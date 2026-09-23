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Myślała, że darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku. Skarbówka podjęła zaskakującą decyzję

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23 września 2026, 13:26
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna rodzice podatek skarbówka pieniądze
Myślała, że darowizna od rodziców jest zwolniona z podatku. Skarbówka podjęła zaskakującą decyzję
Adam Kuchta
INFOR

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Przelew od najbliższej rodziny na konto w polskim banku wydaje się bezpieczny pod względem podatkowym. Białorusinka mieszkająca w Polsce była pewna, że od darowizny od rodziców nie zapłaci ani grosza. Dyrektor KIS wydał jednak przełomową interpretację, która całkowicie zaskoczyła kobietę. Skarbówka kazała rozliczyć te pieniądze w PIT jako „przychody z innych źródeł". Jak to możliwe?

Sprawa przed skarbówką dotyczyła zapytania podatniczki, która jest obywatelką Republiki Białorusi. We wniosku o interpretację wskazała, że od około pięciu lat zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy oraz podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu jako polski rezydent podatkowy. Rodzice podatniczki są obywatelami Republiki Białorusi. Nie posiadają miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz nie posiadają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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Czy darowizna pieniężna od rodziców będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu w PIT, czy też nie?

Rodzice planują dokonać na jej rzecz darowizny środków pieniężnych. W chwili dokonania darowizny środki pieniężne będą stanowiły własność rodziców i będą znajdowały się na rachunku bankowym prowadzonym na ich rzecz przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Darowizna zostanie dokonana poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego rodziców na rachunek bankowy podatniczki prowadzony w Polsce.

W tytule przelewu zostanie wskazane, że przekazywane środki stanowią darowiznę. Darowizna będzie miała charakter nieodpłatny. Przekazanie środków nie będzie związane z wykonywaniem pracy, działalności gospodarczej ani świadczeniem jakichkolwiek usług na rzecz rodziców. Podatniczka nie będzie zobowiązana do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego. Po otrzymaniu środków pieniężnych podatniczka zamierza dopełnić wszystkich obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Skarbówka dostała w związku z tym pytanie następującej treści: „Czy otrzymanie środków pieniężnych od rodziców, będących obywatelami Republiki Białorusi, nieposiadających miejsca zamieszkania dla celów podatkowych ani miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przekazanych w drodze darowizny przelewem z rachunku bankowego darczyńców prowadzonego przez bank mający siedzibę w Polsce na Pani rachunek bankowy prowadzony w Polsce, będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy też z uwagi na charakter tej czynności przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajdują zastosowania?"

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Darowizna pieniężna od rodziców. Pojawiły się wątpliwości związane z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stanowisko podatniczki w tej sprawie było jednoznaczne, tj.: „Pani zdaniem otrzymanie środków pieniężnych opisanych w zdarzeniu przyszłym nie będzie skutkowało powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przekazanie środków nastąpi na podstawie umowy darowizny zawartej pomiędzy Pani rodzicami a Panią. Darowizna będzie miała charakter nieodpłatny.

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Nie będzie Pani zobowiązana do wykonania jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego na rzecz darczyńców. Otrzymane środki nie będą stanowiły wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za świadczenie usług, przychodu z działalności gospodarczej ani przychodu z żadnego innego źródła określonego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych."

W jej ocenie otrzymanie środków pieniężnych w drodze darowizny od rodziców stanowi nieodpłatne przysporzenie dokonane na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego i nie mieści się w katalogu źródeł przychodów określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisów tej ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na charakter opisanej czynności miała wątpliwość, czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ogóle znajdują zastosowanie do otrzymania środków pieniężnych w drodze darowizny od rodziców.

W przypadku gdy darowane pieniądze nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn, to wchodzą przepisy ustawy o PIT

Organ skarbowy ocenił stanowisko, które podatniczka przedstawiła we wniosku jest nieprawidłowe i uzasadnił to powołując się na konkretne regulacje podatkowe. W uzasadnieniu czytamy m.in., że za przychód należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego - zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Pod pojęciem przychodu należy zatem rozumieć także takie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy." A przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Dyrektor KIS, dokonywując analizy wniosku zwrócił uwagę, że w tej sprawie, w chwili dokonania darowizny środki pieniężne będą stanowiły własność rodziców i będą znajdowały się na rachunku bankowym prowadzonym na ich rzecz przez bank mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Darowizna zostanie dokonana poprzez przelew środków pieniężnych z rachunku bankowego rodziców na rachunek bankowy podatniczki prowadzony w Polsce. "Skoro jak Pani wskazała środki pieniężne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, to w przedstawionej sytuacji nie będzie miało zastosowania wyłączenie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, w przedstawionej sytuacji zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych" - stwierdził organ.

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Skarbówka mówi wprost: Nieodpłatnie otrzymane środki pieniężne należy zaliczyć do PIT, do przychodów z innych źródeł

Otrzymanie środków pieniężnych w drodze darowizny, stanowi przychód w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Darowizna jest umową, przez którą należy rozumieć zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Skoro zatem nieodpłatnie podatniczka otrzyma od darczyńcy środki pieniężne, to niewątpliwie skutkiem tego zdarzenia będzie uzyskanie przez nią korzyści kosztem innego podmiotu. Przychód ten na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy zaliczyć do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z tym przepisem: „Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, świadczenia otrzymane z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17."

Użycie w powyższym przepisie sformułowania "w szczególności" wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 tej ustawy. W związku z tym - jak uznał Dyrektor KIS - każde świadczenie mające realną korzyść finansową, o ile nie stanowi konkretnej kategorii przychodu zaliczanego do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8b ww. ustawy - jest dla świadczeniobiorcy przychodem z innych źródeł.

Pieniądze otrzymane w drodze darowizny to przychód podatkowy. Trzeba to wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy o PIT: „Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym."

W konsekwencji organ skarbowy uznał, że „w związku z otrzymaniem środków pieniężnych w drodze darowizny, uzyska Pani przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, będzie Pani zobowiązana wykazać w zeznaniu podatkowym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym otrzyma Pani darowiznę, łącznie z innymi dochodami osiągniętymi w tym samym roku i opodatkować na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pani stanowisko jest nieprawidłowe."

Podstawa prawna

Pismo z dnia 2 września 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDWP.4011.345.2026.4.PP. Darowizna środków pieniężnych od rodziców nierezydentów a PIT

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Źródło: INFOR
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