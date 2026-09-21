Limit transakcji sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat – trzeba zapłacić 19% podatku dochodowego czy można skorzystać ze zwolnienia kilka razy?

Dochód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie – może zostać zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT), jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości, w ciągu 3 lat (licząc, od końca roku kalendarzowego, którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości) zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Pytanie jednak, czy z ww. zwolnienia z podatku można skorzystać ponownie, jeżeli przed upływem kolejnych 5 lat, znowu zdecydujemy się na sprzedaż nieruchomości, celem nabycia dla siebie kolejnego domu lub mieszkania? Czy ustawodawca przewidział limit transakcji sprzedaży nieruchomości w ramach ww. zwolnienia, czy też (o ile spełni się pozostałe warunki) można z niego skorzystać wielokrotnie?

rozwiń >

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – w przypadku odpłatnego zbycia:

REKLAMA

REKLAMA

nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości,

lub oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (również w drodze spadku) lub wybudowanie ww. nieruchomości lub praw i zbycie to nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej – „podlega się” z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym (a konkretnie – ww. odpłatne zbycie nieruchomości stanowi źródło przychodu opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych).

Podatku z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat, można jednak uniknąć – na jakich zasadach, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego (PIT), przeznaczając przychód osiągnięty ze sprzedaży nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe?

W art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca przewidział zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego. W ust. 1 pkt 131 ww. przepisu zastrzeżono, że – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości (i praw majątkowych), w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli – począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości (lub tego prawa majątkowego) został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele, uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości (i praw majątkowych).

Ponadto – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, uznaje się wydatki poniesione m.in. na:

REKLAMA

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości – grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód osiągnięty z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych może zostać – w całości albo w części – zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jeżeli przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe. Aby skorzystać ze zwolnienia – przeznaczenia ww. przychodu na własne cele mieszkaniowe należy dokonać nie później niż w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych.

Limit transakcji sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat – czy przy kolejnym zbyciu nieruchomości należy zapłacić 19% podatku dochodowego (PIT) czy można skorzystać ze zwolnienia kilka razy?

Wiele osób, z różnych przyczyn, dokonuje sprzedaży swojej nieruchomości więcej niż jeden raz w ciągu życia bądź na przestrzeni kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu lat i za każdym razem, przychód uzyskany ze sprzedaży – przeznacza na zakup kolejnej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (która spełnia ich aktualne wymagania).

Powstaje wówczas pytanie – czy osoba, która już raz skorzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. ze zwolnienia z podatku dochodowego dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, w związku z przeznaczeniem całości przychodu, który uzyskała z ww. transakcji na własne cele mieszkaniowe, nie później niż w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie przez nią nieruchomości) – może ponownie skorzystać z tego zwolnienia, jeżeli ponownie sprzeda swoją nieruchomość przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyła? Odpowiedź brzmi : Tak, jeżeli spełni wszystkie wspomniane powyżej warunki ustawowe i dokona odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego. Ustawodawca nie wprowadził bowiem limitu transakcji zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat – jeżeli przychód z takiego zbycia został przeznaczony, w ciągu 3 lat, na własne cele mieszkaniowe – które mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. Konieczne jest jedynie spełnienie warunków, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dokonanie odpowiedniego zgłoszenia do urzędu skarbowego, o którym mowa poniżej.

Zgodnie z art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c, podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, jest przy tym – dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych), a – udokumentowanymi kosztami nabycia, powiększonymi o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy (lub praw majątkowych) i zostały poczynione w czasie ich posiadania – powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Jeśli poniesione koszty uzyskania przychodów są wyższe niż przychód uzyskany ze sprzedaży – oznacza to, że wystąpiła strata (brak dochodu). W takim przypadku nie płaci się podatku.

Ważne W przypadku przeznaczenia całego przychodu uzyskanego z odpłatnego nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ww. odpłatne zbycie nieruchomości – można natomiast skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym była mowa powyżej (tj. wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Uzyskany dochód jest wówczas w całości zwolniony od podatku. Przeznaczenie jedynie części przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło ww. odpłatne zbycie nieruchomości – oznacza natomiast, że korzystając z ww. ulgi podatkowej, podatek może zostać zapłacony wyłącznie od dochodu ze sprzedaży nieruchomości pomniejszonego o dochód zwolniony od podatku (który został przeznaczony na wspomniane – własne cele mieszkaniowe). Zwolnieniu podlega odpowiednia część dochodu, ustalona proporcjonalnie według wzoru: dochód zwolniony od podatku = (dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości x wydatki na własne cele mieszkaniowe) / przychód z odpłatnego zbycia. Podatek jest wówczas należny od dochodu pomniejszonego o dochód objęty zwolnieniem (opodatkowaniu podlega jedynie część dochodu).

Sprzedaż nieruchomości wymaga rozliczenia z urzędem skarbowym – czy i jakie zaznanie podatkowe należy złożyć do urzędu skarbowego, celem rozliczenia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości?

W celu rozliczenia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, dokonanego przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tych nieruchomości lub praw – należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie PIT-39. Aktualny formularz, można pobrać pod adresem: LINK.

Ww. zeznanie należy przy tym złożyć niezależnie od tego, czy z tytułu odpłatnego zbycia wystąpił(-a):

dochód,

strata.

Przykład Jeżeli sprzedaje się nieruchomość, która była kupiona np. w lutym 2020 roku, to 5 lat liczone jest od końca 2020 roku. Jeśli zatem nieruchomość tę sprzedaje się: do 31 grudnia 2025 roku – należy złożyć do urzędu skarbowego PIT-39,

a od 1 stycznia 2026 roku – nie trzeba składać do urzędu skarbowego PIT-39.

Ważne Co istotne – jeżeli w zeznaniu PIT-39: wykazało się dochody zwolnione z opodatkowania,

a następnie nie zostały spełnione warunki zwolnienia określone w ustawie o PIT, np. w ustawowym terminie, tj. w okresie 3 lat, uzyskany z odpłatnego zbycia przychód, nie został wydatkowany lub został wydatkowany na cele inne niż własne cele mieszkaniowe, – należy złożyć korektę tego zeznania i zapłacić podatek dochodowy, wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki naliczane są wówczas od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym został uzyskany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, do dnia zapłaty podatku włącz­nie. Odsetki naliczane są w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.

Sprzedaż nieruchomości wymaga rozliczenia z urzędem skarbowym – kiedy należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe, celem rozliczenia przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości?

Wspomniany powyżej formularz PIT-39 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości (które to nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie), a jeszcze precyzyjniej – w którym uzyskano przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości (które to nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie lub wybudowanie).

Sprzedaż nieruchomości wymaga rozliczenia z urzędem skarbowym – kiedy należy złożyć do urzędu skarbowego korektę zeznanie podatkowego PIT-39?

Jeżeli w złożonym zeznaniu podatkowym PIT-39:

wykazało się dochody (z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości zwolnione z opodatkowania,

a nie zostały spełnione warunki zwolnienia określone w ustawie o PIT, np. w ustawowym terminie, tj. w okresie 3 lat uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości środki nie zostały wydatkowane lub zostały wydatkowane na cele inne niż własne cele mieszkaniowe określone w ustawie

– należy złożyć korektę tego zeznania i zapłacić podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

Odsetki naliczane są od następnego dnia po upływie terminu płatności, tj. po upływie terminu do złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym został uzyskany przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, do dnia zapłaty podatku włącz­nie. Odsetki naliczane są w wysokości odsetek pobieranych od zaległości podatkowych.

Podstawa prawna :