Dostałeś niższy przelew, bo wszedłeś w drugi próg podatkowy? Te wnioski i oświadczenia mogą w każdej chwili obniżyć zaliczkę

Ostatni kwartał roku kalendarzowego to czas, w którym wielu pracowników przekracza poziom przychodu będący granicą pierwszego progu podatkowego. Często nawet się tego nie spodziewają, a niższe wynagrodzenie wpływające na konto jest zaskoczeniem. W takich przypadkach warto pamiętać, że wnioski i oświadczenia, które mogą obniżyć pobieraną zaliczkę można złożyć w dowolnym momencie.

Początek zatrudnienia a wnioski i oświadczenia podatkowe

Wnioski i oświadczenia podatkowe, które można złożyć przy użyciu formularza PIT-2 pozwalają podatnikom wpłynąć na wysokość zaliczki na podatek dochodowy pobieranej przez płatnika. Formularz ten zawiera 23 pozycje podzielone na części od A do K, wśród których znajdują się cztery oświadczenia i trzy wnioski. Są to:

REKLAMA

REKLAMA

oświadczenia podatnika składane płatnikowi w sprawie pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek (części C i D), oświadczenie podatnika składane płatnikowi o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko (część E), oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część F), oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów (część G), wniosek podatnika składany płatnikowi o niestosowanie ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów (część H), wniosek podatnika składany płatnikowi o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów (część I), wniosek podatnika składany płatnikowi w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym (część J).

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Z perspektywy rosnącego przychodu i konieczności zastosowania wyższej stawki PIT do jego części przekraczającej granicę I progu podatkowego podatnicy powinni rozważyć to, czy mogą podjąć działania, które pozwolą już na tym etapie, a nie dopiero w rocznym rozliczeniu podatkowym, obniżyć obciążenia. Co warto wziąć pod uwagę? W części E formularza podatnik może złożyć płatnikowi oświadczenie podatnika o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Składa się je zakładowi pracy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz innym spółdzielniom zajmującym się produkcją rolną. Pozwala ono na uwzględnienie na etapie obliczania zaliczek preferencji, którą do 31 grudnia 2021 r. podatnicy uwzględniali jedynie na etapie składania zeznania rocznego. Z kolei część F formularza to oświadczenie podatnika składane zakładowi pracy w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Część G formularza to oświadczenie podatnika składane płatnikowi w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 updof, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów. Składa się je płatnikowi wypłacającemu przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia oraz z zasiłku macierzyńskiego. Jeśli podatnik spełnia warunki do skorzystania z którejś z tych ulg, ale nie złoży płatnikowi oświadczenia w tym zakresie, to pobierze on zaliczki w „normalnej” wysokości, a podatnik będzie miał możliwość skorzystania z ulgi na etapie składnia zeznania rocznego.

Jeśli indywidualna sytuacja podatnika jest taka, że w ramach rocznego rozliczenia podatku będzie uprawniony do skorzystania z któregokolwiek ze wskazanych rozwiązań, nie musi czekać z tym do czasu złożenia zeznania podatkowego i już teraz może złożyć płatnikowi stosowne oświadczenia, a ten uwzględni płynące z nich zasady przy obliczaniu wysokości zaliczki na PIT pobieranej w ramach comiesięcznych rozliczeń z fiskusem.