka 32% dotyczyć będzie nadwyżki dochodów powyżej 150 000 zł.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów – z nowych przepisów skorzysta około 3,5 mln podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. Najwięcej zyskujące osoby, w skali roku, będą mogły zaoszczędzić do 3 600 złotych. Wprowadzenie nowych parametrów skali podatkowej od 2027 r. sprawi, że – odsetek osób płacących stawkę 32% spadnie prawie o połowę, z 14,0% do 7,2% podatników na skali podatkowej.

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„Podatnicy, którzy przekraczają 120 tys. zł dochodu, płacą od nadwyżki tej kwoty 32% podatku. Dlatego chcemy to zmienić. Nie może być tak, że to klasa średnia musi nieść na swoich barkach całość ciężaru związanego chociażby z rosnącymi nakładami na bezpieczeństwo.” – powiedział Andrzej Domański minister finansów i gospodarki.

Wprowadzone zmiany miałyby stanowić bezpośrednią odpowiedź na obserwowany w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń Polaków. Między 2023 a 2026 r. przeciętne pensje w kraju urosły o 31%. Po uwzględnieniu inflacji, realny wzrost wynagrodzeń w tym samym czasie wyniósł 19%. Pakiet reform, które zapowiada rząd – „ma przynieść znaczne korzyści dla podatników, będąc jednocześnie pozytywny dla budżetu państwa, zapewniając stabilność finansów publicznych.”

Zgodnie z powyższą zapowiedzą rządu – w dniu 20 sierpnia br. – w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (pod numerem: UD458), ukazały się założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Według ww. założeń – istotą rozwiązań planowanych w projekcie ma być właśnie:

Ważne

Zmiana przepisów ustawy PIT, ustawy CIT i ustawy o ryczałcie, poprzez zmianę parametrów skali podatkowej, tak aby zlikwidować skokowy wzrost stawki podatku po przekroczeniu progu dochodów w wysokości 120 000 zł i w konsekwencji aby ten sposób opodatkowania (według skali podatkowej) był bardziej przyjazny dla podatników.

Skala podatkowa ma mieć trzy przedziały dochodowe:

  • Pierwszy do 130 000 ze stawką 12%;
  • Drugi będzie obejmował dochody w przedziale ponad 130 000 zł do 150 000 zł ze stawką 24%; i
  • Trzeci będzie obejmował dochody przekraczające 150 000 zł ze stawką 32%.

Zmiany te oznaczają, że pierwszy przedział zostanie podwyższony o 10 tys. zł (ze 120 000 zł do 130 000 zł), drugi przedział zyska nowy, wyższy próg w wysokości 150 000 zł oraz niższą 24% stawkę (obniżka z 32%), a trzeci przedział ze stawką 32% będzie obejmował dochody dopiero powyżej 150 000 zł. Kwota wolna od podatku pozostanie na obecnym poziomie 30 000 zł. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy rozliczający dochody według skali podatkowej zapłacą niższy podatek PIT.

Zgodnie z ww. założeniami – rząd przyjął, że zmiany w skali podatkowej PIT, miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r. i znajdować zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od tego dnia. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów – oznacza to, że zmniejszyłyby się obciążenia podatkowe tej części podatników, którzy opodatkowują dochody według skali podatkowej. Zmiana ta byłaby odczuwalna już w trakcie roku przy poborze zaliczek na podatek, a definitywnie zastosowana w rozliczeniu podatku za 2027 r.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie projektu ustawy, odpowiadającego ww. założeniom, został wyznaczony wiceminister finansów Jarosław Neneman, a jako planowany termin przyjęcia projektu ustawy nowelizującej ustawę o PIT przez Radę Ministrów określono III/IV kwartał 2026 r.

Podwyżka pierwszego progu podatkowego do 200 000 zł (a nie do 130 000 zł), bo aktualny próg „nie spełnia oczekiwań klasy średniej” – były premier przedstawia kontrpropozycję wobec rządowego planu podniesienia progów podatkowych w skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)

Do najnowszego planu rządu na podniesienie progów w skali podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) odniósł się były premier, a obecny poseł i przewodniczący klubu parlamentarnego Rozwój Plus Mateusz Morawiecki, który – przedstawił kontrpropozycję partii Rozwój Plus dla nowych progów w skali podatkowej PIT.

Ważne

Partia Mateusza Morawieckiego proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego w skali podatkowej PIT do 200 000 zł (a nie do 130 000 złktóre planuje rząd).

„Dziś stawka 12% kończy się przy 120 000 zł i nie spełnia oczekiwań klasy średniej. Proponujemy podnieść ją do 200 000 zł. (...) Przy 15 000 zł brutto miesięcznie Twój roczny dochód wynosi 152 322 zł. Nasza propozycja zostawia Ci 6 464 zł rocznie to 2 razy więcej niż daje propozycja rządu (3 600 zł).” – czytamy w komunikacie klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Zgodnie z poniższą infografiką – maksymalna oszczędność, przy założeniu nowych progów podatkowych, proponowanych przez Mateusza Morawieckiego, została wyliczona na 16 000 zł rocznie.

Propozycja obniżki podatków klubu parlamentarnego Rozwój Plus / źródło: @MorawieckiM/X.com

X.com

Partia Rozwój Plus przygotowała również kalkulator (LINK), w którym po wpisaniu swojego aktualnego wynagrodzenia miesięcznego brutto – otrzymuje się informację, ile zaoszczędziłoby się na podatku dochodowym, jeżeli w życie weszłaby zmiana skali podatkowej proponowana przez rząd, a ile, jeżeli zostałaby przyjęta propozycja Mateusza Morawieckiego.

Na dzień dzisiejszy, propozycja klubu parlamentarnego Rozwój Plus zmiany progów podatkowych w skali podatkowej PIT (zakładająca podwyżkę pierwszego progu podatkowego do 200 000 zł) nie została jeszcze wniesiona do Sejmu w formie projektu ustawy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 2105 z późn. zm.)
  • Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD458)

Fot. KPRM / Konferencja Prasowa Premiera i Ministra Finansów, Warszawa 2026.08.19

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Źródło: INFOR
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