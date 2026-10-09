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Przelew od rodzica na lokatę przed jego śmiercią. Skarbówka wydała ważną interpretację, która rozwiewa wątpliwości podatników

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09 października 2026, 12:07
Adam Kuchta
Adam Kuchta
darowizna lokata przelew podatek skarbówka
Przelew od rodzica na lokatę przed jego śmiercią. Skarbówka wydała ważną interpretację, która rozwiewa wątpliwości podatników
Adam Kuchta
INFOR

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Czy pieniądze przelane na konto dziecka wyłącznie w celu założenia lokaty dla rodzica i ominięcia limitów BFG to darowizna? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji indywidualnej rozwiał wątpliwości podatników. Zobacz, jak traktować takie środki po śmierci rodzica i co zrobić, aby w pełni legalnie uniknąć podatku od spadków i darowizn.

W nowej spawie przed skarbówką wprost zostało powiedziane, że środki pieniężne przekazane przez spadkodawcę na rachunek przyszłego spadkobiercy wyłącznie w celu założenia lokaty na rzecz spadkodawcy, z obowiązkiem ich późniejszego zwrotu wraz z odsetkami, pozostają majątkiem spadkodawcy i wchodzą do masy spadkowej. Fiskus stwierdził więc, że ich nabycie przez syna tytułem dziedziczenia korzysta ze zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn po zachowaniu warunku terminowego zgłoszenia. Zobaczmy szczegóły tej interpretacji podatkowej!

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Przelew od ojca na lokatę ponad limit BFG. Czy skarbówka uzna to za ukrytą darowiznę?

Podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych otrzymania środków pieniężnych spadkodawcy. W treści wniosku czytamy: „(...) Pana ojciec wykonał testament notarialny, w którym to uczynił Pana jedynym spadkobiercą. W październiku 2023 r. założył lokatę w (…) na okres dwóch lat. Drugą kwotę przelał na Pana konto w ww. banku, które założone było tylko w jednym celu, założenia przez Pana lokaty na taki sam okres i taki sam procent. Kwota wraz z odsetkami po zakończeniu lokaty miała zostać zwrócona ojcu. Takie postępowanie było podyktowane tym, by kwoty lokat mieściły się w kwocie gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.”

Wcześniej – jak zauważył Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej – wielokrotnie postępowali Państwo w ten sposób i za każdym razem wszystkie kwoty przelane na Pana wraz z odsetkami wracały do Pana ojca. Jest to łatwe do sprawdzenia bo lokaty te były od dłuższego czasu, kilku jeśli nie od kilkunastu lat. „W 2024 r. Pana ojciec zmarł. Z lokatą Pana ojca sprawa jest prosta – przechodzi w masę spadkową i postępowanie z nią jest jasne. Wyjaśnienia wymaga kwota, która znalazła się na Pana koncie, choć z góry zaznacza Pan iż podszedł Pan do sprawy tak jak by obydwie lokaty przeszły do masy spadkowej i żadnej nie ruszył Pan do dzisiaj i żadnych operacji Pan nie dokonywał, mimo iż termin lokat minął (…) 2025 r. Zgodnie z informacją z banku lokaty odnowiły się automatycznie choć na niskim oprocentowaniu” - zauważył organ skarbowy.

„Lokata założona na Pana została zablokowana przez bank ze względu na utratę ważności Pana dowodu osobistego (…) 2025 r., a Pana pierwsza wizyta w (…) po śmierci ojca miała miejsce dopiero po tym jak otrzymał Pan od sądu potwierdzenie nabycia spadku – (…) 2026 r. – w celu rozpoczęcia nabycia lokat w oparciu o sądowy akt potwierdzający nabycie spadku.”

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W związku z powyższym pytanie podatnika jest następujące: „Czy w opisanej we wniosku sytuacji w stosunku do pozostałych środków pieniężnych podlega Pan opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i w związku z tym jest Pan zwolniony z podatku, a podlega Pan tylko obowiązkowi zgłoszenia?” Zdaniem wnioskodawcy, postępowanie Pana i Pana ojca stanowczo świadczy, iż wszystkie środki były traktowane jako własność ojca. Dlatego wszystkie środki powinny być potraktowane jako masa spadkowa i tak je Pan traktuje. Uważa Pan że środki te podlegają zwolnieniu określonemu w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, tym bardziej ze jest Pan jedynym spadkobiercą testamentowym.

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Organ skarbowy musiał zbadać intencje zmarłego. Oto jak zdefiniowano majątek spadkodawcy

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji organ wyjaśnił, że „zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn: Podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej „podatkiem”, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem m.in. dziedziczenia.”

Natomiast spadek (dziedziczenie) jest instytucją uregulowaną przepisami zawartymi w ustawie z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a zgodnie z art. 922 § 1: „Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.” Stosownie do art. 924 ww. ustawy: „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Natomiast według art. 925 tej ustawy: Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Stosownie do art. 1025 § 1 i 2 ww. ustawy: Sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.”

Jak podkreślił Dyrektor KIS, z przepisów wynika, że „spadkobiercy w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzi ogół praw i obowiązków należących do zmarłego w chwili jego śmierci, które ze swej istoty mogą przejść na jego następców prawnych. Innymi słowy spadkobierca nabywa spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia (a zatem w chwili śmierci spadkodawcy). Masę spadkową stanowi zatem majątek, który spadkodawca posiadał w chwili śmierci.

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Organ skarbowy stwierdził w ten sposób: „W związku z tym, że śmierć Pana ojca nastąpiła (…) 2024 r. to w sprawie mają zastosowanie przepisy z tamtej daty. Zatem w Pana sytuacji datą nabycia majątku w drodze dziedziczenia jest data otwarcia spadku, czyli data śmierci Pana ojca, natomiast obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku lub jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, z chwilą sporządzenia pisma, a jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, to z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia.”

Jak wynika z wyżej powołanych przepisów nabycie tytułem spadku co do zasady podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jednak ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje w swojej treści zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe, dla członków najbliższej rodziny. W myśl art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”

Zgodnie z art. 4a ust. 1a ww. ustawy: „Jeżeli dokumentem potwierdzającym nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych jest akt poświadczenia dziedziczenia lub europejskie poświadczenie spadkowe, termin 6 miesięcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego liczy się od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.”

Oficjalne zielone światło od KIS. Syn nie zapłaci ani złotówki podatku od „lokat ojca”

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia oraz przywołane przepisy Dyrektor KIS uznał, że „jako osoba najbliższa spadkodawcy (jego syn), w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia, korzysta Pan ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Skoro przekazane Panu przez ojca pieniądze (w celu założenia dla niego lokaty) stanowiły cały czas własność Pana ojca i weszły do masy spadkowej to również ich nabycie korzysta z ww. zwolnienia”.

„Z tego względu, przy nabyciu w drodze spadku własności środków pieniężnych (które zostały Panu przekazane w celu założenia lokaty dla ojca), po osobie zaliczonej do „zerowej” grupy podatkowej (po ojcu), przy zachowaniu warunku przewidzianego przez przepis art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. dokonania zgłoszenia nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ustawowym terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, może Pan skorzystać z prawa do zwolnienia z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn” - stwierdził organ skarbowy.

Podstawa prawna

Interpretacja indywidualna z dnia 1 października 2026 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-3.4015.334.2026.2.LM

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Źródło: INFOR
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