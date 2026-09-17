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Masz JDG i wypłacasz pensję małżonkowi? Sprawdź, czy możesz zaliczyć ją do kosztów

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17 września 2026, 07:10
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
oprac. Adam Kuchta
Prowadzisz JDG i wypłacasz pensję małżonkowi? Sprawdź, czy możesz zaliczyć ją do kosztów
Prowadzisz JDG i wypłacasz pensję małżonkowi? Sprawdź, czy możesz zaliczyć ją do kosztów
Shutterstock

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Czy pensję wypłacaną małżonkowi można wrzucić w koszty firmy? Fiskus właśnie przypomniał, że tak. Choć przepisy mówią o tym wprost od lat, przedsiębiorcy wciąż pytają o to skarbówkę. Problemem nie jest jednak PIT, lecz coś zupełnie innego: składki ZUS.

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Pewien przedsiębiorca zatrudnił żonę na umowę o pracę i zapytał fiskusa, czy jej pensja może być kosztem jego firmy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 29 czerwca 2026 r. (0115-KDIT3.4011.461.2026.2.AK, opublikowana 7 lipca) odpowiedział twierdząco i trudno, żeby odpowiedział inaczej, skoro przepis mówi to wprost od siedmiu lat. Ciekawsze od samej odpowiedzi jest to, dlaczego przedsiębiorcy wciąż zadają organom pytanie, na które ustawa odpowiada czarno na białym, a także jedno zdanie zastrzeżenia, którym organ wyłączył spod oceny najdroższy element całej układanki. Bo o tym, czy zatrudnienie małżonka się opłaca, nie rozstrzyga ustawa o PIT; rozstrzyga ZUS.

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Co potwierdził fiskus w najnowszej interpretacji?

Stan faktyczny sprawy jest modelowy dla setek tysięcy firm rodzinnych. Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo. Od 20 lutego 2026 r. zatrudnia żonę na umowę o pracę. Małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, więc żona została zgłoszona do ZUS jako osoba współpracująca. Praca jest rzeczywista, wynagrodzenie naliczane na podstawie list płac i faktycznie wypłacane przelewem. Pytanie: czy ta pensja jest kosztem uzyskania przychodów?

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe w całości: wynagrodzenie wypłacane żonie z tytułu umowy o pracę stanowi koszt uzyskania przychodów działalności na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 10 i pkt 55 ustawy o PIT. Organ potwierdził też pośrednio rzecz praktycznie istotną: status osoby współpracującej dla celów ZUS nie wpływa na kwalifikację podatkową pensji. Ubezpieczeniowa etykieta nie zmienia tego, że na gruncie PIT mamy przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1) i symetryczny koszt po stronie zatrudniającego.

Dlaczego przedsiębiorcy nadal pytają o pensję małżonka?

Odpowiedź tkwi w pamięci instytucjonalnej polskich przedsiębiorców. Przez ponad ćwierć wieku, od początku obowiązywania ustawy o PIT do końca 2018 r., pensja małżonka była podatkowo powietrzem: art. 23 ust. 1 pkt 10 wyłączał z kosztów „wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci" bez żadnego wyjątku, a orzecznictwo rozumiało to wyłączenie szeroko. Nie miała znaczenia forma zatrudnienia, umowa o pracę, zlecenie, dzieło czy praca bezumowna, i nie miał znaczenia ustrój majątkowy. Rozdzielność niczego nie zmieniała. Naczelny Sąd Administracyjny ujmował to wprost już w wyroku z 5 listopada 1999 r. (I SA/Gd 997/97): skoro praca małżonka służy przychodom z działalności, jej wartość nie jest kosztem niezależnie od formy, w jakiej jest świadczona. Firma płaciła żonie realne pieniądze, potrącała zaliczki, odprowadzała składki, a fiskus i tak opodatkowywał dochód tak, jakby tego wydatku nie było. Ta sama praca, wykonana przez osobę obcą, byłaby kosztem w całości. Racjonalni podatnicy odpowiadali na to jedyną dostępną metodą, czyli zakładaniem drugiej działalności gospodarczej dla małżonka i fakturowaniem się nawzajem, bo usługa odrębnego przedsiębiorcy nigdy nie była „pracą własną małżonka".

