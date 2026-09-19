REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Kontrole darowizn i gigantyczne kary. Reguły skarbówki się zmieniły

Kontrole darowizn i gigantyczne kary. Reguły skarbówki się zmieniły

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 września 2026, 17:49
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Kontrole darowizn kontrole i gigantyczne kary. Reguły skarbówki się zmieniły
Kontrole darowizn kontrole i gigantyczne kary. Reguły skarbówki się zmieniły
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Skoro nie wiadomo, kto wpłacił pieniądze, to nie ma darowizny, a więc streamer, youtuber czy nawet matka zbierająca na leczenie dziecka powinni zapłacić PIT od każdej otrzymanej złotówki. Taka podatkową wykładnię od dwóch lat forsowała skarbówka. Ale z tym już koniec. Reguły się zmieniły po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał, że anonimowe wpłaty przekazywane przez internet mogą być darowiznami. Jest jedno „ale”.

rozwiń >

Fiskus mówił: nie wiadomo, kto wpłacił, więc jest podatek

Kwestia anonimowych wpłat internetowych od 2024 roku budziła wiele emocji wśród twórców internetowych i organizatorów zbiórek. Wszystko za sprawą stanowiska fiskusa, który w kolejnych interpretacjach indywidualnych konsekwentnie twierdził, że aby przekazane pieniądze można było uznać za darowiznę, wpłacający musi być możliwy do zidentyfikowania z imienia i nazwiska.

REKLAMA

REKLAMA

W praktyce oznaczało to absurdalną sytuację. Jeśli internauta przekazywał pieniądze i podpisał się swoim imieniem oraz nazwiskiem, wpłata mogła zostać potraktowana jako darowizna. Jeżeli jednak wybrał opcję „anonimowo”, użył nicku, loginu albo jedynie adresu e-mail, skarbówka uznawała, że nie ma podstaw do zastosowania przepisów dotyczących darowizny. A skoro nie było darowizny, pieniądze miały być przychodem podlegającym PIT.

Problem dotyczył przede wszystkim z korzystających z platform obsługujących donejty i internetowe zbiórki. Nie chodziło przy tym wyłącznie o streamerów czy youtuberów. Takie podejście fiskusa mogło dotknąć również rodziców zbierających za pośrednictwem internetu pieniądze na leczenie swoich dzieci.

Jedna wpłata, dwa różne podatki

Zdaniem Piotra Juszczyka, głównego doradcy podatkowego inFakt, takie podejście fiskusa było nadmiernie formalistyczne. Ekspert zwraca uwagę na prosty przykład. Ta sama osoba może przekazać komuś 100 zł, a o podatkowym losie tej kwoty miał decydować sposób podpisania wpłaty. - Wychodziło na to, że ta sama stuzłotowa wpłata od życzliwej osoby jest wolna od podatku, jeśli darczyńca się podpisze, a opodatkowana PIT, jeśli kliknie opcję „anonimowo”. Sposób działania platformy płatniczej decydowałby o podatku, a nie istota samej czynności” – tłumaczy ekspert. I właśnie z takim podejściem nie zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny.

REKLAMA

Zobacz również:

NSA: nick nie przekreśla darowizny

Sąd spojrzał na sprawę inaczej niż fiskus. Uznał, że do powstania darowizny nie jest konieczne ustalenie danych darczyńcy w sposób wymagany przez skarbówkę. Najważniejsze jest bowiem to, czy strony porozumiały się co do tego, co jest przedmiotem darowizny, czy świadczenie następuje kosztem majątku darczyńcy oraz czy ma charakter nieodpłatny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli te warunki są spełnione, fakt, że darczyńca posługuje się nickiem, loginem czy adresem e-mail, sam w sobie nie odbiera wpłacie charakteru darowizny. To oznacza istotną zmianę dla internetowych zbiórek i donejtów. Anonimowa wpłata może być darowizną, nawet jeśli odbiorca nie zna imienia i nazwiska osoby, która zdecydowała się przekazać pieniądze.

„Anonimowy” w internecie nie zawsze znaczy anonimowy

NSA zwrócił uwagę również na specyfikę cyfrowej rzeczywistości. W internecie określenie „anonimowa wpłata” nie musi oznaczać, że nie wiadomo, kto rzeczywiście przekazał pieniądze. Najczęściej oznacza po prostu, że dane darczyńcy nie są publicznie ujawniane. Za konkretną wpłatą nadal może przecież stać konkretna osoba.

Rozróżnienie ma duże znaczenie. Nie można bowiem automatycznie utożsamiać braku publicznie dostępnego imienia i nazwiska z brakiem darczyńcy. - To wyrok, który porządkuje rzeczywistość, zamiast z nią walczyć. Darowizna to umowa, a nie formularz. Nigdzie w przepisach nie ma warunku, że darczyńca musi się obdarowanemu przedstawić – podkreśla Juszczyk.

Nie każda złotówka z donejta będzie jednak bez podatku

Wyrok NSA jest korzystny dla twórców internetowych i organizatorów zbiórek, ale nie oznacza, że każda wpłata automatycznie staje się darowizną, a podatek można całkowicie wykreślić z równania. W przypadku darowizn od osób obcych obowiązuje bowiem kwota wolna od podatku. Należący do tak zwanej trzeciej grupy podatkowej może przekazać darowiznę wolną od podatku do wysokości 5733 zł.

Co istotne, limit nie jest liczony dla wszystkich darczyńców razem. Dotyczy łącznej wartości darowizn otrzymanych od tej samej osoby w okresie pięciu lat. Dopiero kwota przekraczająca 5733 zł podlega opodatkowaniu według progresywnych stawek 12, 16 i 20 proc. W takim przypadku konieczne jest również zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego na formularzu SD-3 w ciągu miesiąca.

Jak wyjaśnia Piotr Juszczyk, zasada dotycząca limitu jest szczególnie istotna w przypadku internetowych zbiórek.

Setki wpłat po kilka złotych. Tu sytuacja wygląda inaczej

Donejty czy internetowe zbiórki zazwyczaj nie przypominają klasycznej darowizny, w której jedna osoba przekazuje drugiej kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. W internecie pieniądze przekazują najczęściej dziesiątki albo setki osób. Pojedyncze wpłaty wynoszą kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych.

Limit 5733 zł jest przy tym przypisany do konkretnego darczyńcy, a nie do wszystkich wpłat otrzymanych przez organizatora zbiórki czy twórcę. W praktyce oznacza to, że mało prawdopodobne jest, aby jeden darczyńca przekazał tej samej osobie ponad 5733 zł w ciągu pięciu lat. Po wyroku NSA zdecydowana większość takich wpłat powinna więc pozostać poza podatkiem. Ale właśnie tutaj pojawia się najważniejsze zastrzeżenie całej sprawy.

Zobacz również:

Tu kończy się darowizna, a zaczyna zarobek

Wyrok NSA nie daje twórcom internetowym prawa do uznawania każdej wpłaty od widza za darowiznę. Sąd pozostawił bowiem jedną bardzo istotną kwestię otwartą. Nie przesądził, czy działalność streamera, którego sprawa była przedmiotem postępowania, stanowi działalność gospodarczą. A to może całkowicie zmienić podatkową kwalifikację wpłat. Jeżeli pieniądze są w rzeczywistości związane z prowadzonym biznesem, fiskus nadal może uznać je za przychód z działalności gospodarczej. - Granica jest prosta do nazwania, choć nie zawsze prosta do zastosowania: darowizna musi być bezinteresowna – tłumaczy Piotr Juszczyk.

I właśnie słowo „bezinteresowna” jest tutaj kluczowe. - Jeśli w zamian za wpłatę widz dostaje cokolwiek, np. dostęp do dodatkowych treści, wyróżnienie na streamie, miejsce w rankingu, reklamę swojej marki – to nie jest darowizna, tylko zapłata za świadczenie. A ta podlega PIT, a czasem również VAT. Podobnie gdy zbieranie wpłat jest zorganizowanym, stałym modelem zarobkowym wpisanym w prowadzoną działalność” – wyjaśnia ekspert.

Sama etykieta „darowizna” nie wystarczy

Dla twórców internetowych oznacza to jedno: nie wystarczy nazwać wpłaty darowizną. Liczy się to, dlaczego pieniądze zostały przekazane i czy osoba wpłacająca

Powiązane
2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach
2500 złotych do wypłaty co miesiąc dla pracowników z tych roczników. Mało kto wie o tych przepisach
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną
Miliony Polaków ruszyły po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych. Trzeba się jednak pośpieszyć ze składaniem wniosków. Potem pieniądze przepadną
Rewolucyjne zmiany w alimentach. Chodzi nie tylko o podwyżki
Rewolucyjne zmiany w alimentach. Chodzi nie tylko o podwyżki
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Samorządy też muszą zwartościować stanowiska pracy. Czasu jest coraz mniej
19 wrz 2026

Pracodawcy z sektora prywatnego wartościują stanowiska pracy by przygotować się na mające wejść w życie regulacje dotyczące równości i przejrzystości płac. A co z sektorem publicznym? W służbie cywilnej wartościowanie to norma od 2007 roku. Samorządy mają to jeszcze przed sobą.
Wiek emerytalny 67 lat w Polsce? Padła jasna deklaracja rządu. Wiemy, co czeka Polaków
19 wrz 2026

Temat wieku emerytalnego w Polsce rozgrzewa opinię publiczną do czerwoności za każdym razem, gdy pojawia się w przestrzeni medialnej. Nic dziwnego - decyzje w tej sprawie bezpośrednio wpływają na plany życiowe i portfele milionów Polaków. W ostatnich dniach dyskusja o powrocie do progu 67 lat ponownie przybrała na sile. Wszystko za sprawą nowych raportów ekonomicznych oraz oficjalnego stanowiska rządu. Co naprawdę czeka przyszłych emerytów?
Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego kościoła. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania, sprawa u Prezydenta
19 wrz 2026

2% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA zamiast obecnego Funduszu Kościelnego, który „finansowany z budżetu państwa kwotą ok. 260 mln zł rocznie, obciąża wszystkich podatników, niezależnie od ich wyznania lub światopoglądu” – to postulat petycji obywatelskiej, która w dniu 20 września 2025 r. została wniesiona do Sejmu. Posłowie, będący członkami sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w lutym 2026 r., postanowili skierować w tej sprawie wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów. Znamy już stanowisko premiera, z którego wynika, że trwają prace nad zmianami w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych. W sierpniu 2026 r., postulat odnośnie zmiany sposobu finansowania kościołów, trafił ponadto na biurko Prezydenta.
Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi wśród Polaków prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent. Jak to możliwe?
19 wrz 2026

Miały pomóc Polakom odkładać pieniądze na emeryturę, a stały się sposobem na szybki i niemal pewny zysk. Funkcjonujące już od ponad siedmiu lat Pracownicze Plany Kapitałowe, to w założeniu program długoterminowego oszczędzania, na który składają się pracodawcy, państwo i sami pracownicy. Ale Polacy postanowili przechytrzyć system i oszczędzanie pieniędzy zamienili w zarabianie.

REKLAMA

Nowa opłata dla turystów. Sejm uchwalił zmiany, które odczują osoby wynajmujące nocleg
18 wrz 2026

Turyści zapłacą więcej za pobyt, a gminy zyskają większą swobodę w pobieraniu opłaty miejscowej. Sejm uchwalił przepisy, które od 2027 r. podniosą jej maksymalną stawkę do 5 zł za noc, ale to niejedyna zmiana. Zniknie także dotychczasowy wymóg dotyczący czystości powietrza, a przy naliczaniu opłaty nie będzie już znaczenia, czy ktoś przyjechał na wakacje, do pracy czy w celach zdrowotnych.
Już ponad 9 miesięcy trwa przeciętnie znalezienie pracy. Jakich kandydatów chcą pracodawcy?
18 wrz 2026

Według danych GUS przeciętny czas poszukiwania pracy wydłużył się z 7,5 miesiąca w II kwartale 2025 r. do 9,2 miesiąca w II kwartale 2026 r. Z kolei pracodawcy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich kandydatów. Z czego wynika ta pozorna sprzeczność?
Nowa kara dla kierowców. Wystarczy jeden błąd na przejeździe, by stracić prawo jazdy
18 wrz 2026

Jeden moment nieuwagi na przejeździe kolejowym może oznaczać dla kierowcy znacznie więcej niż mandat. Rząd chce, by wjazd na przejazd przy czerwonym świetle skutkował utratą prawa jazdy na trzy miesiące, a w przypadku skazania za spowodowanie katastrofy kolejowej wprowadzony został obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata. Projekt zmian trafił już pod obrady Sejmu.
Dom na wsi - czy tylko rolnik może go kupić? Jakie są ograniczenia prawne zakupu nieruchomości rolnej?
18 wrz 2026

Krajowe media dość często donoszą o możliwym scenariuszu, w którym wyludnianie się polskiej wsi skutkowałoby wieloma okazjami cenowymi (tzw. domami za złotówkę). Na razie do tej sytuacji jeszcze dość daleko, ponieważ za starszy, drewniany dom położony z dala od większych ośrodków miejskich trzeba zapłacić np. 150 000 zł - 200 000 zł. Taka cena może być jednak atrakcyjna dla mieszkańców większych miast szukających miejsca do weekendowego wypoczynku. Wspomniane osoby muszą natomiast pamiętać o ograniczeniach w obrocie gruntami rolnymi. Tym bardziej, że część wiejskich domów znajduje się na większych działkach (mieszczących równocześnie dom, sad i budynki gospodarcze). Czy takie domy kupimy bez problemu? Wyjaśnia Leszek Markiewicz prowadzący agencję nieruchomości z Warszawy (NieruchomosciSzybko.pl).

REKLAMA

Umowa zlecenia a stosunek pracy – jakie kryteria bierze pod uwagę PIP
18 wrz 2026

Umowa o pracę czy umowa zlecenia? Takie pytanie stawiane jest często przez inspektorów pracy podczas kontroli. Każda z tych umów przewiduje inne prawa i obowiązki, zarówno dla osoby świadczącej pracę, jak i dla zatrudniającego. Kontrola PIP musi wyjaśnić, jak faktycznie wygląda współpraca i na jakiej podstawie prawnej jest świadczona praca.
PPK ma już 4,5 mln uczestników. W 2027 roku ważna zmiana dla milionów pracowników [Gość INFOR.PL]
18 wrz 2026

Pracownicze Plany Kapitałowe działają już od siedmiu lat, a liczba osób regularnie odkładających w nich pieniądze przekroczyła 4,5 mln aktywnych uczestników. Tylko w ciągu ostatniego roku ich liczba wzrosła o 15 proc. Mimo tego potencjał programu jest znacznie większy, bo grupa osób, które mogą korzystać z PPK, liczy około 12 mln pracowników.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA