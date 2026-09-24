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Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego kościoła. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania, sprawa u Prezydenta

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24 września 2026, 07:59
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
podatek, kościół, PIT, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Fundusz Kościelny, premier, prezydent
Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół – 2% PIT na rzecz wybranego kościoła. Premier potwierdza prace nad zmianami w systemie finansowania, sprawa u Prezydenta
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2% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA zamiast obecnego Funduszu Kościelnego, który „finansowany z budżetu państwa kwotą ok. 260 mln zł rocznie, obciąża wszystkich podatników, niezależnie od ich wyznania lub światopoglądu” – to postulat petycji obywatelskiej, która w dniu 20 września 2025 r. została wniesiona do Sejmu. Posłowie, będący członkami sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w lutym 2026 r., postanowili skierować w tej sprawie wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów. Znamy już stanowisko premiera, z którego wynika, że trwają prace nad zmianami w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych. W sierpniu 2026 r., postulat odnośnie zmiany sposobu finansowania kościołów, trafił ponadto na biurko Prezydenta.

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Skąd pochodzą dochody Kościoła katolickiego w Polsce i czym jest Fundusz Kościelny?

Według danych GUS – dominującym wyznaniem w Polsce jest Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Zbiorowość wiernych zaliczających się do Kościoła rzymskokatolickiego stanowi (według ostatniego spisu powszechnego) 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności.1 Zatem – na przykładzie Kościoła katolickiego, jako zrzeszającego największą liczbę wiernych w Polsce – skąd pochodzą jego główne dochody?

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Znaczną część dochodów Kościoła katolickiego stanowią ofiary wiernych (w tym m.in. za posługi, takie jak chrzest, ślub czy pogrzeb), które zgodnie z art. 21 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – są zwolnione z opodatkowania (Przepisy prawa polskiego o zbiórkach publicznych nie mają zastosowania do zbierania ofiar na cele religijne, kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, naukową, oświatową i wychowawczą oraz utrzymanie duchownych i członków zakonów, jeżeli odbywają się w obrębie terenów kościelnych, kaplic oraz w miejscach i okolicznościach zwyczajowo przyjętych w danej okolicy i w sposób tradycyjnie ustalony). Poza tym – kościoły i inne związki wyznaniowe, które posiadają uregulowany status prawny w Polsce – mogą ubiegać się o różne dotacje z tzw. Funduszu Kościelnego, który został powołany na mocy art. 8 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego i który finansowany jest z budżetu państwa. Dotacje te, mogą być przyznawane na realizację zadań dotyczących wspomagania kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej, która obejmuje m.in.:

  • prowadzenie zakładów dla sierot, osób starszych, osób upośledzonych fizycznie lub umysłowo oraz innych kategorii osób potrzebujących opieki,
  • prowadzenie szpitali i innych zakładów leczniczych oraz aptek,
  • organizowanie pomocy w zakresie ochrony macierzyństwa czy
  • krzewienie idei pomocy bliźnim i postaw społecznych temu sprzyjających,

jak również na realizację zadań dotyczących konserwacji i remontów obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej. Na rok 2026, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustalił, że maksymalna kwota udzielonej dotacji z Funduszu Kościelnego, wynosi 200 tys. zł. Resort może również udzielić dotacji wyższej, ale wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, uwzględniających ważny interes społeczny.

Poza ofiarami wiernych i dotacjami z Funduszu Kościelnego – parafie Kościoła katolickiego, czerpią także dochody z działalności gospodarczej, takiej jak wynajem nieruchomości, sprzedaż dewocjonaliów (czyli przedmiotów kultu religijnego, zwykle niewielkich rozmiarów, wykorzystywanych w praktykach religijnych i stanowiących symbol wiary) czy prowadzenie cmentarzy.

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Z analizy dokonanej przez Biuro Analiz i Petycji Kancelarii Senatu, dokonanej na potrzeby rozpatrzenia innej petycji (nr P11-89/25, która została złożona do Senatu) w sprawie wprowadzenia w Polsce podatku kościelnego, wynika ponadto, że – finasowanie kościołów i związków wyznaniowych w Polsce odbywa się m.in. w oparciu o następujące akty prawne:

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  1. Ustawę z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz. U. z 1950 r. Nr 9, poz. 87 z późn. zm.) – która stanowi, że Fundusz kościelny finansowany jest z dotacji państwowych, które przeznaczane są m.in. na opłacanie składek ubezpieczania duchownych, utrzymywanie i odbudowę kościołów (art. 9).
  2. Ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.) – która w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b stanowi, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na cele kultu religijnego. Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu (art. 26 ust. 5).
  3. Ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 554 z późn. zm.) – która w art. 18 ust. 1 pkt 7 stanowi, że podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny przekazane na cele kultu religijnego. Łączna kwota odliczeń z nie może przekroczyć 10% dochodu. Ponadto zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 4a powołanej ustawy CIT – wolne od podatku są dochody kościelnych osób prawnych m.in.:
    1. z niegospodarczej działalności statutowej; w tym zakresie kościelne osoby prawne nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,
    2. z pozostałej działalności – w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuńcze oraz na konserwację zabytków, prowadzenie punktów katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne, a także innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze;
  5. Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1966) – która w art. 55 ust. 5 stanowi, iż zwolnienie od opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski obejmuje nieruchomości lub ich części przeznaczone na cele mieszkalne duchownych i członków zakonu, jeżeli:
    1. są one wpisane do rejestru zabytków;
    2. służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych, domy zakonów kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów i domy księży emerytów (sióstr emerytek);
    3. znajdują się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.
  7. Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 265) – która w art. 13 ust. 1 stanowi, że majątek i przychody kościołów i innych związków wyznaniowych podlegają ogólnie obowiązującym przepisom podatkowym, z wyjątkami określonymi w odrębnych ustawach.

Osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych są zwolnione od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej. W tym zakresie osoby te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe (art. 13 ust. 2 ww. ustawy).

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 5 ww. ustawy – dochody z działalności gospodarczej osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby, są zwolnione od opodatkowania w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne i inwestycje kościelne, których przedmiotem są punkty katechetyczne i zakłady charytatywno-opiekuńcze, jak również remonty tych obiektów.

Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół (2 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA) – do Sejmu została złożona petycja obywatelska w sprawie wprowadzenia nowej daniny kościelnej

W dniu 20 września 2025 r. do Sejmu została wniesiona petycja obywatelska (nr BKSP-155-X-704/25), której autor postuluje zmianę systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, poprzez – zastąpienie obecnego Funduszu Kościelnego systemem dobrowolnego odpisu podatkowego na rzecz kościoła lub związku wyznaniowego.

Nowy system finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych – jak wyjaśnia petytor – miałby polegać na tym, że:

  • Każdy podatnik PIT miałby prawo zadeklarować w rocznym zeznaniu podatkowym przekazanie 2% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA.
  • Powyższa deklaracja miałaby być w pełni dobrowolna. W przypadku jej niezłożenia przez podatnika – cały podatek pozostawałby w budżecie państwa.
  • Koszty obsługi systemu (administracja, rozliczenia) miałyby pokrywać kościoły poprzez „prowizję dla aparatu skarbowego (np. 2–3% od przekazanych kwot)”.
  • Państwo miałoby pełnić wyłącznie rolę technicznego operatora i gwaranta transparentności.

Jak argumentuje autor petycji – „Obecny Fundusz Kościelny, finansowany z budżetu państwa kwotą ok. 260 mln zł rocznie, obciąża wszystkich podatników, niezależnie od ich wyznania lub światopoglądu. Budzi to zrozumiałe kontrowersje społeczne i jest rozwiązaniem historycznie przestarzałym. System niemiecki (Kirchensteuer), choć funkcjonuje od wielu dekad, wiąże się z koniecznością formalnego występowania z Kościoła i obciążaniem budżetu państwa rolą inkasenta. W Polsce taki mechanizm mógłby wywołać niepotrzebne konflikty społeczne i konstytucyjne wątpliwości.”

Wśród korzyści z proponowanego rozwiązania, petytor wymienia:

  • Dla budżetu państwa:
    • Likwidacja Funduszu Kościelnego (oszczędność ok. 260 mln zł rocznie).
    • Brak obciążenia finansowego – państwo jedynie obsługuje przepływy, które i tak są w 100% finansowane przez wiernych;
  • Dla kościołów i związków wyznaniowych:
    • Potencjalny wzrost dochodów nawet 5-krotnie względem obecnych 260 mln zł (np. jeśli 5 mln wiernych zadeklaruje 2% PIT, daje to co najmniej 5x więcej niż z Funduszu Kościelnego rocznie).
    • Stabilne, przejrzyste i nowoczesne źródło finansowania, zależne wyłącznie od wiernych;
  • Dla obywateli:
    • Płacą tylko ci, którzy sami chcą.
    • Brak konieczności „wypisywania się” z Kościoła – wystarczy nie zaznaczyć odpisu.
    • Pełna wolność sumienia i wyznania;

stwierdzając, że proponowany system jest rozwiązaniem:

  • sprawiedliwym (nie obciążającym niewierzących),
  • neutralnym budżetowo (państwo nic nie dopłaca),
  • potencjalnie korzystnym dla Kościołów (wielokrotnie większe wpływy) oraz
  • zgodnym z konstytucją (brak przymusu deklarowania wyznania czy ateizmu).