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Ten stan zniósł tak zwany pakiet MŚP, czyli ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244). Od 1 stycznia 2019 r. art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT zawiera drugą część zdania: kosztem jest wynagrodzenie małżonka i małoletnich dzieci podatnika (a w spółkach niebędących osobami prawnymi także małżonków i małoletnich dzieci wspólników) należne z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2, 8 i 9, a więc z umowy o pracę, umów zlecenia i o dzieło, kontraktów menedżerskich i działalności wykonywanej osobiście, oraz z praktyk absolwenckich. Poza kosztami pozostały tylko dwa źródła: wartość pracy własnej samego przedsiębiorcy oraz praca małżonka świadczona bezumownie, bez wynagrodzenia. Warto dodać dla porządku, że pensje pełnoletnich dzieci nigdy nie były objęte zakazem; wyłączenie zawsze dotyczyło wyłącznie dzieci małoletnich.

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Interpretacja z czerwca 2026 r. nie wnosi więc do wykładni nic nowego i to jest jej pierwsza wartość informacyjna: po siedmiu latach obowiązywania przepisu linia organów jest jednolita i potwierdzana (np. interpretacja indywidualna z 21 czerwca 2021 r., 0112-KDIL2-2.4011.320.2021.2.IM), a spory sądowe o samą zasadę po prostu nie istnieją, bo nie ma o co się spierać. Kto szuka w tej sprawie dramatycznych wyroków NSA, nie znajdzie ich. Cała problematyka przeniosła się na przedpole, do trzech warunków, o których interpretacja przypomina między wierszami, i do ubezpieczeń społecznych, o których organ podatkowy wypowiedzieć się nie mógł.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby odliczyć pensję?

Po pierwsze, praca musi być rzeczywista, a wynagrodzenie celowe. Nowelizacja z 2019 r. zniosła dyskryminację pensji małżonka, ale nie zniosła art. 22 ust. 1: wydatek musi pozostawać w związku z przychodami, a ciężar wykazania tego związku spoczywa na podatniku. Pensja za stanowisko, którego obowiązków nikt nie potrafi opisać, albo w wysokości oderwanej od rynkowej wartości wykonywanych czynności, jest zaproszeniem do sporu o celowość kosztu, a w skrajnych przypadkach o pozorność umowy. Wnioskodawca w omawianej sprawie podkreślił, że małżonka „wykonuje rzeczywiste czynności", i słusznie, bo to jest fundament, a nie ozdobnik.

Po drugie, rygor kasowo-terminowy. Wynagrodzenie ze stosunku pracy jest kosztem miesiąca, za który jest należne, pod warunkiem terminowej wypłaty (art. 22 ust. 6ba). Wynagrodzenie niewypłacone lub niepostawione do dyspozycji kosztem nie jest w ogóle (art. 23 ust. 1 pkt 55). W firmie rodzinnej pokusa księgowania pensji „na papierze", z wypłatą kiedyś, przy lepszej płynności, jest zwyczajowo zrozumiała, ale podatkowo zabójcza. Stąd znaczenie tego, co wnioskodawca wyeksponował: listy płac i faktyczny przelew na rachunek.

Po trzecie, dokumentacja jak dla obcego pracownika: umowa, zakres obowiązków, ewidencja czasu pracy, akta osobowe, obowiązki płatnika zaliczek. Małżeństwo nie zwalnia z żadnego z tych obowiązków. Przeciwnie, w razie kontroli to właśnie ta dokumentacja odróżnia zatrudnienie od rodzinnej uprzejmości przelewanej na konto.

