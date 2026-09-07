REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Pary jednopłciowe będą mogły wspólnie rozliczać podatki? Padła konkretna deklaracja

Pary jednopłciowe będą mogły wspólnie rozliczać podatki? Padła konkretna deklaracja

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
07 września 2026, 11:05
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Pary jednopłciowe wspólne rozliczenie podatki pit Katarzyna Kotula
Pary jednopłciowe będą mogły wspólnie rozliczać podatki? Padła konkretna deklaracja
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Wspólne rozliczenie podatkowe może oznaczać dla par jednopłciowych realne zmiany w domowych finansach. Katarzyna Kotula wskazała ten postulat jako swój „absolutny priorytet” i zadeklarowała, że chce doprowadzić do jego realizacji przed końcem kadencji. Co jeszcze ma się zmienić?

Pełnomocnik rządu ds. równości Katarzyna Kotula wskazała konkretny cel, który może mieć bezpośrednie znaczenie dla domowych finansów par jednopłciowych. Podczas kongresu kobiet w Krakowie, który odbył się w niedzielę 6 września, zapowiedziała, że jej priorytetem jest umożliwienie parom jednopłciowym wspólnego rozliczania podatku. Jak podkreśliła, rozmowy w tej sprawie już trwają, a ona sama jest przekonana, że rozwiązanie uda się wprowadzić jeszcze w trakcie obecnej kadencji rządu.

REKLAMA

REKLAMA

Kotula nazwała wspólne rozliczenie podatkowe „absolutnym priorytetem”. Jej deklaracja dotyczy jednak nie tylko podatków. Pełnomocnik rządu mówiła również o prawach związanych z dziedziczeniem i spadkami. Jednocześnie zaznaczyła, że nie może zagwarantować, co wydarzy się w przyszłym roku. To właśnie termin wprowadzenia zmian i ich trwałość pozostają jednymi z najważniejszych pytań dotyczących zapowiedzi.

Wspólne rozliczenie podatkowe par jednopłciowych. „To jest absolutny priorytet”

Podczas spotkania w stolicy Małopolski Katarzyna Kotula poinformowała, że trwają rozmowy z ministrem finansów i gospodarki Andrzejem Domańskim. „Jestem dobrej myśli” - podkreśliła pełnomocnik rządu ds. równości. Mówiła, że będzie sprawować swoją funkcję (pełnomocnika) do momentu załatwienia wspólnego rozliczania par jednopłciowych. „To jest absolutny priorytet” – zadeklarowała.

Wyraziła przekonanie, że do końca kadencji rządu pary jednopłciowe będą mogły wspólnie rozliczać podatki oraz uzyskają prawa związane z dziedziczeniem i spadkami. „Ale co się wydarzy w przyszłym roku? Tego nie wiem” – dodała Kotula.

REKLAMA

Jest obawa o przyszłość przepisów. „Nie mogę dać dzisiaj nikomu gwarancji”

Według niej, aby zwiększyć szanse na wspólne rozliczanie przez pary jednopłciowe, trzeba podkreślać, że – jak powiedziała - „polskie sądy dzisiaj mówią, że mamy uznawać małżeństwa zawarte za granicą”. Jednocześnie wyraziła obawę o przyszłość rozporządzenia dotyczącego transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. „Na tym poziomie, na którym mogliśmy wdrożyć rozporządzenie, jesteśmy bezpieczni do przyszłego roku. (…) Nie mogę dać dzisiaj nikomu gwarancji” – dodała.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ocenie pełnomocnik przyszłość rozporządzenia jest niepewna nie tylko z powodu wyniku przyszłorocznych wyborów parlamentarnych, ale i z powodu sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym. „W ostatnich dniach, kiedy toczyła się burzliwa debata o Trybunał Konstytucyjny, (...) zmieniłam swoje zdanie o 360 stopni. Uznałam, że dla mnie ostatnim gwarantem tego, żeby nic złego nie stało się z transkrypcją, jest Trybunał Konstytucyjny” – powiedziała Kotula. Dodała, że „jeżeli odbijemy Trybunał Konstytucyjny, to tylko w nim nadzieja, że da się utrzymać transkrypcję”. „Nie sądzę, żeby prawa raz zdobyte, mogły być odebrane tym parom, które dzisiaj dostają polskie dokumenty, dzisiaj zdobywają kolejne prawa” – oceniła Kotula.