Przedmiotowa petycja – w dniu 13 października 2025 r. – została przekazana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji.

Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół (2 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA) – sejmowa Komisja do Spraw Petycji wystąpiła z dezyderatem do premiera w sprawie nowej daniny kościelnej

Podczas posiedzenia sejmowej Komisji do Spraw Petycji, które miało miejsce w dniu 12 lutego 2026 r., posłowie będący członkami ww. komisji, podjęli decyzję o wystąpieniu z dezyderatem do Prezesa Rady Ministrów, w sprawie postulatu wprowadzenia nowego systemu finansowania Kościołów i związków wyznaniowych, będącego przedmiotem petycji obywatelskiej (nr BKSP-155-X-704/25).

Ww. dezyderat do premiera, został uchwalony na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 13 maja 2026 r. Komisja zwróciła się do Prezesa Rady Ministrów o przedstawienie kompleksowej i systemowej analizy oraz oceny opisanego w petycji postulatu (wprowadzenia rozwiązania, zgodnie z którym – każdy podatnik PIT miałby prawo zadeklarować w rocznym zeznaniu podatkowym przekazanie 2% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji), z uwzględnieniem skutków finansowych jego ewentualnej realizacji. Ponadto, komisja wniosła o wskazanie:

  • jakie są dotychczasowe efekty prac Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego, powołanego na mocy zarządzenia Nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funduszu Kościelnego oraz
  • na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad zmianą obowiązującego dotąd modelu finansowania kościołów i związków wyznaniowych.

Wystąpienie z dezyderatem do Rady Ministrów w niniejszej sprawie, zarekomendowało Komisji do Spraw Petycji sejmowe Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji (BEOS) w opinii prawnej na temat petycji „Petycja koresponduje z obecnym od lat w debacie publicznej oraz dyskursie naukowym postulatem zmiany modelu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych. Wydaje się, że dobrowolny odpis podatkowy jest możliwy do wprowadzenia, należy jednak rozważyć wszelkie jego konsekwencje, w szczególności dla mniejszych kościołów i innych związków wyznaniowych. Warto w tym zakresie korzystać z dotychczas sporządzonych analiz oraz ustaleń Międzyresortowego Zespołu ds. Funduszu Kościelnego. Dlatego też można rekomendować Komisji wystąpienie z dezyderatem do Rady Ministrów.

Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół (2 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz wybranego kościoła lub związku wyznaniowego wpisanego do rejestru MSWiA) – Ministerstwo Obrony Narodowej (w imieniu premiera) potwierdza, że prace nad zmianami w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych są w toku

W odpowiedzi na dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji, w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych, który został skierowany do Prezesa Rady Ministrów – w dniu 10 czerwca 2026 r., w imieniu premiera, odpowiedzi udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej. Wiceminister Paweł Bejda poinformował, że powołany zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów – Zespół do spraw Funduszu Kościelnego przygotowuje obecnie propozycję swoich rekomendacji (w zakresie możliwych kierunków zmian obowiązującego systemu finansowania kościołów i związków wyznaniowych), które mają zostać przedstawione Radzie Ministrów. Na obecnym etapie negocjacji z Kościelną Komisją Konkordatową (które prowadzone są w zakresie regulacji, które miałyby dotyczyć Kościoła Katolickiego) – jak podkreślił wiceminister – nie można jednak jeszcze przesądzać o ostatecznym kierunku rekomendowanych rozwiązań.

