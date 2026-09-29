REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Rozwód to początek komplikacji finansowych. Czy podział majątku kreuje nową datę nabycia nieruchomości? [interpretacja KIS]

Rozwód to początek komplikacji finansowych. Czy podział majątku kreuje nową datę nabycia nieruchomości? [interpretacja KIS]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 września 2026, 12:38
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Czy podział majątku kreuje nową datę nabycia nieruchomości?
Rozwód to początek komplikacji finansowych. Czy podział majątku kreuje nową datę nabycia nieruchomości? [interpretacja KIS]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozwód pociąga za sobą szereg konsekwencji natury finansowej, które byli małżonkowie mogą odczuć dopiero z pewnym opóźnieniem. Dotyczy to między innymi konsekwencji podatkowych podziału majątku wspólnego.

Rozwód to często początek komplikacji finansowych

Jakie są konsekwencje podatkowe sprzedaży nieruchomości po podziale majątku wspólnego po rozwodzie? To pytanie jest bardzo często zadawane Dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczących stosowania przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jednej z takich spraw interpretację wydano 18 września 2026 r. (nr 0113-KDWPT.4011.559.2026.1.KU). Podatnik wskazał we wniosku, że w 2009 r. nabył wspólnie z ówczesną małżonką do majątku wspólnego (na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej) nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym. W lutym 2022 r. zawarł w formie aktu notarialnego umowę o podział majątku wspólnego, na mocy której został jedynym właścicielem niniejszej nieruchomości. Również w lutym 2022 r. orzeczono rozwód małżeństwa wnioskodawcy i dokonano sądowego podziału majątku wspólnego byłych małżonków. W wyniku tego podziału prawo własności przedmiotowej nieruchomości przeszło w całości na wyłączną własność podatnika wnioskującego o wydanie interpretacji Wnioskodawcy (za spłatą na rzecz byłej żony kwoty 550.000 zł).

REKLAMA

REKLAMA

Sprzedaż nieruchomości rodzi przychód

W lipcu 2026 r. wnioskodawca sprzedał i wydał nieruchomość na rzecz osób trzecich, a notariusz sporządzający akt poinformował go o potencjalnym powstaniu w tym zakresie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych od 50% wartości zbywanej nieruchomości, argumentując, iż od momentu podziału majątku wspólnego (luty 2022 r.), nie upłynął wymagany obowiązującymi przepisami okres 5 lat. To stało się u podatnika źródłem wątpliwości związanych z prawidłowym określeniem na gruncie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych daty nabycia nieruchomości. Zwrócił się więc do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy pięcioletni termin licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, dla udziału wynoszącego 50% nabytego w drodze podziału majątku wspólnego po rozwodzie należy liczyć od końca roku, w którym nastąpiło pierwotne nabycie tej nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, czy też od końca roku, w którym dokonano podziału majątku wspólnego, a w konsekwencji, czy sprzedaż tej nieruchomości w lipcu 2026 r. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy nie?

Ważny jest moment, w którym dochodzi do sprzedaży

Przypomnijmy, że co do zasady odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, czy też odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak jest tak jedynie wówczas, gdy zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. To dlatego z podatkowego punktu widzenia ważne jest to, by nie sprzedawać nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Jeśli podatnik tak postąpi, powstanie u niego przychód, jeśli jednak poczeka i dokona sprzedaży po upływie 5 lat, przychodu nie będzie.

Podział majątku nie kreuje nowej daty nabycia

W odniesieniu do analizowanego przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej stanu faktycznego podatnik w złożonym wniosku o wydanie interpretacji wskazał, że jego zdaniem bieg 5-letniego terminu, o którym mowa w obowiązujących przepisach rozpoczął się 31 grudnia 2009 r. i zakończył się z dniem 31 grudnia 2014 r., a podział majątku, który miał miejsce w 2022 r. nie wykreował w tej sytuacji nowej daty nabycia. Oznacza to, że zbycie nieruchomości w lipcu 2026 r. miało miejsce po upływie terminu 5 lat, a sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu na gruncie PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem podatnika i w wydanej interpretacji potwierdził, że datą nabycia przez podatnika nieruchomości, pomimo późniejszego ustania wspólności majątkowej małżeńskiej jest data jej nabycia do majątku wspólnego małżonków. W konsekwencji upłynęło co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym wspólnie z małżonką podatnik nabył nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym, a dokonana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 w zw. z art. 10 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

REKLAMA

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

Zobacz również:

Czy podział majątku wspólnego po rozwodzie kreuje nową datę nabycia nieruchomości według KIS?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że datą nabycia nieruchomości, mimo późniejszego ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, jest data jej nabycia do majątku wspólnego małżonków.

Kiedy odpłatne zbycie nieruchomości jest źródłem przychodów na gruncie PIT?

Odpłatne zbycie nieruchomości jest źródłem przychodów, gdy nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego nabycia lub wybudowania.

Jakie daty były istotne w interpretacji KIS z 18 września 2026 r. nr 0113-KDWPT.4011.559.2026.1.KU?

Podatnik nabył nieruchomość do majątku wspólnego w 2009 r., podział majątku wspólnego nastąpił w lutym 2022 r., a sprzedaż nieruchomości na rzecz osób trzecich odbyła się w lipcu 2026 r.

Od kiedy podatnik liczył 5-letni termin dla nieruchomości nabytej do majątku wspólnego w 2009 r.?

Podatnik wskazał, że bieg 5-letniego terminu rozpoczął się 31 grudnia 2009 r. i zakończył się 31 grudnia 2014 r.; podział majątku w 2022 r. nie wykreował nowej daty nabycia.

Czy sprzedaż nieruchomości w lipcu 2026 r. stanowiła źródło przychodu na gruncie PIT według KIS?

Dokonana sprzedaż nie stanowi źródła przychodu, ponieważ upłynęło co najmniej 5 lat licząc od końca roku, w którym podatnik wspólnie z małżonką nabył nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Rząd przyjął projekt budżetu na 2027 r. Co z 800+, rentą wdowią i in vitro?
29 wrz 2026

Dochody budżetu państwa w 2027 r. mają wynieść 696,4 mld zł, wydatki powinny być na poziomie 977,6 mld zł, a deficyt sięgnie 281,2 mld zł - zakłada projekt przyszłorocznej ustawy budżetowej, który we wtorek przyjął rząd.
Ograniczenie władzy rodzicielskiej a prawo do ulgi dla rodzin 4+ [interpretacja Dyrektora KIS]
29 wrz 2026

Stosowanie preferencji podatkowych związanych z wychowywaniem dzieci bywa szczególnie trudne, gdy ich rodzice są po rozwodzie. Czy ograniczenie władzy rodzicielskiej wpływa na prawo podatnika do stosowania ulgi dla rodzin 4+?
Do 30 września należy udzielić zaległego urlopu wypoczynkowego. Czy pracodawca może zmusić pracownika do urlopu?
29 wrz 2026

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego do 30 września. Za nieudzielenie urlopu grozi kara grzywny w wysokości 30000 zł. Czy w związku z tym możliwe jest zmuszenie pracownika do skorzystania z urlopu?
To już rok systemu kaucyjnego. Polaryzacja konsumentów, nowe obowiązki pracowników i rosnące koszty po stronie detalistów
29 wrz 2026

Rok funkcjonowania systemu kaucyjnego obnażył jego największe wady. Niektóre znane sieci handlowe całkowicie wycofały ze swoich półek napoje, by uniknąć kłopotów, a producenci znaleźli sprytne furtki prawne, by nie płacić kaucji. Sprawdź, jakie wnioski płyną z pierwszych 12 miesięcy rewolucji i co czeka nas w najbliższej przyszłości.

REKLAMA

Nowe świadczenia nie dla wszystkich. Kto z osób z niepełnosprawnościami zostanie bez pieniędzy?
29 wrz 2026

Wsparcie finansowe dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce ma kluczowe znaczenie dla poprawy ich codziennego komfortu życia, jednak nie każdy potrzebujący otrzyma pieniądze. Choć państwo oferuje różne formy pomocy (na przykład poprzez programy nadzorowane przez PFRON czy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), przepisy jasno określają, kto zostaje wykluczony z grona beneficjentów. Szacuje się, że w naszym kraju z różnymi barierami zmaga się od 5 do nawet 7 milionów obywateli, ale kryteria przyznawania popularnego świadczenia wspierającego są bardzo rygorystyczne.
Polscy naukowcy pracują nad robotem do podawania leków do oka. Technologia ma zwiększyć precyzję zabiegów
29 wrz 2026

Polscy naukowcy pracują nad robotycznym systemem do podawania leków do oka i wykonywania biopsji. Ma on wspomagać okulistów przy zabiegach wymagających bardzo dużej precyzji, m.in. w terapiach genowych, w których lek trzeba dostarczyć w ściśle określone miejsce siatkówki.
Demografia zmieni rynek pracy. Jest grupa pracowników, która może odegrać kluczową rolę
29 wrz 2026

Prawie dziewięć na dziesięć osób uważa, że dłuższa aktywność zawodowa osób 50+ jest korzystna dla pracodawców. Tylko 22,3 proc. jest jednak zdania, że osoby te mają obecnie realne możliwości dalszego rozwoju zawodowego – jak podaje badanie Fundacji The Best Age.
Odziedziczyłeś IKE, IKZE lub PPK po bliskim? Ministerstwo Finansów wydało kluczowy komunikat dla spadkobierców
29 wrz 2026

Co zrobić, gdy o oszczędnościach emerytalnych zmarłego dowiadujesz się po latach, a 6-miesięczny termin na zgłoszenie spadku już minął? Brak centralnej bazy kont IKE, IKZE czy PPK to zmora wielu rodzin. Ministerstwo Finansów oficjalnie wyjaśniło, czy w takiej sytuacji skarbówka może żądać podatku lub odrzucić wniosek o zwolnienie. Odpowiedź urzędników zaskoczy wielu Polaków.

REKLAMA

Rozwód to początek komplikacji finansowych. Czy podział majątku kreuje nową datę nabycia nieruchomości? [interpretacja KIS]
29 wrz 2026

Rozwód pociąga za sobą szereg konsekwencji natury finansowej, które byli małżonkowie mogą odczuć dopiero z pewnym opóźnieniem. Dotyczy to między innymi konsekwencji podatkowych podziału majątku wspólnego.
Kasować bilet czy nie? Wielu seniorów wciąż popełnia ten błąd, a wystarczy plastik w kieszeni
29 wrz 2026

Darmowe przejazdy autobusami i tramwajami to jeden z najbardziej wyczekiwanych przywilejów, z którego Polacy mogą korzystać na emeryturze. Okazuje się jednak, że wokół bezpłatnej komunikacji miejskiej narosło sporo mitów. Kto tak naprawdę nie musi płacić ani grosza za podróżowanie i jakie dokumenty trzeba pokazać kontrolerowi? Odpowiedź jest prostsza, niż mogłoby się wydawać.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA