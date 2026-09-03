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7,4 mld zł od banków. Tyle państwo planuje zebrać w przyszłym roku

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03 września 2026, 09:11
Adam Kuchta
Adam Kuchta
podatek od banków
7,4 mld zł od banków. Tyle państwo planuje zebrać w przyszłym roku
Shutterstock

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Niemal 7,4 mld zł mają wynieść w 2027 r. dochody budżetu państwa z tytułu tzw. podatku bankowego. To mniej niż zakładane wpływy w tym roku. Jest jednak drugi element zmian, który ma zwiększyć dochody państwa od sektora bankowego.

Z projektu ustawy budżetowej na 2027 r. wynika, że państwo planuje uzyskać z podatku od niektórych instytucji finansowych dokładnie 7 mld 390 mln zł. Dla porównania, przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu w 2026 r. wynosi około 7,6 mld zł. Oznacza to, że prognozowane wpływy z podatku bankowego w przyszłym roku będą niższe niż tegoroczne. W uzasadnieniu projektu budżetu podkreślono, że prognoza została opracowana na podstawie analizy danych historycznych.

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Państwo zmieni podatek bankowy. Stawka będzie niższa

Niższe prognozowane wpływy z podatku bankowego są związane m.in. ze zmianą jego stawki. Od 1 stycznia 2027 r. podatek wynoszący obecnie 0,0366 proc. podstawy opodatkowania zostanie obniżony do 0,0329 proc. To nie koniec zmian. Od 2028 r. stawka ma spaść jeszcze bardziej, do 0,0293 proc. podstawy opodatkowania.

Podstawą opodatkowania są co do zasady aktywa podmiotów objętych podatkiem. Obniżenie stawki podatku bankowego zostało wprowadzone razem ze zmianami dotyczącymi podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT, płaconego przez banki.

Banki zapłacą wyższy CIT

W styczniu 2026 r. weszły w życie przepisy, które podniosły podatek dochodowy płacony przez banki. Tegoroczna stawka została zwiększona z 19 proc. do 30 proc. W kolejnych latach stawka będzie jednak stopniowo obniżana. W 2027 r. wyniesie 26 proc., natomiast od 2028 r. i w latach następnych ma wynosić 23 proc.

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Przepisy różnicowały stawkę podatku dla poszczególnych grup podmiotów. Dotyczy to m.in. SKOK-ów, banków spółdzielczych, małych podmiotów, instytucji rozpoczynających działalność oraz instytucji znajdujących się w procesach naprawczych, w tym restrukturyzacji.

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Ile budżet zyska na wyższym CIT banków?

W projekcie budżetu na 2027 r. resort finansów wskazuje, że projektowany wzrost dochodów z CIT odzwierciedla m.in. podwyższenie podatku dla banków. Nie podano jednak kwoty planowanych dochodów budżetowych z tytułu wyższego CIT płaconego przez te instytucje w 2027 r.

Wcześniejsze prognozy dawały jednak konkretny punkt odniesienia. W ubiegłym roku zakładano, że w 2026 r. budżet uzyska 6,6 mld zł dzięki podwyżce CIT dla banków. W perspektywie 10 lat wpływy z tego tytułu miały wynieść 14,8 mld zł.

To właśnie połączenie obu zmian jest istotne dla oceny wpływów sektora bankowego do budżetu: z jednej strony państwo obniża stawkę podatku bankowego, a z drugiej zwiększało stawkę CIT płaconą przez banki.

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Budżet państwa na 2027 r. będzie napięty

Rada Ministrów przyjęła w ostatni piątek projekt ustawy budżetowej na 2027 r. oraz zaktualizowaną prognozę wskaźników makroekonomicznych. Zgodnie z projektem wydatki budżetu w 2027 r. mają wynieść 977,6 mld zł, natomiast dochody zaplanowano na 695 mld zł. Deficyt budżetowy nie może przekroczyć 282,6 mld zł.

Wśród priorytetów rządu znalazły się bezpieczeństwo, zdrowie oraz inwestycje energetyczne. Premier Donald Tusk określił przyszłoroczny budżet jako napięty, ale odpowiedzialny.

Miliardy z sektora bankowego, ale inny rozkład wpływów

Najważniejsza zmiana dotycząca sektora bankowego w 2027 r. polega więc na przesunięciu ciężaru między dwoma podatkami. Dochody z tzw. podatku bankowego mają wynieść 7,39 mld zł, wobec około 7,6 mld zł przewidywanych na 2026 r.

Jednocześnie w budżecie uwzględniono wpływ podwyższonego CIT dla banków, choć projekt nie wskazuje, ile dokładnie państwo chce z tego tytułu uzyskać w 2027 r.

Od 2027 r. niższa będzie natomiast stawka samego podatku bankowego, a od 2028 r. zostanie obniżona ponownie.

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Źródło: INFOR
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