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Jedno zastrzeżenie fiskusa może mieć kluczowe znaczenie

W części końcowej interpretacji organ zastrzegł, że nie ocenił poprawności zgłoszenia małżonki do ZUS jako osoby współpracującej. Formalnie to oczywiste, bo Dyrektor KIS nie interpretuje ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Praktycznie jednak to zastrzeżenie wyłącza spod oceny element, który w rachunku opłacalności waży najwięcej.

Mechanizm jest następujący. Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 11 ustawy o systemie ub. społ., małżonek zatrudniony na umowę o pracę, pozostający z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracujący przy prowadzeniu działalności, jest dla celów ZUS osobą współpracującą, a nie pracownikiem (wyjątki: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz zatrudnienie przez spółkę osobową, gdzie pracodawcą jest spółka, nie małżonek). Konsekwencja: składki nie są liczone od pensji, lecz ryczałtowo, od podstawy właściwej dla przedsiębiorcy na pełnym ZUS, bez prawa do jakichkolwiek preferencji, i w całości finansuje je przedsiębiorca. W 2026 r. podstawa składek społecznych osoby współpracującej wynosi 5 652 zł, a składka zdrowotna 622,93 zł miesięcznie; łącznie, z dobrowolną składką chorobową i Funduszem Pracy, daje to nieco ponad 2,5 tys. zł miesięcznie, ponad 30 tys. zł rocznie, niezależnie od tego, czy pensja małżonka wynosi 3 tys. zł, czy 15 tys. zł.

Ten ryczałt tnie w obie strony i warto to powiedzieć wyraźnie, bo publicystyka zwykle pokazuje tylko jedno ostrze. Przy pensji niższej od podstawy 5 652 zł osoba współpracująca jest składkowo droższa niż zwykły pracownik; przy pensji wyraźnie wyższej jest tańsza, bo składki przestają rosnąć wraz z wynagrodzeniem. I jeszcze jedno, co umyka niemal wszystkim: status osoby współpracującej, a z nim obowiązek składkowy, nie powstaje z umowy, tylko z faktu stałej współpracy. Sąd Najwyższy definiuje ją jako pomoc o charakterze stałym, bez której dochody z działalności nie osiągałyby pułapu, jaki zapewnia współdziałanie małżonków (wyrok z 20 maja 2008 r., II UK 286/07; podobnie wyrok z 24 lipca 2009 r., I UK 51/09); okazjonalna pomoc rodzinna współpracą nie jest. Płynie z tego wniosek o dużym ciężarze praktycznym: jeżeli małżonek i tak stale pracuje w firmie, składki są należne niezależnie od tego, czy zawarto umowę i czy płynie pensja. W takim układzie umowa o pracę niczego po stronie ZUS nie pogarsza, a po stronie PIT wyłącznie pomaga.

Ile można zyskać na zatrudnieniu małżonka?

Przyjmijmy przedsiębiorcę na podatku liniowym i małżonkę z pensją 8 000 zł brutto miesięcznie (96 000 zł rocznie), bez innych dochodów, wykonującą rzeczywistą pracę. Ponieważ składki ZUS osoby współpracującej są ryczałtowe i finansowane przez przedsiębiorcę, z pensji małżonki nie potrąca się składek; potrąca się wyłącznie zaliczkę na PIT według skali.

Pozycja (rocznie)

Kwota

1.Pensja małżonki w kosztach przedsiębiorcy

96 000 zł

2.PIT liniowy 19%

18 240 zł

3.Składka zdrowotna 4,9% od niższego dochodu

4 704 zł

4.PIT małżonki według skali (kwota wolna, koszty pracownicze)

ok. 7 560 zł

5.Saldo czysto podatkowe [(poz. 2+3) – poz. 4]

ok. +15 400 zł

6.Składki ZUS za osobę współpracującą (ze zdrowotną, chorobową i FP)

