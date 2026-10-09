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Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki na studia dziecka

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09 października 2026, 12:02
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki na studia dziecka
Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki na studia dziecka
Shutterstock

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Czy wydatki poniesione na studia dziecka mogą stanowić koszt uzyskania przychodów dla rodzica-przedsiębiorcy? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której rozpatrzył taki problem przedstawionym przez podatnika w złożonym wniosku.

Zagadnienie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez przedsiębiorców należy do grupy zagadnień, w sprawie których do Dyrektora Krajowej Administracji Skarbowej wpływa najwięcej wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych. Wiele z nich dotyczy sytuacji, w których poniesione koszty znajdują się na granicy wydatków osobistych i służbowych, a ocena sytuacji co do ich związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nie jest oczywista. W jednej z takich spraw Dyrektor KIS wydał interpretację w dniu 17 września 2026 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.728.2026.2.LS), a dotyczyła ona czesnego za studia córki przedsiębiorcy, która w tej sytuacji występowała w roli zleceniobiorcy.

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Córka jako zleceniobiorca przedsiębiorcy

Podatniczka w złożonym wniosku wskazała, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą obejmującą wynajem krótkoterminowy oraz produkcję wyrobów z drewna przez sprzedaż internetową. Jak w przypadku wielu innych prowadzonych obecnie działalności, jej istotną częścią jest rozwój strony internetowej, sklepu internetowego, pozycjonowanie widoczności ofert firmy, wdrażanie rozwiązań informatycznych oraz obsługa systemów wspierających sprzedaż. Podatniczka chce zawrzeć ze swoją córką umowę zlecenia, na podstawie której będzie ona m.in. zajmowała się administracją strony i sklepu internetowego, dbała o rozwój funkcjonalności, optymalizację widoczności firmy w internecie, analizę danych, wsparcie techniczne oraz automatyzację procesów. Córka rozpoczęła studia na kierunku Informatyka Stosowana, a wiedza, którą na nich zdobywa będzie wykorzystywana bezpośrednio przy wykonywaniu obowiązków powierzonych jej w ramach umowy zlecenia. To podatniczka będzie finansowała czesne córki i uważa, że jest to wydatek związany z rozwojem zasobów przedsiębiorstwa. Chciałaby więc zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

Kosztami przedsiębiorcy są racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki

Przypomnijmy, że w przypadku źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, pod warunkiem, że nie zostały przez ustawodawcę wprost wykluczone z możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS potwierdzał już w wydawanych interpretacjach, że skoro wydatki ponoszone przez podatnika na jego studia podyplomowe (czesne, opłata rekrutacyjna płatna jednorazowo, koszty przejazdu, materiały edukacyjne) nie zostały wymienione w katalogu negatywnym kosztów, których ustawodawca nie pozwala zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, a jednocześnie są one związane z podnoszeniem przez podatnika kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem wiedzy i umiejętności, które zostaną wykorzystane do wykonywanej przez niego działalności w zakresie świadczonych usług, to mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 25 września 2024 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.587.2024.2.MC).

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Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wydatki na studia dziecka

Również w odniesieniu do wydatków na kształcenie córki-zleceniobiorcy Dyrektor KIS zgodził się z poglądem podatnika przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji, że mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zleceniobiorca będzie bowiem wykonywał na rzecz przedsiębiorstwa rzeczywiste czynności związane z administracją i rozwojem strony internetowej, sklepu internetowego, widocznością firmy w wyszukiwarkach internetowych oraz wsparciem technicznym działalności. Prowadzona działalność gospodarcza opiera się w znacznym stopniu na sprzedaży internetowej i wykorzystaniu narzędzi informatycznych, a zdobywana podczas studiów wiedza będzie wykorzystywana na bieżąco przy wykonywaniu obowiązków powierzonych w ramach umowy zlecenia i przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonej działalności, rozwoju sprzedaży oraz zabezpieczenia źródła przychodów. Wydatek ma więc charakter gospodarczy i służy rozwojowi działalności gospodarczej.

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Podstawa prawna

art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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