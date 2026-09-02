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3 progi podatkowe zamiast 2. Sprawdź, czy wpadniesz w nową stawkę 24 proc.

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02 września 2026, 08:33
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
progi podatkowe podatki
3 progi podatkowe zamiast 2. Sprawdź, czy wpadniesz w nową stawkę 24 proc.
Shutterstock

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Potężne zmiany w podatkach dochodowych uderzą w portfele pracujących Polaków. Oficjalne propozycje rządu zakładają wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego ze stawką 24 proc., obok dotychczasowych progów. Choć część podatników zyska na podniesieniu pierwszego limitu, to klasa średnia może odczuć nowe obciążenia. [English version below.]

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To koniec z dwoma progami podatkowymi? Nadchodzi rewolucja w PIT?

Dotychczasowy system podatkowy w Polsce, oparty na dwóch stawkach (12 proc. i 32 proc.), ma bezpowrotnie przejść do historii. Rząd zaprezentował właśnie założenia nowej reformy, która całkowicie przemodeluje system podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Głównym punktem zapowiadanych zmian jest wprowadzenie trzeciego, pośredniego progu podatkowego. Ma on wynosić 24 procent i objąć osoby, które do tej pory mieściły się w dolnej stawce, ale ich zarobki przekraczały średnią krajową.

Trzy progi podatkowe: Zobacz nowe stawki i kwoty graniczne

Według oficjalnego projektu, nowa skala podatkowa i limity rocznych dochodów mają wyglądać następująco:

  • Do 30 000 zł - Kwota wolna od podatku (stawka 0 proc.).
  • Od 30 000 zł do 130 000 zł - Stawka 12 proc. (oznacza to podniesienie dotychczasowego pierwszego progu ze 120 tys. zł).
  • Od 130 000 zł do 150 000 zł - Nowa stawka pośrednia wynosząca 24 proc.
  • Powyżej 150 000 zł - Stawka 32 proc. pobierana od nadwyżki powyżej tego limitu.

Rząd argumentuje, że zmiana ta ma sprawić, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. W praktyce oznacza to jednak, że miliony Polaków będą musiały na nowo przeliczyć swoje miesięczne pensje.

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Ile stracisz, a ile zyskasz? Symulacje dla Twojej pensji

Reforma wywołała ogromną dyskusję w społeczeństwie, ponieważ her skutki będą skrajnie różne w zależności od wysokości Twoich zarobków. Zobacz orientacyjne wyliczenia:

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  • Zarobki 5 000 zł brutto: Zyskasz na reformie dzięki wyższemu limitowi pierwszej stawki (12 proc.). Twoja pensja "na rękę" lekko wzrośnie lub pozostanie bez zmian.
  • Zarobki 10 000 zł brutto: Wpadasz w nową stawkę 24 proc. Twoje miesięczne obciążenia wzrosną, a przelew z zakładu pracy będzie niższy nawet o kilkaset złotych.
  • Zarobki 18 000 zł brutto: Znajdziesz się głęboko w nowym progu. System pobierze od Ciebie znacznie większy podatek niż dotychczas, mocno ścinając pensję netto.

Pułapka na małżeństwa. Wspólne rozliczenie mniej opłacalne

Nowa reforma uderzy również w dotychczasowe przywileje rodzinne. Wspólne rozliczanie się małżonków nadal będzie legalne, ale przyniesie znacznie mniejsze korzyści finansowe niż obecnie. W sytuacji, gdy jedno z małżonków zarabia bardzo dobrze, a drugie ma niskie dochody, ich wspólne zarobki znacznie szybciej przekroczą nowe, obniżone progi 24 proc. i 32 proc. W konsekwencji wiele par, które do tej pory dzięki wspólnemu zeznaniu PIT unikało wyższego podatku, teraz i tak wpadnie w wyższe stawki i zapłaci państwu więcej.