Odnosząc się stricte do postulatu będącego przedmiotem petycji obywatelskiej – Paweł Bejda stwierdził natomiast, że – „wskazane w petycji rozwiązanie polegające na wprowadzeniu odpisu podatkowego w wysokości 2% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych z dużym prawdopodobieństwem skutkowałoby wyższymi kosztami dla budżetu państwa niż wydatki ponoszone obecnie w ramach Funduszu Kościelnego. Warianty generujące wydatki przewyższające obecny poziom finansowania nie uzyskały dotychczas akceptacji Ministra Finansów, który wskazuje na konieczność uwzględnienia aktualnych uwarunkowań budżetowych państwa (np. przy wpływach w 2025 r. z podatku PIT w wysokości ok. 200 mld zł i założonych 50% deklaracji podatników dotyczących przekazania części podatków na związki wyznaniowe oznaczałoby to konieczność uszczuplenia budżetu państwa na kwotę około 2 mld zł, z kolei przy 25 % deklaracji – około 1 mld zł).”

Wiceminister dodał ponadto, iż: „Obecnie prace Międzyresortowego Zespołu koncentrują się na analizie materiału wypracowanego przez zespół problemowy oraz na prowadzeniu dialogu ze stroną wyznaniową. Równolegle prowadzona jest wymiana stanowisk z przedstawicielami kościołów i innych związków wyznaniowych, mająca na celu wypracowanie rozwiązań uwzględniających zarówno interes publiczny, jak i specyfikę funkcjonowania poszczególnych wspólnot religijnych.”

Z pełną treścią odpowiedzi MON na dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych, można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź MON z 10 czerwca 2026 r. na dezyderat nr 255 Komisji do Spraw Petycji w sprawie finansowania kościołów i związków wyznaniowych

Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół – sprawa zmiany zasad finansowania kościołów i związków wyznaniowych trafiła również na biurko Prezydenta

Niezależnie od wspomnianej powyżej petycji w sprawie zmiany systemu finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, której efektem był dezyderat sejmowej Komisji do Spraw Petycji, skierowany do Prezesa Rady Ministrów – w dniu 26 sierpnia br., tym razem na biurko Prezydenta Karola Nawrockiego – trafił kolejny postulat dotyczący stworzenia przejrzystych reguł funkcjonowania kościołów i związków wyznaniowych w Polsce.

Wnoszący petycję wprost żąda likwidacji obecnego Funduszu Kościelnego i zastąpienia go dobrowolnym finansowaniem wspólnot religijnych przez podatników. „Wnoszę o likwidację obecnego modelu Funduszu Kościelnego i zastąpienie go nowoczesnym, przejrzystym i dobrowolnym systemem finansowania działalności religijnej, opartym w możliwie największym stopniu na decyzjach samych wiernych” – stwierdza petytor i dodaje – „Jednym z możliwych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wskazania przez podatnika wybranego Kościoła lub związku wyznaniowego jako beneficjenta określonej części podatku. Pozwoliłoby to na większe powiązanie poziomu finansowania wspólnot religijnych z rzeczywistymi decyzjami ich członków.”

W uzasadnieniu petycji, jej autor podkreślił, że – nie kwestionuje prawa kościołów i innych związków wyznaniowych do posiadania majątku, prowadzenia działalności religijnej, społecznej i charytatywnej ani do korzystania z wolności zagwarantowanych przez Konstytucję. Przejrzystość nie jest atakiem na Kościół. Przejrzystość jest obowiązkiem wobec obywateli.– stwierdził i zwrócił się do Prezydenta „oraz do wszystkich sił politycznych” o rozpoczęcie ponadpartyjnej, publicznej i merytorycznej debaty nad nowym modelem relacji państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Przedmiotowa petycja została przekazana do komórki prawnej Kancelarii Prezydenta RP i – na dzień dzisiejszy – Prezydent jeszcze się do niej nie odniósł bądź odpowiedź ta nie została jeszcze podana do publicznej wiadomości.

Sprawa zmian w systemie finansowania kościołów i związków wyznaniowych na biurku Prezydenta – nie tylko Koniec z Funduszem Kościelnym i nowy podatek na Kościół

Autor petycji, która w dniu 26 sierpnia 2026 r. trafiła do Prezydenta Karola Nawrockiego, postuluje nie tylko likwidację obecnego Funduszu Kościelnego i zastąpienia go dobrowolnym finansowaniem wspólnot religijnych przez podatników, ale również – zmiany w zasadach wynagradzania duchownych oraz ustawowe uregulowanie zasad pobierania opłat związanych z udzielaniem chrztów, ślubów i pogrzebów.

„Wnoszę o rozpoczęcie prac nad rozwiązaniem, w którym osoby duchowne wykonujące stałą posługę duszpasterską otrzymywałyby stałe, przejrzyste miesięczne wynagrodzenie, ustalane według jasnych zasad obowiązujących w danej wspólnocie lub diecezji. Celem takiego rozwiązania powinno być ograniczenie sytuacji, w której utrzymanie duchownego jest w znacznym stopniu uzależnione od indywidualnych opłat wiernych za chrzty, śluby, pogrzeby czy inne uroczystości duszpasterskie” – apeluje petytor. W kwestii niejasnego cennika za sakramenty podkreśla natomiast, że – „nie powinno dochodzić do sytuacji, w której osoba uboga lub znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej obawia się, że nie będzie mogła godnie przyjąć sakramentu lub zorganizować pogrzebu bliskiej osoby z powodu braku pieniędzy”. Dlatego też – w opinii autora petycji – zasady pobierania opłat związanych z udzielaniem chrztów, ślubów i pogrzebów powinny być ustawowo uregulowane, a jeżeli przekazywana kwota jest tzw. ofiarą – to powinna być ona rzeczywiście dobrowolna.

1 GUS, Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021, Warszawa 2022

Podstawa prawna:

  • Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r., nr 51, poz. 318)
  • Ustawa z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego (Dz.U. z 1950 r., nr 9, poz. 87 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 592 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 554 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1966)
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 265)

Fot. Mikołaj Bujak/KPRP

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Źródło: INFOR
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Osoby z niepełnosprawnościami. Jak dostrzec ich potencjał na rynku pracy?
23 wrz 2026

Spora część osób z niepełnosprawnościami wciąż jest nieaktywna zawodowo. Często są to osoby, które nie tylko chcą pracować, ale i rozwijać się w środowisku pracy. Skąd biorą się trudności w zatrudnianiu OzN i jak stworzyć warunki, które pozwolą wykorzystać potencjał takich pracowników?
Czy umowy o pracę ustanowione przez PIP z umów B2B są nieważne w świetle Konstytucji RP? Co z pracownikami i pracodawcami takich umów?
23 wrz 2026

Think Tank The Company wskazuje, że umowy o pracę ustanowione przez PIP w oparciu o najnowsze przepisy mogą być nieważne. To wynik bezpośredniej sprzeczności tych przepisów z Konstytucją RP. Przede wszystkim chodzi o niekonstytucyjną i nadmierną ingerencję w zasadę swobody umów, a tym rażącą niezgodność z przepisami z art. 31 ust. 1-2 Konstytucji RP. Ponadto niedopuszczalna jest sytuacja, w której adresaci decyzji organu PIP zostają pozbawieni fundamentalnego prawa do procesu (art. 2 Konstytucji RP). Co zatem w długim terminie może stać się z pracownikami i pracodawcami tak zmienionych umów? Rekomendacją Think Tank The Company jest zasada, że PIP powinna w pierwszej kolejności stosować kary pieniężne, a tylko w ostateczności zmianę umów.
Autor będzie dostawał 10 proc. od ceny okładkowej książki, a cena nie będzie mogła zmienić się przez 12 miesięcy? [projekt ustawy o ochronie rynku książki]
23 wrz 2026

Ile powinien dostawać autor książki? Jaka powinna być cena bestsellera? Czy w dzień premiery powinno się przeceniać książki o połowę? Co z ubezpieczeniem zdrowotnym autorów? Te wątpliwości ma rozwiewać ustawa o ochronie rynku książki.

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Umowy o dzieło znów popularne. ZUS pokazał, gdzie zawiera się ich najwięcej
23 wrz 2026

Umowa o dzieło często nie oznacza wielomiesięcznej współpracy. Najnowsze dane ZUS pokazują, że ponad 61 proc. takich umów zawieranych jest na nie dłużej niż dziewięć dni, a niemal co trzecia trwa tylko jeden dzień. Między regionami widać ogromne różnice - na Mazowszu wskaźnik jest niemal dziewięć razy wyższy niż w województwie z najmniejszą liczbą takich umów.
Mobber będzie musiał pokryć szkody poniesione przez pracodawcę. Ale nie każdy i nie zawsze
23 wrz 2026

Pracodawca, który wypłaci pracownikowi zadośćuczynienie lub odszkodowanie z tytułu mobbingu będzie miał możliwość skorzystania z roszczenia regresowego wobec sprawcy. Jednak, aby mógł to zrobić skutecznie, najpierw sam musi dopełnić wymaganych obowiązków.
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