ok. 30 600 zł

Rachunek czysto podatkowy jest jednoznacznie dodatni: każda złotówka pensji przesunięta z dochodu liniowca (19 groszy PIT plus 4,9 grosza składki zdrowotnej) do małżonki na skali (efektywnie około 8 groszy przy tej wysokości pensji) zostawia w rodzinie blisko 16 groszy. U przedsiębiorców z dochodem powyżej miliona złotych dochodzi jeszcze 4 grosze daniny solidarnościowej od każdej przesuniętej złotówki, o czym pisaliśmy szerzej przy okazji wyroku WSA w Lublinie I SA/Lu 69/26. Warto też pamiętać, że liniowiec nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Przesunięcie dochodu przez realne zatrudnienie jest dla niego jedynym legalnym sposobem skonsumowania kwoty wolnej i stawki 12% w rodzinie.

O ostatecznym bilansie decyduje jednak wiersz ostatni (poz. 6) i scenariusz odniesienia. Jeżeli małżonka i tak stale współpracuje przy prowadzeniu firmy, składki około 30 tys. zł rocznie są należne z mocy samego faktu współpracy. Umowa o pracę dokłada wtedy do istniejącego obowiązku składkowego czystą korzyść podatkową rzędu 15 tys. zł rocznie (a licząc z podatkowym rozliczeniem samych składek, nawet około 21 tys. zł) i decyzja jest prosta. Jeżeli natomiast pomoc małżonki była dotąd okazjonalna, to dopiero sformalizowanie współpracy kreuje ryczałtowy ZUS, który w tym przykładzie przewyższa korzyść podatkową. W zamian małżonka nabywa ubezpieczenie chorobowe, staż emerytalny i tytuł do świadczeń, co dla wielu rodzin ma samodzielną wartość, ale jest to już decyzja ubezpieczeniowa, a nie podatkowa. Osobny wariant dotyczy małżonka zatrudnionego równolegle u innego pracodawcy z pensją co najmniej minimalną: zbieg tytułów redukuje obciążenia ze współpracy do samej składki zdrowotnej, choć jednocześnie cudzy etat konsumuje kwotę wolną i może wpychać poprzez dodatkową pensję w wyższy próg skali. Uczciwa odpowiedź brzmi więc: to się opłaca często, ale nie zawsze, i nie ma jednego wyniku dla wszystkich. Jest arytmetyka, którą trzeba wykonać na własnych liczbach, zanim podpisze się umowę, a nie po pierwszej kontroli.

Najważniejsze wnioski dla przedsiębiorców

Interpretacja z 29 czerwca 2026 r. potwierdza stan prawny, który od 2019 r. nie budzi sporu: pensja małżonka za rzeczywistą pracę, terminowo wypłacana i udokumentowana, jest kosztem jak każdy inny. Jej praktyczna lekcja leży gdzie indziej. Po pierwsze, ochrona z interpretacji obejmuje wyłącznie wnioskodawcę i wyłącznie stan faktyczny zgodny z opisem. Kto chce tej ochrony dla siebie, składa własny wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, a nie powołuje się na cudzy. Po drugie, organ podatkowy rozstrzygnął dokładnie to, o co go zapytano, i ani grosza więcej: poprawność zgłoszenia do ZUS, wysokość składek i sensowność całej operacji pozostają poza interpretacją, a to właśnie tam, nie w ustawie o PIT, rozstrzyga się rachunek opłacalności. Fiskus przestał przeszkadzać w zatrudnianiu małżonków siedem lat temu, bilans korzyści i strat liczyć nadal trzeba samemu (zapoznaj się z ofertą: kadry i płace dla firm).

Stan prawny na 22 lipca 2026 r. Przywołane kwoty składek dotyczą 2026 r.; przykład liczbowy ma charakter poglądowy i pomija okoliczności indywidualne, w tym inne dochody małżonków, prawo do zasiłków oraz limit odliczenia składki zdrowotnej u podatników opodatkowanych liniowo.

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Źródło: INFOR
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