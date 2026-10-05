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Podatek od grzybów 2026. Skarbówka poluje na leśne zarobki. Kto musi zapłacić?

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05 października 2026, 14:40
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra, dziennikarka, copywriterka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
grzyby, zbieranie, zatrucie, las
Podatek od grzybów 2026. Skarbówka poluje na leśne zarobki. Kto musi zapłacić?
Shutterstock

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Kosz pełen borowików i kurek może przynieść na targu potężny zastrzyk gotówki. Choć polskie prawo łaskawie patrzy na miłośników leśnych zbiorów, urzędnicy skarbowi mają jasne wytyczne. Jeden błąd przy sprzedaży grzybów wystarczy, aby fiskus upomniał się o swój procent. Kiedy darmowe hobby zamienia się w opodatkowany biznes?

Sezon na grzyby i wielkie pieniądze

Polacy kochają grzybobranie, a dla wielu z nas to nie tylko relaks, ale też sposób na podreperowanie domowego budżetu. Ceny na targowiskach potrafią zawrócić w głowie. Za kilogram dorodnych borowików czy kurek w Krakowie trzeba zapłacić nawet 50-60 złotych. Zanim jednak rozłożysz swój stragan, musisz poznać dwie kluczowe zasady: jedną medyczną, a drugą skarbową. Aby legalnie handlować zbiorami, potrzebujesz darmowego atestu z sanepidu. Dokument ten wystawia klasyfikator grzybów lub grzyboznawca. Bez niego ryzykujesz wysoką karą. Prawdziwą pułapką może okazać się jednak to, skąd pochodzi Twój towar.

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Kiedy nie zapłacisz ani grosza?

Polskie przepisy są wyjątkowo hojne dla osób, które zbierają dary lasu na własną rękę. Sprzedaż dziko rosnących grzybów, jagód czy ziół jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego. Co ważne, limitów zarobkowych nie ma. Możesz zarobić tysiące złotych, a skarbówka nie weźmie z tego ani grosza. Zwolnienie z podatku działa jednak tylko pod dwoma sztywnymi warunkami:

  • Własny zbiór: Grzyby musisz wyciągnąć ze ściółki osobiście.
  • Pomoc najbliższych: W zbieraniu może pomagać Ci wyłącznie najbliższa rodzina (np. małżonek, dzieci, rodzice czy rodzeństwo).

Jeden błąd i wkracza fiskus. Kto zapłaci podatek od grzybów?

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) doskonale wie, że handel leśnymi okazami to intratny biznes. Urzędnicy nakładają obowiązek zapłaty podatku w konkretnych sytuacjach. Urząd skarbowy zażąda podatku, jeśli:

  • Zatrudniasz pomocników: Do zbierania zaangażujesz znajomych, sąsiadów lub pracowników sezonowych.
  • Prowadzisz skup: Kupujesz grzyby od innych zbieraczy, a potem sprzedajesz je z zyskiem dalej.

W takich przypadkach handel przestaje być traktowany jako zbieractwo. Staje się regularną działalnością gospodarczą, od której trzeba odprowadzić podatek.

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Kontrole na targowiskach. Ciężar dowodu na barkach grzybiarza

Skarbówka ma prawo w każdej chwili przeprowadzić nalot na stoisko i skontrolować legalność biznesu. Co najciekawsze, przepisy nakładają tutaj tzw. odwrócony ciężar dowodu. To oznacza, że w trakcie kontroli to Ty, jako sprzedawca, musisz udowodnić urzędnikom, że borowiki i podgrzybki w Twoich skrzynkach pochodzą wyłącznie z Twoich własnych, samodzielnych zbiorów. Jeśli nie będziesz w stanie tego wykazać, a fiskus udowodni Ci handel cudzym towarem, zapłacisz zaległy podatek wraz z odsetkami.

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Źródło: INFOR
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