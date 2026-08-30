REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » 130 tys. zł kontra 180 tys. zł. Dwie propozycje zmian w progach podatkowych PIT

130 tys. zł kontra 180 tys. zł. Dwie propozycje zmian w progach podatkowych PIT

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 sierpnia 2026, 13:11
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatek progi pit
130 tys. zł czy 180 tys. zł? Dwie propozycje zmian podatkowych
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

130 tys. zł czy 180 tys. zł? Tyle wynosi różnica między propozycją podniesienia progu podatkowego przedstawioną przez Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego a rozwiązaniem proponowanym przez PiS. Rząd chce podnieść próg ze 120 tys. do 130 tys. zł i wprowadzić nową, 24-proc. stawkę PIT. PiS proponuje próg na poziomie 180 tys. zł bez dodatkowej stawki podatku. Przemysław Czarnek przekonuje, że propozycje rządu skomplikują system podatkowy i uderzą w polskich przedsiębiorców.

Propozycje zmian podatkowych przedstawione przez rząd wywołały reakcję Prawa i Sprawiedliwości. Kluczowa różnica dotyczy wysokości progu podatkowego oraz liczby stawek PIT. Przemysław Czarnek krytykuje rozwiązania zapowiedziane przez premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego, wskazując jednocześnie na propozycję PiS dotyczącą podniesienia progu do 180 tys. zł.

REKLAMA

REKLAMA

Propozycja rządu. Próg podatkowy wzrośnie do 130 tys. zł

Jednym z tematów poruszonych ostatnio przez wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości były propozycje zmian podatkowych, które niedawno zostały przedstawione w przez szefa rządu i ministra Domańskiego. Obejmują one m.in. podniesienie progu podatkowego ze 120 tys. do 130 tys. zł. Ponadto osoby zarabiające powyżej 130 tys. zł, ale mniej niż 150 tys. zł miałyby być objęte nową, 24-proc. stawką podatku. Obecnie osoby, których dochody przekroczą poziom 120 tys. zł dochodu, od nadwyżki płacą stawkę 32 proc. Według nowej propozycji stawka wynosząca 32 proc. miałaby dotyczyć osób z zarobkami powyżej 150 tys. zł. Wśród zapowiedzianych w środę zmian znalazły się także podwyżki podatków, które miałyby pozwolić na sfinansowanie tych planów.

„To, co (...) zaproponował pan Tusk z Domańskim, jest tylko potwierdzeniem mojej tezy, że nadają się do Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii” - ironizował Czarnek. Ocenił, że propozycja przedstawiona przez premiera i ministra finansów to „propozycja skomplikowania podatkowego,ale też ściągnięcia pieniędzy od polskich przedsiębiorców”.

Czarnek porównuje próg 130 tys. zł z rozwiązaniem PiS

Czarnek zwrócił uwagę, że podczas środowej konferencji szef rządu i minister Domański zapowiedzieli podniesienie progu podatkowego „zaledwie o 10 tys. zł”, podczas gdy PiS w 2022 r. podniosło ten próg „o kilkadziesiąt procent w górę, bo z 85 tys. do 120 tys.” zł. Dodał, że propozycja Tuska i Domańskiego będzie wiązała się ze skomplikowaniem systemu podatkowego, ponieważ wprowadza „trzecią, (...)
dodatkową stawkę podatku PIT”.

REKLAMA

Wiceprezes PiS ocenił, że „mało się mówi o tym, jak (...) te zmiany, propozycje zmian uderzają w przedsiębiorców”. Przywołał w tym kontekście zapowiedź podniesienia stawki CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro (czyli 200 mln zł), a także powrotu do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro (czyli ok. 1 mln zł). Obecnie limit przychodów na ryczałcie to 2 mln euro.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

CIT i ryczałt. Czarnek mówi o obciążeniach przedsiębiorców

„Tusk z Domańskim uderzył w polskich przedsiębiorców, nie w gigantów, którzy unikają płacenia podatku, tylko uderzają w polskich przedsiębiorców, z nich chcą zedrzeć pieniądze, a zwykłych Polaków,którzy dzisiaj rzeczywiście wchodzą w tę stawkę podatkową najwyższą, od kwoty 120 tysięcy, chcą oszukać jakąś kosmetyczną zmianą” - ocenił Przemysław Czarnek. „Po prostu podajcie się do dymisji” - zwrócił się wiceprezes PiS do szefa rządu i ministra Domańskiego.

Czarnek wyraził nadzieję, że zaproponowane w środę zmiany podatkowe nie wejdą w życie. „Będziemy oczywiście temu przeciwni” - podkreślił. Wskazał, że PiS chce upraszczać system podatkowy i „sprzyjać tym, którzy chcą pracować i chcą odprowadzać podatki i chcą również więcej konsumować, więcej również płacić VAT-u”. Przypomniał, że PiS proponuje w tym kontekście podniesienie progu podatkowego do 180 tys. zł, bez dodatkowej stawki PIT. „To jest nasza propozycja, którą zgłaszaliśmy w ramach planu Czarnka, planu PiS (...) i będziemy ją realizować” - zapewnił.

Zmiany podatkowe a sytuacja polskich rolników

Wiceprezes PiS poruszył także temat wpływu proponowanych zmian podatkowych na sytuację polskich rolników. Mówił o „radykalnym” wzroście importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Wymienił w tym kontekście produkty mleczne, jaja czy owoce miękkie. „Tego polski rolnik nie wytrzyma, a przetwórca rolno-spożywczy, przedsiębiorca, który ma być dotknięty jeszcze tego rodzaju rewolucją, socjalistyczną rewolucją, wręcz komunistyczną rewolucją pana Tuska i Domańskiego, po prostu padnie” - ocenił wiceprezes PiS.

„Ten człowiek, który tu urzęduje, nie reaguje w ogóle na to, co się dzieje w rolnictwie. Musi się podać do dymisji” - powiedział Czarnek, odnosząc się do ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego.

Zobacz również:

FAQ: Zmiany podatkowe – najczęściej zadawane pytania

Jaki ma być nowy próg podatkowy według propozycji rządu?

Według propozycji przedstawionej przez Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego próg podatkowy ma zostać podniesiony ze 120 tys. zł do 130 tys. zł.

Co zmieni się dla osób zarabiających od 130 tys. do 150 tys. zł?

Osoby, których dochody przekroczą 130 tys. zł, ale nie osiągną 150 tys. zł, miałyby zostać objęte nową, 24-proc. stawką PIT. Według propozycji stawka 32 proc. miałaby obowiązywać przy zarobkach przekraczających 150 tys. zł.

Jaki próg podatkowy proponuje PiS?

PiS proponuje podniesienie progu podatkowego do 180 tys. zł. Jednocześnie partia chce, aby nie wprowadzano dodatkowej, 24-proc. stawki PIT.

Ile wynosi różnica między propozycją rządu a propozycją PiS?

Propozycja rządu zakłada próg na poziomie 130 tys. zł, natomiast PiS mówi o 180 tys. zł. Różnica wynosi więc 50 tys. zł.

Czy propozycja rządu zakłada nową stawkę PIT?

Tak. Jednym z elementów propozycji jest wprowadzenie dodatkowej, 24-proc. stawki PIT dla osób zarabiających powyżej 130 tys. zł, ale mniej niż 150 tys. zł.

Jak obecnie wygląda próg podatkowy?

Obecnie osoby, których dochody przekraczają 120 tys. zł, od nadwyżki ponad ten poziom płacą podatek według stawki 32 proc.

Co Czarnek zarzuca rządowi w sprawie zmian podatkowych?

Przemysław Czarnek uważa, że propozycje Donalda Tuska i Andrzeja Domańskiego skomplikują system podatkowy i zwiększą obciążenia przedsiębiorców. Krytykuje również wprowadzenie dodatkowej stawki PIT.

Jakie zmiany dotyczą przedsiębiorców?

Wśród zapowiadanych zmian znalazła się podwyżka stawki CIT z 19 do 22 proc. dla podmiotów osiągających roczne przychody przekraczające 50 mln euro, czyli 200 mln zł. Zapowiedziano również powrót do wcześniejszego limitu przychodów dla podatników ryczałtowych wynoszącego 250 tys. euro, czyli około 1 mln zł.

Jaki jest obecny limit przychodów na ryczałcie?

Obecnie limit przychodów na ryczałcie wynosi 2 mln euro. Według przywołanej propozycji miałby zostać obniżony do 250 tys. euro, czyli około 1 mln zł.

Czy PiS popiera proponowane przez rząd zmiany podatkowe?

Nie. Przemysław Czarnek zapowiedział, że PiS będzie przeciwne proponowanym zmianom podatkowym. Partia chce natomiast podniesienia progu do 180 tys. zł bez wprowadzania dodatkowej stawki PIT.

Jak zmiany podatkowe mogą wpłynąć na rolników?

Przemysław Czarnek połączył temat zmian podatkowych z sytuacją polskiego rolnictwa. Wskazywał m.in. na wzrost importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, wymieniając produkty mleczne, jaja i owoce miękkie.

Czy propozycje zmian podatkowych są już obowiązującym prawem?

Nie. W przedstawionym materiale mowa o propozycjach zmian podatkowych, które zostały zapowiedziane przez rząd. Przemysław Czarnek wyraził nadzieję, że nie wejdą one w życie.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Nowe świadczenie 2026. Seniorzy po 65. roku życia dostaną darmową opiekę w domu od września? Komu przysługuje nowe świadczenie i jak załatwić wsparcie?
30 sie 2026

Ustawa wprowadzająca nowe świadczenie obowiązuje od 7 sierpnia 2026 roku, ale nie oznacza to, że seniorzy mogą już składać wnioski o bon senioralny. Program nie został jeszcze uruchomiony, ponieważ rząd nadal pracuje nad rozporządzeniem określającym szczegółowe zasady przyznawania pomocy. Pierwsze usługi mają ruszyć w 2026 roku, jednak nie od razu we wszystkich gminach.
Zakaz wnoszenia przez ucznia telefonu do szkoły niezgodny z prawem – tego, w roku szkolnym 2026/2027, szkoły zabronić nie mogą
30 sie 2026

W dniu 1 września 2026 r. wchodzą w życie przepisy prawa oświatowego, które wprowadzają nowe zasady korzystania z telefonów komórkowych i pokrewnych urządzeń w szkołach i przedszkolach. Okazuje się jednak, że „szkoła bez smartfonów” to wcale nie szkoła, do której uczniowie nie mogą wnosić telefonów komórkowych (i innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu lub dźwięku) – tego bowiem, zgodnie z nowymi przepisami, szkoły zakazać, w swoich statutach, nie mogą.
620 zł - tyle średnio trzeba wydać na wyprawienie dziecka do szkoły w 2026 roku. To więcej niż przed rokiem choć nadal największy jest koszt podręczników
30 sie 2026

Średnia szacunkowa kwota tegorocznej wyprawki szkolnej wynosi 620 zł na jedno dziecko. Lista wydatków nie kończy się jednak na zeszytach i przyborach. W kolejnych miesiącach domowe budżety obciążą również zajęcia dodatkowe i szkolne wyjazdy.
Nie warto prosić o podwyżkę płac, bo firmy zablokowały fundusz płac? Zetki nie chcą o tym słyszeć i żądają wyższego wynagrodzenia
30 sie 2026

Mimo trudnej sytuacji na rynku pracy, młodzi pracownicy - popularne Zetki - nie boją się planować zmiany pracodawcy ani upomnieć o podwyżkę wynagrodzenia. Choć są realistami i wiedzą, że trudno będzie zrealizować takie plany, to jednak nie zamierzają z nich rezygnować.

REKLAMA

Chcą zabrać prawo jazdy seniorom. Ci jednak znaleźli na to szybki sposób: jak będą jeździć autem po zmianie unijnego prawa
30 sie 2026

Państwa członkowskie będą mogły skracać okres ważności ich dokumentów, jeśli zdecydują się na częstsze kontrole stanu zdrowia, samoocenę zdolności do prowadzenia pojazdu lub inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Nie oznacza to automatycznego odbierania seniorom prawa jazdy, ale...
Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Premier zdecydował, że 28 grudnia będzie dniem wolnym od pracy bez konieczności brania urlopu
29 sie 2026

W 2026 roku święta Bożego Narodzenia mogą oznaczać aż pięć dni odpoczynku z rzędu bez wykorzystywania urlopu. Wszystko za sprawą korzystnego układu kalendarza oraz decyzji premiera, który wyznaczył poniedziałek 28 grudnia dniem wolnym od pracy. Nie wszyscy jednak zostaną objęci zarządzeniem. W prywatnych firmach o terminie wolnego zdecydują pracodawcy.
Pracownikom kończy się czas na skorzystanie z tego uprawnienia. Już we wrześniu zdecyduje o nim pracodawca
29 sie 2026

Choć zasady korzystania przez pracowników z urlopów wypoczynkowych zazwyczaj nie budzą wątpliwości, to jednak w odniesieniu do tzw. urlopu zaległego pojawiają się istotne różnice zdań. Czy pracodawca może samodzielnie zdecydować o terminie wykorzystania go?
Dodatkowe co najmniej 4806 zł brutto* dla każdej kobiety, która osiągnęła 60 rok życia i dla każdego mężczyzny, który osiągnął 65 rok życia i była/był zatrudniony na pełen etat – świadczenie przysługujące niezależnie od decyzji ZUS
30 sie 2026

Osiągnięcie 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn uprawnia do przejścia na emeryturę w tzw. powszechnym wieku emerytalnym. Z przejściem na emeryturę wiąże się natomiast prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego od pracodawcy (tzw. odprawy emerytalnej) – w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia (czyli – w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, wynikających z tego, że wysokość odprawy ustalana jest z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy* – aktualnie co najmniej 4806 zł brutto) – którego wypłaty pracodawca nie może uzależniać od decyzji ZUS.

REKLAMA

Walka inspekcji pracy z umowami cywilnymi zdemoluje rynek pracy. Umowy zlecenia stały się jego zdrowym fundamentem a patologią stanie się walka z nimi?
30 sie 2026

Eksperci w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego stwierdzają: umowa zlecenia łączy dwa pokolenia na rynku pracy. Korzystają z niej studenci i emeryci. Tymczasem nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy mogą ten niezwykle korzystny i dla rynku pracy, i dla całej gospodarki stan zburzyć.
80 mln zł na tenis. Dzieci są dobre do uzasadnienia dotacji, ale nie do ulgi w cenniku?
28 sie 2026

Zaczęło się od prostej prośby o preferencyjny cennik kortów dla dzieci we Wrocławiu. Skończyło się analizą programu Ministerstwa Sportu wartego 80 mln zł i pytaniem, czy państwo powinno finansować infrastrukturę tenisową bez obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży realnej, mierzalnej korzyści.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA