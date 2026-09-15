Wyższe wynagrodzenie w październiku, listopadzie i grudniu 2026 r., na podstawie jednego oświadczenia pracownika – pracodawca musi je uwzględnić

Osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy, których dochód uzyskany od początku roku, przekroczy w drugiej połowie roku próg 120 000 zł – mogą uniknąć pobierania przez pracodawcę wyższej zaliczki na podatek dochodowy (tj. w stawce 32%, zamiast dotychczasowych 12%). Kto zatem, na podstawie jednego oświadczenia złożonego pracodawcy (które pracodawca zobowiązany jest uwzględnić), może uzyskać wyższe wynagrodzenie w październiku, listopadzie i grudniu 2026 r.?

Pierwszy próg podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – ile wynosi w aktualnym stanie prawnym (jak przedstawia się skala podatkowa) i jakiej wysokości (miesięczne) wynagrodzenie (brutto) do niego kwalifikuje?

Od 1 stycznia 2022 r. – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – kwota graniczna pomiędzy pierwszym i drugim przedziałem skali podatkowej wynosi 120 000 zł.

REKLAMA

REKLAMA

W przypadku dochodu: do 120 000 zł – podatek opiewa na 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł,

– podatek opiewa na minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł, ponad 120 000 zł – podatek opiewa na 10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł.

Pierwszy próg podatkowy został ustalony na poziomie 120 000 zł ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (art. 1 pkt 47 lit. a ww. ustawy).

W przypadku przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej – podstawą obliczenia podatku według skali podatkowej z ww. art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest – wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika ze środków pracownika (podatnika) składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe i chorobowe (por. art. 22 ust. 2 i 11 oraz art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Przykład Zgodnie z wyliczeniami sejmowego Biura Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji – przyjmując, że pracownik zatrudniony jest na jednym etacie i odlicza koszty w kwocie podstawowej (250 zł. m-nie, tj. 3 000 zł rocznie) jego wynagrodzenie brutto opodatkowane według stawki z pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 12% przy podstawie opodatkowanie nieprzekraczającej 120 000 zł) nie może przekroczyć rocznie 142 542,59 zł1, tj. 11 878,55 zł miesięcznie. Powyżej ww. kwoty – pracownik będzie „kwalifikował” się do drugiego progu podatkowego.

Pracownicy, których dochody (uzyskane od początku roku) przekraczają w ciągu roku (np. przekroczą we wrześniu br.) pierwszy próg podatkowy (tj. 120 000 zł) mogą uniknąć stosowania przez pracodawcę stawki 32%, zamiast dotychczasowych 12% przy pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy, tym samym – zmniejszając wynagrodzenie, które trafia „do ręki” pracownika. Przypadek ten dotyczy osób, które – w uproszczeniu – posiadają małżonka, który zarabia mniej od nich lub wcale.

REKLAMA

Uszczegóławiając – zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – wspólnie z małżonkiem, mogą rozliczyć się osoby, które pozostają w związku małżeńskim i we wspólności majątkowej:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

przez cały rok podatkowy albo od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego – w przypadku, gdy związek małżeński został zawarty w trakcie roku podatkowego.

Ze wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z małżonkiem, nie można jednak skorzystać, jeżeli chociażby jeden z małżonków:

stosuje przepisy art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy) lub ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy

– w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń;

podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ważne Jeżeli spełnione są określonej powyżej przesłanki ustawowe do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego (PIT) z małżonkiem – celem uniknięcia stosowania przez pracodawcę wyższej (32-procentowej) stawki przy pobieraniu zaliczek na podatek dochodowy – należy złożyć do niego oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków. Oświadczenie to, należy złożyć pracodawcy na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy, w odniesieniu do oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy (zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – zakłady pracy będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – są obowiązane, jako płatnicy, obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku pracy (jak również stosunku służbowego, z pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy, z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy lub z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej wypłacanej w spółdzielniach pracy).

Zaliczki te, za miesiące od stycznia do grudnia, wynoszą:

za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika nie przekroczył kwoty 120 000 zł – 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku od danego płatnika przekroczył kwotę 120 000 zł – 12% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę 120 000 zł; za miesiące następujące po miesiącu, o którym mowa w pkt 2 – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od danego płatnika.

Jeżeli zatem – dochód podatnika, uzyskany od początku roku, np. w miesiącu wrześniu 2026 r. przekroczył/przekroczy kwotę 120 000 zł – zgodnie z powyższym – pracodawca zacznie pobierać od niego wyższe zaliczki na podatek dochodowy (w stawce 32%).

Ważne Jeżeli natomiast – pracownik jako podatnik, złoży pracodawcy oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków (o którym była mowa powyżej), a za rok podatkowy przewidywane, określone w tym oświadczeniu: dochody pracownika-podatnika nie przekroczą kwoty 120 000 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów, które łączy się z dochodami podatnika – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek; dochody podatnika przekroczą kwotę 120 000 zł, a dochody małżonka, które łączy się z dochodami podatnika, nie przekraczają tej kwoty – zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 12% dochodu uzyskanego w danym miesiącu od tego płatnika (zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jeżeli zatem – dochód podatnika, uzyskany od początku roku, np. w miesiącu wrześniu 2026 r. przekroczył/przekroczy kwotę 120 000 zł, ale dochody małżonka, które łączy się z dochodami pracownika-podatnika, nie przekraczają tej kwoty – w przypadku złożenia przez pracownika-podatnika, do pracodawcy, ww. oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków – w miesiącu październiku, listopadzie i grudniu br. otrzyma on „do ręki” wyższe wynagrodzenie (ponieważ pracodawca nadal będzie stosował stawkę 12% przy pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy), niż – wynagrodzenie, które otrzymałby, jeżeli nie złożyłby ww. oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu małżonków. Wówczas bowiem – w związku z przekroczeniem progu 120 000 zł, przez dochody uzyskane od początku roku – pracodawca zacząłby pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w stawce 32%.

Ważne Pracodawca zobowiązany jest uwzględnić oświadczenie pracownika o wspólnym opodatkowaniu małżonków najpóźniej od następnego miesiąca po jego złożeniu. Wynika to wprost z art. 31a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym – jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie lub wniosek mające wpływ na obliczanie zaliczki, płatnik uwzględnia to oświadczenie lub ten wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków złożone przez pracownika np. we wrześniu 2026 r. – pracodawca zobowiązany jest zatem uwzględnić najpóźniej od października 2026 r. Pozostają zatem w błędzie pracodawcy, którzy twierdzą, że oświadczenie takie będą stosować np. dopiero od następnego roku podatkowego (a takich – nie brakuje).

1 (120 000 + 3 000) : 0,8629 = 142 542,59 zł (współczynnik 0,8629 stanowi odpowiednik wynagrodzenia pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne potrącane przez pracodawcę ze środków pracownika). Pracownik opłaca składki na ubezpieczenia: emerytalne – 9,76%, rentowe – 1,5% oraz chorobowe – 2,45% (łącznie 13,71% wynagrodzenia brutto). Por. art. 16 ust. 1 i 1b i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Podstawa prawna :