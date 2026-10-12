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Abonament medyczny a koszty podatkowe. Czy przedsiębiorca dba o zdrowie na potrzeby osobiste czy zabezpiecza źródło przychodów?

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12 października 2026, 15:19
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Abonament medyczny a koszty podatkowe
Abonament medyczny a koszty podatkowe. Czy przedsiębiorca dba o zdrowie na potrzeby osobiste czy zabezpiecza źródło przychodów?
Shutterstock

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Czy przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek poniesiony na zakupu abonamentu medycznego? To pytanie systematycznie powraca we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej kierowanych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Abonament medyczny a koszty podatkowe przedsiębiorcy

Choć bywa, że stanowisko prezentowane przez fiskusa w wydawanych interpretacjach indywidualnych się zmienia, to jednak w zakresie kosztów uzyskania przedsiębiorców, a w szczególności w sprawie przebiegu granicy między wydatkami osobistymi, a tymi poniesionymi w celu uzyskania przychodów, zmiany na korzyść podatników zdarzają się niezmiernie rzadko. To jednak nie zniechęca zainteresowanych do składania wniosków z pytaniami, które potencjalnie dają szansę na poprawę ich sytuacji podatkowej. Jednym z tematów, który systematycznie powraca w wydawanych interpretacjach indywidualnych jest temat zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na abonament medyczny przedsiębiorcy.

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Wydatek osobisty czy zabezpieczenie źródło przychodów?

W interpretacji indywidualnej z 7 września 2026 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.721.2026.1.WS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił odpowiedzi na pytanie podatnika czy wydatki ponoszone przez niego na indywidualny abonament medyczny udokumentowane fakturami wystawionymi na prowadzoną działalność gospodarczą, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
We wniosku podatnik wskazał, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych według 19% stawki podatku liniowego. Przedmiotem działalności jest świadczenie usług polegających przede wszystkim na przygotowywaniu dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków z funduszy krajowych i Unii Europejskiej, sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej oraz rozliczaniu projektów. Działalność jest wykonywana osobiście przez wnioskodawcę, a osiąganie przychodów jest uzależnione od jego bieżącej zdolności do wykonywania pracy, terminowej realizacji zleceń oraz uczestnictwa w spotkaniach z klientami. Praca ma charakter intelektualny, wymaga wysokiej dyspozycyjności oraz zachowania ciągłości świadczenia usług.
W celu zapewnienia możliwości nieprzerwanego prowadzenia działalności gospodarczej wnioskodawca zamierza wykupić indywidualny abonament medyczny obejmujący m.in. konsultacje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne oraz profilaktykę zdrowotną. Uważa, że szybki dostęp do konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych pozwoli ograniczyć okres ewentualnej niezdolności do pracy, zmniejszy ryzyko opóźnień w realizacji zawartych umów oraz umożliwia zachowanie ciągłości prowadzonej działalności gospodarczej. Celem ponoszenia wydatku nie jest więc zaspokojenie prywatnych potrzeb wnioskodawcy, lecz zabezpieczenie źródła przychodów poprzez ograniczenie ryzyka przestojów w działalności gospodarczej.

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W chorobie konsultacja z lekarzem jest konieczna dla każdego

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał takie stanowisko za nieprawidłowe, a w udzielonej podatnikowi odpowiedzi wskazał, że działalność gospodarcza podlega określonym regułom ekonomicznym i musi opierać się o zasadę racjonalności działań w dążeniu do realizacji postawionego celu. Ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej ponosi podatnik, a możliwość zaliczenia wskazanych przez podatnika wydatków do kosztów uzyskania przychodów wiązałaby się z przywilejem uzyskiwania korzyści w postaci prawa zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o wartość poniesionych kosztów, mimo że wydatki na wykup indywidualnego abonamentu medycznego będą miały na celu przede wszystkim ochronę jego zdrowia. Wydatki uwarunkowane stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą należą bowiem do wydatków o charakterze osobistym i nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą. W sytuacji choroby czy profilaktyki zdrowotnej osoba fizyczna jest zmuszona np. do konsultacji z lekarzem, czy wykonania badań, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też działalności takiej nie prowadzi. Tak więc, bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona zdrowia, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie zmienia tego wskazanie przez podatnika, że celem poniesienia opisanych wydatków będzie zapewnienie szybkiego dostępu do świadczeń medycznych, skrócenie okresu ewentualnej niezdolności do pracy i ograniczenie ryzyka opóźnień w realizacji zobowiązań wobec klientów oraz zabezpieczenie źródła przychodów prowadzonej działalności gospodarczej.

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Podstawa prawna

art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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