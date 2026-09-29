Rozwód to początek komplikacji finansowych. Czy podział majątku kreuje nową datę nabycia nieruchomości? [interpretacja KIS]

Rozwód pociąga za sobą szereg konsekwencji natury finansowej, które byli małżonkowie mogą odczuć dopiero z pewnym opóźnieniem. Dotyczy to między innymi konsekwencji podatkowych podziału majątku wspólnego.

Rozwód to często początek komplikacji finansowych

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości po podziale majątku wspólnego po rozwodzie? To pytanie jest bardzo często zadawane Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczących stosowania przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jednej z takich spraw interpretację wydano 18 września 2026 r. (nr 0113-KDWPT.4011.559.2026.1.KU). Podatnik wskazał we wniosku, że w 2009 r. nabył wspólnie z ówczesną małżonką do majątku wspólnego (na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej) nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W lutym 2022 r. zawarł w formie aktu notarialnego umowę o podział majątku wspólnego, na mocy której został jedynym właścicielem niniejszej nieruchomości. Również w lutym 2022 r. orzeczono rozwód małżeństwa wnioskodawcy i dokonano sądowego podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W wyniku tego podziału prawo własności przedmiotowej nieruchomości przeszło w całości na wyłączną własność podatnika wnioskującego o wydanie interpretacji Wnioskodawcy (za spłatą na rzecz byłej żony kwoty 550.000 zł).

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Sprzedaż nieruchomości rodzi przychód

W lipcu 2026 r. wnioskodawca sprzedał i wydał nieruchomość na rzecz osób trzecich, a notariusz sporządzający akt poinformował go o potencjalnym powstaniu w tym zakresie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od 50% wartości zbywanej nieruchomości, argumentując, iż od momentu podziału majątku wspólnego (luty 2022 r.), nie upłynął wymagany obowiązującymi przepisami okres 5 lat. To stało się u podatnika źródłem wątpliwości związanych z prawidłowym określeniem na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych daty nabycia nieruchomości. Zwrócił się więc do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy pięcioletni termin licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, dla udziału wynoszącego 50% nabytego w drodze podziału majątku wspólnego po rozwodzie należy liczyć od końca roku, w którym nastąpiło pierwotne nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, czy też od końca roku, w którym dokonano podziału majątku wspólnego, a w konsekwencji, czy sprzedaż tej nieruchomości w lipcu 2026 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy nie?

Ważny jest moment, w którym dochodzi do sprzedaży

Przypomnijmy, że co do zasady odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, czy też odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak jest tak jedynie wówczas, gdy zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. To dlatego z podatkowego punktu widzenia ważne jest to, by nie sprzedawać nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeśli podatnik tak postąpi, powstanie u niego przychód, jeśli jednak poczeka i dokona sprzedaży po upływie 5 lat, przychodu nie będzie.

Podział majątku nie kreuje nowej daty nabycia

W odniesieniu do analizowanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej stanu faktycznego podatnik w złożonym wniosku o wydanie interpretacji wskazał, że jego zdaniem bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w obowiązujących przepisach rozpoczął się 31 grudnia 2009 r. i zakończył się z dniem 31 grudnia 2014 r., a podział majątku, który miał miejsce w 2022 r. nie wykreował w tej sytuacji nowej daty nabycia. Oznacza to, że zbycie nieruchomości w lipcu 2026 r. miało miejsce po upływie terminu 5 lat, a sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu na gruncie PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika i w wydanej interpretacji potwierdził, że datą nabycia przez podatnika nieruchomości, pomimo późniejszego ustania wspólności majątkowej małżeńskiej jest data jej nabycia do majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji upłynęło co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym wspólnie z małżonką podatnik nabył nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym, a dokonana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

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Podstawa prawna art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)