Od 23 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie

23 sierpnia weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Umożliwia ono urzędom stanu cywilnego prawidłową transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych.

Część urzędów stanu cywilnego zapowiedziało, że mimo zmiany przepisów, będzie odmawiać takiej transkrypcji, powołując się przede wszystkim na art. 18 Konstytucji RP. Stanowi on, że „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.

Ważne

Polacy są podzieleni. Tyle osób popiera transkrypcję

W badaniu CBOS przygotowanym dla Polskiej Agencji Prasowej, zrealizowanym od 18 do 20 maja 2026 r., 45 proc. Polaków było zdania, że transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok „w dobrą stronę”. Dokładnie taki sam odsetek osób był przeciwnego zdania. Transkrypcję częściej popierały kobiety (52 proc.) niż mężczyźni (36 proc.).

Komentarz: wspólne podatki mogą być ważnym krokiem, ale droga do zmian wciąż jest niepewna

Wspólne rozliczenie podatkowe byłoby dla par jednopłciowych nie tylko zmianą formalną, ale również rozwiązaniem, które może mieć bezpośrednie znaczenie dla ich domowych finansów. Na razie jednak deklaracja Katarzyny Kotuli nie oznacza jeszcze, że takie przepisy wejdą w życie. Na pewno ważne pozostają rozmowy z ministrem finansów oraz decyzje dotyczące kolejnych zmian prawnych.

Największą niewiadomą pozostaje termin i trwałość zapowiadanych zmian. Kotula mówi o realizacji celu przed końcem kadencji, jednocześnie sama przyznaje, że nie może zagwarantować, co wydarzy się w przyszłym roku. Oznacza to, że obok kwestii podatkowych równie istotne pozostają przyszłość przepisów dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych oraz sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Zobacz również:
Powiązane
Najnowszy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Najnowszy sondaż pokazuje duży zwrot. Tyle punktów ma KO, PiS i Konfederacja
Nowe zasady ogłoszeń o pracę. Ministerstwo odpowiada, czy słowo „osoba” może oznaczać karę
Nowe zasady ogłoszeń o pracę. Ministerstwo odpowiada, czy słowo „osoba” może oznaczać karę
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc
Dodatek za urodzenie dzieci. ZUS wypłaca średnio 1083,23 zł co miesiąc
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Strategia Cyfryzacji Państwa do 2035: cele, finansowanie AI, technologie kwantowe i cyfrowa administracja
07 wrz 2026

Strategia Cyfryzacji Państwa do 2035 ma zmienić sposób, w jaki Polacy korzystają z usług publicznych, a firmy rozwijają technologie. Rząd przyjął dokument, w którym zapisano m.in. zwiększenie nakładów na cyfryzację do 5 proc. PKB, powszechniejsze wykorzystanie sztucznej inteligencji, rozwój chmury obliczeniowej i technologii kwantowych. Co dokładnie ma się zmienić i na jakie obszary trafią największe środki?
Co z dodatkiem dopełniającym? Najnowsze informacje
07 wrz 2026

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o aktualnych pracach nad wprowadzeniem dodatku dopełniającego dla kolejnych grup rencistów niezdolnych do samodzielnej egzystencji (m.in. chorobowych). Z odpowiedzi udzielonej Rzecznikowi Praw Obywatelskich wynika, iż wprowadzenie tego świadczenia uzależnione jest od kwestii finansowych.
Polskie roboty zwiadowcze, bezzałogowa obrona przeciwlotnicza i materiały wybuchowe dla Sił Zbrojnych RP. Co Sieć Badawcza Łukasiewicz pokaże podczas MSPO 2026
07 wrz 2026

Roboty zwiadowcze Tarantula, bezzałogowa obrona przeciwlotnicza z systemem PIORUN, materiał wybuchowy w pełni polskiej produkcji i rozwiązania dla niedoboru amunicji oraz paliw rakietowych. To tylko kilka z gotowych produktów, które Sieć Badawcza Łukasiewicz pokaże podczas MSPO 2026 na stoisku Sieci (4-A12). Kolejne nawiązane porozumienia z wiodącymi spółkami zbrojeniowymi pozwolą skrócić drogę od badań do produkcji, zwiększyć krajowy udział w łańcuchach dostaw i otworzyć polskim firmom dostęp do nowych rynków.
PIT, CIT, ryczałt, kontrole PIP, mobbing i zmiany dla JST. Co się zmienia i co jeszcze przed nami?
07 wrz 2026

Zmiany w prawie i podatkach już trwają, a kolejne są zapowiadane na najbliższe miesiące i 2027 r. Planowane zmiany w PIT, CIT i ryczałcie, nowe regulacje dotyczące mobbingu, szersze uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy, nowa klasyfikacja budżetowa czy obowiązki związane z CRU JSFP to tylko część tematów ważnych dla księgowych, biur rachunkowych, kadr i płac, HR, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych. Jak być na bieżąco i szybko sprawdzać, co zmieniające się przepisy oznaczają w praktyce?

REKLAMA

Pary jednopłciowe będą mogły wspólnie rozliczać podatki? Padła konkretna deklaracja
07 wrz 2026

Wspólne rozliczenie podatkowe może oznaczać dla par jednopłciowych realne zmiany w domowych finansach. Katarzyna Kotula wskazała ten postulat jako swój „absolutny priorytet” i zadeklarowała, że chce doprowadzić do jego realizacji przed końcem kadencji. Co jeszcze ma się zmienić?
Dopłata do czynszu nawet przez 18 miesięcy. Samotni rodzice i studenci ze stypendium socjalnym wśród nowych odbiorców wsparcia
07 wrz 2026

Trzecia edycja konkursu na społeczne agencje najmu ma 60 mln zł, a dopłaty do czynszu w projektach mogą sięgać 18 miesięcy, m.in. dla samotnych rodziców i studentów. Wnioski składają w konkursie gminy, związki międzygminne i SAN, nie najemcy.
Gaz drożeje, zapasy są niższe. Czy czeka nas trudniejsza zima?
07 wrz 2026

Ceny gazu w Europie rosną, w czasie, gdy USA i Iran przeprowadzają wzajemne ataki na tankowce, co na rynkach wzbudza obawy, że zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie jest odległe - informują maklerzy.
Dodatkowe pieniądze dla emerytów? Rząd podjął decyzję w sprawie obietnicy wyborczej
07 wrz 2026

Druga waloryzacja emerytur i rent miała chronić portfele seniorów przed drożyzną. Choć projekt ustawy jest gotowy, rząd podjął kluczowe decyzje finansowe na najbliższe lata. Starsze osoby, które liczyły na podwójne podwyżki świadczeń w 2027 roku, przeżyją spore zaskoczenie. Dlaczego? Oto szczegóły.

REKLAMA

Tysiące nowych uczniów z zagranicy. Raport pokazuje, jak zmieniły się polskie szkoły
07 wrz 2026

W polskich szkołach uczy się obecnie blisko 246 tys. uczniów-cudzoziemców - prawie 9 tys. więcej niż rok temu. 86 proc. uczniów-cudzoziemców czyli około 210 tys. stanowią Ukraińcy - wynika z raportu Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Za niezaangażowanego pracownika na L4 płaci cały zespół. Jaki jest koszt niskiego zaangażowania pracowników w 100-osobowej firmie?
07 wrz 2026

Za niezaangażowanego pracownika przebywającego np. na L4 płaci cały zespół. Podajemy, jaki jest koszt niskiego zaangażowania pracowników w 100-osobowej firmie. Co więcej obliczono, że koszt niezaangażowanego pracownika może odpowiadać nawet około 1/3 jego rocznego wynagrodzenia. Odnosząc to do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2026 r. (9562,88 zł brutto miesięcznie), daje to około 38 tys. zł rocznie na jedną osobę.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA