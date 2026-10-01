Rewolucja w ulgach podatkowych. Po tych zmianach skończy się możliwość zrobienia takich odliczeń

Przez lata była jednym z popularniejszych sposobów na obniżenie podatku. Teraz ma przejść do historii. Resort finansów chce zlikwidować ulgę na internet. Jakie padają argumenty? Wprowadzone ponad dwadzieścia lat temu rozwiązanie, nie odpowiada już rzeczywistości. Dostęp do internetu przestał być dobrem wymagającym dodatkowej zachęty. Z sieci korzysta większość polskich gospodarstw domowych. To nie koniec zmian. Ministerstwo chce skreślić jeszcze jedno podatkowe odliczenie.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zakłada likwidację ulgi na internet. Jak podaje PAP, dokument trafił już do konsultacji publicznych, a proponowane zmiany mają wejść w życie od 2027 roku.

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Resort przypomina, że ulga została wprowadzona w 2005 roku. W tamtym czasie miała zachęcać Polaków do korzystania z internetu i ułatwiać dostęp do sieci. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jak wynika z danych przywoływanych przez Ministerstwo Finansów, dostęp do internetu ma już 96,2 proc. polskich gospodarstw domowych.

W obecnych warunkach ulga ta utraciła swoje pierwotne uzasadnienie, a jej dalsze funkcjonowanie nie przyczynia się do realizacji zakładanych celów – przekonuje resort finansów. Ministerstwo zwraca również uwagę na drugą stronę funkcjonowania ulgi. Jego zdaniem obecnie może ona być wykorzystywana niezgodnie z intencją ustawodawcy, a jednocześnie generuje niepotrzebne koszty dla budżetu państwa.

Ulga na internet nie zniknie z dnia na dzień. Jest ważny wyjątek

Likwidacja ulgi nie oznacza jednak, że wszyscy podatnicy korzystający z niej stracą możliwość odliczenia już przy najbliższym rozliczeniu. Ministerstwo Finansów przewidziało bowiem zachowanie praw nabytych. Podatnicy, którzy po raz pierwszy skorzystają z ulgi w rozliczeniu za rok poprzedzający wejście w życie nowych przepisów, nadal będą mogli korzystać z odliczenia.

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Co więcej, takie osoby zachowają prawo do ulgi jeszcze przez dwa kolejne lata podatkowe. Oznacza to, że dla części podatników zmiana nie będzie więc oznaczała natychmiastowego końca możliwości odliczenia wydatków na internet.

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Krwiodawcy dostaną większą ulgę podatkową

Likwidacja jednej ulgi nie oznacza jednak, że Ministerstwo Finansów chce ograniczać wszystkie preferencje podatkowe. Projekt przewiduje również rozwiązanie korzystne dla krwiodawców. Resort proponuje podwojenie ulgi podatkowej za oddaną krew. Obecnie za każdy litr oddanej krwi można odliczyć 130 zł od podstawy opodatkowania. Obowiązuje jednak ograniczenie – odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. rocznego dochodu. Po zmianach kwota odliczenia za litr oddanej krwi ma wzrosnąć aż o 100 proc.

Resort podkreśla, że rozwiązanie ma być nie tylko formą wsparcia finansowego. Ma również stanowić wyraz uznania dla osób, które oddają krew i w ten sposób pomagają ratować życie.

Jedna ulga znika, kolejna zostanie przedłużona

Na zmianach w systemie ulg podatkowych nie kończy się jednak projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Resort proponuje również likwidację ulgi na ekspansję. Według ministerstwa rozwiązanie nie przyniosło oczekiwanych efektów. Ulga miała wspierać przedsiębiorców i pomagać polskim firmom w zdobywaniu nowych rynków. W ocenie resortu nie spełniła jednak pokładanych w niej nadziei i nie przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Jednocześnie przedsiębiorcy inwestujący w automatyzację mogą liczyć na zdecydowanie lepszą wiadomość. Ministerstwo Finansów chce przedłużyć obowiązywanie ulgi na robotyzację aż o 10 lat.

Obecnie rozwiązanie pozwala odliczyć do 50 proc. kosztów inwestycji związanych z automatyzacją. Po przedłużeniu ulga nadal będzie mogła wspierać firmy, które inwestują w nowoczesne technologie i robotyzację swoich zakładów. Projekt przewiduje również doprecyzowanie zasad korzystania z preferencji. Odliczeniu mają podlegać odpisy amortyzacyjne, a nie cena zakupu urządzeń.

Ministerstwo Finansów porządkuje katalog ulg

Proponowane zmiany mają – jak tłumaczy resort – dostosować system podatkowy do obecnych realiów społeczno-gospodarczych oraz aktualnych priorytetów państwa. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że ulgi podatkowe pełnią istotną funkcję w prowadzeniu polityki gospodarczej. Są bardziej stabilnym instrumentem niż dotacje i pozwalają na automatyczne wsparcie przedsiębiorstw, szczególnie w okresach trudniejszych warunków gospodarczych.

Projekt pokazuje więc wyraźny kierunek zmian. Z katalogu ulg mają zniknąć rozwiązania, które w ocenie resortu przestały spełniać swoją pierwotną funkcję. Jednocześnie państwo chce mocniej wspierać wybrane zachowania – między innymi oddawanie krwi oraz inwestycje przedsiębiorstw w robotyzację i nowoczesne technologie.