Co z przedsiębiorcami? Ryczałt i liniówka pod znakiem zapytania

Zapowiedziane trzy progi podatkowe i stawka 24 proc. w pierwszej kolejności uderzą w osoby zatrudnione na umowach o pracę oraz umowach cywilnoprawnych. Przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali) również odczują rewolucję. Na ten moment Ministerstwo Finansów nie przedstawiło jeszcze szczegółów dotyczących zmian dla "liniowców" oraz ryczałtowców. Budzi to ogromny niepokój w sektorze małych i średnich firm (JDG), które obawiają się ukrytego podniesienia podatków.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Przedstawione propozycje to na razie oficjalne zapowiedzi rządu, które właśnie rozpoczynają szerokie konsultacje społeczne. Projekt musi teraz przejść całą ścieżkę legislacyjną w Sejmie i Senacie. Ministerstwo Finansów dąży do tego, aby nowe przepisy i trzy progi podatkowe zaczęły obowiązywać już od początku nowego roku podatkowego.

English version - The government is preparing three tax brackets. Find out which earnings will trigger the new 24% rate

Massive changes to income taxes will hit working Poles hard. The government's official proposals include the introduction of a new, intermediate tax bracket with a 24% rate, alongside the existing brackets. While some taxpayers will benefit from the increase in the first bracket, the middle class may feel the new burden.

Is this the end of two tax brackets? Is a PIT revolution coming?

The current tax system in Poland, based on two rates (12% and 32%), is set to become a thing of the past. The government has just presented the principles of a new reform that will completely reshape the personal income tax (PIT) system. The main point of the announced changes is the introduction of a third, intermediate tax bracket. This bracket will be 24% and will cover individuals who previously fell into the lower tax bracket but whose earnings exceeded the national average.

Three tax thresholds: see the new rates and limits

According to the official draft, the new tax scale and annual income limits are as follows:

  • Up to PLN 30,000 - Tax-free amount (0% rate).
  • From PLN 30,000 to PLN 130,000 - 12% rate (this means raising the current first threshold from PLN 120,000).
  • From PLN 130,000 to PLN 150,000 - New intermediate rate of 24%.

Above PLN 150,000 - 32% rate charged on the excess above this limit.

The government argues that this change is intended to make the Polish tax system more equitable. In practice, however, this means that millions of Poles will have to recalculate their monthly salaries.

How much will you lose and how much will you gain? Simulations for your salary

The reform has sparked a huge debate in society, as its effects will vary dramatically depending on your earnings. See the approximate calculations:

  • Earnings of PLN 5,000 gross: You will benefit from the reform thanks to a higher first rate limit (12%). Your take-home pay will increase slightly or remain unchanged.
  • Earnings of PLN 10,000 gross: You will fall under the new 24% rate. Your monthly tax burden will increase, and your transfer from your employer will be lower by up to several hundred zlotys.
  • Earnings of PLN 18,000 gross: You will fall deep into the new threshold. The system will collect significantly more tax from you than before, significantly reducing your net salary.

Marriage trap. Joint tax return less profitable

The new reform will also impact existing family benefits. Joint tax returns will still be legal for spouses, but they will bring significantly fewer financial benefits than they currently do. In a situation where one spouse earns a high income and the other has a low income, their joint earnings will exceed the new, reduced thresholds of 24% and 32% much more quickly. Consequently, many couples who previously avoided higher tax rates by filing a joint personal income tax return will now be hit with higher rates and pay more to the government.

What about entrepreneurs? Lump-sum and flat-rate tax in question

The announced three tax thresholds and the 24% rate will primarily affect those employed under employment contracts and civil law contracts. Entrepreneurs filing tax returns under the general tax scale will also be affected. At this time, the Ministry of Finance has not yet provided details on the changes for flat-rate and flat-rate taxpayers. This is causing significant concern in the small and medium-sized enterprise (SME) sector, which fears a hidden tax increase.

When will the new regulations take effect?

These proposals are currently official government announcements, and they are currently launching broad public consultations. The bill must now complete its legislative process in the Parliament. The Ministry of Finance aims for the new regulations and three tax thresholds to take effect at the beginning of the new tax year.

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Źródło: INFOR
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